Женева, Швейцария, 30 июля 2020, 22:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.
Глава ВОЗ заявил, что многие новые вспышки в странах Северного полушария «отчасти связаны с тем, что молодые люди летом утратили осторожность».
Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове заявила на брифинге, что ночные клубы «усиливают передачу» коронавируса, при том что сами участники вечеринок могут переболеть COVID-19 бессимптомно.
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