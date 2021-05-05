Мехико, , 03:18 — REGNUM Сотрудники норвежской компании DNV проведут экспертизу обстоятельств обрушения метромоста, которое произошло 4 мая в Мехико, заявила мэр города Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, городские власти объявят о стоимости работ после того, как сделают запрос в DNV, которая занимается оценкой, консультированием и управлением рисками.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Клаудиа Шейнбаум заявила, что информация о людях, якобы пропавших без вести после крушения метромоста в Мехико, будет проверена.

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