Коронавирус закрывает границы — все новости о пандемии
В голландской провинции Северный Брабант больницы с 12 марта перестали проверять своих сотрудников на вирус COVID-19, пишет NRC.
Читайте также: Больницы в Нидерландах перестали проверять сотрудников на коронавирус
В Кремле принимают превентивные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в мире, никаких дополнительных мер не вводилось. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле рассказали о применяемых мерах в связи с коронавирусом
Второй Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», который должен был состояться в Томске 23−24 апреля 2020 года, переносится из-за угрозы коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается на официальном сайте форума.
Об этом: В Томске из-за коронавируса перенесли Всероссийский форум кардиологов
На неопределенный срок приостановлен чемпионат Франции по футболу из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщается на сайте Лиги 1.
Читайте также: Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за коронавируса
Более 300 человек, которые приехали из-за рубежа, находятся под наблюдением участковых врачей в Башкирии с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил врио руководителя Роспотребнадзора республики Александр Жеребцов на экстренном брифинге в агентстве «Башинформ».
По его словам, 311 человек находятся дома на карантине. При этом 481 больной снят с учета.
Подробности в материале: В Башкирии на карантине по коронавирусу находятся более 300 человек
Российский лоукостер «Победа» в связи с коронавирусом временно приостанавливает полеты в Чехию и Словакию, сообщает 13 марта пресс-служба авиакомпании
Подробности в материале: Авиакомпания «Победа» приостанавливает полёты в Чехию и Словакию
Футбольный клуб «Балтика» в эту субботу, 14 марта, сыграет с краснодарским «Армавиром» при пустых трибунах. Об этом сегодня, 13 марта, на оперативном совещании в правительстве упомянул губернатор области Антон Алиханов.
Читайте также: «Балтика» в Калининграде из-за коронавируса сыграет на пустом стадионе
Неправительственная организация по ликвидации последствий стихийных бедствий Hope Bridge (Южная Корея) собрала более 80 млрд вон (~$65,8 млн) на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.
Об этом: Hope Bridge собрала в Южной Корее почти $70 млн для борьбы с коронавирусом
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте организации.
«В свете развития ситуации с распространением коронавируса в Европе и решений, принятых властями стран, все матчи турниров УЕФА отложены на более поздний срок», — говорится в сообщении.
Читайте также: УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 13 марта, во время оперативного совещания в правительстве ввёл запрет для чиновников на выезд за границу. «С сегодняшнего дня чиновникам, в том числе муниципальным, депутатам и их помощникам запрещено выезжать за границу куда-либо, от слова совсем», — сказал Алиханов.
Об этом: Глава Калининградской области ввёл запрет чиновникам на выезд за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 12 марта, после оперативного совещания регионального правительства рассказал о случаях, когда граждане иностранных государств, в которых зафиксированы вспышки коронавируса, прибывали в регион переждать эпидемию.
Читайте подробнее: Корейцы приезжали в Калининград переждать коронавирус — Алиханов
Проведение чемпионата Европы по скалолазанию в Москве отложено на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.
Читайте также: В Москве отложили проведение чемпионата Европы по скалолазанию
На Украине обсудят вопрос о прекращении авиасообщения с другими странами, а также вопрос закрытия границ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Подробности в материале: Зеленский намерен обсудить с представителями СНБО закрытие границ Украины
В Москве началась разработка стройплощадки будущего инфекционного центра. Об этом сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Заместитель мэра пояснил, что идёт строительство подъездных путей и завершаются геологические изыскания. Кроме того, московские власти прорабатывают необходимую документацию.
Подробности в материале: Коронавирус: Москва использует опыт Китая при строительстве медцентра
Читайте подробнее: Последствия коронавируса и ВИЧ несопоставимы, но о нём молчат — Поклонская
Во Владимирской области экспресс-тесты на коронавирус сдали около ста человек. Случаев заболевания в регионе выявлено не было. Исследования проводились в лаборатории Роспотребнадзора с помощью тест-системы.
Подробности в материале: Тесты на коронавирус сдали около ста владимирцев
Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Об этом: В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В ЛНР 14 человек изолировали для проверки на наличие коронавируса COVID-2019. Украинские власти распространяют информацию о десятках заболевших в ДНР.
Читайте также: В ЛНР 14 человек проверят на заражение коронавирусом COVID-2019
Грузинский «Либерти банк» в связи распространением коронавируса COVID-19 предлагает льготный период для своих клиентов, имеющих кредиты. Соответствующее заявление вслед за TBC Bank и «Банком Грузии» было распространено 13 марта.
Подробности в материале: В Грузии еще один банк объявил о льготном периоде для клиентов с кредитами
Коронавирус не является смертельной болезнью, у обычного гриппа тоже могут быть серьёзные осложнения, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»).
Читайте также: Поклонская: не поддавайтесь панике, коронавирус — не смертельная болезнь
Из-за пандемии коронавируса приостановлен чемпионат Португалии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии.
Читайте подробнее: Чемпионат Португалии по футболу приостановлен из-за коронавируса
Ограничительные меры, введённые Южной Кореей в отношении прибывающих из Японии, «качественно отличаются» от японского иммиграционного контроля в отношении южнокорейцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интервью с министром иностранных дел Кан Гён Хва.
Об этом: МИД Южной Кореи: ограничения на въезд, введенные Токио и Сеулом, отличаются
В случае возникновения длительного кризиса, вызванного различными обстоятельствами, в том числе нарастающей эпидемией коронавируса COVID-19, Швеция может быть не подготовленной из-за нехватки достаточных запасов продовольствия и необходимых средств для нормального функционирования систем жизнеобеспечения. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Aftonbladet.
Украинский политолог Юрий Гаврилечко утверждает, что общенациональный карантин — это лишь «банальная профанация и не более».
«У украинских граждан нет возможности выяснить, заражены они или нет. Тогда в чем смысл карантина?» — задается он вопросом.
Ссылаясь на реальный случай, он описывает, как проходит проверка подозреваемых в заболевании коронавирусом.
«"Скорая» не видит симптомов — точнее, для нее они недостаточны, у «семейного врача» — нет ни тестов, ни возможности провести лабораторное исследование, а в инфекционной больнице, где вроде как есть возможность пройти проверку, вас встретят полицейские, и не допустят даже в приемный покой», — отмечает эксперт.
Об этом: Эксперт объяснил, почему карантин на Украине — это «банальная профанация»
12 марта опасения глобальной пандемии нового коронавируса COVID-19 привели к одному из крупнейших падений индексов и краху фондовых рынков за последние десятилетия. Так, промышленный индекс Dow Jones в США 12 марта рухнул на 10%. Однако шведские экономисты считают, что последствия пандемии ещё не исчерпали себя и могут вылиться в глобальную рецессию. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Expressen.
Читайте подробнее: В Швеции предупредили о глобальном кризисе из-за коронавируса
События последних дней — обвал цен на нефть, ослабление рубля, коронавирус — еще в большей степени усугубили экономическую ситуацию в российской экономике, что напрямую влияет на дальнейшее развитие отечественных регионов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.
Читайте также: Экономику регионов России «парализует» коронавирус
Одна из крупных гостиничных сетей в Швеции Scandic уведомила 2 000 своих сотрудников об их увольнении. Такое число составляет половину всех постоянных рабочих мест Scandic в Швеции, которые будут сокращены из-за непрекращающейся эпидемии коронавируса COVID-19.
Читайте также: Крупнейшая сеть отелей в Швеции увольняет персонал из-за коронавируса
На сегодняшний день существуют разные точки зрения и мнения по поводу источника происхождения нового типа коронавируса, однако в этом вопросе необходимо руководствоваться научным и профессиональным подходом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, комментируя ранее выдвинутые предположения своего коллеги Чжао Лицзяня о том, что вирус в город Ухань провинции Хубэй могли завезти военные США.
Читайте также: Вопрос о происхождении коронавируса требует научного подхода, уверены в КНР
Французская авиакомпания AirFrance отменила все рейсы из Петербурга в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявляют представители перевозчика в социальных сетях.
Читайте также: AirFrance отменила рейсы из Петербурга до конца апреля из-за коронавируса
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил об уходе команды на карантин. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.
Подробности в материале: «Эвертон» объявил об уходе на карантин из-за коронавируса
В Ленинградской области выявлен первый случай заболевания новым видом коронавирусной инфекции. Жительница областного города Кудрово, который вплотную примыкает к Петербургу, вернулась из Италии и почувствовала недомогание. Сейчас она госпитализирована в больницу.
Об этом: Жительница Ленобласти заболела коронавирусной инфекцией
Необходимо ввести наказания для любого гражданина РФ за нарушение карантина. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Подробности в материале: «Смертная казнь!» — Жириновский о видах наказаний за нарушение карантина
В Судане зафиксирована первая смерть от коронавиурса, сообщает 13 марта Al Jazeera.
Читайте подробнее: В Судане зарегистрирована первая смерть от коронавиурса
Английская премьер-лига (АПЛ) приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщается на сайте лиги. Текущий сезон АПЛ приостановлен до 4 апреля.
Читайте также: Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса до 4 апреля
Внешнеторговый оборот Грузии в январе и феврале, несмотря на введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения, вырос. Доклад с экспресс-данными 13 марта разместила Национальная статистическая служба Грузии на своем сайте.
Читайте подробнее: Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 6,1% — Грузстат
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил ограничить перемещение людей между республиками Донбасса и Украиной.
Читайте также: Аваков предложил не пускать на территорию Украины жителей ДНР и ЛНР
Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 13 марта, созвал заседание госсовета по обороне в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Президент Литвы допустил нулевой рост экономики из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге указом губернатора Александра Беглова с 16 марта по 30 апреля установлен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.
У филиппинского дипломата при Организации Объединенных Наций (ООН) обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал Detik.
Подробнее в материале: Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен в штаб-квартире ООН
Ношение усов может быть опасно для здоровья человека. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ранее предложенный им запрет на массовые мероприятия.
Подробности в материале: Жириновский потребовал не протягивать ему руки для рукопожатия
Первый случай заболевания коронавирусом в Ленинградской области подтверждён у жительницы Кудрово.
Новость об обвале на биржах США тревожна, но о глобальном кризисе говорить рано. Сейчас игроки хотят видеть больше стимулирующих мер и больше решительных действий со стороны мировых регуляторов для предотвращения разрушительных последствий от коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.
Читайте подробнее: Разрушительные последствия коронавируса: обвал на биржах США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил гражданам использовать маску и платки во время физической близости. Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя свой недавний призыв к запрету массовых мероприятий.
Читайте подробнее: Свадьба должна длиться не больше получаса — Владимир Жириновский
Авторы Pokemon GO увеличили эффективность большинства игровых предметов, чтобы геймеры могли ловить покемонов, не уходя далеко от дома.
Подробнее в материале: Создатели Pokemon GO изменили свою игру из-за пандемии коронавируса
Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство страны и руководство аэропорта «Борисполь» официально закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса, в первую очередь, с Италией.
«Аэропорты — ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом», — заявил Кличко.
Мэр подчеркнул, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана.
Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что только за сегодняшний день Киев примет как минимум 5 самолетов из Италии.
«Сначала в Киеве приземлится рейс из Неаполя. В пять вечера — два рейса из Рима. И позже в шесть — два рейса из Милана. Я могу уточнить, мозги у кого-то есть?» — задался вопросом он.
Об этом: «Мозги у кого-то есть?»: Киев сегодня принимает 5 авиарейсов из Италии
Информацию о госпитализации 14-летней школьницы с подозрением на коронавирус опроверг министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Об сообщает ИА «Башинформ».
По словам Максима Забелина, обращений детей из-за плохого самочувствия и подозрений на коронавирус не поступало и никакой госпитализации не было.
Читайте подробнее: Минздрав Башкирии опроверг информацию о школьнице с симптомами COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов с насморком и кашлем не посещать мероприятия в Кремле.
Читайте подробнее: Песков призвал журналистов с насморком отказаться от посещения Кремля
В Петербурге запретили массовые мероприятия численностью от одной тысячи человек из-за эпидемии коронавирусной инфекции и требуют самоизоляции от прибывших из-за границы. Постановление уже подписал губернатор региона Александр Беглов.
Читайте также: В Петербурге вводят карантин из-за коронавируса с 16 марта
Парламент Японии поддержал законопроект, предоставляющий право премьер-министру страны Синдзо Абэ вводить на территории страны чрезвычайное положение.
Подробности в материале: Парламент Японии утвердил чрезвычайные полномочия премьер-министра страны
Администрация китайского города Пэнчжоу провинции Сычуань направила в южнокорейский Чечхон 6 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Чечхон.
Читайте также: Администрация китайского Пэнчжоу отправила в Южную Корею 6 тыс. масок
Все футбольные турниры в Армении отменены из-за коронавируса до 23 марта. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).
Подробности в материале: В Армении все футбольные турниры отменены из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 13 марта, объявило ещё о трёх новых случаях заражения коронавирусом в Литве.
Читайте подробнее: В Литве диагностировали три новых случая коронавируса
Правительство Грузии в качестве мер по смягчению экономических последствий от распространения коронавируса COVID-19 выплатит проценты по кредитам за владельцев гостиниц. С таким заявлением 13 марта выступил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство Report.
Читайте подробнее: Правительство Грузии выплатит проценты по кредитам за владельцев гостиниц
Правительство Мьянмы ввело запрет на все массовые мероприятия, в том числе и предстоящий общенародный Водный фестиваль.
Читайте также: В Мьянме из-за коронавируса отменили Водный фестиваль
В Казахстане обнаружили третий случай заражения коронавирусом. Женщина прилетела в Нур-Султан из Милана. На борту самолета находились 90 человек.
Читайте также: В Казахстане выявили третий случая заражения коронавирусом
Уже со следующей недели иностранные граждане, не имеющие вида на жительство в Чехии, не смогут попасть на территорию этой республики. Об этом сегодня, 13 марта, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Он пояснил, что такое решение правительство страны приняло в связи с ситуацией по коронавирусу. Запрет на въезд начнёт действовать с полуночи 16 марта.
Читайте также: Чехия закрывает въезд иностранцам без вида на жительство
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В числе прочих мер в регионе запрещены все массовые мероприятия с численностью участников более 300 человек.
Читайте подробнее: В Ленобласти из-за коронавируса запретили акции числом свыше 300 человек
Украина закрыла железнодорожное сообщение со Словакией в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Читайте также: Украина временно приостановила железнодорожное сообщение со Словакией
В связи с распространением коронавируса по миру все больше стран запрещают въезд гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Число стран, запретивших въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до 56
Приостановить погашение кредитов физическими и юридическими лицами на несколько месяцев призвал банки президент ПольшиАнджей Дуда. Такая мера должна помочь гражданам и компаниям, попавшим в тяжёлое финансовое положение из-за эпидемии коронавируса.
«Нужно создать такие условия, чтобы любое лицо в трудной ситуации могло бы обратиться к своему банку или кредитору, чтобы не погашать кредит в течение нескольких месяцев», — приводит слова президента «Польское радио».
Об этом: Президент Польши призвал банки приостановить взимание платежей по кредитам
Пекинское отделение Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая сообщило о новых видах мошенничества среди населения, появившихся на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом пишет агентство Huanqiu.
Бюро комиссии в Пекине выпустило уведомление, чтобы напомнить потребителям, что во время карантина важно проявлять бдительность и остерегаться новых видов финансовых махинаций.
Читайте также: Из-за эпидемии коронавируса в Китае активизировались мошенники
У жительницы Кирова, которая недавно вернулась из Германии, тест-система подтвердила наличие коронавируса. Сейчас анализы направлены в лабораторию для подтверждения диагноза.
Читайте также: У жительницы Кирова тест-система подтвердила наличие коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Эфиопии. Об этом 13 марта сообщает Al Ain со ссылкой на информацию, полученную в местном государственном институте по здравоохранению.
Эфиопия стала 13-й страной в Африке, сообщившей о случаях заражения коронавирусом. Местное министерство здравоохранения созвало срочную пресс-конференцию, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Там создано два изолятора для людей прибывающих из других стран.
На своей странице в Twitter мэр города Аддис-Абебы сообщил, что первым зараженным коронавирусом оказался гражданин Японии.
Читайте подробнее: В Эфиопии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник отправил запрос в городское правительство, беспокоясь о здоровье и благополучии вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Документ датирован 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Депутат просит проверить вице-губернатора Петербурга, опасаясь коронавируса
В Швеции школам и аналогичным общим образовательным учреждениям будет разрешено продлить учебный семестр, чтобы не отставать от установленных стандартов образования. Тем не менее, на фоне нарастающей эпидемии коронавируса COVID-19 всеобщего закрытия не будет, и учащиеся продолжат своё обучение. С соответствующим заявлением выступила министр образования Швеции Анна Экстрём.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Швеции не намерены вмешиваться в учебный процесс
К трансляции присоединились не только ученики, но и случайные пользователи — в общей сложности урок «посетили» 90 человек.
Подробнее в материале:Из-за коронавируса профессору в США пришлось провести урок на Twitch
Жители одного из грузинских сел обеспокоены приездом к ним женщины из Италии, которая отказалась отправляться в карантин. Об этом 13 марта сообщает агентство Report.
