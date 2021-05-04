Мехико, , 16:00 — REGNUM Власти Мехико проверят информацию о людях, которые считаются пропавшими без вести после крушения метромоста. Об этом заявила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

«Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано», — сказала Шейнбаум.

По её словам, представители генпрокуратуры Мексики сейчас работают над опознанием погибших.