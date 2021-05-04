Мехико, 4 мая 2021, 11:51 — REGNUM Специалисты проверят конструкции всей 12-й линии метро Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
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«Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, [а также] экспертиза и тщательное расследование причин происшествия», — написала Шейнбаум.
Ранее стало известно, что число жертв в результате обрушения метромоста в Мехико возросло до 23.