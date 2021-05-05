Гвадалахара, Мексика, , 14:23 — REGNUM Власти двух штатов Мексики распорядились провести проверку метрополитенов и железнодорожных путей в городах Монтеррей (штат Нуэво-Леон) и в Гвадалахаре (штат Халиско) после трагедии в Мехико, где обрушился метромост с поездом, в результате чего погибли 23 человека. Об этом пишет издание Milenio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

Отмечается, что проверка будет произведена на 32 станциях метро в Монтеррее общей длиной в 33 км. Губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес в своём аккаунте в Twitter рассказал, что в ходе первого этапа проверки будет проинспектирована первая линия метро, а для процедуры будут использоваться «специальные автомобили, подразделения мониторинга, оперативный и инспекционный персонал, а также технологические средства, такие как дроны и тепловизоры».

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро также поручил проверить систему городских электропоездов в Гвадалахаре. По его словам, необходимо проверить все три линии метро.