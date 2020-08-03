Москва, , 12:41 — REGNUM Жители российской столицы в целом хорошо смогли подготовиться и сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующая запись 3 августа размещена на странице столичного градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

"В целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение», — написал Собянин.

Также он отметил, что 563 человека из числа сдававших единый госэкзамен смогли набрать за него более 370 баллов.

Кроме этого, мэр Москвы уточнил, что два выпускника Бауманской инженерной школы №1580 смогли набрать 400 и 397 баллов за ЕГЭ соответственно и сообщил, что одна из учениц из школы №1568 также смогла набрать за экзамен 397 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Роспотребнадзоре заявили, что в России рекомендации по мерам против распространения коронавируса в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения, если эпидемиологическая обстановка улучшится.