23:44 13.03.2020

Симптомов заражения вирусом COVID-19 у американского президента Дональда Трампа нет, сообщил он 13 марта журналистам.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья его и сотрудников Белого дома, Трамп сказал:

[[[quote-10]]]

Читайте подробнее: Трамп сказал, что у него нет симптомов COVID-19

Режим повышенной готовности будет действовать с 15 марта по 1 мая 2020 года.

Читайте также: Трамп заявил о готовности сделать тест на коронавирус

Об этом он заявил журналистам 13 марта в ходе пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп заявил о принципиальной готовности пройти тест на коронавирус пневмонии.

Подробности в материале: В Латвии хватит продуктов на время эпидемии Covid-19

В связи с паническими закупками населением продовольствия министр сельского хозяйства Латвии Каспар Герхардс заявил, что оснований для беспокойства нет.

Подробности в материале: Школы при посольствах в Москве отправили на карантин

«Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — говорится в тексте.

В информации даны разъяснения указа руководителя департамента образования и науки Москвы Исаака Калины .

В Москве отправили на двухнедельный карантин школы при посольствах. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

Подробности в материале: В американком штате Вашингтон от коронавируса скончались 37 человек

В американском штате Вашингтон на восточном побережье США число умерших от коронавирусной инфекции возросло до 37 человек.

Читайте также: В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Подробности в материале: В Албании из-за обмана пациентки пострадали врачи

50-летняя жительница албанского города Берата жаловалась на приступ астмы и скрыла от врачей факт недавно совершенной поездки в Италию. В настоящий момент прибывшие на вызов медики находятся на домашней изоляции.

Читайте также: В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 143 человек

Новых 34 случая заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Израиле за прошедшие сутки. Таким образом общее число случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 143 человек, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено в стране три новых случая заболевания COVID-19, среди них один пациент — гражданин Египта. В стране также ввели 14-дневный карантин для всех, прибывающих в Тунис.

Число зараженных коронавирусом нового типа в Тунисе выросло до 16 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные тунисского минздрава.

Подробности в материале: В Гватемале зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на территории Гватемалы, 13 марта сообщает гватемальский президент Алехандро Джамматтеи на своей странице в Twitter.

Подробности в материале: Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован в Эквадоре

Первая смерть в результате заболевания COVID-19 была зафиксирована в Эквадоре, заявила глава эквадорского минздрава Каталина Андрамуньо в ходе пресс-конференции, сообщает El Comercio.

Подробности в материале: Королева Великобритании не будет появляться на публике из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает газета The Guardian.

Об этом: Власти Кипра подтвердили 21 случай заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на Кипре достигло 21, из них — семь новых, 13 марта сообщается на сайте кипрского минздрава.

Подробности в материале: В Египте количество пациентов с коронавирусом достигло 93 человек

13 новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Египта за последние сутки и 93 — с начала эпидемии, 13 марта сообщает минздрав государства на своем сайте.

С понедельника, 16 марта, сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса будут работать дистанционно из дома, кроме тех, чьё физическое присутствие на рабочем месте абсолютно необходимо. Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 марта сообщил журналистам.

Читайте также: Аэропорт столицы Норвегии закрыли для иностранцев

Путешественникам, приезжающих из стран за пределами Скандинавии в аэропорт норвежской столицы Осло, будет отказано во въезде в страну, сообщает агентство Reuters.

Ограничение также распространилось на будапештские кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.

Решение закрыть школы Венгрии с 16 марта приняли венгерские власти в связи с ситуацией с коронавирусом, 13 марта сообщает портал Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана .

Власти Финляндии ввели запрет на проведение массовых мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

Читайте также: В Ирландии попросили жителей страны не ездить в ЕС

Гражданам Ирландии следует воздержаться от поездок в страны Евросоюза из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава ирландского МИД Саймон Ковени на своей странице в Twitter.

Читайте подробнее: В Британии примут меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Великобритании в скором времени представит комплекс мер по борьбе с коронавирусом нового типа, передает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Читайте подробнее: Первый пациент с коронавирусом выявлен в Мавритании

Сообщается, что зараженный коронавирусом является иностранным гражданином, который приехал 9 марта в Мавританию из одной из европейских стран.

Первый случай заболевания COVID-19 был выявлен в Мавритании, сообщает Agence France-Presse.

Подробности в материале: В Панаме число зараженных коронавирусом достигло 36 человек

До 36 человек увеличилось число зараженных коронавирусом нового типа в Панаме, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы минздрава страны Розарио Тернера .

Читайте также: Четыре круизные компании приостанавливают деятельность по просьбе Трампа

По просьбе президента США Дональда Трампа круизные компании Royal Caribbean, Carnival, Norwegian и MSC на месяц приостанавливают туристическую деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом Трамп 13 марта сообщил в своём Twitter.

«Не будем спешить с выводами, но даже малейшее предположение о том, что вирус является непредвиденным результатом научных экспериментов, или, не дай Бог, разновидностью биологического оружия, ставит нас перед лицом принципиально новой реальности», — заявила Панина.

По мнению политика, проблема распространения коронавируса шире рамок полномочий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку имеет не только медицинское, но также экономическое, политическое, информационное, а возможно — военное и дипломатическое измерение.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), призвала к созданию Комиссии ООН по широкому спектру вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

Читайте подробнее: В США коронавирусом заражены более 2 тысяч человек

В США 2033 человека заразились новым коронавирусом, умерли от него 47 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 13 марта сообщает телеканал CNN.

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал Россию неготовой к пандемии, вызванной коронавирусом, и предложил на 60 дней закрыть границы для иностранцев. Об этом он 13 марта написал в своём Telegram-канале.

Южная Корея объявила о 107 новых случаях заболевания новым коронавирусом, сообщает 14 марта Yonhap. Согласно последним данным, общее число зараженных составляет 8086 человек.

Сделка по законопроекту о реагировании на распространение коронавируса в США была достигнута между американским президентом Дональдом Трампо м и палатой представителей США. Об этом заявила спикер законодательного органа Нэнси Пелоси , 13 марта сообщает агентство Bloomberg.

Подробности в материале: Пакистан обновил меры борьбы с коронавирусом после фиксации 28 больных

Планируется закрыть международные полеты на 15 дней. На 14 дней будут перекрыты западные пограничные переводы с Ираном и Афганистаном. Все колледжи и школы будут закрыты на период до 5 апреля. Ограничение касается как частных, так и государственных школ. Отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мепроприятия, религиозные собрания и судебные слушания.

28 человек оказались инфицированы новым коронавирусом в Пакистане, что вынудило власти страны к принятию новых экстренных мер по сдерживанию пандемии, сообщает Xinhua.

Читайте подробнее: В Перу решили запретить принимать рейсы из Европы и Азии

Решение приостановить прием авиарейсов из Европы и Азии в связи с угрозой распространения коронавируса приняли власти Перу, 13 марта сообщается на сайте правительства страны.

Читайте подробнее: В Мексике коронавирусом заразились 26 человек

В Мексике новым коронавирусом заразились 26 человек, из них 11 случаев были диагностированы за последние сутки. Об этом главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия сообщил на пресс-конференции вечером 13 марта.

Роспотребнадзор назвал смартфон одним из главных источников бактерий и вирусов и посоветовал проводить регулярную дезинфекцию гаджета. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Подробности в материале: В Китае от коронавируса за сутки заболели 11 человек, 1430 выздоровели

От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 13 человек, а общее число жертв достигло 3 189 человек. Об этом 14 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Читайте также: В Уругвае частично закроют границы на фоне коронавируса

Распоряжение о частичном закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом приняли власти Уругвая, заявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 13 марта на пресс-конференции.

Подробности в материале: Российские туроператоры испугались спада в отрасли из-за коронавируса

Туристическая отрасль вошла в зону небывалого риска в связи с ограничениями для ведения бизнеса из-за коронавируса, заявил 13 марта журналистам почетный президент Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько .

Об этом: В Венесуэле объявили учения по борьбе с коронавирусом

Третья фаза военных учений «Боливарианский щит», которая заключается в отработке действий по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, объявлена венесуэльским президентом Николасом Мадуро . Об этом он 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.

По данным министерства здравоохранения страны, 14 марта на Филиппинах зарегистрировано 64 случая заражения COVID-19, в том числе шесть смертельных случаев.

Подробности в материале: Международная ассоциация круизных компаний приостанавливает круизы в США

На месяц приостанавливает круизы на своих судах, находящихся в США, международная ассоциация круизных компаний. О мере, вызванной ситуацией с распространением коронавируса говорится в распространенном 13 марта заявлении ассоциации.

Подробности в материале: Мадуро объявил о чрезвычайном положении в Венесуэле

«Мы объявляем о чрезвычайном положении в стране. Нулевая бюрократия, ноль безответственности и ноль недостатка координации. Настало время жертв», — заявил Мадуро в обращении к нации.

Чрезвычайное положение вводится на всей территории Венесуэлы в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил 13 марта президент страны Николас Мадуро в транслируемом теле‑ и радиоканалами обращении, передает Diario La Región.

Проведение общественных и культурных мероприятий, а также посещение тюрем и проведение учебных занятий запрещено на 15 дней властями бразильского штата Рио-де-Жанейро в связи с ситуацией COVID-19. Указ об этом 13 марта размещен на сайте губернатора региона.

Запрет на въезд в Гватемалу с 16 марта гражданам США и Канады введен гватемальскими властями из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, 13 марта сообщает издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи .

Об этом: США вводят чрезвычайное положение

Сообщается также, что президент США отказался брать на себя ответственность за неудачи в противодействии распространению опасного вируса на территории страны.

На территории США объявлен режим чрезвычайного положения, что позволит направить $50 млрд на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 13 марта во время выступления в Белом доме, сообщает CNN.

Подробности в материале: В Югре ищут девять потенциальных носителей коронавируса

Устанавливается место нахождение девяти человек, которые въехали в регион после зарубежных поездок.

В Югре случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Отслежено 168 человек, прибывших из стран с высокой заболеваемостью.

Подробности в материале: В США из-за коронавируса ограничили поездки военнослужащих

Пентагон ограничил поездки внутри США для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и членов их семей. О введении нового ограничений из-за угрозы распространения коронавируса говорится в меморандуме первого заместителя министра обороны США Дэвида Норквиста , опубликованном 13 марта.

Подробности в материале: Лидеры G7 встретятся на видеоконференции по коронавирусу

О проведении видеоконференции лидеров «большой семерки» в начале следующей недели заявили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе администрации президента США.

Читайте подробнее: Мэр Торонто ушел на карантин после посещения Лондона

Мэр крупнейшего канадского города Торонто Джон Тори объявил об уходе на домашний карантин после рабочей поездки в Лондон, 13 марта сообщается на его странице в Twitter.

В Белоруссии военнослужащего, который ранее прибыл из Италии, поместили на дообследование в одно из медицинских учреждений Витебской области. Об этом 13 марта сообщает Белта со ссылкой на информацию, предоставленную в министерстве здравоохранения Белоруссии.

Читайте подробнее: Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели

Саудовские авиакомпании перестанут выполнять международные рейсы в течение двух недель из-за распространения нового коронавируса, сообщила 14 марта пресс-служба министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Подробности в материале: В Венесуэле запретили пользоваться метро и поездами без масок

Все пассажиры метро и поездов в Венесуэле должны надевать защитные маски, в противном случае они не смогут воспользоваться транспортными услугами, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро , 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.

Все официальные международные визиты в Пентагон приостановлены из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространённом 13 марта пресс-службой Министерства обороны США.

Авиакомпания «Belavia» отменила ряд рейсов в 22 страны, которые должны были совершаться в марте и апреле. Отмена полетов компанией была связана с распространением вируса COVID-19, сообщили 13 марта в пресс-службе компании.

Читайте подробнее: Посольство РФ призвало США забыть о русофобии и заняться коронавирусом

Политические деятели США, которые пытаются обострить российско-американские отношения, должны проявить здравый смысл и начать сотрудничество с РФ в борьбе с пандемией коронавируса, 13 марта сообщается на странице посольства России в Вашингтоне.

Четвертый случай заболевания новым коронавирусом был диагностирован в Казахстане. Об этом 13 марта сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики на странице социальной сети Facebook.

Подробности в материале: В Швеции из-за коронавируса опустели детские сады

Жители Стокгольма следуют новым рекомендациям органов власти и оставляют маленьких детей дома, если у тех начинается насморк. За два последних дня на треть меньше детей стали посещать дошкольные учреждения Стокгольма. В одном из детских садов на окраине Стокгольма количество детей уменьшилось на 85%. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Expressen.

Читайте также: Шанхай отправил в Иран четвертую партию медпомощи

Спасательные средства включают в себя халаты, маски, оксиметры, защитные очки, перчатки и медикаменты, пожертвованные китайскими компаниями и людьми, чтобы помочь иранскому народу бороться с коронавирусом, известным как COVID-19. Медицинская помощь была отправлена в Тегеран на грузовом самолете Mahan.

12 марта четвертая медицинская партия весом 2 тонны была отправлена от шанхайских компаний и граждан в Тегеран через генеральное консульство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Шанхае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Подробности в материале: Мусави отметил эффективность медперсонала в борьбе с коронавирусом в Иране

13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил мастерство и эффективность иранского медицинского персонала в борьбе со вспышкой коронавируса и заявил, что Иран не нуждается в американских врачах, поскольку обладает эффективной современной системой здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Читайте также: ООН призвала к международной поддержке Ирана в борьбе с коронавирусом

12 марта Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал ассоциированные организации и государства-члены поддержать усилия Ирана по противодействию вспышке коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Об этом: Медики в Гонконге выявили ухудшение функции легких после коронавируса

По предварительным данным, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функций легких.

Об этом: Коронавирус нашли у третьего представителя бразильской делегации в США

Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер помещён на карантин после положительного результата теста на коронавирус.

Подробности в материале: Премьер-министр Нидерландов призвал сограждан не запасаться продуктами

Ранее зонтичная организация супермаркетов сообщила, что после объявленных 12 марта дополнительных мер по борьбе с вирусом COVID-19 в магазинах наблюдается больше покупателей, чем обычно.

Рютте подчеркнул, что нет никакой необходимости запасаться продуктами, поскольку товаров в магазинах хватает. Кроме того, он призвал подумать о тех, кто работает в медицинских и социальных учреждениях, в полиции или в системе образования. По его словам, из-за действий сограждан они после работы могут прийти к пустым магазинным полкам.

На пресс-конференции 13 марта по итогам еженедельного совещания Совета министров премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал сограждан отказаться закупать в больших количествах продукты питания и лекарства.

Читайте подробнее: На фоне коронавируса в Швеции зафиксирована рекордная безработица

Данные, полученные в результате исследования Статистического управления Швеции, показали, что уровень безработных в стране среди населения в трудоспособном возрасте достиг рекордных 8,2%. Увеличение показателя происходит в период, когда из-за нарастающей эпидемии коронавируса COVID-19 были отменены тысячи рейсов, авиакомпании сократили заработную плату сотрудникам на 20%, крупнейшая сеть отелей Scandic уволила тысячи работников, а по всей стране закрыты рестораны и магазины. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Правительство Нидерландов 13 марта объявило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов из стран, которые наиболее страдают от вспышки вируса COVID-19. Речь идёт о таких странах, как Китай, Иран, Италия и Южная Корея.

