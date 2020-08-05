14:58 28.07.2020

Начало учебного года смоленские школьники встретят за партами, однако учиться смогут при целом ряде ограничений. В числе условий начала очных занятий — обеспечение учебных учреждений бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук. Об этом, как сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона, рассказала на совещании у главы региона вице-губернатор Вита Хомутова.

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Читайте также: Смоленские школы новый учебный год начнут в новом формате

В России антитела к коронавирусу находят у 20−25% пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Читайте подробнее: В Северной Осетии находится в реанимации 31 пациент с коронавирусом

В Северной Осетии за последние недели число новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, ежедневно увеличивается на 15−18 человек. Численность выздоровевших за эти же дни росла незначительно. И вот сегодня, 28 июля, по данным федерального оперативного штаба, лиц, избавившихся от болезни, стало сразу на 31 больше.

Подробности в материале: В Башкирии количество безработных достигло 100 тысяч

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике продолжает расти регистрируемая безработица.

Стотысячного безработного зарегистрировали в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Число жителей Ингушетии, госпитализированных с диагнозом COVID-19, составляет 68 человек. Состояние 27 из них — тяжелое, они находятся в реанимации. Три пациента подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 28 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Саратовской области с начала пандемии скончались 56 пациентов.

Подробности в материале: В Чувашии смягчают режим ограничений

В Чувашии переходят на второй этап снятия ограничений.

Читайте подробнее: В Татарии под медицинским наблюдением остаются более тысячи человек

В Татарии за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, выявлено 123 домашних очага коронавирусной инфекции, в трудовых коллективах — девять. Под наблюдением врачей остаются 1022 человека.

«Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», — написал губернатор.

Решение принято на заседании оперативного штаба региона. В прошлый раз марафон проходил летом 2019 года.

Спортивный марафон «Европа — Азия» в Екатеринбурге отменили из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Подробности в материале: В Татарии подтверждены два новых смертельных случая от COVID-19

В Татарии зарегистрированы еще два смертельных исхода от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 28 июля погибших в республике от коронавируса уже 41 человек.

Читайте подробнее: К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию

Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге. Такой возможности не исключил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Подробности в материале: В Екатеринбурге усилят контроль за ношением масок в транспорте

Возможное привлечение росгвардейцев рассмотрят на заседании межведомственной группы. По мнению губернатора, чтобы избежать штрафов, перевозчики будут обязывать своих сотрудников выполнять санитарные требования.

Чиновнику пожаловались, что в автобусе № 054 контролёры работают без гигиенических масок.

Сотрудников Росгвардии могут попросить проинспектировать общественный транспорт Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Мечети в городе Адыгейске и ауле Кошехабль в Адыгее вновь закрылись из-за роста в этих населенных пунктах числа заразившихся коронавирусом нового типа. Данное решение будет действовать до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

В организациях есть опыт «рационального использования пространства», поэтому вопрос об открытии торговых центров можно рассмотреть уже скоро, добавил сенатор.

Многие магазины в торговых центрах размещены на больших площадках, что позволит не допустить скоплений людей, убеждён член СовФеда.

Член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий призвал рассмотреть вопрос об открытии торговых центров в Свердловской области.

Оздоровительные детские лагеря на территории Тюменской области работают в особом режиме, который предусматривает неукоснительное выполнение целого комплекса противоэпидемических мер. admtyumen.ru

Об этом: Заражение коронавирусом подтверждено у 20 сотрудников мэрии Ялты

У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус. Об этом журналистам 28 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов .

18:28 28.07.2020

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2020 году не состоится, его проведение перенесли на 2021 год, сообщил 28 июля журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Об этом: Ялтинский экономический форум перенесли на 2021 год

18:59 28.07.2020 Массовых увольнений и сокращений заработных плат в период эпидемии коронавируса в Москве не произошло, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Читайте подробнее: Мэрия: массовых увольнений и снижения зарплат в Москве не произошло

19:31 28.07.2020 В Москве порядка 200 тысяч человек официально зарегистрированы в качестве безработных, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Подробности в материале: В Москве в качестве безработных зарегистрированы 200 тысяч человек

19:37 28.07.2020 Вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Захаров попал в больницу с коронавирусом и 25%-м поражением лёгких. Об этом он сам написал в соцсети «ВКонтакте». Читайте также: Вице-спикер челябинского Заксобрания госпитализирован с COVID-19