Читайте также: В Грузии жители села требуют поместить в карантин свою соседку — СМИ
Главное отличие коронавируса от других болезней заключается в том, что вокруг него очень много неопределенности, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 13 марта.
Читайте подробнее: Член Совфеда РФ назвал главную опасность коронавирусной инфекции
На Украине госпитализирована жительница Черновицкой области, недавно вернувшаяся из Италии. Медики подозревают у женщины наличие коронавируса в организме.
«Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус была госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта», — говорится в сообщении Черновицкой областной администрации в Facebook.
Предприниматели в Приморье просят помощи у властей: из-за угрозы коронавируса закрыты границы с соседними Китаем и Южной Кореей, туристический бизнес потерял 60% клиентов. Несут убытки производители продуктов и непродовольственных товаров, передает 13 марта ОТР
Подробности в материале: В Приморье из-за закрытия границы с КНР бизнес потерял 60% клиентов
Международный Югорский лыжный марафон, проведение которого было запланировано на 11 апреля, не состоится. Такое решение приняли власти Югры. Об этом сообщается на сайте регионального департамента физической культуры и спорта 13 марта. Уточняется, что спортивное мероприятие отменено «в целях безопасности и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции».
Об этом: В Югре из-за коронавируса отменили международный лыжный марафон
В Минздраве РФ заявили, что компенсация разницы между зарплатой и больничным при карантине не предусмотрена.
Мэрия Киева уже заказала 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на коронавирус, заявил мэр города Виталий Кличко 13 марта в эфире одной из радиостанций страны.
По его словам, 100 тысяч быстрых тестов скоро будут в столице Украины — «чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости».
Сейчас в распоряжении властей Киева есть 5 тыс. таких тестов.
Об этом: Киев покупает 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на коронавирус
Представители дипломатических миссий, находящихся в Южной Корее, посетили международный аэропорт «Инчхон», чтобы ознакомиться с процедурами карантинного контроля пассажиров, вылетающих за рубеж. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Представители дипмиссий сорока стран в Южной Корее посетили аэропорт Инчхон
Власти Чешской Республики из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта 2020 года закрывают въезд для всех иностранных граждан.
Правительство Казахстана временно ограничило пропуск граждан России, Киргизии и Казахстана по внутренним паспортам через казахстанско-российскую и казахстанско-киргизскую границы.
Читайте также: Казахстан ввел ограничения на пересечение границы с Киргизией и Россией
Все школы в Хорватии с понедельника, 16 марта, будут закрыты на карантин, сообщил сегодня, 14 марта премьер-министр страны Андрей Пленкович.
Об этом: В Хорватии закрывают школы на карантин из-за коронавируса
Семь человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, выписаны из российских больниц. Об этом говорится в опубликованном 13 марта сообщении Минздрава России.
Читайте также: В РФ число выздоровевших после коронавируса выросло до семи
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига рассказал подробности о трёх новых случаев коронавируса. По его словам, в Вильнюсе вирус диагностирован у гражданки Испании, в Каунасе у мужчины, который находился в Италии на горнолыжном курорте, в Клайпеде — у гражданки Литвы, которая вернулась с испанского Тенерифе.
Об этом: Все три новых случаев коронавируса в Литве «привозные» — министр
«Богатые люди» люди рассказали писателю Захару Прилепину, что, по их мнению, ситуация с коронавирусом похожа на проверку. Об этом сам писатель заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте подробнее: Мир проверяют на готовность к катастрофам — Прилепин о коронавирусе
Авиакомпании готовы предоставить значительные послабления для своих клиентов в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 и вводят новые правила по возврату билетов.
Читайте также: Авиакомпании вводят новые правила по возврату билетов из-за коронавируса
В Южной Корее продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом среди иностранцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.
Читайте подробнее: У двух иностранцев в Южной Корее подтвердили коронавирус
Властям Ставрополья нужно принять все необходимые меры для организации безопасного отдыха туристов на курортах в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Ставрополе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.
Читайте подробнее: Чайка призвал усилить на Ставрополье меры безопасности из-за коронавируса
В Крыму из-за рисков распространения коронавируса могут ограничить проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Об этом 13 марта журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Об этом: В Крыму под угрозой срыва празднование годовщины воссоединения с Россией
Американский президент Дональд Трамп заявил о низкой эффективности в США систем диагностики по вине федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что на протяжении десятков лет эти центры не прикладывали должных усилий, чтобы улучшить системы тестирования пациентов на различные болезни. Их меры в ситуации пандемии будут несвоевременны.
Об этом: Трамп упрекнул медиков США за неэффективную диагностику
Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 13 марта, запустило для жителей горячую линию по вопросам коронавируса. Горячая линия будет работать по короткому номеру 1808.
Читайте подробнее: В Литве запустили горячую линию по коронавирусу
Выпуск смартфонов в первом квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократился на 13,5% из-за перебоев в производстве, вызванных распространением коронавируса, сообщает информационный ресурс iXBT со ссылкой на аналитиков компании TrendForce.
Подробности в материале: Аналитики заявили о сокращении выпуска гаджетов на 13,5% из-за коронавируса
В регионах Уральского федерального округа зарегистрированы 10 836 граждан Китая. Об этом на совещании в Челябинске заявил полпред Николай Цуканов.
Также на территории обучаются 2242 студента из КНР. Они учатся в вузах Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.
Читайте также: В Уральском ФО зарегистрированы более 11 тысяч граждан Китая
Власти Украины приняли решение о закрытии границы для иностранных граждан. Ограничение продлится как минимум две недели.
Госпиталь для заразившихся коронавирусом развёрнут на территории Краснодара. На данный момент в нём изолирован один пациент — у жителя региона, вернувшегося из Италии, подтвердили опасное заболевание.
Подробности в материале: На Кубани развернули госпиталь для больных коронавирусом
Работающим в сфере туризма и в связанных с ним направлениях компаниям и самозанятым гражданам будет на четыре месяца отсрочена выплата налогов. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя антикризисный план по снижению экономических последствий из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Подробности в материале: В Грузии отсрочат выплату налогов для 18 тыс. компаний
За минувшие сутки в России зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом: За сутки в России коронавирусной инфекцией заболели еще 11 человек
Украина приняла решение закрыть на две недели границы для иностранцев. Гражданам страны разрешат вернуться домой.
Читайте также: Украина закроет границы для иностранцев — глава СНБО
Власти Ленинградской области, в которой сегодня подтвержден первый случай коронавирусной инфекцией, определили три медицинских учреждения, где будут размещаться лица с подозрением на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Ленобласти выбрали медучреждения, где будут находиться люди на карантине
В борьбе с коронавирусом Китай показал чудеса организованности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Китай это предмет гордости человечества — экономист Михаил Делягин
В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции по Ленинградской области, региональные власти распорядились закупить дополнительные средства защиты.
Читайте также: Власти Ленобласти дополнительно закупят маски и средства защиты
Анализы пациентов, у которых заподозрили коронавирус, будут исследовать теперь и в Сочи Краснодарского края.
Подробности в материале: В Сочи заработала лаборатория по исследованию анализов на коронавирус
Коммерческие банки Грузии реструктурируют кредиты тем компаниям, которые в этом нуждаются. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, во время представления антикризисного плана по снижению экономических последствий из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте подробнее: Банки в Грузии готовы реструктурировать кредиты компаний — Гахария
У граждан, прибывающих в Россию через алтайскую границу с территории Монголии, начали проверять температуру. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, для этого на пункте пропуска «Ташанта» проводится тепловизионный контроль.
«В 2020 году зарегистрировано 5 граждан с повышенной температурой тела, все не допущены на территорию Российской Федерации», — отметили в управлении.
Читайте подробнее: Через границу на Алтае не пускают людей с высокой температурой
На Украине от коронавируса скончалась 71-летняя жительница Житомирской области.
Подробности в материале: На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Турецкий парламент закрыт, сотрудники распущены по домам до конца текущего месяца, сообщает 13 марта агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком парламенте.
По информации источника агентства, такое решение принято из-за риска распространения коронавируса COVID-19.
Читайте также: СМИ: парламент Турции из-за коронавируса закрыт до конца марта
Мэр Киева призвал власти приостановить авиасообщение со странами, в которых быстрыми темпами распространяется коронавирус COVID-2019.
Подробности в материале: Кличко призвал закрыть авиасообщение со странами, в которых бушует эпидемия
По сообщению минздрава Нидерландов, число новых случаев COVID-19 за день возросло на 188, общее число заболевших в стране равняется 802.
Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в Нидерландах удвоилось
В Астраханской области из-за угрозы коронавируса ограничили проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. В частности, будет отменён запланированный на 14 марта калмыцкий праздник Цаган Сар.
Об этом: В Астраханской области на месяц отменили массовые мероприятия
В Крыму выполняются все требования Роспотребнадзора по предотвращению возможного распространения коронавируса. Об этом 13 марта журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Об этом: Крым выполняет все указания Роспотребнадзора по коронавирусу — Аксёнов
В Петербурге за сутки официально подтверждено заболевание коронавирусом еще у троих человек. Таким образом, в Петербурге на 13 марта подтвержден коронавирус у пяти заболевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском комздраве.
Подробности в материале: В Петербурге число больных коронавирусом достигло пяти человек
В Смоленске готовы ввести режим повышенной готовности в случае выявления заболевания на территории региона.
Об этом: В Смоленске могут ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса
Организаторы песенного конкурса Евровидение и власти нидерландского города Роттердам примут решение о том, проводить или нет конкурс в это году в начале апреля.
Читайте также: Решение проводить Евровидение или нет примут в начале апреля
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за ситуации с коронавирусом отменяют заседание комиссии по статусу женщин, сообщил 13 марта журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
На данный момент неизвестно, связано ли это решение с обнаружением коронавируса у сотрудницы постпредства Филиппин. Сейчас филиппинские представители в полном составе отправлены на карантин.
Читайте также: ООН из-за коронавируса отменяет заседание комиссии по статусу женщин
Весь общественный и коммерческий транспорт Ленинградской области дезинфицируют из-за нависшей угрозы распространения коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.
Подробности в материале: Весь общественный и коммерческий транспорт Ленобласти дезинфицируют
Федерация баскетбола Израиля приостановила проведение чемпионата страны из-за вспышки пандемии коронавируса, сообщает официальный твиттер чемпионата.
Лига не будет проводить матчи до конца марта в зависимости от ситуации с заболеванием. Отмечается, что в течение ближайшего месяца будут рассматриваться варианты о досрочном завершении сезона 2019−2020 годов.
Читайте подробнее: Чемпионат Израиля по баскетболу приостановлен из-за коронавируса
Заразившаяся коронавирусом девочка из Москвы посещала уроки в школе, сообщили в оперативном штабе. Сейчас школа закрыта на карантин.
Информация о закрытии всех храмов в Риме не вполне соответствует действительности, сообщили в католической епархии.Приходские церкви, как и сами приходы, останутся открытыми, чтобы священники могли продолжать необходимую пастырскую работу. Закрыть на данном этапе предполагается только крупные (не приходские) храмы.
Об этом: Католическая Церковь уточнила информацию о закрытии римских церквей
В Москве подтверждено пять новых случаев коронавируса. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Все пациенты получают медицинскую помощь. Два человека находятся в больничном комплексе в Коммунарке, два — в инфекционной больнице №1. Ещё один заболевший доставлен в подмосковное инфекционное медучреждение.
Подробности в материале: Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
Власти Италии получат право изымать здания гостиниц для обустройства в них помещений для карантина больных коронавирусом, такая мера указана в черновике декрета правительства, который может быть утвержден в ближайшие дни.Также правительство намерено предусмотреть новые формы финансовой поддержки граждан, пострадавших из-за введенных ввиду распространения болезни ограничений.
Читайте также: Власти Италии готовятся к изъятию гостиниц под карантин
Одной из заболевших коронавирусом в Москве является девочка-подросток. Об этом 13 марта сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
«Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома», — говорится в информации.
Её класс закрыли на карантин в связи с сезонной заболеваемостью 10 марта. Сейчас на карантин закрыто всё здание.
Подробности в материале: В Москве заболевшая коронавирусом девочка посещала школу
Офисным сотрудникам McDonald’s в России порекомендовали работать из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
В ЛДПР сообщили о том, что 11 депутатов Госдумы, приехавших из стран, где распространен коронавирус, ушли на карантин.
Подробности в материале: На «самоизоляцию» направили 11 депутатов Госдумы от ЛДПР
В связи с угрозой коронавируса в Северной столице отменили XIV Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Об этом 13 марта сообщили в Смольном.
Подробности в материале: В Петербурге коронавирус «отменил» Партнериат малого и среднего бизнеса
Вторая смерть от нового коронавируса произошла в Алжире, сообщает 13 марта Middle East Online.
По сведениям алжирского минздрава, вторым человеком, не перенёсшим инфекцию COVID-19, оказался мужчина 55 лет. Известно, что пациент не так давно побывал во Франции.
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Петербурге. Среди троих новых больных — один ребенок, девочка школьного возраста, приехавшая из Австрии.
Об этом: Среди больных коронавирусом в Петербурге оказалась 10-летняя девочка
Ещё семь человек в Алжире заразились вирусом COVID-19, сообщает 13 марта портал Middle East Online.
По данным минздрава Алжира на 13 марта, в стране 26 человек инфицированы новым коронавирусом. Семнадцать из них являются членами одной семьи в городе Блиде (Алжир).
Читайте подробнее: В Алжире число заразившихся вирусом COVID-19 достигло 26
Правительство Латвии готово выделить испытывающим трудности из-за коронавируса компаниям один миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Банка Латвии Мариньшем Казаком и министром финансов Янисом Рейрсом.
Об этом: Власти Латвии поддержат компании, испытывающие трудности — Кариньш
Власти Италии выделят семьям с детьми по 600 евро в месяц на оплату услуг сиделок, такая мера указана в черновике декрета правительства, который может быть утвержден в ближайшие дни.
Необходимость таких выплат связана с тем, что из-за распространения коронавируса в стране все учебные заведения, от детских садов до вузов, закрыты.
Семьям, в которых есть только один родитель, а также семьям, где один из родителей — врач, будет выделено по 1000 евро.
Читайте также: На время коронавируса власти Италии помогут родителям нанимать сиделок
Медицинские работники связываются с пассажирами рейсов, которыми прибыли в Москву заболевшие коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает департамент здравоохранения столицы.
Всего в Москве за сутки зафиксировали пять новых случаев заражения. Заболевшие прибыли в российский город двумя рейсами — 1326LX Мюнхен — Москва (через Цюрих) 7 марта и №806DP Бергамо — Москва 1 марта.
Об этом: Заболевшие коронавирусом москвичи прибыли из Мюнхена и Бергамо
Все парки Милана с субботы, 14 марта, будут закрыты для посещения, сообщил мэр города Джузеппе Сала.Ранее аналогичные ограничения были введены и в некоторых других городах страны, при этом правительство Италии в своих декретах не ограничивало саму возможность перемещения граждан по улицам (рекомендации давались только в части приближения к другим людям).
Подробности в материале: Мэрия Милана закрывает все городские парки
Симферопольский государственный цирк закрылся на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса и рекомендациями Роспотребнадзора.
Вводить полный запрет на путешествия в Евросоюзе не нужно, такая мера неэффективна, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.С этим согласны и во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнула она.При этом могут вводиться дополнительные санитарные меры по решению местных властей и в зависимости от ситуации, добавила фон дер Ляйен.
Об этом: Глава Еврокомиссии не считает нужным полный запрет на путешествия
Миланский аэропорт «Линате» с пятницы временно прекратил принимать гражданские рейсы.Днем ранее перестал работать на приём гражданских рейсов и второй аэропорт Рима — «Чампино». В основных аэропортах обеих столиц Италии, римском «Фьюмичино» и миланском «Мальпенсе», закрыты некоторые терминалы.
Основная причина решения — резкое снижение пассажиропотока из-за распространения коронавируса и введенных правительством страны ограничений.
Подробности в материале: Туристов нет: вслед за римским аэропортом закрылся и миланский
Глава АirBaltic Мартиньш Гаус объявил об очередных планах сокращений персонала компании, речь идёт об увольнении более 400 сотрудников.
Читайте также: Авиакомпания АirBaltic временно сократит более 400 сотрудников
Италия, пострадавшая от коронавируса больше всех других стран ЕС, получит «всё, чего просят» её власти, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она также отметила, что в ближайшее время помощь от Еврокомиссии может получить и еще одна страна-член ЕС — вероятно, речь идет об Испании. Общий объем финансовых мер для минимизации последствий распространения коронавируса в ЕС составит 37 млрд евро.
Кроме того, на время распространения коронавируса власти ЕС готовы смягчать правила так называемого «пакта о стабильности», то есть разрешать странам-членам тратить больше средств и наращивать дефицит, подтвердила фон дер Ляйен.
Об этом: Глава Еврокомиссии пообещала дать Италии «всё, чего она просит»
Тест бразильского президента Жаира Болсонару на вирус COVID-19 дал положительный результат.
Открытие в аэропорту Красноярска хаба авиакомпании «Аэрофлот», ранее запланированное на 29 марта, переносится на июнь в связи с ситуацией, вызванной распространением в мире нового коронавируса. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба авиакомпании.
Читайте подробнее: В Красноярске из-за коронавируса перенесли открытие хаба «Аэрофлота»
На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, посвященный ситуации с распространением коронавируса COVID-19
Читайте также: На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу
Поздно вечером в четверг в Италию для оказания помощи в противодействии распространению коронавируса прибыла группа медиков из КНР.Девять врачей-специалистов привезли с собой оборудование, а также несколько десятков тысяч медицинских масок.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высоко оценил этот жест со стороны КНР, назвал его актом «солидарности» и отметил, что Италия сможет справиться с распространением коронавируса так же, как это уже удалось Китаю.
Читайте подробнее: Борьба с коронавирусом: в Италию прибыла группа врачей из Китая
Коронавирус COVID-19 выявлен у девяти человек, имеющих отношение к группировке вооруженных сил США, присутствующей на территории Южной Кореи, заявил 13 марта на пресс-конференции командующий силами США в Корее генерал Роберт Абрамс.
По его словам, коронавирус выявлен у одного военнослужащего, двоих членов семей военных США, а также у шести сотрудников американских военных объектов из числа граждан Южной Кореи.
Читайте также: Коронавирус добрался до военных США, размещённых в Южной Корее
В пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что три туриста, прилетевших на израильскую территорию из Москвы, не являются российскими гражданами.
Участник мафиозной группировки разыскивался с августа 2019 года.
Подробности в материале: В Италии карантин поспособствовал поимке сбежавшего преступника
Правительство Черногории ввело ряд мер по недопущению распространения коронавируса. Пока в стране не зафиксировали ни одного заболевшего. В стране отменяются занятия в школах и закрываются детские сады минимум на 15 дней. Закрыта часть пограничных пунктов с Албанией, Сербией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной.
Подробности в материале: Черногория: без заболевших коронавирусом, но на карантине
Служба государственных доходов (СГД) Латвии объявила, что с 13 марта по 14 апреля сотрудники ведомства приостанавливают обслуживание клиентов в офисах, а также в государственных и муниципальных центрах, и переходят на удалённую систему работы.
Подробности в материале: Налоговая служба Латвии переходит на удалённую систему работ
Состояние жителя Краснодарского края, у которого 12 марта диагностировали коронавирус, стабильное, температура отсутствует.
Об этом: Краснодарские медики: у пациента с коронавирусом температуры нет
Врачи в Ингушетии проверяют всех участников первенства России по греко-римской борьбе на возможное наличие зараженных коронавирусом. Всего осмотрено свыше 500 человек в местах проживания спортсменов и тренеров в гостиницах Магаса и Назрани.
Читайте подробнее: В Ингушетии проверяют на коронавирус участников первенства России по борьбе
За одни сутки число носителей COVID-19 в Болгарии увеличилось с семи до 23. Парламент Болгарии поддержал введение чрезвычайного положения в стране до 13 апреля.
Читайте подробнее: Болгария закрывает школы и запрещает поездки из-за коронавируса
Согласно сообщениям Sports Center, перенесен ежегодный бостонский марафон из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что новой датой проведения события станет 14 сентября.
Впервые за 123-летнюю историю проведения марафона забег перенесен.
Бостонский марафон — старейший в своем роде. Первое проведение забега зафиксировано в 1897 году, через год после первой летней Олимпиады в Греции.
Двухнедельный карантин объявлен на Мальте для всех въезжающих, пишет 13 марта Times of Malta.
Соответствующее решение принял мальтийский премьер-министр Роберт Абела в связи с эпидемией вируса COVID-19.
В Исламской Республике Иран от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей Исламской революции Насер Шаабани.
Об этом: В Иране от коронавируса скончался генерал КСИР Насер Шаабани
Проведение велогонки«Джиро д’Италия« отложено на неопределенное время, сообщили организаторы.Первые три этапа традиционной велогонки должны были пройти по территории Венгрии, власти которой официально запретили проведение мероприятия.
Подробности в материале: Велогонка «Джиро д’Италия» перенесена на неопределенное время
Издание O Dia сообщает, что анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус дали положительный результат.
Правительство Италии перенесет проведение национального референдума и всех местных выборов, которые должны были пройти весной 2020 года, на более поздний срок, предполагается, что официально об этом решении будет объявлено вечером в пятницу.
На референдуме по инициативе партии популистов (входит в состав правящей коалиции) предполагалось рассмотреть инициативу о сокращении численности депутатов обеих палат парламента на треть — ради экономии средств и повышения качества работы.
Об этом: Власти Италии переносят проведение референдума и местных выборов
Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 марта, написал, что он даст в Белом доме срочную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.
Читайте также: Трамп анонсировал срочную пресс-конференцию в связи с коронавирусом
Президент Германии намерен ограничить свою работу лишь внутренними мероприятиями и телефонными конференциями и переговорами.
Читайте также: Президент ФРГ отменил все зарубежные поездки из-за пандемии коронавируса
Все рабочие Италии будут обеспечены медицинскими масками, правительство приложит все усилия для того, чтобы обеспечить безопасные условия работы, заявил после встречи с представителями профсоюзов страны премьер-министр Джузеппе Конте.
Днем ранее представители профсоюзов говорили, что намерены потребовать от Конте решения о временной приостановке работы всех производств в стране из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Всем рабочим Италии бесплатно выдадут медицинские маски
Белый дом анонсировал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа по коронавирусу.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов сообщил об отрицательном анализе на коронавирус.
Читайте также: Катасонов рассказал о своем анализе на коронавирус
Музеи и археологические памятники закрыты в Греции до 30 марта в связи с нехваткой персонала из-за ситуации, создавшейся при распространении коронавируса.
Читайте подробнее: В Греции закрыли музеи и памятники из-за нехватки персонала
Российская интернет-корпорация «Яндекс» предложила своим сотрудникам не приходить в офисы компании с понедельника, 16 марта, и работать из дома.
Читайте подробнее: «Яндекс» перевел сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса
Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 подтверждены на территории Венесуэлы, сообщила 13 марта вице-президент страны Делси Родригес.
Об этом: В Венесуэле подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Польские власти привлекут армию для участия в борьбе с коронавирусом пневмонии, сообщает 13 марта пресс-служба министерства национальной обороны Польши.
По информации польского минобороны, военные будут участвовать в профилактических мероприятиях, проверках на границах страны, а также для помощи гражданским властям в пунктах пропуска.
Читайте также: В Польше заявили о применении армии для борьбы с коронавирусом
О закрытии школ и ограничении массовых мероприятий заявили власти Черногории.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отмене предстоящего юниорского чемпионата мира до 18 лет из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации
Турнир должен был пройти в Анн-Арборе, США с 16 по 26 апреля.
Ранее было объявлено о приостановке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Отметим, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал запрет о пересечении границы людям, прибывшим из Шенгенской зоны.
Также ИИХФ отменила женский чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде из-за коронавируса.
Подробности в материале: Коронавирус в спорте: отменен юниорский чемпионат мира по хоккею
В школах Ростова-на-Дону организованы онлайн-тренинги по профилактике коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В ростовских школах начали профилактику коронавируса
Пресс-служба президента Бразилии Жаира Болсонару опровергла информацию о наличии коронавируса в его организме.
Результаты анализов на наличие вируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару ещё не готовы, сообщается 13 марта на его странице в Facebook.
Об этом: Президент Бразилии опроверг слухи о заражении коронавирусом
В Пермском крае зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, сообщает минздрав региона.
Подробности в материале: В Прикамье зафиксирован случай заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии коронавируса, заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. По его словам, число ежедневных сообщений о заболевании превышает пиковые данные в Китае.
Финская хоккейная лига была досрочно завершена в связи с распространением пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Liiga. Победитель сезона 2019−2020 годов выявлен не будет.
«Лига и её клубы понесут большие финансовые потери, но, как сказал вчера президент страны Саули Нийнистё: «Экономика — это всего лишь экономика». Наша нация переживёт это, и мы тоже. Это требует напряжённой работы, но я абсолютно уверен, что хоккейное сообщество готово к этому», — цитирует слова председателя Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена официальный сайт организации.
Отметим, что ранее о досрочном завершении чемпионата объявили представители двух высших дивизионов Швейцарии.
Читайте подробнее: Коронавирус в спорте: досрочно завершен чемпионат Финляндии
Сотрудники туркменской полиции и медики продают за 100−150$ возможность не попадать в карантин для людей, прилетевших в страну из-за рубежа.
Читайте подробнее: За взятку в $150 в Туркмении можно избежать карантина по коронавирусу
Министр внутренних дел Австралии был госпитализирован согласно требованиям медиков.
Об этом: В Австралии глава МВД сообщил о заболевании коронавирусом
Парижский Лувр закрывается из-за эпидемии коронавируса во Франции.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Париже закрыли Лувр
В Ростове-на-Дону на объектах торговли, а также в кафе и ресторанах усилят профилактику короновируса. Несоблюдение мер предосторожности грозит приостановкой работы предприятия на срок до трёх месяцев.
Подробности в материале: В кафе и на рынках Ростова-на-Дону ввели особые меры против коронавируса
О приостановке работы канадского парламента до 20 апреля сообщил 13 марта глава Либеральной партии Пабло Родригес в Twitter.
По его словам, эти меры приняты в связи с распространением в стране нового коронавируса.
Об этом: Из-за COVID-19 парламент Канады временно прекратил работу
Жители Дублина паникуют — с полок магазинов исчезли почти все продукты питания.
Фото: Юлия Кочержук, ИА REGNUM
Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви объявила о том, что из-за карантина в Черногории, введенного властями 13 марта, протестные шествия против закона о свободе вероисповедания приостанавливаются.
Читайте подробнее: СПЦ приостанавливает протестные шествия в Черногории из-за карантина
Жители испанской Марбельи за день скупили львиную долю продовольствия в местных магазинах.
Фото: Юлия Попова, ИА REGNUM
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о решении приостановить все турниры, проводящиеся под эгидой организации, из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что на ближайший месяц будет приостановлена Лига чемпионов КОНКАКАФ, Олимпийский отборочный турнир КОНКАКАФ, первый отборочный этап Золотого кубка КОНКАКАФ и Caribbean Club Shield.
Об этом: Коронавирус в спорте: приостановлены турниры КОНКАКАФ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отсутствии у него коронавируса и своём хорошем самочувствии. Ранее коронавирус нашли у супруги канадского премьера.
Президент США Дональд Трамп собирается объявить в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: Reuters: Трамп объявит чрезвычайное происшествие из-за коронавируса
Ежедневно из Европы сообщений о новых случаях заболевания коронавирусом приходит больше, чем из Китая в период пика.
Читайте также: Согласно данным ВОЗ, Европа стала центром пандемии коронавируса
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса пневмонии COVID-19, заявил 13 марта на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По его словам, об этом свидетельствует информация о числе заразившихся, превышающем остальные регионы мира.
Президент Сербии Александр Вучич обсудит с представителями партий, намеренных участвовать в предстоящих парламентских выборах в стране, возможность перенести дату их проведения из-за пандемии коронавируса.
Также Вучич намерен обговорить с ними вопрос организации предвыборной кампании в условиях запрета общественных мероприятий, передает сербский телеканал РТС.
Об этом: Парламентские выборы в Сербии могут быть перенесены из-за коронавируса
Ограничения на проведение массовых мероприятий вводятся на территории Краснодарского края решением губернатора.
Об этом: На Кубани из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия
В шестимиллионной Киргизии на случай карантина по коронавирусной инфекции в медучреждениях республики подготовлено 1602 койки.
Об этом: В Киргизии 484 человека находятся в обсервации по коронавирусу
В Кемерово два человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: Два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Кемерово
Информация о якобы умерших от коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края является ложной. Об этом 13 марта заявили в пресс-службе администрации края.
Читайте также: Власти Кубани: информация об умерших от коронавируса — ложная
Вируса COVID-19 у канадского премьер-министра Джастина Трюдо нет. Соответствующее заявление он сделал 13 марта в своём обращении к нации.
Читайте подробнее: Премьер-министр Канады заявил, что здоров
МОЛНИЯ: Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта, сообщает Telegram-канал Mash.
«Это немного раздражает людей, которые упорно трудятся, чтобы бороться с кризисом, а потом возвращаются домой, идут в местный супермаркет и видят полупустые полки. Перестаньте!» — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Читайте подробнее: Премьер-министр Нидерландов призвал не опустошать магазины из-за вируса
Ограничения авиасообщения России со странами ЕС не коснутся регулярных рейсов в данные государства, а также чартерных рейсов, отметили в оперштабе.
Россия с 16 марта ограничит авиасообщение со странами Европейского союза в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.
Читайте подробнее: Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзм из-за коронавируса
Количество смертельных случаев от нового коронавируса в Италии за сутки прибавилось на 250, сообщил 13 марта журналистам Анджело Боррелли, возглавляющий итальянский департамент гражданской защиты.
По его данным, всего в стране из-за вируса COVID-19 скончались 1266 человек, общее число инфицированных — 14 955.
Читайте также: В Италии за сутки скончались 250 инфицированных COVID-19
В Риге с 13 марта возможность купить билет у водителя исключена. Об этом сообщили представители предприятия Rīgas satiksmes, осуществляющего все общественные перевозки в столице Латвии.
Об этом: В Риге запретили покупать билеты у водителей общественного транспорта
Положительная проба на коронавирус выявлена у главы Майами через четыре дня после его встречи с делегацией из Бразилии, в составе которой был один заболевший.
Об этом: Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с президентом Бразилии
Власти Украины приняли решение об ограничении всего авиасообщения. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
«С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщения полностью, авиа», — сказал Разумков.
13 марта в Латвии из-за распространения эпидемии COVID-19 вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный правительством страны до 14 апреля.
Читайте также: В Латвии введён режим ЧС из-за коронавируса
В марше протеста приняли участие несколько тысяч человек. Протестные акции по пятницам в Алжире не прекращаются с февраля 2019 года.
Подробности в материале: Угроза коронавируса не остановила протесты в Алжире
Специалист по связям с общественностью латвийского профсоюза работников науки и образования (LIZDA) Гунтис Мейстер призвал правительство страны временно приостановить работу детских дошкольных учреждений.
Читайте подробнее: В Латвии призвали временно приостановить работу дошкольных учреждений
В столице Киргизии посетители ряда рынков и магазинов начали массово закупать продовольствие, туалетную бумагу и обеззараживающие средства. По словам продавцов, «часть клиентов закупает крупы, муку, макароны и прочие продукты длительного хранения мешками и коробками».
Читайте подробнее: Слухи о коронавирусе вызвали массовый ажиотаж в магазинах столицы Киргизии
Руководство Эрмитажа пока не планирует закрывать музей из-за распространения нового вида коронавируса, однако отмечает снижение числа посетителей с начала года.
Читайте также: Эрмитаж не закрывается из-за коронавируса, но отмечает спад посетителей
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге отменена из-за пандемии коронавируса, сообщил 13 марта Леонид Слуцкий.
Читайте также: Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса
Апрельская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: Из-за короновируса отменена сессия ПАСЕ
Первый летальный исход у заражённого вирусом COVID-19 зарегистрирован на территории Шотландии, сообщила 13 марта журналистам главный санитарный врач региона Кэтрин Колдервуд.
По словам Колдервуд, пациент скончался в больнице 13 марта. Теперь в Великобритании 11 смертельных исходов от заболевания, вызванного новым коронавирусом.
В оперативном штабе уточнили, что ограничения на полёты в страны ЕС не касаются Великобритании.
Допуск туристов в Версальский дворец временно прекращён из-за ситуации с вирусом COVID-19, сообщается 13 марта в пресс-службе дворца.
Соответствующее постановление было опубликовано французским правительством. Также закрыт доступ туристов в Музей Карет и во дворцы Большой и Малый Трианон.
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Закрыты для посетителей Версальский дворец, дворцы Трианон и галерея Carrosses.
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Достопримечательность будет закрыта в связи с пандемией коронавируса на неопределённый срок.
Подробности в материале: В Париже закрывают для посетителей Эйфелеву башню
12 марта пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в «Твиттере», что коронавирус мог попасть в Китай из Соединенных Штатов. Лицзянь сослался на сообщение главы CDC Роберта Редфилда об обнаружении COVID-19 у некоторых погибших от гриппа в США.
Читайте подробнее: Госдеп США вызвал китайского посла после заявлений МИД КНР о коронавирусе
Родителям пензенских школьников сообщили, что дети должны принести в школу медицинские маски. Тем, у кого нет возможности купить изделие, рекомендовали сшить маску самостоятельно.
В некоторых школах региона ввели «утренние фильтры». Бесконтактным способом на входе в учреждение измеряют температуру, осматривают слизистые оболочки.
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В Букингемском дворце заявили об отказе британской королевы от поездки в Чешир из-за опасности заражения коронавирусом.
СМИ сообщают о том, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая должна была состояться 17 марта в Стамбуле, пройдёт в режиме видеоконференции по причине распространения коронавируса.
Радио Europe 1 сообщает о сокращении работы поездов и метрополитена во Франции.
Сроки первичных выборов в американском штате Луизиана сдвинуты из-за коронавируса, передаёт 13 марта CNBC.
Праймериз состоятся 20 июня и 25 июля 2020 г. Луизиана стала первым штатом, где первичные выборы перенесли из-за вируса COVID-19.
Читайте также: Из-за коронавируса в Луизиане отложили праймериз
Количество погибших от заболевания коронавирусом составило 79 человек.
Читайте подробнее: Число заболевших коронавирусом во Франции возросло почти на 800 человек
Общее число умерших от коронавируса в Италии выросло до 1266 человек, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.Днём ранее этот показатель составлял 1016. В последние дни число умерших увеличивается на 20−30% в сутки.
Подробности в материале: Число умерших от коронавируса в Италии за сутки вновь выросло на 20%
Житель Люксембурга скончался от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, сообщает 13 марта Agence France-Presse.
Данные предоставил люксембургский минздрав. Скончавшийся — мужчина 94 лет.
В ближайшее время президент США Дональд Трамп даст пресс-конференцию по вопросу мер реагирования на коронавирусную инфекцию в Белом доме.
Подробности в материале: Трамп готов объявить ЧС в США из-за коронавируса — NBC
Временные ограничения на авиаперелёты, введённые Россией в связи с эпидемией коронавируса, не коснулись Великобритании.
Об этом: Ограничения авиасообщения в России не коснулись Великобритании
Вводимые Россией ограничения на авиасообщение со странами Европы не распространяются на Великобританию, уточнили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса.
Подробности в материале: Ограничение авиасообщения РФ со странами Европы не затронет Великобританию
Украинские СМИ сообщили о введении режима чрезвычайного положения в Черновицкой области.
Власти Польши ввели повышенный контроль на границах, в том числе со странами Шенгенской зоны, а также приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом: Польша останавливает международные перевозки и вводит контроль на границе
В Косово выявлено два случая заражения коронавирусом. Заболевшие — двадцатилетняя гражданка Италии и косовар в возрасте 77 лет. Приняты меры по поиску и изоляции лиц, вступавших в контакт с зараженными.
Об этом: В Косово выявлены первые два случая заражения коронавирусом
Руководство ООН приняло решение об отмене всех мероприятий, запланированных на ближайшие два месяца, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Читайте также: ООН отменяет все мероприятия на два месяца из-за коронавируса
Сокращение работы общественного транспорта связано с тем, что часть персонала вынуждена присматривать за детьми из-за эпидемии коронавируса и не может работать.
Об этом: Во Франции из-за коронавируса сокращается работа общественного транспорта
В Москве больницы ввели ограничения на доступ посетителей к пациентам и ввели карантин. Об этом передаёт РБК со ссылкой на постановление главного санитарного врача Елены Андреевой.
Несколько столичных медучреждений опубликовали в соцсетях информацию об ограничительных мерах. Агентство указывает ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана, ГКБ им. Е. О. Мухина и ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, а также Центр планирования семьи и репродукции.
Среди мер — прекращение доступа посетителей в стационары и помещения с круглосуточным пребыванием. Кроме того, предписываются и другие действия по упреждению угрозы распространения вируса — проветривание, дезинфекция, обеззараживание воздуха, а также изоляция больных, у кого выявлены симптомы ОРВИ.
Об этом: Московские больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса
Особый режим вступит в силу сразу после полуночи с 13 на 14 марта. В городах региона будет проходить санобработка, жителей определенных районов обязуют пройти тесты на COVID-19.
Читайте также: Иракский Курдистан объявил два дня санобработки из-за коронавируса
Правительству России следовало раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и устанавливать ограничения на авиаперелёты в связи с коронавирусом, считает сенатор Алексей Пушков.
Читайте подробнее: Пушков считает запоздавшим ограничение авиасообщения России и ЕС
Президент США Дональд Трамп объявил об общенациональном режиме ЧС в США в связи с угрозой распространения коронавируса.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии уханьского коронавируса. Заявление сделано 13 марта на пресс-конференции в Белом доме.
Подробности в материале: Дональд Трамп объявил ЧС из-за коронавируса
В Северной Македонии выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. В городе Дибра и Центре Жупа объявлено чрезвычайное положение. Всего в стране 13 случаев заражения. Состояние 12 пациентов стабильно, однако у одного наблюдается ухудшение.
Читайте также: В Северной Македонии выявлены четыре новых случая коронавируса
Власти США освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения из-за ситуации с коронавирусом, передаёт The Wall Street Journal.
Читайте подробнее: США освободили от пошлин медицинские товары из Китая из-за коронавируса
За прошедшие сутки о первых случаях COVID-19 сообщили Кения, Эфиопия, Гана, Гвинея и Габон.
Подробности в материале: Заражение коронавирусом подтверждено 17 странами Африки
Международная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии 17 марта будет проходить в режиме телеконференции, передаёт 13 марта телеканал Habertürk TV.
Эрдоган будет обсуждать с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Борисом Джонсоном происходящее в Сирии и ситуацию с беженцами, стремящимися попасть в ЕС.
Решение провести переговоры онлайн принято из-за ситуации с коронавирусом.
Читайте подробнее: Эрдоган обсудит Сирию с Джонсоном, Меркель и Макроном по видеосвязи
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских граждан, находящихся за рубежом в частном порядке, вернуться в страну в течение трёх дней. Соответствующее видеообращение размещено вечером 13 марта на странице главы государства в Facebook.
Читайте также: Зеленский отвёл гражданам Украины три дня на возвращение из-за рубежа
Первый случай заражения вирусом COVID-19 выявлен в Суринаме, сообщает 13 марта Reuters.
В связи с распространением коронавируса власти страны собираются закрыть границы для въезда.
Читайте также: В Суринаме выявили первый случай заражения COVID-19
Из-за коронавируса все учебные заведения в Албании закрыты как минимум до 23 марта. В связи с этим министерство образования начало работать над созданием условий для предоставления образовательных услуг в удаленном режиме.
Читайте также: Из-за коронавируса школьников Албании перевели на домашнее обучение
Число заболевших коронавирусом в Албании достигло 34 человек.
Читайте подробнее: В Албании выявлено ещё 11 случаев коронавируса
При этом студенты заявили, что продолжат забастовки.
Об этом: Бразильские студенты отменили акции протеста в стране из-за коронавируса
Первые случаи заражения вирусом COVID-19 выявлены в Уругвае, сообщает 13 марта Reuters.
По данным уругвайского минздрава, инфицированные 6 марта вернулись из Италии. Они лечатся на дому.
Об этом: В Уругвае коронавирус выявлен у вернувшихся из Италии
Выступление президента США Дональда Трампа и чиновников Белого дома по введению режима чрезвычайной ситуации касалось, в частности, мер экономического стимулирования в связи с глобальной эпидемией коронавируса.
Читайте подробнее: Нефть поднялась выше $35 после объявления Трампа
Решение правительства Дании о закрытии границ вступит в силу с 10:00 мск 14 марта.
Читайте также: Власти Дании закрыли границы страны в связи с пандемией коронавируса
Все прибывающие в Тунис иностранцы обязаны будут самоизолироваться на 14 дней.
Читайте также: Власти Туниса ввели карантин по коронавирусу для всех прибывающих в страну
Симптомов заражения вирусом COVID-19 у американского президента Дональда Трампа нет, сообщил он 13 марта журналистам.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья его и сотрудников Белого дома, Трамп сказал:
Читайте подробнее: Трамп сказал, что у него нет симптомов COVID-19
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в больницы Москвы прекращают пускать посетителей
Режим повышенной готовности будет действовать с 15 марта по 1 мая 2020 года.
Читайте подробнее: Режим повышенной готовности объявлен в Краснодарском крае по COVID-2019
Президент США Дональд Трамп заявил о принципиальной готовности пройти тест на коронавирус пневмонии.
Об этом он заявил журналистам 13 марта в ходе пресс-конференции.
Читайте также: Трамп заявил о готовности сделать тест на коронавирус
В связи с паническими закупками населением продовольствия министр сельского хозяйства Латвии Каспар Герхардс заявил, что оснований для беспокойства нет.
Подробности в материале: В Латвии хватит продуктов на время эпидемии Covid-19
В Москве отправили на двухнедельный карантин школы при посольствах. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.
В информации даны разъяснения указа руководителя департамента образования и науки Москвы Исаака Калины.
«Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — говорится в тексте.
Подробности в материале: Школы при посольствах в Москве отправили на карантин
В американском штате Вашингтон на восточном побережье США число умерших от коронавирусной инфекции возросло до 37 человек.
Подробности в материале: В американком штате Вашингтон от коронавируса скончались 37 человек
МИД Украины выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Читайте также: В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины
50-летняя жительница албанского города Берата жаловалась на приступ астмы и скрыла от врачей факт недавно совершенной поездки в Италию. В настоящий момент прибывшие на вызов медики находятся на домашней изоляции.
Подробности в материале: В Албании из-за обмана пациентки пострадали врачи
Новых 34 случая заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Израиле за прошедшие сутки. Таким образом общее число случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 143 человек, сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Читайте также: В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 143 человек
Число зараженных коронавирусом нового типа в Тунисе выросло до 16 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные тунисского минздрава.
Сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено в стране три новых случая заболевания COVID-19, среди них один пациент — гражданин Египта. В стране также ввели 14-дневный карантин для всех, прибывающих в Тунис.
Читайте также: В Тунисе подтвердили 16 случаев заражения COVID-19
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на территории Гватемалы, 13 марта сообщает гватемальский президент Алехандро Джамматтеи на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В Гватемале зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Первая смерть в результате заболевания COVID-19 была зафиксирована в Эквадоре, заявила глава эквадорского минздрава Каталина Андрамуньо в ходе пресс-конференции, сообщает El Comercio.
Подробности в материале: Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован в Эквадоре
Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает газета The Guardian.
Подробности в материале: Королева Великобритании не будет появляться на публике из-за коронавируса
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на Кипре достигло 21, из них — семь новых, 13 марта сообщается на сайте кипрского минздрава.
Об этом: Власти Кипра подтвердили 21 случай заражения коронавирусом
13 новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Египта за последние сутки и 93 — с начала эпидемии, 13 марта сообщает минздрав государства на своем сайте.
Подробности в материале: В Египте количество пациентов с коронавирусом достигло 93 человек
С понедельника, 16 марта, сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса будут работать дистанционно из дома, кроме тех, чьё физическое присутствие на рабочем месте абсолютно необходимо. Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 марта сообщил журналистам.
Подробности в материале: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переводит сотрудников на удалённую работу
Путешественникам, приезжающих из стран за пределами Скандинавии в аэропорт норвежской столицы Осло, будет отказано во въезде в страну, сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Аэропорт столицы Норвегии закрыли для иностранцев
Решение закрыть школы Венгрии с 16 марта приняли венгерские власти в связи с ситуацией с коронавирусом, 13 марта сообщает портал Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
Ограничение также распространилось на будапештские кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.
Читайте также: СМИ: В Венгрии решили закрыть школы на карантин
Власти Финляндии ввели запрет на проведение массовых мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».
Читайте также: Финляндия вводит запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса
Гражданам Ирландии следует воздержаться от поездок в страны Евросоюза из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава ирландского МИД Саймон Ковени на своей странице в Twitter.
Читайте также: В Ирландии попросили жителей страны не ездить в ЕС
Правительство Великобритании в скором времени представит комплекс мер по борьбе с коронавирусом нового типа, передает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте подробнее: В Британии примут меры по борьбе с коронавирусом
Первый случай заболевания COVID-19 был выявлен в Мавритании, сообщает Agence France-Presse.
Сообщается, что зараженный коронавирусом является иностранным гражданином, который приехал 9 марта в Мавританию из одной из европейских стран.
Читайте подробнее: Первый пациент с коронавирусом выявлен в Мавритании
До 36 человек увеличилось число зараженных коронавирусом нового типа в Панаме, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы минздрава страны Розарио Тернера.
Подробности в материале: В Панаме число зараженных коронавирусом достигло 36 человек
По просьбе президента США Дональда Трампа круизные компании Royal Caribbean, Carnival, Norwegian и MSC на месяц приостанавливают туристическую деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом Трамп 13 марта сообщил в своём Twitter.
Читайте также: Четыре круизные компании приостанавливают деятельность по просьбе Трампа
Депутат Госдумы, член Комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия»), призвала к созданию Комиссии ООН по широкому спектру вопросов, связанных с пандемией коронавируса.
По мнению политика, проблема распространения коронавируса шире рамок полномочий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку имеет не только медицинское, но также экономическое, политическое, информационное, а возможно — военное и дипломатическое измерение.
«Не будем спешить с выводами, но даже малейшее предположение о том, что вирус является непредвиденным результатом научных экспериментов, или, не дай Бог, разновидностью биологического оружия, ставит нас перед лицом принципиально новой реальности», — заявила Панина.
Читайте также: Панина: коронавирус — угроза, сопоставимая с ядерной войной
В США 2033 человека заразились новым коронавирусом, умерли от него 47 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 13 марта сообщает телеканал CNN.
Читайте подробнее: В США коронавирусом заражены более 2 тысяч человек
Бизнесмен Олег Дерипаска назвал Россию неготовой к пандемии, вызванной коронавирусом, и предложил на 60 дней закрыть границы для иностранцев. Об этом он 13 марта написал в своём Telegram-канале.
Читайте подробнее: Дерипаска предложил закрыть границы России из-за коронавируса
Южная Корея объявила о 107 новых случаях заболевания новым коронавирусом, сообщает 14 марта Yonhap. Согласно последним данным, общее число зараженных составляет 8086 человек.
Читайте также: Количество зараженных COVID-2019 в Южной Корее достигло 8086
Сделка по законопроекту о реагировании на распространение коронавируса в США была достигнута между американским президентом Дональдом Трампом и палатой представителей США. Об этом заявила спикер законодательного органа Нэнси Пелоси, 13 марта сообщает агентство Bloomberg.
Читайте также: В палате представителей пришли к соглашению с Трампом по закону о COVID-19
28 человек оказались инфицированы новым коронавирусом в Пакистане, что вынудило власти страны к принятию новых экстренных мер по сдерживанию пандемии, сообщает Xinhua.
Планируется закрыть международные полеты на 15 дней. На 14 дней будут перекрыты западные пограничные переводы с Ираном и Афганистаном. Все колледжи и школы будут закрыты на период до 5 апреля. Ограничение касается как частных, так и государственных школ. Отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мепроприятия, религиозные собрания и судебные слушания.
Подробности в материале: Пакистан обновил меры борьбы с коронавирусом после фиксации 28 больных
Решение приостановить прием авиарейсов из Европы и Азии в связи с угрозой распространения коронавируса приняли власти Перу, 13 марта сообщается на сайте правительства страны.
Читайте подробнее: В Перу решили запретить принимать рейсы из Европы и Азии
В Мексике новым коронавирусом заразились 26 человек, из них 11 случаев были диагностированы за последние сутки. Об этом главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия сообщил на пресс-конференции вечером 13 марта.
Читайте подробнее: В Мексике коронавирусом заразились 26 человек
Роспотребнадзор назвал смартфон одним из главных источников бактерий и вирусов и посоветовал проводить регулярную дезинфекцию гаджета. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Подробности в материале: Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 13 человек, а общее число жертв достигло 3 189 человек. Об этом 14 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Подробности в материале: В Китае от коронавируса за сутки заболели 11 человек, 1430 выздоровели
Распоряжение о частичном закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом приняли власти Уругвая, заявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 13 марта на пресс-конференции.
Читайте также: В Уругвае частично закроют границы на фоне коронавируса
Туристическая отрасль вошла в зону небывалого риска в связи с ограничениями для ведения бизнеса из-за коронавируса, заявил 13 марта журналистам почетный президент Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько.
Подробности в материале: Российские туроператоры испугались спада в отрасли из-за коронавируса
Третья фаза военных учений «Боливарианский щит», которая заключается в отработке действий по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, объявлена венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Об этом он 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.
Об этом: В Венесуэле объявили учения по борьбе с коронавирусом
Количество летальных исходов среди заразившихся китайским коронавирусом на Филиппинах достигло шести, сообщает Xinhua.
По данным министерства здравоохранения страны, 14 марта на Филиппинах зарегистрировано 64 случая заражения COVID-19, в том числе шесть смертельных случаев.
Об этом: Число жертв COVID-19 на Филиппинах увеличилось до шести
На месяц приостанавливает круизы на своих судах, находящихся в США, международная ассоциация круизных компаний. О мере, вызванной ситуацией с распространением коронавируса говорится в распространенном 13 марта заявлении ассоциации.
Подробности в материале: Международная ассоциация круизных компаний приостанавливает круизы в США
Чрезвычайное положение вводится на всей территории Венесуэлы в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил 13 марта президент страны Николас Мадуро в транслируемом теле‑ и радиоканалами обращении, передает Diario La Región.
«Мы объявляем о чрезвычайном положении в стране. Нулевая бюрократия, ноль безответственности и ноль недостатка координации. Настало время жертв», — заявил Мадуро в обращении к нации.
Подробности в материале: Мадуро объявил о чрезвычайном положении в Венесуэле
Проведение общественных и культурных мероприятий, а также посещение тюрем и проведение учебных занятий запрещено на 15 дней властями бразильского штата Рио-де-Жанейро в связи с ситуацией COVID-19. Указ об этом 13 марта размещен на сайте губернатора региона.
