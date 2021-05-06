Сеул, , 08:46 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при обрушением метромоста вместе с поездом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

По их словам, глава государства выразил глубокие соболезнованию президенту, пострадавшим и семьям погибших, а также выразил надежду на скорейшее выздоровление раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Мехико произошла трагедия, в результате которой десятки человек погибли и десятки пассажиров метро попали в больницы после обрушения моста на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos.