Мехико, , 02:32 — REGNUM Операция по подъему и перемещению двух вагонов электропоезда, упавших при обрушении метромоста в Мехико, завершена. Об этом 4 мая сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

Оба вагона были погружены на специальную платформу и направлены в депо станции «Тлауак». В операции приняли участие 40 сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям. Для работ использовали два автокрана грузоподъемностью 500 и 700 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в юге Мехико обрушился пролет метромоста. В результате падения двух вагонов проезжавшего по нему поезда погибли 24 человека. В городе объявлен траур по жертвам происшествия.

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