Об этом: В Рио-де-Жанейро ввели запрет на массовые мероприятия
Запрет на въезд в Гватемалу с 16 марта гражданам США и Канады введен гватемальскими властями из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, 13 марта сообщает издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи.
Читайте подробнее: СМИ: Власти Гватемалы запретили въезд гражданам США и Канады
На территории США объявлен режим чрезвычайного положения, что позволит направить $50 млрд на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 13 марта во время выступления в Белом доме, сообщает CNN.
Сообщается также, что президент США отказался брать на себя ответственность за неудачи в противодействии распространению опасного вируса на территории страны.
Об этом: США вводят чрезвычайное положение
В Югре случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Отслежено 168 человек, прибывших из стран с высокой заболеваемостью.
Устанавливается место нахождение девяти человек, которые въехали в регион после зарубежных поездок.
Подробности в материале: В Югре ищут девять потенциальных носителей коронавируса
Пентагон ограничил поездки внутри США для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и членов их семей. О введении нового ограничений из-за угрозы распространения коронавируса говорится в меморандуме первого заместителя министра обороны США Дэвида Норквиста, опубликованном 13 марта.
Подробности в материале: В США из-за коронавируса ограничили поездки военнослужащих
О проведении видеоконференции лидеров «большой семерки» в начале следующей недели заявили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе администрации президента США.
Подробности в материале: Лидеры G7 встретятся на видеоконференции по коронавирусу
Мэр крупнейшего канадского города Торонто Джон Тори объявил об уходе на домашний карантин после рабочей поездки в Лондон, 13 марта сообщается на его странице в Twitter.
Читайте подробнее: Мэр Торонто ушел на карантин после посещения Лондона
В Белоруссии военнослужащего, который ранее прибыл из Италии, поместили на дообследование в одно из медицинских учреждений Витебской области. Об этом 13 марта сообщает Белта со ссылкой на информацию, предоставленную в министерстве здравоохранения Белоруссии.
Подробности в материале: COVID-19: в Белоруссии обследуют военнослужащего, приехавшего из Италии
Саудовские авиакомпании перестанут выполнять международные рейсы в течение двух недель из-за распространения нового коронавируса, сообщила 14 марта пресс-служба министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
Читайте подробнее: Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
Все пассажиры метро и поездов в Венесуэле должны надевать защитные маски, в противном случае они не смогут воспользоваться транспортными услугами, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.
Подробности в материале: В Венесуэле запретили пользоваться метро и поездами без масок
Все официальные международные визиты в Пентагон приостановлены из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространённом 13 марта пресс-службой Министерства обороны США.
Читайте подробнее: Минобороны США закрыло Пентагон для международных визитов
Авиакомпания «Belavia» отменила ряд рейсов в 22 страны, которые должны были совершаться в марте и апреле. Отмена полетов компанией была связана с распространением вируса COVID-19, сообщили 13 марта в пресс-службе компании.
Читайте подробнее: COVID-19: «Belavia» отменила рейсы более чем в 20 стран
Политические деятели США, которые пытаются обострить российско-американские отношения, должны проявить здравый смысл и начать сотрудничество с РФ в борьбе с пандемией коронавируса, 13 марта сообщается на странице посольства России в Вашингтоне.
Читайте подробнее: Посольство РФ призвало США забыть о русофобии и заняться коронавирусом
Четвертый случай заболевания новым коронавирусом был диагностирован в Казахстане. Об этом 13 марта сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики на странице социальной сети Facebook.
Читайте также: COVID-19: в Казахстане выявили четвертый случай заболевания
Жители Стокгольма следуют новым рекомендациям органов власти и оставляют маленьких детей дома, если у тех начинается насморк. За два последних дня на треть меньше детей стали посещать дошкольные учреждения Стокгольма. В одном из детских садов на окраине Стокгольма количество детей уменьшилось на 85%. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Expressen.
Подробности в материале: В Швеции из-за коронавируса опустели детские сады
12 марта четвертая медицинская партия весом 2 тонны была отправлена от шанхайских компаний и граждан в Тегеран через генеральное консульство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Шанхае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.
Спасательные средства включают в себя халаты, маски, оксиметры, защитные очки, перчатки и медикаменты, пожертвованные китайскими компаниями и людьми, чтобы помочь иранскому народу бороться с коронавирусом, известным как COVID-19. Медицинская помощь была отправлена в Тегеран на грузовом самолете Mahan.
Читайте также: Шанхай отправил в Иран четвертую партию медпомощи
13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил мастерство и эффективность иранского медицинского персонала в борьбе со вспышкой коронавируса и заявил, что Иран не нуждается в американских врачах, поскольку обладает эффективной современной системой здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Мусави отметил эффективность медперсонала в борьбе с коронавирусом в Иране
12 марта Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал ассоциированные организации и государства-члены поддержать усилия Ирана по противодействию вспышке коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.
Читайте также: ООН призвала к международной поддержке Ирана в борьбе с коронавирусом
По предварительным данным, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функций легких.
Об этом: Медики в Гонконге выявили ухудшение функции легких после коронавируса
Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер помещён на карантин после положительного результата теста на коронавирус.
Об этом: Коронавирус нашли у третьего представителя бразильской делегации в США
На пресс-конференции 13 марта по итогам еженедельного совещания Совета министров премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал сограждан отказаться закупать в больших количествах продукты питания и лекарства.
Рютте подчеркнул, что нет никакой необходимости запасаться продуктами, поскольку товаров в магазинах хватает. Кроме того, он призвал подумать о тех, кто работает в медицинских и социальных учреждениях, в полиции или в системе образования. По его словам, из-за действий сограждан они после работы могут прийти к пустым магазинным полкам.
Ранее зонтичная организация супермаркетов сообщила, что после объявленных 12 марта дополнительных мер по борьбе с вирусом COVID-19 в магазинах наблюдается больше покупателей, чем обычно.
Подробности в материале: Премьер-министр Нидерландов призвал сограждан не запасаться продуктами
Данные, полученные в результате исследования Статистического управления Швеции, показали, что уровень безработных в стране среди населения в трудоспособном возрасте достиг рекордных 8,2%. Увеличение показателя происходит в период, когда из-за нарастающей эпидемии коронавируса COVID-19 были отменены тысячи рейсов, авиакомпании сократили заработную плату сотрудникам на 20%, крупнейшая сеть отелей Scandic уволила тысячи работников, а по всей стране закрыты рестораны и магазины. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Читайте подробнее: На фоне коронавируса в Швеции зафиксирована рекордная безработица
Правительство Нидерландов 13 марта объявило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов из стран, которые наиболее страдают от вспышки вируса COVID-19. Речь идёт о таких странах, как Китай, Иран, Италия и Южная Корея.
Подробности в материале: Нидерланды частично закрыли воздушное пространство
12 марта посольство Ирана в Будапеште в своем заявлении призвало всех иранцев, проживающих в Венгрии, избегать поездок по стране, поскольку в стране была объявлена чрезвычайная ситуация для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.
Подробности в материале: Посольство Ирана в Будапеште предупредило об угрозе коронавируса
Посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Токио высоко оценило решение Японии пожертвовать Ирану 23,5 миллиона долларов медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.
Об этом: Иран высоко оценил медпомощь Японии в размере $23,5 млн
Ежегодная конференция программистов и веб-разработчиков Microsoft Build пройдёт в цифровом формате, а не в виде публичного мероприятия. Об этом сообщает The Verge.
Читайте также: Microsoft проведёт виртуальную конференцию программистов из-за коронавируса
13 марта число жертв вируса COVID-19 в Нидерландах выросло до 10 человек. Об этом сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. За минувшие сутки скончалось пять человек. Выявлено 190 новых случаев заражения вирусом. Таким образом, общее число пациентов увеличилось до 804 человек.
Подробности в материале: В Нидерландах выросло число заболевших и скончавшихся от коронавируса
Согласно прогнозам, коммерческий оборот туристических фирм Швеции в 2020 году может сократиться вдвое — с 6 до 3 миллиардов евро. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Читайте подробнее: Туриндустрия Швеции терпит серьезные убытки из-за коронавируса
13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подробно рассказал о мерах, принятых в борьбе с коронавирусом, а также об иностранной помощи, оказанной иранскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: МИД Ирана разработал свои меры по борьбе с коронавирусом
В Госдуме в связи с коронавирусом предлагают местным властям принимать меры по экономической поддержке населения в связи с возможным ростом цен на продукты питания.
Об этом: Шеин — о коронавирусе: «Власти удавятся, но не отменят налоги»
Совфед ввел дополнительные меры защиты от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. При входе температуру посетителей измеряют тепловизором, также требуется продезинфицировать руки.
В Москве введено свободное посещение в школах из-за коронавируса. Принимать решение о посещении ребёнком образовательного учреждения будут родители.
Читайте подробнее: В Москве из-за эпидемии коронавируса введено свободное посещение школ
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 13 марта опубликовал призыв к украинскому народу о профилактике распространения коронавируса.
Подробности в материале: Совет церквей Украины опубликовал рекомендации в связи с COVID-19
В Совете Федерации принято решение о приостановке визитов делегаций Совета Федерации за рубеж. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Оснований для того, чтобы нагнетать её, нет, чтобы паниковать, избыточно придавать значение. Но недооценивать опасность тоже нельзя. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем недостраховаться», — заявила Матвиенко.
«Вчера на совете палаты мы обсуждали этот вопрос и принято решение: все визиты делегаций Совета Федерации за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое более благоприятное время, после того как будет понятно, что ситуация в мире стабилизирована. Приём иностранных делегаций из тех стран, где есть серьёзные опасения по коронавирусу, также мы приостановим — такие поручения даны комитету по международным делам», — пояснила она.
Кроме того, всем членам Совета Федерации запрещён выезд за рубеж за исключением особых, экстраординарных случаев.
«Я прошу по всем выездам за рубеж сейчас, если такая острая необходимость есть, писать заявления — я буду давать согласования на выдачу зарубежных паспортов», — добавила спикер Совфеда.
Читайте подробнее: Матвиенко объявила о мерах предосторожности от коронавируса в Совфеде
Всем членам Совфеда запрещен выезд за рубеж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Читайте подробнее: Российским сенаторам запретили выезжать за рубеж
Член Совфеда Сергей Мамедов заявил об отсутствии в аптеке верхней палаты парламента и в аптеках Москвы медицинских масок, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Читайте подробнее: В Совфеде заявили о том, что в Москве невозможно купить медицинские маски
Известный ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети Энн от коронавирусной инфекции.
Читайте также: Боец MMA Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети от коронавируса
Часть студентов Белорусского государственного университета, которые могли контактировать со студентом, у которого результат тестирования на коронавирус оказался положительным, поместят в медицинские учреждения для дальнейшего обследования, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: Минздрав Белоруссии заявил об обследовании студентов БГУ на коронавирус
В связи с распространением коронавируса Совфед сокращает число посетителей зданий на Большой Дмитровке в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Читайте также: Совфед минимизирует число посетителей
Эпидемия коронавируса окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«Вот вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике (чем падение цен на нефть), потому что это касается целого ряда отраслей: перевозчиков, туризм, торговли. Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — заявил Силуанов.
Правительство РФ готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать этот негативный фактор, отметил он.
«Тем не менее хотел бы отметить, что инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета — около 4%, который мы планируем на предстоящие годы. Что касается ресурсов на реализацию послания, они действительно немаленькие, но тем не менее они в полном объёме будут обеспечены за счёт тех возможностей, которые есть в бюджете», — продолжил министр.
Читайте также: Силуанов рассказал о рисках для российской экономики от коронавируса
Режим повышенной готовности официально признан обстоятельством непреодолимой силы.
Об этом: В Москве введён ряд дополнительных мер профилактики коронавируса
Правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«Правительство России готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать этот негативный фактор», — заявил Силуанов.
В то время как российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля, указал министр.
«Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — подчеркнул он.
Об этом: Коронавирус: правительство РФ готовит меры по защите экономики
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о финансировании мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Об этом: Силуанов рассказал о финансировании борьбы с коронавирусом
О совместном решении о закрытии границы Грузии с Арменией и Азербайджаном сроком на десять дней в целях предотвращения распространения коронавируса сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте грузинского правительства 13 марта.
Об этом: В Грузии заявили о временном закрытии границы с Арменией и Азербайджаном
С 16 марта в школах Москвы вводится свободное посещение. Об этом 14 марта на личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — написал мэр.
Он отметил, что иммунитет у детей разный, и родителям «виднее».
Подробности в материале: Собянин ввёл в школах Москвы свободное посещение из-за коронавируса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не сеять панику в связи с распространением коронавируса, посоветовала не читать Telegram-каналы и заверила, что правительство ничего не скрывает, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
За сутки количество заболевших возросло на 98 человек.
Читайте подробнее: В Австрии число заражённых коронавирусом превысило 600 человек
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила меры по обеспечению медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. Матвиенко рассказала о своем телефонном разговоре с министром промышленности Денисом Мантуровым.
Читайте подробнее: Для борьбы с коронавирусом Матвиенко предложила лимитировать продажу масок
С целью предотвращения проникновения вируса на территории пенитенциарных заведений в Косово введен запрет на посещение заключенных родственниками.
Подробности в материале: В Косово родственникам запретили посещать заключенных из-за коронавируса
Режим ЧС вводится в стране на месяц, с 13 марта по 13 апреля.
Подробности в материале: В Болгарии введён режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса
В образовательных учреждениях рекомендовано задействовать онлайн-формат для обучения.
Читайте подробнее: В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
Всего в стране выявлено 19 случаев заболевания COVID-2019.
Об этом: В Азербайджане выздоровели шесть пациентов с коронавирусом
Число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом, в Иране достигло 611 человек.
Об этом: Количество заболевших коронавирусом в Иране превысило 12 тыс. человек
Все шестеро госпитализированных контактировали с жителем Магадана, у которого подтверждён диагноз «коронавирус».
Читайте также: В Магадане шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
На территории Черновицкой области в связи с выявлением второго случая заболевания коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил 13 марта глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук в видеообращении, опубликованном пресс-службой Черновицкой областной государственной администрации в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Литвы сегодня, 14 марта, анонсировало закрытие границ из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новые ограничения должны вступить в силу уже сегодня вечером.
Об этом: Литва готовится закрыть границы, но оставит несколько коридоров
Число погибших в результате новой коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран выросло до 615 человек.
Подробности в материале: Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 615 человек
Приостановка деятельности по рекомендации комиссии министерства здравоохранения будет на период с 14 марта до 14 апреля.
Об этом: В Греции приостановлены 18 видов деятельности из-за пандемии коронавируса
Все предприятия в России по производству медицинских масок переведены на трехсменную работу и 7-дневную рабочую неделю.
Подробности в материале: Предприятия по производству медицинских масок в России работают в три смены
Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 в стране достигло 5753.
Об этом: В Испании число заболевших COVID-2019 за сутки возросло на 1,5 тыс. человек
Отмена поездов связана с решением Польши о закрытии международного железнодорожного сообщения в связи с эпидемией коронавируса.
Читайте также: РЖД приняла решение отменить поезда в Берлин и Париж из Москвы
Кабинет министров Украины собрал экстренное совещание в связи с ситуацией, связанной с заболеванием вирусом COVID-19 в Италии, на котором министерству инфраструктуры совместно с министерствами здравоохранения, иностранных дел и внутренних дел было поручено совершить безотлагательную эвакуацию граждан Украины из Италии.
Читайте также: Правительство Украины приняло решение об эвакуации граждан из Италии
В регионе отменены все массовые мероприятия, школам рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.
Читайте также: В Кемеровской области введён режим повышенной готовности по коронавирусу
Все массовые мероприятия в целях обеспечения безопасности граждан будут перенесены на срок после 1 мая.
Подробности в материале: Власти Ингушетии приняли решение отменить все массовые мероприятия
Финляндская авиакомпания Finnair отменяет все рейсы в Российскую Федерацию как минимум до 31 марта.
Пункты пропуска через госграницу Украины закроют на две недели для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщили в субботу, 14 марта, в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Читайте подробнее: Украина на две недели закроет авиасообщение с другими странами
В Челябинске из противотуберкулёзного диспансера выписан ещё один гражданин Китая. Об этом сообщает областной минздрав.
Китаец находился там две недели на карантине в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Сейчас там же остаются семь граждан КНР. У них карантин закончится в ближайшие дни.
Подробности в материале: В Челябинске ещё один китаец покинул коронавирусный карантин
В Кемерово наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов, сообщается 14 марта на сайте областного правительства.
Читайте подробнее: В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом
Число погибших от коронавирусной инфекции в Швейцарии возросло до 13 человек. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).
Общее число заразившихся в стране составляет 1359 человек.
Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Швейцарии увеличилось до 13 человек
Специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сходстве и различиях вирусов гриппа и вируса nCoV-2019, вызывающего новый тип пневмонии (COVID-19).
Подробности в материале: В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса и гриппа
Выдача виз и приём заявлений прекращены в посольствах и консульствах Австрии во всех странах мира в связи с пандемией коронавируса. Исключения составляют родственники граждан Австрии, либо граждан ЕС.
