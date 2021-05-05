Мехико, , 08:04 — REGNUM Прокуратура Мехико опубликовала поимённый список погибших в результате обрушения метромоста с электропоездом — число жертв катастрофы увеличилось до 25 человек. Эти данные были размещены в ночь на 5 мая на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Госпитализация пострадавших во время крушения вагона метро в Мехико (с) twitter Fiscalía CDMX

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"Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе погибших оказался 13-летний подросток.

Напомним, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трёхдневный национальный траур в связи с многочисленными жертвами катастрофы в столичном метро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения метромоста с электропоездом в мексиканской столице Мехико.

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