20:12 28.07.2020 Начались клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Читайте подробнее: Центр «Вектор» начал тестировать свою вакцину против коронавируса

20:47 28.07.2020 На станциях Московского метрополитена проводятся рейды по проверке наличия у пассажиров средств индивидуальной защиты, сообщили 28 июля в департаменте транспорта столицы. Читайте подробнее: В московском метро проводят рейды для проверки наличия масок у пассажиров

20:54 28.07.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 28 июля выявлено 1118 военнослужащих с положительными тестами на коронавирус, сообщается в информационном бюллетене Минобороны. Читайте также: За сутки 41 российский военнослужащий вылечился от коронавируса

21:10 28.07.2020 В Ямало-Ненецком АО выросло количество умерших пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Как отмечает глава регионального депздрава Сергей Новиков, женщине было 87 лет. Она скончалась в Новом Уренгое. Болезнь шла тяжело, женщина была на аппарате ИВЛ. Читайте подробнее: На Ямале умерли 74 пациента с COVID-19

22:29 28.07.2020 Отделение по оказанию медицинской помощи гражданам с COVID в БУ «Няганская городская поликлиника», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. dzhmao.ru

23:39 28.07.2020 В Москве за последние сутки умели 13 пациентов с коронавирусом, общее число умерших увеличилось до 4434 человек, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

05:50 29.07.2020 В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4046, из них в столице Улан-Удэ — 2278. Читайте также: В Бурятии выявили 39 новых носителей коронавируса

06:03 29.07.2020 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1529. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев. Читайте подробнее: В Горном Алтае выявлено 28 новых случаев заражения SARS-CoV-2

06:49 29.07.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 29 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 282 человека, причём 148 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей: умерли четверо пациентов с COVID-19. Об этом: Ещё четверо пациентов скончались от COVID-19 в Приангарье

06:51 29.07.2020 Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае существенно улучшилась. Как сообщает сегодня, 29 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4070 человек (11 за последние сутки). Из них 3645 (42 пациента за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Читайте также: За сутки в Забайкалье выявили только 11 новых носителей SARS-CoV-2

06:58 29.07.2020 Всего в Хакасии по состоянию на 29 июля выявлено 2802 носителя коронавируса. Читайте подробнее: В Хакасии выявлено 16 новых носителей коронавируса

07:10 29.07.2020 В Кемерове возобновили строительство многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» на 6 тыс. зрителей. Срок сдачи объекта перенесён с середины 2021 года на 2022 год. Как отметили в правительстве региона, весной 2020 года возведение спорткомплекса приостановили из-за перераспределения финансирования — для пополнения резервного областного фонда дополнительными средствами в связи с пандемией. Читайте подробнее: Срок сдачи спорткомплекса «Кузбасс-Арена» перенесли

07:28 29.07.2020 В Ульяновской области за сутки предварительно выявлено 104 носителя коронавируса. Читайте также: В Ульяновской области 50% всех случаев коронавируса выявили в столице

07:41 29.07.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 29 июля, за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе продолжает расти число пациентов с коронавирусом

08:24 29.07.2020 Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволила сделать послабления для молодоженов. Как сообщает пресс-секретарь Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, согласно постановлению губернатора края Александра Осипова, с 29 июля снимаются ограничения по проведению свадебных регистраций. Отныне в зале торжеств могут присутствовать приглашенные. Читайте подробнее: В Забайкалье сняли карантинные ограничения со свадеб

08:28 29.07.2020 Новосибирский сенатор Владимир Городецкий госпитализирован с коронавирусом. Информацию об этом он подтвердил «НГС Новостям». Об этом: Новосибирский сенатор оказался в больнице из-за коронавируса — СМИ

08:32 29.07.2020 Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай не согласует выезды организованных групп детей на соревнования и отдых в другие регионы страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в связи с этим участились звонки со стороны возмущённых родителей. Читайте подробнее: Жители возмущаются: детям на Алтае не согласуют выезды в другие регионы

08:39 29.07.2020 Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 8893 человека, причём 107 из них добавились только за последние сутки. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро, 29 июля. Не обошлось без смертей. Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали более 200 человек

08:53 29.07.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 29 июля, за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за это время 212 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов». Читайте также: В Новосибирской области выздоровели более 7 тысяч пациентов с коронавирусом

