Мехико, , 03:59 — REGNUM Расследование обстоятельств обрушения метромоста, произошедшее на юге Мехико, будет прозрачным. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 мая в ходе брифинга.

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Глава государства пообещал, что сведения о ходе расследования будут предоставляться ежедневно. Он также призвал не спекулировать по поводу причинах аварии и попросил дождаться итогов работы следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что для проведения экспертизы ЧП с метромостом в мексиканской столице привлекут норвежскую компанию DNV.

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