Об этом: Посольства и консульства Австрии прекращают выдачу виз в связи с пандемией
В Кузбассе, где выявили два случая коронавируса, все медучреждения приведены в режим готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в правительстве Кемеровской области.
Читайте также: Коронавирус в Кузбассе: введён режим повышенной готовности
Также не исключена возможность проверки прихожан на симптомы коронавируса перед заходом в храм.
Читайте подробнее: В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус
У президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза диагностирован коронавирус COVID-19.
Читайте подробнее: У главы Футбольного союза Сербии выявлен коронавирус COVID-19
Глава МВД Украины Арсен Аваков прогнозирует, что, вероятно, вскоре меры ограничений в стране будут еще жестче, чем сейчас.
По его оценке, уже принятые резкие ограничительные меры введены «своевременно и правильно, не поздно и не рано».
«Если действовать быстро, четко и решительно, то смертность от воздействия в стране нового коронавируса можно будет сократить в десятки раз», — подчеркнул министр.
О каких конкретно мерах идет речь, глава МВД уточнять не стал.
Подробности в материале: Аваков обещает Украине ужесточение ограничений уже в ближайшее время
В настоящее время в Армении выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом: Угроза коронавируса: в Армении в воинских частях прошли проверки
Врачи в Гонконге выявили повторный случай заражения коронавирусом COVID-2019 у пассажира лайнера Diamond Princess, который ранее уже перенес это заболевание и был вылечен от него в Японии.
Читайте подробнее: В Гонконге диагностирован COVID-2019 у излечившегося пассажира лайнера
В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подробности в материале: В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Число погибших от коронавирусной инфекции в Нидерландах возросло до 12 человек. Об этом говорится в сообщении Национального института здравоохранения и окружающей среды страны.
Подробности в материале: В Нидерландах число заражённых коронавирусом выросло до 959 человек
Семьи погибших от коронавируса в Индии получат денежную компенсацию, а заболевшим вернут деньги, потраченные ими на лекарства.
Читайте также: МВД Индии признало пандемию коронавируса бедствием
В министерстве здравоохранения Великобритании объявили о том, что от коронавируса скончались еще 10 человек.
Читайте подробнее: Число смертей от коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое
В Лондоне у новорожденного ребенка врачи диагностировали коронавирус COVID-2019.
Читайте также: В Лондоне у новорожденного ребенка врачи диагностировали коронавирус — СМИ
Российские авиакомпании ограничили авиасообщение со странами Евросоюза после решения оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в России.
Читайте подробнее: Российские авиакомпании на фоне коронавируса ограничили рейсы в ЕС
Украинский дипломат в одной из стран заразился коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: Украинский дипломат заразился COVID-19 за границей
В Пермском крае из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Это сделано для безопасности жителей и гостей региона, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
Режим вводится с 15 марта. Документ подписал врио губернатора Дмитрий Махонин.
Подробности в материале: Коронавирус: в Прикамье введён режим повышенной готовности
Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружили коронавирус, вернулись из Италии 7 марта 2020 года.
Подробности в материале: Заболевшие коронавирусом жители Кузбасса приехали из Италии
В штаб-квартире ООН в Женеве коронавирусом заразился один из сотрудников.
Читайте подробнее: Сотрудник штаб-квартиры ООН в Женеве заразился коронавирусом
Зарубежные визиты глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время совершать не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: Путин в ближайшее время совершать зарубежные визиты не планирует
В России число заболевших новым типом коронавируса COVID-2019 увеличилось на 14 человек.
Читайте подробнее: Число зараженных коронавирусом в России возросло до 59
Произведенные в России диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум в течение двух-четырех часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Созданные в России тесты на коронавирус дают результат за 2−4 часа
Около 95 тыс. исследований на наличие нового коронавируса COVID-2019 было проведено в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации.
Читайте подробнее: В России провели около 95 тыс. тестов для выявления коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах страны в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в РФ
Финский хоккейный клуб «Йокерит», ранее обыгравший в серии ярославский «Локомотив» со счётом 4:2, принял решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба клуба.
Читайте подробнее: ХК «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ
Граждане России, у которых был выявлен новый тип коронавируса, в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Читайте также: Заболевшие коронавирусом в России посещали «неблагополучные страны»
В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 33 человек, сообщает 14 марта столичный департамент здравоохранения.
Читайте подробнее: В Москве число заразившихся коронавирусом выросло до 33
В Санкт-Петербурге 14 марта лабораторно подтверждён ещё один новый случай коронавирусной инфекции COVID-2019. Он вновь «завозной» из Европы.
Читайте подробнее: Шестой случай коронавируса подтвердили в Петербурге
50 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19, скончались на территории США. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, глава Белого дома США Дональд Трамп на пресс-конференции.
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе даты парламентских выборов в стране с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Асад перенес парламентские выборы из-за угрозы распространения коронавируса
В Новгородской области с понедельника, 16 марта, отменяются все массовые мероприятия. Соответствующий указ подписал сегодня, 14 марта, губернатор региона Андрей Никитин.
«Несмотря на то, что в Новгородской области на сегодняшний день ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, я принял решение усилить ограничительные меры. С 16 марта мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные — любые», — заявил губернатор Новгородской области.
Подробности: В Новгородской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на коронавирус COVID-19, результаты анализа будут готовы в ближайшее время. Об этом 14 марта сообщил сам глава Белого дома на брифинге.
Читайте подробнее: Трамп сдал тест на коронавирус
В Москве у троих несовершеннолетних выявлен коронавирус COVID-2019.
Читайте подробнее: Трое несовершеннолетних заразились коронавирусом в Москве
Ближайшее заседание правительства Новгородской области состоится в формате видеоконференцсвязи. Об этом сегодня, 14 марта, заявил губернатор региона Андрей Никитин.
В настоящее время ни одного случая коронавируса в Новгородской области не зарегистрировано, а предпринимаемые меры носят предупредительный характер, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе.
Читайте подробнее: Новгородское правительство будет собираться онлайн из-за угрозы COVID-19
В Дании скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает агентство Ritzaus Bureau.
Подробности в материале: В Дании зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Правительство Соединенных Штатов вводит запрет на поездки в Великобританию и Ирландию в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом: Власти США вводят запрет на поездки в Великобританию и Ирландию
В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.
Об этом: ЛДПР требует запрета КПРФ из-за экономического форума в Орле
Антарктида является единственным континентом, на котором не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: Ученые университета Хопкинса назвали единственный континент без COVID-2019
В Италии за сутки количество смертельных случаев от нового коронавируса COVID-19 увеличилось на 175. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, журналистам Анджело Боррелли, возглавляющий итальянский департамент гражданской защиты.
Об этом: В Италии за сутки от коронавируса скончались 175 человек
Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям заявил, что в США зарегистрировано 2226 случаев заболевания новым коронавирусом, но вспышка заболевания еще не достигла своего пика.
Читайте подробнее: В США насчитывается 2226 случаев заболевания коронавирусом — эксперт
Сегодня, 14 марта, в Киеве прошли два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек, заявил в своем комментарии журналист и политический эксперт Игорь Гужва.
Он отметил, что сейчас на Украину возвращаются тысячи, а возможно, и десятки тысяч людей из зараженных коронавирусом стран Европы.
«Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО)», — подчеркивает эксперт.
Гужва заявляет, что точное количество больных коронавирусом на Украине никто не знает, потому что, по официальной информации, за все время провели тестирование всего 55 человек.
«Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры. В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу. И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией», — рассуждает журналист.
Читайте подробнее: Украинский журналист рассказал о «коронавирусной диверсии» против власти
Латвия из-за коронавируса с 17 марта вводит запрет на мероприятия численностью более 50 человек, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш по итогам заседания Совета по кризисному управлению.
Читайте также: В Латвии из-за коронавируса вводят ограничения на публичные мероприятия
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Белоруссии Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба правительства РФ.
Об этом: Мишустин и премьер-министр Белоруссии провели телефонный разговор
Член совета ФИФА и исполнительный член УЕФА Эвелина Кристиллин заявила, что рассматривается возможность переноса чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на следующий год из-за распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год — член совета ФИФА
В Москве госпитализировали родственников девяти пациентов, у которых 14 марта был диагностирован коронавирус COVID-19.
Читайте подробнее: В Москве госпитализировали родственников девяти пациентов с COVID-19
Власти Норвегии приняли решение закрыть все аэропорты, порты и границу в стране с 16 марта. Об этом 14 марта заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
Читайте также: В Норвегии приняли решение закрыть границу, аэропорты и порты
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
Читайте также: Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины
Сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.
Подробности в материале: Новый штамм коронавируса стал менее заметным для иммунной системы — учёные
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональных чиновников не паниковать из-за распространения коронавируса.
Читайте также: Кадыров призвал не паниковать из-за коронавируса
В Германии число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 4200 человек. Об этом сообщило 14 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.
Подробности в материале: В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 4230 человек
Президент Ирана Хасан Рухани призвал мировых лидеров способствовать снятию американских санкций с Тегерана, чтобы позволить им эффективно бороться с коронавирусом, сообщает 14 марта пресс-служба иранского лидера.
Читайте подробнее: Иран призвал мировых лидеров помочь с отменой санкций на фоне коронавируса
В Словении скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Словенское агентство печати.
Читайте также: Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован в Словении
Во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 833 человека, до 4499. Об этом 14 марта сообщает газета Parisen.
Читайте также: Во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 4499
Правительство Литвы сегодня, 14 марта, приняло решение о введении на территории всей страны режима полного карантина.
Подробности в материале: Литва закрывается на полный карантин
В ЮАР число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 14 человек. Об этом 14 марта заявил министр здравоохранения страны Звелини Мкизе.
Об этом: В ЮАР число заразившихся коронавирусом возросло на 14 человек
В США 2430 человек заразились новым коронавирусом COVID-19. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 14 марта сообщает телеканал CNN.
С 13 марта число выявленных случаев заболеванием коронавирусом в Косово возросло с двух до пяти.
Читайте подробнее: Число выявленных случаев коронавируса в Косово возросло до пяти
Стартап учёных из Массачусетского технологического университета планирует начать выпуск тест-полосок, которые за полчаса могут диагностировать коронавирус nCoV-2019.
Об этом: В США создали тест-полоски для выявления коронавируса в течение получаса
Власти Греции на фоне распространения коронавируса приняли решение закрыть горнолыжные центры и общественные пляжи. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Подробности в материале: В Греции из-за коронавируса закрывают пляжи и горнолыжные центры
Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 подтверждены на Сейшельских островах. Об этом сообщает 14 марта Сейшельское информационное агентство.
Подробности в материале: На Сейшельских островах выявлены первые случаи заражения коронавирусом
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о введении с 16 марта чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Румынии введут чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса
Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране. Об этом 14 марта заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Подробности в материале: В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей
Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле выросло до 178, сообщила 14 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Читайте также: Количество выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло до 178
Количество заражений новым коронавирусом в Ираке, в том числе в иракском Курдистане, достигло 110 случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Об этом: Ирак заявил о 110 подтвержденных случаях заражения COVID-19
689 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе четыре летальных исхода, зафиксировали медики Бельгии, сообщает пресс-служба общественного здравоохранения страны.
Подробности в материале: Число заболевших COVID-19 в Бельгии достигло 689
Кинокомпания Disney из-за приостановки производства своих фильмов ежедневно теряет около $350 тыс. Об этом 14 марта сообщили журнал The Hollywood Reporter и портал We Got This Covered.
Подробнее в новости: Disney и Marvel теряют $350 тыс. в день из-за приостановки съёмок фильмов
За прошедшие сутки 14 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Тунисе достигло 18, сообщает Xinhua.
Половина из 18 инфицированных являются приезжими из стран Европы. 4617 человек были помещены на карантин.
Подробности в материале: Число зараженных COVID-19 в Тунисе достигло 18
Первый случая заболевания новым коронавирусом выявили на территории Центральноафриканской республики, сообщило 14 марта министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Читайте подробнее: Коронавирус добрался до Центральноафриканской Республики
Число жертв новой коронавирусной инфекции в Ирландии увеличилось до двух человек, подтвержденных случаев заболевания — 129, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения страны.
Читайте также: Ирландия сообщила о втором летальном исходе COVID-19
Приостановка чемпионата России по футболу возможна из-за коронавируса. Об этом после победы казанского «Рубина» над «Арсеналом на пресс-конференции сказал главный тренер Леонид Слуцкий.
Об этом: Слуцкий: мы готовы остановить чемпионат РФ по футболу из-за коронавируса
Еще четверо инфицированных новым китайским коронавирусом больных были выявлены в Буркина-Фасо. Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло семи человек, сообщает 14 марта LeFaso со ссылкой на заявление министра здравоохранения Клодин Луге.
Читайте подробнее: В Буркина-Фасо выявили четыре новых случая COVID-19
После гостевого матча 12 марта с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ игроки и тренерский состав клуба «Локомотив-Кубани» помещены на карантин. Об этом сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, сообщается на официальном сайте клуба.
Подробности в материале: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» помещены на карантин после Эстонии
Заражена новым китайским коронавирусом оказалась жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес, сообщает пресс-служба главы правительства 14 марта.
Как стало известно, состояние супругов хорошее. Они находятся под наблюдением медиков и следуют всем рекомендациям.
Читайте подробнее: У жены испанского премьера обнаружили коронавирус
В Курганской области, граничащей с Казахстаном, с 16 марта будет временно ограничен въезд на территорию этой страны для российских граждан по внутренним паспортам. Данное решение принято казахской стороной в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Читайте также: Ограничен въезд из Зауралья в Казахстан по российским паспортам
В Югре взяты под медицинское наблюдение граждане, которые ехали в одном вагоне в поезде, следующем транзитом через территорию ХМАО, с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
Подробности в материале: В Югре граждане, ехавшие в вагоне с заболевшим COVID-19, попали на карантин
Сотрудники Таможенной и пограничной служб аэропорта Лос-Анджелеса задержали прибывшую из Великобритании посылку с поддельными тестами на коронавирус, сообщает 14 марта ABC News.
Об этом: Поддельные тесты на коронавирус конфискованы в аэропорту Лос-Анджелеса
Клубы, входящие в Континентальную хоккейную лигу, практически единогласно выступили за продолжение турнира плей-офф Кубка Гагарина. Об этом информирует «Спорт-экспресс».
Об этом: СМИ: в КХЛ выступают за продолжение Кубка Гагарина, несмотря на COVID-19
Восемь новых случаев инфицирования новым китайским коронавирусом выявлено в Венесуэле, в результате чего число больных COVID-19 в стране достигло десяти, сообщает 14 марта El Nacional.
Читайте подробнее: Венесуэла подтвердила восемь новых случаев заражения COVID-19
Учёные призвали власти страны принять экстренные меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, пока миллионы граждан не оказались инфицированы. Об этом говорится в открытом письме учёных правительству Великобритании.
Читайте подробнее: Британские учёные призвали власти принять срочные меры против коронавируса
В Пермском крае с 16 марта объявлено свободное посещение уроков в школах региона. Об этом написала министр образования края Раиса Кассина в своём Instagram.
Об этом: Свободное посещение уроков в школах Перми объявлено с 16 марта
Количество выявленных за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 впервые за три недели упало ниже ста человек, что свидетельствует о замедлении роста эпидемии в стране, сообщает 15 марта Yonhap.
За последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 76 человек, общее число заболевших составило 8162. Количество новых случаев заражения снижается четвертый день подряд, и впервые за 23 дня это число стало меньше сотни. Еще в среду, 11 марта, число зараженных в сутки составляло 242 человека.
Подробности в материале: В Южной Корее заявили о снижении роста эпидемии коронавируса
В Приморском крае не планируют закрывать детские сады и школы на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Читайте подробнее: В Приморье не ожидается закрытие образовательных учреждений из-за COVID-19
Власти Новой Зеландии подтвердили два новых случая заражения новым коронавирусом, в результате чего число заболевших на территории страны достигло восьми человек, сообщает 15 марта New Zealand Herald.
Об этом: Два новых случая COVID-19 зафиксировали в Новой Зеландии
50-летний мужчина стал первым выявленным заболевшим COVID-19 на территории Республики Конго, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на официальное сообщение правительства.
Об этом: Первый случай коронавируса обнаружен в Республике Конго
Сербия готовится к росту количества заразившихся коронавирусом и делает все, чтобы обеспечить полный контроль над распространением болезни и снабжением населения жизненно важными продуктами. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время прошедшей 14 марта пресс-конференции по итогам заседания Кризисного штаба.
Читайте также: Сербия готовится к вспышке коронавируса
Приём граждан Румынии в дипломатических представительствах, расположенных на территории Молдавии, будет прекращен с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили 14 марта в пресс-службе посольства Румынии в Молдавии.
Читайте подробнее: Посольство Румынии в Молдавии прекращает прием граждан в связи с COVID-19
Отказаться от путешествий в Испанию из-за коронавируса рекомендовал МИД Великобритании гражданам страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Об этом: Великобритания призвала граждан воздержаться от поездок в Испанию
Заболевшая женщина приехала из Италии.