Подробности в материале: Посольство Ирана в Будапеште предупредило об угрозе коронавируса

12 марта посольство Ирана в Будапеште в своем заявлении призвало всех иранцев, проживающих в Венгрии, избегать поездок по стране, поскольку в стране была объявлена чрезвычайная ситуация для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Токио высоко оценило решение Японии пожертвовать Ирану 23,5 миллиона долларов медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Ежегодная конференция программистов и веб-разработчиков Microsoft Build пройдёт в цифровом формате, а не в виде публичного мероприятия. Об этом сообщает The Verge.

Подробности в материале: В Нидерландах выросло число заболевших и скончавшихся от коронавируса

13 марта число жертв вируса COVID-19 в Нидерландах выросло до 10 человек. Об этом сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. За минувшие сутки скончалось пять человек. Выявлено 190 новых случаев заражения вирусом. Таким образом, общее число пациентов увеличилось до 804 человек.

Согласно прогнозам, коммерческий оборот туристических фирм Швеции в 2020 году может сократиться вдвое — с 6 до 3 миллиардов евро. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Читайте также: МИД Ирана разработал свои меры по борьбе с коронавирусом

13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подробно рассказал о мерах, принятых в борьбе с коронавирусом, а также об иностранной помощи, оказанной иранскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В Госдуме в связи с коронавирусом предлагают местным властям принимать меры по экономической поддержке населения в связи с возможным ростом цен на продукты питания.

Об этом: В Совфеде посетителям измеряют температуру

Совфед ввел дополнительные меры защиты от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. При входе температуру посетителей измеряют тепловизором, также требуется продезинфицировать руки.

В Москве введено свободное посещение в школах из-за коронавируса. Принимать решение о посещении ребёнком образовательного учреждения будут родители.

Подробности в материале: Совет церквей Украины опубликовал рекомендации в связи с COVID-19

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 13 марта опубликовал призыв к украинскому народу о профилактике распространения коронавируса.

Читайте подробнее: Матвиенко объявила о мерах предосторожности от коронавируса в Совфеде

«Я прошу по всем выездам за рубеж сейчас, если такая острая необходимость есть, писать заявления — я буду давать согласования на выдачу зарубежных паспортов», — добавила спикер Совфеда.

Кроме того, всем членам Совета Федерации запрещён выезд за рубеж за исключением особых, экстраординарных случаев.

«Вчера на совете палаты мы обсуждали этот вопрос и принято решение: все визиты делегаций Совета Федерации за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое более благоприятное время, после того как будет понятно, что ситуация в мире стабилизирована. Приём иностранных делегаций из тех стран, где есть серьёзные опасения по коронавирусу, также мы приостановим — такие поручения даны комитету по международным делам», — пояснила она.

«Оснований для того, чтобы нагнетать её, нет, чтобы паниковать, избыточно придавать значение. Но недооценивать опасность тоже нельзя. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем недостраховаться», — заявила Матвиенко.

В Совете Федерации принято решение о приостановке визитов делегаций Совета Федерации за рубеж. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Всем членам Совфеда запрещен выезд за рубеж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко .

Член Совфеда Сергей Мамедов заявил об отсутствии в аптеке верхней палаты парламента и в аптеках Москвы медицинских масок, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Читайте также: Боец MMA Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети от коронавируса

Известный ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети Энн от коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: Минздрав Белоруссии заявил об обследовании студентов БГУ на коронавирус

Часть студентов Белорусского государственного университета, которые могли контактировать со студентом, у которого результат тестирования на коронавирус оказался положительным, поместят в медицинские учреждения для дальнейшего обследования, сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В связи с распространением коронавируса Совфед сокращает число посетителей зданий на Большой Дмитровке в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Читайте также: Силуанов рассказал о рисках для российской экономики от коронавируса

«Тем не менее хотел бы отметить, что инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета — около 4%, который мы планируем на предстоящие годы. Что касается ресурсов на реализацию послания, они действительно немаленькие, но тем не менее они в полном объёме будут обеспечены за счёт тех возможностей, которые есть в бюджете», — продолжил министр.

Правительство РФ готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать этот негативный фактор, отметил он.

«Вот вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике (чем падение цен на нефть), потому что это касается целого ряда отраслей: перевозчиков, туризм, торговли. Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — заявил Силуанов.

Эпидемия коронавируса окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Об этом: В Москве введён ряд дополнительных мер профилактики коронавируса

«Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — подчеркнул он.

В то время как российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля, указал министр.

«Правительство России готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать этот негативный фактор», — заявил Силуанов.

Правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Об этом: Силуанов рассказал о финансировании борьбы с коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о финансировании мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Об этом: В Грузии заявили о временном закрытии границы с Арменией и Азербайджаном

О совместном решении о закрытии границы Грузии с Арменией и Азербайджаном сроком на десять дней в целях предотвращения распространения коронавируса сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте грузинского правительства 13 марта.

