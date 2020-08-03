Калуга, , 16:24 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 26 человек за последние сутки, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 311 положительных результата тестов. 1 тыс. 230 человек находятся на лечении, 6 тыс. 25 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (313), в Обнинске (156), в Боровском районе (129), Малоярославецком районе (85), в Жуковском районе (84) и в Людиновском районе (75).

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