Читайте подробнее: В Экваториальной Гвинее выявлен первый случай заражения коронавирусом
С 15 марта на территории Франции будут закрыты кафе, кинотеатры и ночные клубы из-за коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Эдуар Филипп, передает AFP.
Подробности в материале: Кафе, кинотеатры и ночные клубы закрывают из-за COVID-19 во Франции
Заболевший коронавирусом вернулся накануне из Франции.
Об этом: В Узбекистане зафиксирован первый случай заражения COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала сходства и различия между обычным вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19.
Читайте также: Роспотребнадзор назвал сходства и различия COVID-19 и вируса гриппа
Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс высказал мнение, что граждане России в меньшей степени боятся коронавирусной инфекции, чем граждане других государств.
Читайте подробнее: Психолог объяснил, почему в России не боятся COVID-2019
Въезд в страну закрыт для всех иностранцев, посещавших за последние 14 дней страны, в которых отмечается вспышка коронавируса.
Читайте подробнее: Власти Аргентины закрыли на месяц въезд в страну для иностранцев
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Читайте также: ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям республики в связи с выявлением случаев заболевания новым коронавирусом на территории Казахстана.
Об этом: Президент Казахстана обратился к гражданам в связи с коронавирусом
За сутки в Китае было выявлено лишь 20 новых заболевших коронавирусом.
Подробности в материале: В Китае из больниц выписаны почти 83% выздоровевших от коронавируса
Из карантина по коронавирусу в Москве выписали 52 человека. Об этом 15 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Пациенты были выписаны из больничного комплекса в Коммунарке. Сейчас в медучреждении находятся 312 человек. У 17 из них подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция».
«Нет ни одного пациента в критическом состоянии», — заверил главный врач больницы Денис Проценко.
Читайте также: В Москве выписали более 50 человек из карантина по коранавирусу
В Ватикане закрыты для посещения Собор Святого Петра и площадь перед ним, а также ряд учреждений для служащих.
Подробности в материале: В Ватикане пасхальные службы пройдут без физического присутствия верующих
В первую очередь предлагается, в связи с пандемией коронавируса, перевести на «удалёнку» работников старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями.
Читайте также: В Армении предложили перевести чиновников на удалённый режим работы
Всего в России на утро 15 марта выявлено 59 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших — граждане иностранных государств.
Об этом: В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Главы религиозных общин Косово призывают верующих молиться дома, чтобы не способствовать распространению вируса.
Читайте также: Из-за коронавируса в Косово отменены мессы и совместные моления в мечетях
Режим ЧП в Казахстане продлится с 16 марта до 15 апреля.
Читайте подробнее: В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
В стране проведено более 8 тыс. тестов на коронавирус.
Подробности в материале: В Австрии количество заболевших COVID-19 составило 800 человек
Сообщения о занижении числа заражённых коронавирусом являются безответственными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», — заверил мэр.
По его словам, столичные власти заинтересованы сообщать горожанам обо всех случаях заболевания коронавирусной инфекцией, чтобы выявить окружение этих людей.
Читайте подробнее: Собянин прокомментировал данные о занижении числа заражённых коронавирусом
В Москве нет причин поддаваться панике из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме. Работает транспорт, предприятия, организации», — заявил мэр.
Собянин посоветовал относиться к ситуации спокойно, но проявлять бдительность. И при этом соблюдать рекомендации врачей.
Читайте подробнее: Собянин о коронавирусе в Москве: «Для паники нет причин»
Российские железные дороги с 17 марта приостанавливают пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией.
Читайте также: РЖД отменяют поезда на Украину, в Молдавию и Латвию из-за коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Албании увеличилось до 38.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве обстоит лучше, чем в других городах мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«В Москве значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами», — сказал он.
По словам мэра, все контакты больных в Москве находятся под контролем.
«Во всём мире принимаются очень жёсткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и т.д. В настоящее время мы не делаем этого», — отметил Собянин.
Читайте также: Собянин о коронавирусе в городах мира: «В Москве значительно лучше»
О выделении чартерных рейсов для желающих вернуться из Турции в Азербайджан в связи с приостановлением сообщения между странами из-за угрозы коронавируса со ссылкой на информацию, предоставленную в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.
Подробности в материале: Для желающих вернуться из Турции в Азербайджан выделят чартерные рейсы
Закрыты мечети Аль-Акса и Купол Скалы, священные для мусульман.
Читайте также: В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли две мечети на Храмовой горе
С 15 марта въезд в Албанию разрешен только для грузового транспорта, перевозящего товары.
Всего в стране выявлено 18 случаев заражения. Закрыты бары, кафетерии и игорные заведения.
Читайте подробнее: В Северной Македонии шесть новых случаев заражения коронавирусом
О пересечении итальянско-словенской границы первой группой транспортных средств со ссылкой на министерство инфраструктуры Словении сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: Словения разрешила проезд первой группе заблокированного транспорта
За сутки в стране выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Финляндии число заболевших COVID-2019 возросло до 240 человек
Всего на 15 марта специалисты Роспотребнадзора провели более 100 тысяч исследований на коронавирус.
Читайте также: В России за сутки проведено более девяти тысяч тестов на COVID-2019
Компания Nvidia предложила владельцам игровых компьютеров присоединиться к проекту Folding@home, помогающему в изучении коронавируса COVID-2019.
Об этом: Игровые компьютеры предложили задействовать для изучения коронавируса
Один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Читайте также: Житель Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Пензенской области, в связи с первым случаем подозрения на коронавирус у одного из жителей областного центра, вводится режим повышенной готовности.
Специальный режим начнёт действовать с 16 марта.
Читайте также: Пензенская область вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса
Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой официально проверить версию о том, что новый коронавирус COVID-2019 был искусственно создан в качестве биологического оружия, а его распространение на территории России является результатом уголовно наказуемого преступления.
Об этом: Коронавирус — биологическое оружие? Главу СКР просят проверить эту версию
Правительство Российской Федерации перешло на ежедневный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Читайте также: Правительство России перешло на ежедневный режим работы
Всего в Иране на сегодняшний день от коронавируса скончались 724 человека.
Читайте также: В Иране за сутки зафиксировано более ста летальных исходов от коронавируса
Всего с 12 марта в стране полицейские пресекли 91 случай нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса.
Читайте подробнее: В Греции за нарушение карантина по COVID-2019 арестовали почти 100 человек
Эпидемия коронавируса в Иране [(cc) tasnimnews.com]
Министерство здравоохранения Белоруссии аргументировало отказ от закрытия границ, а также от введения карантина в образовательных учреждениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 15 марта сообщается на telegram-канале белорусского минздрава.
Об этом: Миниздрав Белоруссии аргументировал отказ от карантина и закрытия границ
Власти Малайзии обратились к участникам религиозного мероприятия в мечети с просьбой прийти в ближайшие отделения здравоохранения для получения дальнейших инструкций.
Об этом: В Малайзии около 200 человек заразились коронавирусом в мечети
Мечеть. Малайзия
Министерство образования Пензенской области выступило с официальным заявлением, прокомментировав ситуацию о необходимости приносить медицинские маски в школы.
В министерстве заверили, что медицинские маски в необходимом количестве имеются в медицинских организациях, которые обслуживают учреждения образования.
Читайте также: Жителям Пензы объяснили, что не нужно приносить медицинские маски в школы
Премьер министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Украины в связи с коронавирусом воздержаться не только от заграничных путешествий, но также от поездок между городами Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своем официальном telegram-канале 15 марта.
Читайте подробнее: Глава правительства Украины призвал воздержаться от междугородних поездок
Финское информационное агентство Yle обвинило российские СМИ в искажении слов президента Финляндии. На самом деле президент не поблагодарил Россию, а просто сказал, что в России предостерегают от поездок в Финляндию.
Читайте также: Президент Финляндии не благодарил Россию
Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей временно прерывается из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Власти Украины прервали железнодорожное сообщение с Польшей
Королеву Елизавету II и её супруга принца Филиппа перевезли в Виндзорский замок из соображений безопасности.
Об этом: Елизавета II с супругом покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения
В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ни масок, ни респираторов не оказалось в аптеках, расположенных на улице Щербакова, 7. В этом здании находятся несколько аптечных организаций. В центре города, в государственной аптеке на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина, 14 марта были многоразовые респираторы стоимостью 155 рублей за штуку. Но 15 марта закончились и они.
Об этом: В аптеках Свердловской области закончились защитные маски
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Указ будет действовать до особого распоряжения.
Читайте также: Нижегородская область вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Будет проводиться дезинфекция специальными средствами подъездов, холлов на первом этаже и кабин лифтов.
Читайте подробнее: В жилых домах Подмосковья начнут дезинфекцию подъездов
Правительство Греции постановило запретить транспортную связь с рядом стран, в числе которых Испания, Италия, Албания и Северная Македония, в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: Греция приостановила транспортные контакты с рядом стран Евросоюза
До 7753 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Испании. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Испании число заразившихся коронавирусом увеличилось до 7753 человек
О развитии внутреннего туризма можно забыть, если пандемия коронавируса COVID-19 в мире будет продолжаться.
Читайте также: В АТОР рассказали о негативном влиянии коронавируса на туризм
Решение не коснётся граждан Грузии и России, которые захотят вернуться на родину.
Читайте подробнее: Грузия закрывает границу с РФ из-за угрозы распространения коронавируса
Власти Марокко приостановили пассажирское авиасообщение с другими государствами в связи с профилактическими мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-19.
Читайте подробнее: Марокко приостановило авиасообщение с другими странами
Консульский отдел посольства Российской Федерации в Бельгии в связи с распространением коронавируса COVID-19 временно приостанавливает выдачу документов и прием посетителей с 16 марта 2020 г. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщается на сайте посольства.
Читайте подробнее: Консульский отдел посольства РФ в Бельгии приостанавливает прием граждан
Будут закрыты магазины в странах Европы, в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Читайте также: Компания Nike приняла решение о закрытии своих магазинов в ряде стран
Правительство Словении заявило о 219 случаях заражения коронавирусом.
Об этом: Число заболевших коронавирусом в Словении превысило 200 человек
Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас, выступающий за испанский футбольный клуб «Эльче», заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в воскресенье, 15 марта, в Twitter испанского клуба.
Читайте также: Экс-нападающий ФК «Рубин» заразился коронавирусом
В Швейцарии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 1563.
Читайте также: В Швейцарии подтверждены более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Челябинской области школы и вузы пока не переводят на дистанционный режим. Это следует из сообщения регионального минздрава.
15 марта в Челябинске прошло расширенное заседание оперативного Штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, а также коронавирусной инфекции. На нём руководителям образовательных организаций рекомендовали быть готовыми к тому, чтобы перевести учащихся на дистанционные формы обучения.
Подробности в материале: Челябинские школы и вузы пока не переводят на дистанционный режим
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предостерег больных пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, от приёма нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов.
Читайте также: Во Франции назвали опасные при коронавирусе лекарственные препараты
В Федерации хоккея Швеции приняли решение о досрочном окончании национального чемпионата по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте также: В Швеции досрочно завершен хоккейный сезон из-за коронавируса
В Госдуме сокращается число круглых столов и парламентских слушаний в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены слушания на тему «Сохранение исторической памяти о Великой Победе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Об этом: В Госдуме отменили слушания, посвященные 75-летию Победы
В России зафиксирован рост спроса на макароны, крупу и средства гигиены.
Читайте также: В России из-за коронавируса зафиксирован рост спроса на крупу и макароны
В Грузии зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на данные штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.
Об этом: В Грузии зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ по поводу угрозы распространения коронавируса.
Об этом: Джонсон и Абэ обсудили по телефону проблему коронавируса
В Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались еще 14 человек. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения и социальных дел страны.
Об этом: Число скончавшихся в Великобритании от коронавируса возросло до 35
В Псковской области с 16 марта и до особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий — деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Соответствующий указ подписал сегодня, 15 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей», — отметили в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы COVID-19
Московскую школу №1508 с 16 марта закрыли на карантин в связи с подозрением на заражение новым типом коронавирусной инфекции у одного из обучающихся образовательной организации.
Об этом: В Москве закрыли школу на карантин из-за подозрения на коронавирус
Везде в Псковской области вводится строгий противоэпидемический режим, в том числе в общественном транспорте: не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств и железнодорожных вагонов.
Читайте подробнее: Псковский региональный штаб по коронавирусу перешёл в круглосуточный режим
Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Власти Германии закрыли границу от ряда стран Евросоюза
В Псковской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако в регион увеличился поток граждан из соседних государств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом пишет в своём инстаграме глава региона Михаил Ведерников.
По его словам, многих людей, прибывших из-за границы, можно встретить в продуктовых магазинах Псковской области. Глава региона заявил, что «обратился в правительство РФ с просьбой ввести ограничительные меры на наших пунктах пропуска».
Читайте также: Псковские власти просят правительство РФ ввести ограничения на границах
Число заразившихся коронавирусом в Московской области составляет восемь человек, еще у семи пациентов — диагноз предварительный. Об этом сообщил 15 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев на странице в соцсети Vk.com.
Читайте подробнее: Воробьев сообщил о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Власти Албании приняли решение о закрытии сухопутной границы с иностранными государствами.
Об этом: Албания закрывает сухопутные границы с иностранными державами
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказался за введение профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с запретом посещений баров и ресторанов.
Читайте также: Главный инфекционист США призвал ограничить посещения ресторанов в стране
Каналом передачи коронавирусной инфекции теоретически могут быть наличные денежные средства, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса — Роспотребнадзор
В Молдавии с 17 марта закрываются наземные границы с соседними странами, приостанавливается международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: Молдавия закрывает границу из-за распространения коронавируса
В Германии за истекшие сутки число подтвержденных заражений коронавирусом выросло почти на 1,4 тыс. человек. Об этом сообщило 15 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.
Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 5600 человек
Власти Турции создали специальный центр поддержки и координации по вопросам распространения коронавируса.
Об этом: В Турции создан специальный центр для борьбы с коронавирусом
В Италии за минувшие сутки зарегистрировано 3590 новых случаев заболевания пневмонией COVID-2019, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Италии подтверждены 3590 новых случаев заражения коронавирусом
В США заразились новым коронавирусом уже 3010 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 15 марта сообщает телеканал CNN.
Читайте подробнее: Число скончавшихся в США от коронавируса превысило 60 — CNN
В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил директор института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи.
Читайте также: В США допустили вторую волну коронавируса в Китае
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании использовать технологию для борьбы с терроризмом против коронавируса.
Об этом: Нетаньяху о борьбе с коронавирусом: «Мы начнем применять технологии»
Саратовским школам рекомендовано временно работать в формате одного кабинета, то есть учащиеся не будут переходить из кабинета в кабинет в течение дня. Переходить будут учителя.
Читайте также: Школы Саратова из-за коронавируса могут отказаться от кабинетной системы
В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 398 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Читайте также: В Италии за сутки от коронавируса скончались почти 400 человек
Членов семьи ранее госпитализированного с подозрением на коронавирус жителя Пензы также протестировали на наличие инфекции. Анализы на вирус родственников пациента отрицательные.
Читайте также: В Пензе проверили семью госпитализированного из-за коронавируса пациента
Азербайджан из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение с рядом городов России, сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.
Читайте подробнее: Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом российских городов
Ученые американского агентства по перспективным исследовательским проектам в области обороны (DARPA) работают над созданием препарата, содержащего антитела к коронавирусу.
Об этом: Ученые министерства обороны США разрабатывают сыворотку против коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Число заразившихся новым коронавирусом в Катаре составляет 401 человек. Об этом сообщает 15 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Читайте также: В Катаре число заразившихся коронавирусом возросло на 64 человека
Число выявленных в Косово случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 9. Муниципалитеты, в которых обнаружен коронавирус, закрыты на карантин, однако министр здравоохранения Косово Арбен Вития требует введения чрезвычайного положения во всей республике.
Читайте подробнее: В Косово выявлено ещё четыре случая заражения коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля.
Об этом: Владимир Путин создал рабочую группу Госсоввета по борьбе с коронавирусом
Власти Колумбии с 16 марта для иностранных граждан вводят запрет на въезд в страну в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В Колумбии ввели ограничения на въезд в страну из-за коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с временным закрытием границ страны.
Об этом: Премьер-министр Канады не исключил закрытия границ из-за коронавируса
За последние сутки в Албании выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Трое из заболевших проходят интенсивную терапию, все они старше 50 лет.
Подробности в материале: Число заразившихся коронавирусом в Албании увеличилось до 42
Рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте Кремля.
Об этом: Собянин возглавил рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Совет улемов Киргизии на внеочередном собрании, посвященном пандемии коронавирусной инфекции в мире, решил временно запретить проведение еженедельных пятничных проповедей во всех мечетях республики.
Читайте также: Из-за коронавируса во всех мечетях Киргизии запретили пятничные проповеди
С целью предотвращения распространения коронавируса в Албании введен запрет на передвижение на личном автомобиле. Нарушителям запрета грозит лишение прав на три года. Только в субботу, 14 марта, за вождение без специального разрешения было задержано 750 человек.
Читайте также: Не развозите вирус: за передвижение на авто в Албании можно лишиться прав
Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу.
