Мехико, , 15:05 — REGNUM Власти Мексики заявили об увеличении числа госпитализированных после крушения метромоста в Мехико. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите Мексики.

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«Обновлен список людей, доставленных в больницу к 5:30 по местному времени во вторник (13:30 мск)», — сообщили в пресс-службе департамента.

В списке, опубликованном представителями департамента, перечисляется 79 человек, среди которых как минимум трое несовершеннолетних.