Москва, , 10:59 — REGNUM В апреле — мае 2020 года федеральный центр поддерживал в основном депрессивные и высокодотационные регионы, так как надеялся на то, что более сильные справятся своими резервами. Очевидно, во второй половине года политика будет корректироваться, так как большинство регионов своими силами не справляются. Количество траншей, скорее всего, тоже увеличится.

Согласно исследованиям Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, состав группы с крайне неблагоприятным социально-экономическим положением (входят восемь территорий — Карачаево-Черкесския, Калмыкия, Алтай, Тува, Бурятия, Курганская область, Забайкальский край и Еврейскую автономная область) расширится к концу года до одиннадцати регионов. Прогнозируется переход в эту группу таких регионов, как Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Хакасия.

Количество субъектов с благоприятной ситуацией не так много: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Сахалин, ХМАО, ЯНАО. Количество благоприятных регионов уменьшается с семи (в начале года) до пяти. Даже Тюменская область не соответствует этим показателям и входит в группу регионов с относительно благоприятной ситуацией. При этом Москва и Казань тратят много и имеют большие долги, но рассчитывают через контрцикличность преодолеть кризис.

В этом году Татарстан отпраздновал столетие республики и готовится к выборам президента. Характерно, что в этих условиях Казань может рассчитывать на федеральную помощь (в мае 2020 года республика получила 13,6 млрд рублей). Сопоставимо с Татарией получает и Башкирия — около 17 млрд в январе — мае.

В группе с благоприятной ситуацией из ПФО только Татарстан, а в относительно благоприятной — Нижегородская и Пермский край. Вплотную к этой зоне подступает Башкирия и Самарская области.

Анализ позиций регионов показывает, что федеральный центр ситуативно провел работу по выравниванию федеральных траншей, несмотря на то, что количество относительно благоприятных регионов уменьшилось (с двенадцати до десяти). Количество «середняков», наоборот, увеличивается с 24 до 30, а неблагоприятных регионов уменьшилось с 34 до 29. Иными словами, антиковидную политику распределения траншей следует признать правильной, однако объем финансирования не соответствует требованиям регионов. Ситуация с хроническим недофинансированием регионов повторяется и в ковид-19, даже несмотря на то, что центр кратно увеличил транши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование Института экономической политики имени Е. Гайдара о влиянии «пандемических шоков» на экономику субъктов РФ показало, что по итогам первых пяти месяцев 2020 года подавляющее число регионов страны (76) демонстрируют отрицательную динамику социально-экономических показателей (СЭП) и лишь девяти регионам удается удержать текущие характеристики. Сравнение оценок СЭП на конец года выявляет тенденцию увеличения в 4,5 раза числа регионов с ухудшением прогноза — с 17 до 76.