Подробности в материале: Собянин ввёл в школах Москвы свободное посещение из-за коронавируса

Он отметил, что иммунитет у детей разный, и родителям «виднее».

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — написал мэр.

С 16 марта в школах Москвы вводится свободное посещение. Об этом 14 марта на личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом: Матвиенко ответила на панику Дерипаски

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не сеять панику в связи с распространением коронавируса, посоветовала не читать Telegram-каналы и заверила, что правительство ничего не скрывает, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Читайте подробнее: В Австрии число заражённых коронавирусом превысило 600 человек

За сутки количество заболевших возросло на 98 человек.

Читайте подробнее: Для борьбы с коронавирусом Матвиенко предложила лимитировать продажу масок

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила меры по обеспечению медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. Матвиенко рассказала о своем телефонном разговоре с министром промышленности Денисом Мантуровым .

Подробности в материале: В Косово родственникам запретили посещать заключенных из-за коронавируса

С целью предотвращения проникновения вируса на территории пенитенциарных заведений в Косово введен запрет на посещение заключенных родственниками.

Подробности в материале: В Болгарии введён режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса

Режим ЧС вводится в стране на месяц, с 13 марта по 13 апреля.

Читайте подробнее: В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

В образовательных учреждениях рекомендовано задействовать онлайн-формат для обучения.

Об этом: В Азербайджане выздоровели шесть пациентов с коронавирусом

Всего в стране выявлено 19 случаев заболевания COVID-2019.

Число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом, в Иране достигло 611 человек.

Читайте также: В Магадане шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Все шестеро госпитализированных контактировали с жителем Магадана, у которого подтверждён диагноз «коронавирус».

На территории Черновицкой области в связи с выявлением второго случая заболевания коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил 13 марта глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук в видеообращении, опубликованном пресс-службой Черновицкой областной государственной администрации в социальной сети Facebook.

Правительство Литвы сегодня, 14 марта, анонсировало закрытие границ из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Новые ограничения должны вступить в силу уже сегодня вечером.

Подробности в материале: Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 615 человек

Число погибших в результате новой коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран выросло до 615 человек.

Приостановка деятельности по рекомендации комиссии министерства здравоохранения будет на период с 14 марта до 14 апреля.

Подробности в материале: Предприятия по производству медицинских масок в России работают в три смены

Все предприятия в России по производству медицинских масок переведены на трехсменную работу и 7-дневную рабочую неделю.

Читайте также: РЖД приняла решение отменить поезда в Берлин и Париж из Москвы

Отмена поездов связана с решением Польши о закрытии международного железнодорожного сообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте также: Правительство Украины приняло решение об эвакуации граждан из Италии

Кабинет министров Украины собрал экстренное совещание в связи с ситуацией, связанной с заболеванием вирусом COVID-19 в Италии, на котором министерству инфраструктуры совместно с министерствами здравоохранения, иностранных дел и внутренних дел было поручено совершить безотлагательную эвакуацию граждан Украины из Италии.

Читайте также: В Кемеровской области введён режим повышенной готовности по коронавирусу

В регионе отменены все массовые мероприятия, школам рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.

Подробности в материале: Власти Ингушетии приняли решение отменить все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в целях обеспечения безопасности граждан будут перенесены на срок после 1 мая.

Об этом: Finnair прекращает авиарейсы в Россию до 31 марта

Финляндская авиакомпания Finnair отменяет все рейсы в Российскую Федерацию как минимум до 31 марта.

Читайте подробнее: Украина на две недели закроет авиасообщение с другими странами

Пункты пропуска через госграницу Украины закроют на две недели для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщили в субботу, 14 марта, в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Подробности в материале: В Челябинске ещё один китаец покинул коронавирусный карантин

Китаец находился там две недели на карантине в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Сейчас там же остаются семь граждан КНР. У них карантин закончится в ближайшие дни.

В Челябинске из противотуберкулёзного диспансера выписан ещё один гражданин Китая. Об этом сообщает областной минздрав.

Читайте подробнее: В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Кемерово наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов, сообщается 14 марта на сайте областного правительства.

Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Швейцарии увеличилось до 13 человек

Общее число заразившихся в стране составляет 1359 человек.

Число погибших от коронавирусной инфекции в Швейцарии возросло до 13 человек. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

Подробности в материале: В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса и гриппа

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сходстве и различиях вирусов гриппа и вируса nCoV-2019, вызывающего новый тип пневмонии (COVID-19).

Об этом: Посольства и консульства Австрии прекращают выдачу виз в связи с пандемией

Выдача виз и приём заявлений прекращены в посольствах и консульствах Австрии во всех странах мира в связи с пандемией коронавируса. Исключения составляют родственники граждан Австрии, либо граждан ЕС.

В Кузбассе, где выявили два случая коронавируса, все медучреждения приведены в режим готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в правительстве Кемеровской области.

Читайте подробнее: В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Также не исключена возможность проверки прихожан на симптомы коронавируса перед заходом в храм.

