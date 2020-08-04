Москва, , 14:14 — REGNUM С 15 июля в России отменена обязательная самоизоляция для въезжающих из-за границы. На курортах регионов России в связи с высоким спросом, гостиницы с трудом справляются с туристическим потоком. Пляжи переполнены и жара до + 40 градусов. Дефицит персонала и как результат — низкий уровень сервиса. Это основные причины появления второй волны в России осенью, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханов, к. э. н Елена Никольская.

«В это же время сразу несколько стран мира: США, Иран, Испания, Германия, Великобритания заявили, что к ним уже пришла вторая волна заболевания, и ужесточили профилактические меры.

Закрыты рестораны, бары, концертные площадки, зоопарки и музеи, но могут продолжать работать на открытом воздухе. Но, как отмечают специалисты, риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас.

На границе прибывающим необходимо будет предоставить документ об отрицательном результате теста на каронавирус на английском языке или русском. Анализ должен быть сделан за три дня до прибытия в страну.

Самое главное установить наблюдение за потоком приезжающих в страну и проводить мониторинг их состояния прямо в аэропорту с помощью тепловизоров, грамотного распределения людских потоков.

Прибывающим туристам необходимо продолжать соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), сократить прикосновение к любым предметам и поверхностям в людных местах и общественном транспорте.

При посещении зарубежных стран и возвращении обратно пассажирами на авиа и железнодорожном, морском транспорте также заполняется анкета и в случае заболеваемости одного пассажира всегда можно установить список тех, кто был в контакте.

Также российские граждане должны фиксировать возвращение из других стран в личном кабинете на сайтах mos.ru. и ставить в известность работодателя. Но угроза возникновения второй водные коронавируса в России всё же есть», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зав кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прогнозирует в сентябре рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов из-за границы.

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