Об этом: В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Власти Узбекистана с 16 марта закрывают авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Узбекистан закроет авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами
Эпидемия коронавируса резко поменяла ситуацию в мире, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
Читайте подробнее: Посол США в России назвал ситуацию с коронавирусом серьезным вызовом
Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 29 человек. Об этом 15 марта сообщает главное управление здравоохранения страны.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки от коронавируса скончались 29 человек
Венская государственная опера, отменившая до 2 апреля спектакли в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса, открыла видеоархивы спектаклей и ежедневно транслирует записи предыдущих выступлений оперы и балета бесплатно.
Читайте также: Венская опера бесплатно транслирует записи спектаклей онлайн
На заседании координационного совета Черногории по борьбе с заразными болезнями 15 марта вечером было решено усилить меры по недопущению распространения коронавируса в стране.
Ранее были отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Новые меры предполагают запрет на въезд иностранцев в страну, закрытие кафе, баров, ресторанов, клубов.
Читайте подробнее: Черногория запретила въезд иностранцев и ужесточила карантин
Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львове будут закрыты уже с 16 марта. Об этом 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый на странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Во Львове закроют заведения торговли — мэр
В УЕФА определились с датами проведения чемпионата Европы по футболу — СМИ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует вынести на рассмотрение вопрос о переносе чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Турнир может быть перенесен либо на осень или зиму 2020 года, либо на лето 2021 года.
В Мексике из-за коронавируса приостановили проведение всех футбольных матчей чемпионата страны. Об этом 15 марта говорится в заявлении руководства высшего дивизиона чемпионата страны.
Читайте также: В Мексике приостановили проведение всех футбольных матчей
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находящиеся на карантине из-за заражения коронавирусом, 14 и 15 марта обратились к поклонникам на своих страницах в Twitter.
Подробнее в новости: Заразившиеся COVID-19 Том Хэнкс и Рита Уилсон вышли на связь с фанатами
Пабы и рестораны Великобритании могут быть закрыты в связи с распространением эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает Express.
Читайте подробнее: Великобритания может закрыть пабы и рестораны вслед за Ирландией
Жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса вводит правительство Чехии, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Prague Morning.
Карантин включает запрет на поездки по стране без особой необходимости. К разрешенным передвижениям власти отнесли поездки на работу, покупки предметов первой необходимости, выходы в медучреждения и необходимые передвижения по нужным семьи. Ограничения будут действовать с 00:00 16 марта до 06:00 24 марта, их действие может быть продлено дополнительным распоряжением правительства.
Подробности в материале: Власти Чехии ввели карантин по коронавирусу
Google уточнила информацию о том, какой именно сайт, посвящённый проблеме коронавируса, она создает для США. Об этом 15 марта сообщил портал Engadget.
Читайте подробнее: Google уточнила информацию о сайте про коронавирус для США
Министерство обороны Испании отправило спецподразделение вооруженных сил страны в зоны наибольшего риска заражения коронавирусом, сообщает испанская ежедневная газета ABC.
Порядка 80 служащих военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (Unidad Militar de Emergencias — UME) и 20 единиц военной техники отправлены в основные муниципалитеты для проведения «предварительного обследования», в результате которого будет составлена дорожная карта действий.
Читайте также: На борьбу с коронавирусом в Испании отправлены военные
Три иностранных туриста получили положительный результат по итогам тестирования на коронавирусную инфекцию, что увеличило число случаев заражения COVID-19 в стране до 57, сообщает 16 марта Xinhua.
Читайте также: Во Вьетнаме выявили три новых случая коронавируса
Минздрав Приморья открыл горячую линию для информирования граждан об эпидемиологической обстановке и мерах профилактики от коронавируса.
Читайте подробнее: Минздрав Приморья открыл горячую линию по коронавирусу
Количество умерших от инфицирования коронавирусом COVID-19 во Франции выросло до 127. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.
Читайте также: Количество погибших от коронавируса во Франции увеличилось до 127 человек
Молитвы о прекращении пандемии нового коронавируса дважды за воскресный день вознес глава Римской католической Церкви Франциск, сообщает Vatican News.
Читайте также: Папа Римский дважды помолился за окончание пандемии
Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали власти Гватемалы, сообщает 16 марта Reuters.
Умерший 85-летний мужчина, вернувшийся недавно из Мадрида, был единственным выявленным больным коронавирусом на территории страны.
Карантин объявлен в семи штатах Венесуэлы, включая столицу Каракас, из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает местное издание EHA News.
Подробности в материале: В семи регионах Венесуэлы из-за коронавируса объявлен карантин
Система государственных школ Нью-Йорка приостановит работу как минимум до 20 апреля, сообщает 15 марта The New York Times.
Карту распространения нового коронавируса в России и мире опубликовал «Яндекс».
Читайте также: Яндекс опубликовал web-карту распространения коронавируса
Главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева рекомендовала властям республики отменить все массовые мероприятия и командировки за границу.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор Якутии призвал к ограничениям в связи с коронавирусом
В Тюмени выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией. Мужчина заболел в отпуске, который он провел в Швейцарии и на островах Карибского бассейна
Читайте подробнее: Тюменец, заболевший COVID-19, прилетел из Швейцарии
В Свердловской области отдельные спортивные мероприятия проводятся даже несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. Об этом главе Минспорта России Олегу Матыцину заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает областной Департамент информполитики.
Турнир «Большого шлема» отменён по решению Международной федерации дзюдо. Кроме того, в регионе введены определённые ограничения, в частности, по количеству человек в одном месте.
Об этом: Коронавирус и спорт: что отменили в Свердловской области
За сутки в мире заразилось коронавирусом около 11 тысяч человек. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения.
Сообщается, что количество заразившихся коронавирусом в мире возросло до 153 517 человек.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано почти 11000 заражений коронавирусом
Дальневосточный федеральный университет объявил о своих планах по переходу на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: ДВФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировали в Камбодже, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.
Читайте также: Число зараженных COVID-19 в Камбодже достигло 12
Перспективы туристской отрасли в 2020 году пока туманны, считает доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер. Такой вывод эксперт сделала, учитывая нестабильную динамику и турбулентность известных общемировых процессов. Она отмечает, что сценарии могут быть самыми разными.
«Туристам, чтобы минимизировать риски, есть необходимость скорректировать планы с учётом общемировых негативных проявлений. Распространение коронавируса, рост курса доллара и евро, разумеется, не могут не сказаться на ценовой политике отелей, перевозчиков, а, следовательно, и туристских компаний, — уточнила Нюренбергер. — Есть уверенность в том, что в России на самом высоком уровне будут приняты все необходимые решения и конкретные меры по соблюдению определённых финансовых гарантий перед теми, кто заблаговременно забронировал и оплатил отдых на весенне-летний период. В частности, большинство авиакомпаний уже перевели невозвратные билеты в разряд возвратных с минимальными штрафами от 500 до 1 тыс. рублей. Очевидно, что в сложившейся ситуации безопаснее планировать отдых внутри страны. Краснодарский край, Крым, Карелия, Алтай, Камчатка готовы принять всех желающих. Кроме того, появилась возможность присмотреться к региональным туристским дестинациям. Базы отдыха, санатории, пляжные комплексы ждут отдыхающих, практически, во всех регионах России».
Подробности в материале: Эксперт рассказала о туманных перспективах туризма из-за коронавируса
Власти Новосибирской области из-за распространения коронавируса решили усилить электронную торговлю. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.
В регимоне составят рекомендации для внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности. Поправки коснутся работы таможенных органов, промышленности, санитарного, пограничного контроля и других направлений.
Подробности в материале: Новосибирская область из-за коронавируса усиливает электронную торговлю
Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский раскритиковал на своих интернет-ресурсах проект антикризисного плана правительств из-за коронавируса.
«Правительственный план поддержки экономики из-за коронавируса назначил пострадавших: в основном, население и до некоторой степени государство. Бизнес потерь практически не понесёт: ему либо предоставят каникулы, либо дадут бюджетные гарантии с кредитами и в любом случае освободят от проверок. Браво, родное правительство. Вы там так и не поняли, что коронавирус — беда общая, и издержки должны нести все, а не только простые люди, уже столкнувшиеся с ростом цен и снижением покупательной способности», — отмечает эксперт.
Также Никита Кричевский задаёт весьма актуальные и жёсткие вопросы, касающиеся распространения эпидемии COVID-19.
Подробности в материале: «Браво»: о правительственном плане поддержки экономики из-за коронавируса
Власти Перу объявили о закрытии границ 15 марта, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Мартина Вазкарра.
Подробности в материале: Перу закрывает границы вслед за Аргентиной
Ольга Куриленко рассказала о том, что заразилась коронавирусом COVID-19 и находится дома. Об этом модель и актриса написала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Актриса Куриленко заявила о заражении коронавирусной инфекцией
С понедельника, 16 марта, въезд в Панаму для иностранцев будет запрещен, заявил журналистам министр безопасности страны Хуан Пино, сообщает Reuters.
Выступавший также на пресс-конференции министр здравоохранения Панамы Росарио Тернер заявил о закрытии в стране дискотек, баров, казино и других мест общественного досуга. Закрыты также будут магазины за исключением аптек и супермаркетов.
Читайте также: Панама ограничивает въезд в страну из-за коронавируса
С 16 марта 2020 г. посольство России в Вашингтоне временно не оказывает консульские услуги гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса в США. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Об этом: Посольство РФ в США остановило прием граждан из-за коронавируса
Пересечь государственную границу Гондураса в течение недели смогут только товары. Об этой и других принятых властями мерах заявил 15 марта в телеобращении к нации президент страны Хуан Орландо Эрнандес, передает Reuters.
Подробности в материале: Власти Гондураса полностью закрыли границы из-за COVID-19
В Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека. Об этом сообщили 16 марта в краевом управлении Роспотребнадзора.
Читайте также: Количество изолированных из-за коронавируса красноярцев выросло
В Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека. Об этом сообщили 16 марта в краевом управлении Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Количество изолированных из-за коронавируса красноярцев выросло
Глава правительства Израиля Биньямина Нетаньяху прошел тест на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом информирует канцелярия премьер-министра страны.
Читайте подробнее: Нетаньяху получил результаты теста на коронавирус
Власти Южной Кореи подтвердили тенденцию к снижению роста числа заболевших новым коронавирусом, однако в стране продолжают появляться отдельные очаги инфекции, сообщает 16 марта Yonhap.
Читайте подробнее: Эпидемия коронавируса в Южной Корее продолжает идти на спад
В Новосибирской области школьников могут в ближайшее время перевести на свободное посещение занятий из-за коронавируса. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, отвечая на вопрос на странице Общественного совета при региональном минобре в Facebook.
«Завтра с этим и будем разбираться. Завтра к вечеру будет приказ. Возможны все предложенные вами варианты. Будем ориентироваться на ситуацию, которая есть… школы не закрываем, возможность предоставляем, после каникул смотрим реальную картину и принимаем решение… Если будет ухудшение ситуации, все или почти все переносим…», — написал накануне, 15 марта, Федорчук.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса новосибирские школы перейдут на свободное посещение
Все учебные заведения Магаданской области 18 марта закрываются на дополнительные каникулы. Перерыв в учёбе — до 5 апреля.
Читайте подробнее: На Колыме из-за коронавируса ввели дополнительные каникулы
Объявление пандемии коронавируса в мире не меняет кардинально жизнь человека, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, педагогики и правоведения Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Наумова.
«Мы можем передвигаться из одного города в другой, ходить на работу и даже путешествовать, если страна, в которую мы собираемся лететь, не закрыта из-за коронавируса или не ограничила передвижение. Слово «пандемия» привлекает внимание населения, нужна общая ответственность и вовлечённость. Чувство страха присутствует в каждом из нас. Человек боится не только за свою жизнь, но за жизнь своих близких, с которыми он путешествует, это абсолютно нормально. Страх — основная эмоция, предупреждающая нас о надвигающейся опасности, это совершенно привычная реакция, сопровождающая нас на протяжении всей нашей жизни. Именно страх заставляет действовать быстро и защищаться от любой опасности. Такая сильная отрицательная защитная эмоция, возникла на основе инстинкта самосохранения. Страх необходим нам, чтобы мы не упустили приближающуюся угрозу. Нужно сказать о том, что необходимо различать страх и симптомы тревожности. Страх появляется при вполне конкретной ситуации, тревожность довольно общая, не специфическая эмоция, возникающая в менее определённых ситуациях», — отмечает эксперт.
Подробности в материале: Слово «пандемия» нужно для привлечение внимание населения — эксперт
Из-за угрозы коронавируса во Владивостоке организаторы приостановили подготовку к празднованию Навруз-Байрама.
Об этом: Во Владивостоке из-за коронавируса отменили празднование Навруз-Байрама
Оренбургская женская баскетбольная команда «Надежда» после визита во Францию отправлена на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе спортивного клуба.
Сейчас члены команды находятся на домашней самоизоляции. Симптомов заболевания у баскетболисток не выявляется.
Читайте также: Оренбургская баскетбольная команда «Надежда» отправлена на карантин
В Перми руководство школы № 2 приняло решение о переводе всех учеников на дистанционное обучение. Такое уведомление получили дети и их родители, сообщает 59.ru.
Дистанционная форма начинает действовать с 16 марта. С 23 марта дети уходят на каникулы. О времени окончания отдыха не сообщается, все зависит от развития ситуации, связанной с коронавирусом.
Подробности в материале: Пермская школа полностью перешла на дистанционное обучение
«Несмотря на то, что случаев заражения в Якутии нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей. Проведём Якутский международный кинофестиваль и всё», — сказал глава республики Айсен Николаев.
Читайте также: Система образования Якутии не уходит на домашнее обучение из-за COVID-19
Высокую оценку помощи КНР от России в борьбе с коронавирусом дал посол страны Чжан Ханьхуэй. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию «Известия».
Об этом: Посол Китая оценил помощь России: это было очень трогательно
У четырёх пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение в Новокузнецке, тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако их оставили в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»."Коронавирусная инфекция подтверждена только у двоих пациентов. Оба находятся в Областной клинической инфекционной больнице города Кемерово, изолированы, получают лечение, — уточнил Цивилёв. — Состояние заболевших за минувшие сутки стабильное, без отрицательной динамики. Под медицинским наблюдением продолжают находиться девять человек, пять из них вступали в контакт с носителями коронавируса, четверо — это пациенты, чьи тесты показали отрицательный результат».Губернатор подчеркнул, что правительство Кемеровской области предпринимает все необходимые меры, и попросил жителей региона по возможности воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей.
Читайте подробнее: Цивилёв озвучил результаты тестов на коронавирус жителей Новокузнецка
С 16 марта 2020 года Казахстан вводит ограничение пропуска граждан России через российско-казахстанскую границу в рамках недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на своей территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Читайте также: Казахстан закрыл границу с Россией из-за коронавируса
В Перми семья заразившегося коронавирусом мужчины получила результаты анализов. У супруги и детей вирус не обнаружен, сообщает 59.RU.
По словам женщины, она с детьми сейчас проживает на съемной квартире, весь подъезд специалисты в противогазах подвергли дезинфекции.
Читайте также: Семья пермяка, заразившегося коронавирусом, получила результаты анализов
Российским вузам следует отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение. Такие рекомендации в связи с эпидемией коронавируса опубликовало 15 марта министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Минобрнауки рекомендовало отменить аудиторные занятия в вузах
На Камчатке с 18 марта 2020 года будет действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Читайте также: На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
На практике выявление «нулевого» пациента, разразившегося коронавирусом, неосуществимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания ИА REGNUM («Единая Россия») Павел Шумихин.
Комментируя информацию азиатских СМИ, утверждающих, что в Китае нашли самого первого (нулевого) пациента, который разразился COVID-2019 ещё в середине ноября 2019 года (за месяц до того, как ученые констатировали появление нового вируса), он, в частности, отметил:
«Это лишь один из множества людей в самом начале эпидемии, у которых инфекция протекала малосимптомно или бессимптомно. В результате у таких людей происходит самовыздоровление и они никак не фиксируются службой статистики системы здравоохранения. Поэтому первые официально выявленные пациенты являются только верхушкой айсберга начинающейся эпидемии».
Об этом: «Неосуществимо»: о «нулевом пациенте», заразившемся коронавирусом
В Челябинской области нет официальных случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написала первый замгубернатора Ирина Гехт.
Она отметила, что на уровне региона принимаются все профилактические меры, которые необходимы. Также чиновница добавила, что информацию о заболевших никто не скрывал и не скрывает.
Подробности в материале: В Челябинской области отрицают заражение коронавирусом
Распространители фейков о коронавирусе дают себе отчёт о последствиях таких своих заявлений. Такую надежду выразила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, о чём и написала в Facebook.
«Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность?» — спросила она.
Об этом: Челябинская чиновница дала совет распространителям фейков о коронавирусе
В Магаданской области обсуждают безответственный случай: руководство гимназии повезло на весенние каникулы учеников за границу.
Об этом: В разгар пандемии коронавируса школьников Колымы повезли в Великобританию
На организационном комитете, посвящённом подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил пересмотреть форматы проведения юбилейных мероприятий.
Читайте подробнее: В Ульяновске из-за угрозы коронавируса изменят формат ленинских мероприятий