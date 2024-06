23:44 13.03.2020

Симптомов заражения вирусом COVID-19 у американского президента Дональда Трампа нет, сообщил он 13 марта журналистам.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья его и сотрудников Белого дома, Трамп сказал:

[[[quote-10]]]

01:32 15.03.2020

Кинокомпания Disney из-за приостановки производства своих фильмов ежедневно теряет около $350 тыс. Об этом 14 марта сообщили журнал The Hollywood Reporter и портал We Got This Covered.