08:58 29.07.2020 Отрицательный результат показал тест на коронавирус губернатора Чукотки Романа Копина, который накануне был госпитализирован с высокой температурой после контактов с зараженным коронавирусом. Об этом глава региона 29 июля сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: У главы Чукотки не подтвердился коронавирус

09:02 29.07.2020 Правительство России одобрило выделение из резервного фонда 1,88 миллиарда рублей в качестве финансовой помощи Забайкальскому краю. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, средства направлены в качестве компенсации снижения поступлений доходов регионального бюджета и обеспечения его устойчивости в непростой для региона период распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Забайкалье из федерального бюджета получит почти два миллиарда рублей

09:06 29.07.2020 В Саратовской области стабильный ежедневный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к тому, что правительство вынуждено ужесточить масочный режим. Читайте также: Саратовские власти ужесточат масочный режим

09:16 29.07.2020 В Югре в течение суток выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения за минувшие сутки: Сургут — 48 положительных тестов; Нижневартовск — 30; Нефтеюганск — 16; Ханты-Мансийск — 15; Сургутский район — 13; Лангепас — 10. Всего с начала пандемии в ХМАО на 29 июля зарегистрировано 15 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 11 998 человек, 128 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 июля составляет 0,92. Читайте также: В Югре число заражённых коронавирусом приблизилось к 16 тысячам

09:17 29.07.2020 Оперштаб Томской области по противодействию коронавирусу разрешил работу физкультурно-спортивных организаций региона, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Читайте подробнее: В Томской области открываются фитнес-клубы и бассейны

09:20 29.07.2020 Проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий разрешили возобновить в Самарской области. Соответствующее постановление губернатора региона 28 июля опубликовано на сайте областного правительства. Опубликованным документом вносятся изменения в постановление областного губернатора о мерах, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавируса на территории региона. Подробности в материале: В Самарской области сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий

09:21 29.07.2020 Свыше 260 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В РФ из-за SARS-CoV-2 под меднаблюдением остаются свыше 260 тыс. человек

09:23 29.07.2020 В Саратовской области по состоянию на 29 июля коронавирус выявили у 9209 человек, за сутки положительные тесты получили еще 98 пациентов. Читайте подробнее: В Саратовской области выявили еще 98 носителей коронавируса

09:23 29.07.2020 Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 625 пациентов. Об этом 29 июля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 625 пациентов», — сказала она. Читайте подробнее: В Москве от COVID-19 вылечились ещё 625 пациентов

09:25 29.07.2020 В Чувашии продолжается работа по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19 и имеют тяжёлые хронические заболевания. Их здоровье укрепляют на базе больниц, а в скором времени откроются санаторно-курортные учреждения. Подробности в материале: Чувашия запустила программу по реабилитации переболевших COVID-19 пациентов

09:26 29.07.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволила Забайкалью начать третий этап снятия ограничительных мер. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, с сегодняшнего дня, 29 июля, в регионе разрешено работать в полном формате всем видам бизнеса, в том числе кафе, ресторанам, кинотеатрам, а также детским садам. Подробности в материале: В Забайкалье разрешили работу кафе, ресторанов и кинотеатров

09:30 29.07.2020 График возвращения к оказанию медпомощи хирургического отделения городской больницы № 5 разработан в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, ранее многопрофильный стационар городской больницы № 5 был перепрофилирован для лечения больным с COVID-19. Читайте подробнее: В Тольятти отделение больницы готовят к переводу в штатный режим работы

09:31 29.07.2020 Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье к утру 29 июля достигло 151, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Накануне, как и днем ранее, в регионе умерли три человека с подтвержденным диагнозом. Подробности в материале: На Ставрополье с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 150 человек

09:41 29.07.2020 Авиасообщение между городами Кемерово и Анапа восстановлено и продлится до осени. Напомним, что из-за коронавируса летний срок начала сообщения был сдвинут. Возобновилось оно только после того, как были сняты ограничения. Об этом: После длительного перерыва запущены авиарейсы из Кемерова в Анапу

09:47 29.07.2020 В Симферополе планируется возобновить проведение сельхозярмарок, об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. Вопрос обсуждался на планёрном совещании в мэрии. Подробности в материале: В Симферополе возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки

09:52 29.07.2020 В Кемерове с 30 июля возобновляется курсирование скорого фирменного поезда «Кузбасс» до Москвы. По данным ОАО «РЖД», движение восстанавливается по просьбам граждан. Об этом: Возобновляется движение скорого поезда Кемерово — Москва

09:53 29.07.2020 В четырех больницах Башкирии введены ограничительные мероприятия для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. По сообщению пресс-службы ведомства, с 17 июля был введен карантин в операционном блоке и отделении реанимации в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. С этого же времени действуют ограничения и в терапевтическом отделении Верхне-Татышлинской ЦРБ. Об этом: В четырех больницах Башкирии введены ограничения из-за коронавируса

09:56 29.07.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев сохранил ряд ограничений по коронавирусу. Решено отсрочить очередное послабление мер, действующих в целях сдерживания распространения SARS-CoV-2, в связи с увеличением числа случаев заражения инфекцией. Голубев не исключил, что ограничительные меры на Дону могут быть ужесточены. Подробности в материале: Ростовский губернатор сохранил ограничения по коронавирусу

09:57 29.07.2020 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявили 35 носителей коронавируса

10:01 29.07.2020 Духовные лидеры мусульман в Свердловской области призвали отказаться от массового празднования Курбан-байрама. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Соответствующую договорённость руководители закрепили письменным документом. «Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье населения», — указано в соглашении. Документ подписали главы пяти централизованных религиозных мусульманских организаций региона. На такие меры решили пойти из-за пандемии COVID-19. Читайте также: Мусульман Урала просят воздержаться от массовых молитв на Курбан-байрам

10:07 29.07.2020 За прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё 625 пациентов. Об этом 29 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подробности в материале: В Москве от COVID-19 вылечились еще 625 пациентов

10:09 29.07.2020 Любопытную информацию обнародовали власти Алтайского края по поводу состояния дел в предпринимательской сфере в связи с произошедшим кризисом, вызванным мировой эпидемией коронавируса. Оказалось, что в потребительской сфере прекратили деятельность только 73 объекта из 24,8 тысяч объектов, действующих в регионе. Об этом: Десятки предприятий малого бизнеса закрылись на Алтае в период эпидемии

10:11 29.07.2020 Пять московских поликлиник, ранее переоборудованных в центры компьютерной томографии, вернулись к плановому приёму пациентов. Об этом 29 июля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Персонал поликлиник сдал тесты на коронавирус, а в зданиях провели дезинфекцию. Сообщается, что медучреждения уже вернулись к плановому приёму. Читайте подробнее: В Москве 80% временных КТ-центров вернулись к прежней работе

10:11 29.07.2020 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Об этом: В Воронежской области скончались 90 пациентов с коронавирусом

10:13 29.07.2020 Работа учреждений дополнительного образования детей возобновляется во Владимирской области. Соответствующие изменения внесены в указы «О введении режима повышенной готовности» и «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте также: Во Владимирской области возобновят работу учреждения допобразования

10:17 29.07.2020 Празднование Дня города в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM

10:27 29.07.2020 В Челябинской области к утру 29 июля подтверждено ещё 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Южного Урала. С начала пандемии количество заразившихся достигло 11 548. Больных COVID-19 насчитывается 3762 человека. Читайте также: В Челябинской области подтверждено 130 случаев COVID-19

10:29 29.07.2020 В Удмуртии по состоянию на 29 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 2341 случай заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

10:29 29.07.2020 В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты Алтайского краевого центра крови обращают внимание на очень высокую потребность в донорской крови. Они отмечают, что коллектив спасателей всегда принимал активное участие в подобных мероприятиях. Об этом: Алтайские спасатели стали донорами крови

10:31 29.07.2020 В Удмуртии по состоянию на 29 июля провели 193 671 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Удмуртии провели почти 194 тыс. исследований на коронавирус

10:34 29.07.2020 Вакцина от коронавируса, разработанная в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 15 августа, сообщает 29 июля агентство «Интерфакс». Читайте подробнее: Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в августе — СМИ

10:40 29.07.2020 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» написал 29 июля глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявили 24 носителя коронавируса

10:51 29.07.2020 За прошедшие сутки 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 784 теста, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили ещё 33 носителя коронавируса

10:51 29.07.2020 Город остается на четвертой позиции по приросту носителей вируса среди регионов РФ, сразу за Москвой, Свердловской областью и Югрой. Читайте также: В Петербурге зафиксировали еще 165 случаев заражения коронавирусом

10:53 29.07.2020 В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 23 смертельных случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб 29 июля. Читайте подробнее: В Петербурге подтвердили ещё 23 смерти от COVID-19

10:54 29.07.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 40 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 26 человек, которые смогли полностью вылечиться от нее. Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявлено 40 заболевших COVID-19 и 26 выздоровевших

10:54 29.07.2020 В Новгородской области по-прежнему не заметно снижение темпов распространения коронавируса. Об этом: В Новгородской области выявили ещё 20 носителей коронавируса

10:56 29.07.2020 В Пензенской области, по данным на 29 июля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 6409 человек. За сутки выявили еще 45 положительных тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5475 человек, за сутки — 38 пациентов. С момента наблюдения скончался 81 человек. Читайте подробнее: В Пензенской области подтвердили еще 45 случаев заражения коронавирусом

10:56 29.07.2020 За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 169 человек. Об этом 29 июля сообщили в московском оперштабе. «Зафиксировано 169 летальных исходов», — говорится в информации. Читайте подробнее: В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

10:58 29.07.2020 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов двое детей, шести и 16 лет. Подробности в материале: На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

10:59 29.07.2020 За истекшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 169 пациентов. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки от COVID-19 скончались 169 пациентов

11:01 29.07.2020 Краевой кардиоцентр в Красноярске готовят к плановому приёму пациентов. Работавший на его базе госпиталь для больных с COVID-19 сворачивают, передаёт телеканал «Енисей». Читайте также: В Красноярске кардиоцентр возвращается к плановому приёму пациентов

11:02 29.07.2020 За сутки в Москве выявили 671 случай заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщили в оперативном штабе столицы. Всего в столице с начала распространения вируса выявили 239 986 случаев заражения. За сутки выздоровели 625 человек, умерли 13. Читайте также: В Москве за сутки выявили 671 носителя коронавируса

11:03 29.07.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 34 заболевших COVID-19, при этом 31 выздоровели. Об этом: В Карелии за сутки выявлено 34 заболевших COVID-19 и 31 выздоровевших

11:04 29.07.2020 В Чувашии за сутки выявлено 44 носителя коронавируса, смертельных исходов не зарегистрировано. Читайте подробнее: В Чувашии лечат свыше 2,9 тыс. пациентов с коронавирусом

11:05 29.07.2020 В Свердловской области обнаружили ещё 223 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (175 человек), а также Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральска, Каменска-Уральска, Каменского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Сухого Лога, Серова, Талицы, Туры и Нижнесергинского района. Теперь в регионе подтверждено 20 157 случаев выявления коронавируса. Подробности в материале: На Среднем Урале выявили коронавирус более чем у 20000 человек

11:09 29.07.2020 В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 136 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля. Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 136 случаев заражения коронавирусом

11:11 29.07.2020 По состоянию на 29 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 12 859 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 125 новых случаев заражения. Об этом сообщает оперштаб региона по коронавирусу. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 125 случаев заражения SARS-CoV-2

11:11 29.07.2020 В Челябинской области за 28 июля скончались ещё два мужчины с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Все они скончались не от COVID-19. У 73-летнего пациента было острое нарушение мозгового кровообращения плюс атеросклероз, а у 74-летнего — гипертоническая болезнь и нарушение мозгового кровообращения. Читайте подробнее: В Челябинской области умерли ещё два мужчины с коронавирусом

11:13 29.07.2020 Ещё 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 29 июля в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 189, в том числе трое детей. Об этом: В Рязанской области за сутки подтвердили 27 случаев заражения коронавирусом

11:13 29.07.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 июля выявили 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 101 185 случаев. Об этом: Четвёртый день в ПФО выявляют менее 900 носителей коронавируса за сутки

11:13 29.07.2020 Ульяновские врачи предупреждают, что жители области, которые не соблюдают безопасную дистанцию и масочно-перчаточный режим, «очень серьезно рискуют», так как новая коронавирусная инфекция сопровождается «набором самых разнообразных симптомов», в том числе у людей с хроническими заболеваниями «последствия могут быть самыми серьезными». Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 135 человек

11:15 29.07.2020 В Татарии по состоянию на 29 июля носителями новой коронавирусной инфекции числятся 5534 человека, за сутки положительные тесты получили еще 33 пациента. Об этом: В Татарии провели более 442 тыс. тестов на коронавирус

11:17 29.07.2020 Вакцина от коронавируса — это просто информационный символ, его применяют для того, чтобы успокоить общественное мнение. Так считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что уже в августе в гражданский оборот может поступить препарат, разработанный в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, он также отметил: «Не секрет, что разработка любой вакцины требует годы. Тем не менее в экстренных ситуациях предлагается запустить параллельно разработки и по сути испытания. Особенность только в том, что это ИСПЫТАНИЕ и делается оно с СОГЛАСИЯ пациента. Другое дело, что добровольцу должны платить деньги и страховать. А в данном случае просто делаются громкие заявления, чтобы успокоить общественное мнение магическим словом «ВАКЦИНА». Читайте также: Звучит громко, но не содержательно: о получении вакцины от коронавируса

11:21 29.07.2020 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тверской области за сутки подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом

11:21 29.07.2020 Сотрудники АО «Автотранспортное предприятие» в городе Кирове участвуют в испытании вакцины от полиомиелита в качестве средства профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель АТП Денис Пырлог, сообщает портал Progorod43. Читайте также: В Кирове сотрудникам АТП ввели препарат для профилактики COVID-19

11:22 29.07.2020 В Кабардино-Балкарии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией приближается к шести тысячам. По данным федерального оперативного штаба на 29 июля у 5946 жителей региона подтвержден диагноз COVID-19. Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии приближается к 6000

11:24 29.07.2020 За последние сутки 88 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. 110 человек завершили лечение, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 88 случаев заражения коронавирусом

11:25 29.07.2020 В Красноярском крае скончались 318 пациентов с коронавирусом, в том числе семеро — за последние сутки. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом

11:26 29.07.2020 В Нижегородской области по состоянию на 29 июля выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 489 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 154 случая заражения коронавирусом

11:29 29.07.2020 За прошедшие сутки 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области. Лаборатории провели 1444 исследований, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Курской области за сутки выявили 25 носителей коронавируса

11:30 29.07.2020 В Пермском крае за стуки, по состоянию на 29 июля, подтвержден еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав. Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом больных составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,02 (на 28 июля — 1,04). Читайте также: В Прикамье выявили ещё 71 носителя SARS-CoV-2

11:31 29.07.2020 В Нижегородской области по состоянию на 29 июля протестированы на заражение коронавирусом 568 899 человек. Читайте также: Тесты на коронавирус сдали более 568 тыс. нижегородцев

11:32 29.07.2020 В Астраханской области за последние сутки выявили ещё 35 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля. Читайте подробнее: В Астраханской области выявили ещё 35 носителей коронавируса

11:34 29.07.2020 К неутешительному выводу пришли специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК), проанализировав структуру просроченной задолженности потребителей Барнаула и Рубцовска за тепло и горячую воду: пандемия и временная отмена взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг негативно отразились на платежной дисциплине. Читайте также: В период карантина жители Алтая значительно увеличили долги по «коммуналке»

11:34 29.07.2020 Шесть пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки. Данные опубликованы 29 июля сайтом стопкоронавирус.рф. Читайте также: В Тульской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19

11:36 29.07.2020 За истекшие сутки подтверждено 25 положительных тестов на коронавирус во Владимирской области. Зарегистрированы четыре летальных исхода, сообщили 29 июля в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Во Владимирской области подтвердили ещё 25 случаев заражения коронавирусом

11:37 29.07.2020 В Мордовии по состоянию на 29 июля выявили 34 новых случая заражений коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4424 случая заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Мордовии выявили ещё 34 новых носителя коронавируса

11:38 29.07.2020 Строительство великолукского отделения Псковской областной инфекционной больницы, которую начали возводить по поручению Владимира Путина, идет ударными темпами — готовность объекта составляет уже 22%, к 4 сентября медучреждение будет сдано. Читайте также: Готовность новой инфекционной больницы в Великих Луках оценили в 22%

11:40 29.07.2020 Новосибирскому зоопарку имени Р. А. Шило по поручению губернатора дополнительно выделено 36,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве. Средства из резервного фонда правительства Новосибирской области будут предоставлены областному министерству культуры для финансирования непредвиденных расходов зоопарка в период пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Ещё 36,4 млн рублей выделили новосибирскому зоопарку из резервного фонда

11:41 29.07.2020 Распространение коронавируса отразилось на оказании помощи ВИЧ-инфицированным подросткам и детям. Об этом 29 июля заявил главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «При всем желании мы не можем сказать, что пандемия коронавируса не затронула детей и подростков, живущих с ВИЧ», — сказал Воронин. Об этом: Специалист Минздрава рассказал, как коронавирус отразился на людях с ВИЧ

11:42 29.07.2020 В Марий Эл по состоянию на 29 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3734 случая заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Марий Эл подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом

11:44 29.07.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по данным на 11:00 29 июля достигло 9183. По этому показателю республика за минувшие сутки опустилась с 14-го на 15-е место среди субъектов РФ, пропустив наверх Саратовскую область. Об этом: В Дагестане COVID-19 унес жизни уже 444 человек

11:46 29.07.2020 В Ростовской области за истекшие сутки скончались пять пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

11:49 29.07.2020 В Ямало-Ненецком АО за 28 июля обнаружили ещё 115 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной оперштаб. С начала пандемии число выявленных заразившихся достигло 10 788. 631 находится в стационарах. Об этом: На Ямале обнаружили ещё 115 носителей коронавируса

11:52 29.07.2020 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё два человека. Об этом: В Марий Эл от COVID-19 скончались ещё два человека

11:55 29.07.2020 3,1 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала 2020 года, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, только с начала лета, когда регион начал постепенно снимать ограничения, на Кубань приехали более 1,7 млн гостей. Читайте также: С начала года Кубань приняла 3,1 млн туристов

11:57 29.07.2020 Эпидемиологическая обстановка изменила формат проведения мусульманского праздника Курбан-Байрам в Петербурге. Об этом: На Курбан-байрам от мусульман Петербурга потребуют маски и личные коврики

11:59 29.07.2020 В Свердловской области зафиксировали ещё восемь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Всего подтверждают 251 случай смерти пациентов, когда причиной стал COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от иных заболеваний, не говорится. В Челябинской области зафиксировано 154 смерти больных COVID-19 от других причин, в Пермском крае — 89. Подробности в материале: На Среднем Урале зафиксировано более 250 смертей от COVID-19

12:04 29.07.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 июля выздоровели после заражения коронавирусом 75 697 человек. Читайте подробнее: В Поволжье выздоровели после заражения коронавирусом более 75 тыс. человек

12:09 29.07.2020 За весь период в Омской области выявили 6524 носителя коронавируса. Читайте также: В Омской области выявили 111 новых носителей коронавируса

12:09 29.07.2020 По данным рекрутингового агентства Superjob.ru, в России больше всего желающих привиться от коронавируса среди молодежи до 24 лет (67%). Читайте также: Больше всего прививку от коронавируса хочет сделать молодёжь до 24 лет

12:10 29.07.2020 Люди, переболевшие легкой формой COVID-19, могут снова заразиться во время второй волны коронавируса. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Эксперт предупредил об опасности второй волны коронавируса

12:10 29.07.2020 Проверка рынков Саратова на наличие масок и антисептиков. saratovmer.ru

12:13 29.07.2020 Закон, позволяющий большинству предпринимателей региона, использующим упрощенную систему налогообложения (УСН), применить пониженные налоговые ставки, вступил в силу в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики. По сообщению пресс-службы ведомства, налоговые ставки снижены с 6% до 1% (если объектом налогообложения являются доходы) для тех видов деятельности, которые более всех пострадали от ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Башкирии снизили налоги для большинства бизнесменов, использующих УСН

12:14 29.07.2020 Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, 65-летняя и 63-летняя женщины, а также 64-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 58-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Об этом: В Самарской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

12:16 29.07.2020 Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 22 человек за последние сутки, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлено 22 носителя коронавируса

12:17 29.07.2020 В Свердловской области за одни сутки выписали по выздоровлению сразу 624 человека, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Сегодняшний прирост по выпискам — рекордный с начала пандемии в регионе. Теперь число выздоровевших жителей увеличилось до 15 635 человек. Лечение продолжают 137 пациентов в тяжёлом состоянии (из них 124 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ). Ещё у 711 пациентов наблюдают состояние средней тяжести. Ещё часть пациентов находятся в удовлетворительном самочувствии. Читайте подробнее: На Среднем Урале выписали сразу более 600 человек, переболевших COVID-19

