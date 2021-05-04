Мехико, , 15:37 — REGNUM Число госпитализированных пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехиков с проходящим электропоездом возросло до 79 человек. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают местные власти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

Напомним, что в Мехиков автомобиль протаранил опору метромоста в тот момент, когда по нему ехал электропоезд. В итоге мост обрушился вместе с поездом.

Власти сообщают о как минимум 23 погибших. Госпитализация понадобилась 79 пострадавшим.

На данный момент спасательная операция завершена, идет разбор завалов.