Мехико, , 10:46 — REGNUM Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обрушения метромоста в Мехико, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в ходе телеобращения, транслировавшегося в эфире телеканала Milenio, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метромост вместе с поездом рухнул в Мексике — трансляция»

«Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», — сказала Шейнбаум.

Данный факт подтвердил и аккаунт генпрокуратуры страны в Tiwtter. Отмечается, что после событий на линии метро 12 на месте работают эксперты в области фотографии, криминалистики, медицины, а также судмедэксперты.