12:18 29.07.2020 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Смоленской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 29 июля. Подробности в материале: В Смоленской области за сутки выявили 20 носителей коронавируса

12:19 29.07.2020 В Астраханской области за последние сутки зарегистрирован ещё один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля. Об этом: В Астраханской области скончалась еще одна пациентка с COVID-19

12:26 29.07.2020 За минувшие сутки в Туве выявили 32 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее количество подтверждённых случаев достигло 6080. Читайте подробнее: В Туве за сутки коронавирус выявили у 32 человек

12:27 29.07.2020 35 граждан, инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике выявлено 6675 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом

12:30 29.07.2020 Власти Екатеринбурга запланировали несколько салютов на День города 15 августа 2020 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский. По словам главы города, в городе хотелось бы вернуть традицию, когда салют запускали с нескольких точек. Однако организовать залп сразу в нескольких районах сложнее, признал чиновник. «Это совсем другая организация и совсем другие меры безопасности», — сообщил градоначальник в эфире «Студии-41». Читайте подробнее: На День города в Екатеринбурге хотят запустить несколько салютов

12:31 29.07.2020 Более 280 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 29 июля. С начала пандемии в регионе удалось выявить 7999 носителей коронавируса, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье с начала пандемии выявили почти 8000 носителей коронавируса

12:32 29.07.2020 Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую клиническую больницу № 31, уличенную в нарушении санитарных правил во времена пандемии. Среди нарушений — смерть пожилого сотрудника от COVID-пневмонии. Подробности в материале: В Петербурге после смерти врача от COVID-пневмонии оштрафовали больницу

12:35 29.07.2020 Препарат сульфокамфокаин не используется в медицинской практике уже много лет. Об этом 29 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Так он прокомментировал информацию о том, что препарат сульфокамфокаин будто бы может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции. Читайте также: Сульфокамфокаин: лекарство от COVID-19 есть и было всегда?

12:37 29.07.2020 Испытания пептидной вакцины от коронавируса начаты 27 июля и идут в плановом режиме. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24». Об этом: Коронавирус: вторая вакцина из РФ проходит испытания «в плановом режиме»

12:39 29.07.2020 Книжный клуб «Петровский», работавший в Воронеже последние восемь лет, объявил о закрытии. Сообщение появилось на странице «Петровского» в социальной сети 29 июля. В связи с закрытием в магазине клуба объявлена большая распродажа. Об этом: В Воронеже объявлено о закрытии книжного клуба «Петровский»

12:41 29.07.2020 В Ямало-Ненецком АО скончались два пациента с коронавирусом. Такие данные 29 июля сообщает окружной оперштаб. Как отмечает глава депздрава Сергей Новиков, смертельные случаи произошли в Тарко-Сале и Новом Уренгое. У всех умерших были тяжёлые сопутствующие заболевания. Подробности в материале: На Ямале умерли ещё два пациента с коронавирусом

12:41 29.07.2020 Промышленное производство разработанной научным центром «Вектор» вакцины от коронавируса начнётся в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил 29 июля один из разработчиков препарата Ильназ Иматдинов. Читайте также: Названы сроки начала массового выпуска вакцины от коронавируса

12:45 29.07.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 июля, референс-центр подтвердил 108 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,62, а коэффициент распространения — 0,97. Стоит отметить, последний показатель держится на одном уровне уже пятый день. Читайте подробнее: В Оренбуржье подтвердили 108 новых случаев заражения коронавирусом

12:46 29.07.2020 Сегодня, 29 июля, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание, на котором планируется обсудить эпидемиологическую обстановку в РФ. Совещание по ситуации с распространением коронавируса в России состоится в режиме видеоконференции. Об этом: Путин проведёт совещание по ситуации с COVID-19 в России

12:47 29.07.2020 На текущей стадии вакцине от коронавируса на базе пептидов предстоит пройти проверку на безопасность. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24». Об этом: Новая вакцина от коронавируса: когда испытают на эффективность?

12:50 29.07.2020 В Тюменской области коронавирус обнаружен ещё у 90 человек. Такие данные 29 июля приводит оперштаб. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 5666 граждан. За сутки были выписаны 142 пациента, а за весь период — 4265. Читайте также: В Тюменской области ещё 90 человек заразились коронавирусом