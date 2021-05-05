Мехико, , 09:12 — REGNUM Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехиков с проходящим электропоездом возросло до 24 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

Уточняется, 21 человек умер на месте происшествия, еще трое скончались в больнице от полученных травм. На данный момент удалось установить личности лишь пятерых.

Напомним, что в Мехиков автомобиль протаранил опору метромоста в тот момент, когда по нему ехал электропоезд. В итоге мост обрушился вместе с поездом.

Ранее власти сообщили о как минимум 23 погибших. Госпитализация понадобилась 79 пострадавшим.

На данный момент спасательная операция завершена, идет разбор завалов.