Подробности в материале: Аваков обещает Украине ужесточение ограничений уже в ближайшее время

О каких конкретно мерах идет речь, глава МВД уточнять не стал.

«Если действовать быстро, четко и решительно, то смертность от воздействия в стране нового коронавируса можно будет сократить в десятки раз», — подчеркнул министр.

По его оценке, уже принятые резкие ограничительные меры введены «своевременно и правильно, не поздно и не рано».

Глава МВД Украины Арсен Аваков прогнозирует, что, вероятно, вскоре меры ограничений в стране будут еще жестче, чем сейчас.

В настоящее время в Армении выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом.

Врачи в Гонконге выявили повторный случай заражения коронавирусом COVID-2019 у пассажира лайнера Diamond Princess, который ранее уже перенес это заболевание и был вылечен от него в Японии.

Подробности в материале: В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Подробности в материале: В Нидерландах число заражённых коронавирусом выросло до 959 человек

Число погибших от коронавирусной инфекции в Нидерландах возросло до 12 человек. Об этом говорится в сообщении Национального института здравоохранения и окружающей среды страны.

Семьи погибших от коронавируса в Индии получат денежную компенсацию, а заболевшим вернут деньги, потраченные ими на лекарства.

Читайте подробнее: Число смертей от коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое

В министерстве здравоохранения Великобритании объявили о том, что от коронавируса скончались еще 10 человек.

В Лондоне у новорожденного ребенка врачи диагностировали коронавирус COVID-2019.

Читайте подробнее: Российские авиакомпании на фоне коронавируса ограничили рейсы в ЕС

Российские авиакомпании ограничили авиасообщение со странами Евросоюза после решения оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в России.

Украинский дипломат в одной из стран заразился коронавирусом COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

Подробности в материале: Коронавирус: в Прикамье введён режим повышенной готовности

В Пермском крае из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Это сделано для безопасности жителей и гостей региона, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Подробности в материале: Заболевшие коронавирусом жители Кузбасса приехали из Италии

Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружили коронавирус, вернулись из Италии 7 марта 2020 года.

В штаб-квартире ООН в Женеве коронавирусом заразился один из сотрудников.

Зарубежные визиты глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время совершать не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Число зараженных коронавирусом в России возросло до 59

В России число заболевших новым типом коронавируса COVID-2019 увеличилось на 14 человек.

Подробности в материале: Созданные в России тесты на коронавирус дают результат за 2−4 часа

Произведенные в России диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум в течение двух-четырех часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Около 95 тыс. исследований на наличие нового коронавируса COVID-2019 было проведено в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации.

Читайте подробнее: Мишустин заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах страны в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Финский хоккейный клуб «Йокерит», ранее обыгравший в серии ярославский «Локомотив» со счётом 4:2, принял решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба клуба.

Граждане России, у которых был выявлен новый тип коронавируса, в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Читайте подробнее: В Москве число заразившихся коронавирусом выросло до 33

В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 33 человек, сообщает 14 марта столичный департамент здравоохранения.

Читайте подробнее: Шестой случай коронавируса подтвердили в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14 марта лабораторно подтверждён ещё один новый случай коронавирусной инфекции COVID-2019. Он вновь «завозной» из Европы.

Об этом: Трамп назвал число жертв от коронавируса в США

50 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19, скончались на территории США. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, глава Белого дома США Дональд Трамп на пресс-конференции.

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе даты парламентских выборов в стране с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Несмотря на то, что в Новгородской области на сегодняшний день ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, я принял решение усилить ограничительные меры. С 16 марта мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные — любые», — заявил губернатор Новгородской области.

В Новгородской области с понедельника, 16 марта, отменяются все массовые мероприятия. Соответствующий указ подписал сегодня, 14 марта, губернатор региона Андрей Никитин .

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на коронавирус COVID-19, результаты анализа будут готовы в ближайшее время. Об этом 14 марта сообщил сам глава Белого дома на брифинге.

В Москве у троих несовершеннолетних выявлен коронавирус COVID-2019.

В настоящее время ни одного случая коронавируса в Новгородской области не зарегистрировано, а предпринимаемые меры носят предупредительный характер, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе.

Ближайшее заседание правительства Новгородской области состоится в формате видеоконференцсвязи. Об этом сегодня, 14 марта, заявил губернатор региона Андрей Никитин .

Подробности в материале: В Дании зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Дании скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Об этом: Власти США вводят запрет на поездки в Великобританию и Ирландию

Правительство Соединенных Штатов вводит запрет на поездки в Великобританию и Ирландию в связи с угрозой распространения коронавируса.

В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.

Подробности в материале: Ученые университета Хопкинса назвали единственный континент без COVID-2019

Антарктида является единственным континентом, на котором не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом: В Италии за сутки от коронавируса скончались 175 человек

В Италии за сутки количество смертельных случаев от нового коронавируса COVID-19 увеличилось на 175. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, журналистам Анджело Боррелли , возглавляющий итальянский департамент гражданской защиты.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям заявил, что в США зарегистрировано 2226 случаев заболевания новым коронавирусом, но вспышка заболевания еще не достигла своего пика.

«Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры. В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу. И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией » , — рассуждает журналист.

Гужва заявляет, что точное количество больных коронавирусом на Украине никто не знает, потому что, по официальной информации, за все время провели тестирование всего 55 человек.

«Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО)», — подчеркивает эксперт.

Он отметил, что сейчас на Украину возвращаются тысячи, а возможно, и десятки тысяч людей из зараженных коронавирусом стран Европы.

Сегодня, 14 марта, в Киеве прошли два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек, заявил в своем комментарии журналист и политический эксперт Игорь Гужва .

Латвия из-за коронавируса с 17 марта вводит запрет на мероприятия численностью более 50 человек, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш по итогам заседания Совета по кризисному управлению.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Белоруссии Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба правительства РФ.

Член совета ФИФА и исполнительный член УЕФА Эвелина Кристиллин заявила, что рассматривается возможность переноса чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на следующий год из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Москве госпитализировали родственников девяти пациентов, у которых 14 марта был диагностирован коронавирус COVID-19.

Власти Норвегии приняли решение закрыть все аэропорты, порты и границу в стране с 16 марта. Об этом 14 марта заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Читайте также: Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский . Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Подробности в материале: Новый штамм коронавируса стал менее заметным для иммунной системы — учёные

Сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

Подробности в материале: В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 4230 человек

В Германии число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 4200 человек. Об этом сообщило 14 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

Читайте подробнее: Иран призвал мировых лидеров помочь с отменой санкций на фоне коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани призвал мировых лидеров способствовать снятию американских санкций с Тегерана, чтобы позволить им эффективно бороться с коронавирусом, сообщает 14 марта пресс-служба иранского лидера.

Читайте также: Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован в Словении

В Словении скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Словенское агентство печати.

Читайте также: Во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 4499

Во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 833 человека, до 4499. Об этом 14 марта сообщает газета Parisen.

Подробности в материале: Литва закрывается на полный карантин

Правительство Литвы сегодня, 14 марта, приняло решение о введении на территории всей страны режима полного карантина.

Об этом: В ЮАР число заразившихся коронавирусом возросло на 14 человек

В ЮАР число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 14 человек. Об этом 14 марта заявил министр здравоохранения страны Звелини Мкизе.

В США 2430 человек заразились новым коронавирусом COVID-19. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 14 марта сообщает телеканал CNN.

Читайте подробнее: Число выявленных случаев коронавируса в Косово возросло до пяти

С 13 марта число выявленных случаев заболеванием коронавирусом в Косово возросло с двух до пяти.

Стартап учёных из Массачусетского технологического университета планирует начать выпуск тест-полосок, которые за полчаса могут диагностировать коронавирус nCoV-2019.

Подробности в материале: В Греции из-за коронавируса закрывают пляжи и горнолыжные центры

Власти Греции на фоне распространения коронавируса приняли решение закрыть горнолыжные центры и общественные пляжи. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Подробности в материале: На Сейшельских островах выявлены первые случаи заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 подтверждены на Сейшельских островах. Об этом сообщает 14 марта Сейшельское информационное агентство.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о введении с 16 марта чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей

Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране. Об этом 14 марта заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Читайте также: Количество выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло до 178

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле выросло до 178, сообщила 14 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Количество заражений новым коронавирусом в Ираке, в том числе в иракском Курдистане, достигло 110 случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Подробности в материале: Число заболевших COVID-19 в Бельгии достигло 689

689 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе четыре летальных исхода, зафиксировали медики Бельгии, сообщает пресс-служба общественного здравоохранения страны.

Кинокомпания Disney из-за приостановки производства своих фильмов ежедневно теряет около $350 тыс. Об этом 14 марта сообщили журнал The Hollywood Reporter и портал We Got This Covered.

Подробности в материале: Число зараженных COVID-19 в Тунисе достигло 18

Половина из 18 инфицированных являются приезжими из стран Европы. 4617 человек были помещены на карантин.

За прошедшие сутки 14 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Тунисе достигло 18, сообщает Xinhua.

Первый случая заболевания новым коронавирусом выявили на территории Центральноафриканской республики, сообщило 14 марта министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Число жертв новой коронавирусной инфекции в Ирландии увеличилось до двух человек, подтвержденных случаев заболевания — 129, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения страны.

03:01 15.03.2020

Приостановка чемпионата России по футболу возможна из-за коронавируса. Об этом после победы казанского «Рубина» над «Арсеналом на пресс-конференции сказал главный тренер Леонид Слуцкий.

