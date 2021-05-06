Мехико, , 02:26 — REGNUM Причиной обрушения метромоста в Мехико 3 мая мог стать дефект его конструкции, заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева 5 мая в интервью телеканалу Televisa.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

По его словам, речь идет о металлических балках с бетонными элементами в верхней части объекта. Эстева подчеркнул, что точную причину ЧП должны будут установить следственные органы и норвежская компания DNV, которую наняли для проведения экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая издание Milenio распространило информацию о том, что власти двух штатов Мексики — Нуэво-Леон и Халиско — распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в городах Монтеррей и Гвадалахара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике проверят метрополитены и железнодорожные пути