[[[quote-11]]]

Об этом: Слуцкий: мы готовы остановить чемпионат РФ по футболу из-за коронавируса

03:29 15.03.2020 Еще четверо инфицированных новым китайским коронавирусом больных были выявлены в Буркина-Фасо. Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло семи человек, сообщает 14 марта LeFaso со ссылкой на заявление министра здравоохранения Клодин Луге. Читайте подробнее: В Буркина-Фасо выявили четыре новых случая COVID-19

04:10 15.03.2020 После гостевого матча 12 марта с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ игроки и тренерский состав клуба «Локомотив-Кубани» помещены на карантин. Об этом сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, сообщается на официальном сайте клуба. Подробности в материале: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» помещены на карантин после Эстонии

04:16 15.03.2020 Заражена новым китайским коронавирусом оказалась жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес, сообщает пресс-служба главы правительства 14 марта. Как стало известно, состояние супругов хорошее. Они находятся под наблюдением медиков и следуют всем рекомендациям. Читайте подробнее: У жены испанского премьера обнаружили коронавирус

04:44 15.03.2020 В Курганской области, граничащей с Казахстаном, с 16 марта будет временно ограничен въезд на территорию этой страны для российских граждан по внутренним паспортам. Данное решение принято казахской стороной в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Читайте также: Ограничен въезд из Зауралья в Казахстан по российским паспортам

04:58 15.03.2020 В Югре взяты под медицинское наблюдение граждане, которые ехали в одном вагоне в поезде, следующем транзитом через территорию ХМАО, с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Подробности в материале: В Югре граждане, ехавшие в вагоне с заболевшим COVID-19, попали на карантин

05:49 15.03.2020 Сотрудники Таможенной и пограничной служб аэропорта Лос-Анджелеса задержали прибывшую из Великобритании посылку с поддельными тестами на коронавирус, сообщает 14 марта ABC News. Об этом: Поддельные тесты на коронавирус конфискованы в аэропорту Лос-Анджелеса

05:50 15.03.2020 Клубы, входящие в Континентальную хоккейную лигу, практически единогласно выступили за продолжение турнира плей-офф Кубка Гагарина. Об этом информирует «Спорт-экспресс». Об этом: СМИ: в КХЛ выступают за продолжение Кубка Гагарина, несмотря на COVID-19

06:10 15.03.2020 Восемь новых случаев инфицирования новым китайским коронавирусом выявлено в Венесуэле, в результате чего число больных COVID-19 в стране достигло десяти, сообщает 14 марта El Nacional. Читайте подробнее: Венесуэла подтвердила восемь новых случаев заражения COVID-19

06:11 15.03.2020 Учёные призвали власти страны принять экстренные меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, пока миллионы граждан не оказались инфицированы. Об этом говорится в открытом письме учёных правительству Великобритании. Читайте подробнее: Британские учёные призвали власти принять срочные меры против коронавируса

06:24 15.03.2020 В Пермском крае с 16 марта объявлено свободное посещение уроков в школах региона. Об этом написала министр образования края Раиса Кассина в своём Instagram. Об этом: Свободное посещение уроков в школах Перми объявлено с 16 марта

06:40 15.03.2020 Количество выявленных за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 впервые за три недели упало ниже ста человек, что свидетельствует о замедлении роста эпидемии в стране, сообщает 15 марта Yonhap. За последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 76 человек, общее число заболевших составило 8162. Количество новых случаев заражения снижается четвертый день подряд, и впервые за 23 дня это число стало меньше сотни. Еще в среду, 11 марта, число зараженных в сутки составляло 242 человека. Подробности в материале: В Южной Корее заявили о снижении роста эпидемии коронавируса

06:52 15.03.2020 В Приморском крае не планируют закрывать детские сады и школы на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Читайте подробнее: В Приморье не ожидается закрытие образовательных учреждений из-за COVID-19

07:08 15.03.2020 Власти Новой Зеландии подтвердили два новых случая заражения новым коронавирусом, в результате чего число заболевших на территории страны достигло восьми человек, сообщает 15 марта New Zealand Herald. Об этом: Два новых случая COVID-19 зафиксировали в Новой Зеландии

07:28 15.03.2020 50-летний мужчина стал первым выявленным заболевшим COVID-19 на территории Республики Конго, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на официальное сообщение правительства. Об этом: Первый случай коронавируса обнаружен в Республике Конго

08:01 15.03.2020 Сербия готовится к росту количества заразившихся коронавирусом и делает все, чтобы обеспечить полный контроль над распространением болезни и снабжением населения жизненно важными продуктами. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время прошедшей 14 марта пресс-конференции по итогам заседания Кризисного штаба. Читайте также: Сербия готовится к вспышке коронавируса

08:31 15.03.2020 Приём граждан Румынии в дипломатических представительствах, расположенных на территории Молдавии, будет прекращен с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили 14 марта в пресс-службе посольства Румынии в Молдавии. Читайте подробнее: Посольство Румынии в Молдавии прекращает прием граждан в связи с COVID-19

08:48 15.03.2020 Отказаться от путешествий в Испанию из-за коронавируса рекомендовал МИД Великобритании гражданам страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Об этом: Великобритания призвала граждан воздержаться от поездок в Испанию

08:57 15.03.2020 Заболевшая женщина приехала из Италии. Читайте подробнее: В Экваториальной Гвинее выявлен первый случай заражения коронавирусом

09:26 15.03.2020 С 15 марта на территории Франции будут закрыты кафе, кинотеатры и ночные клубы из-за коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Эдуар Филипп, передает AFP. Подробности в материале: Кафе, кинотеатры и ночные клубы закрывают из-за COVID-19 во Франции

09:27 15.03.2020 Заболевший коронавирусом вернулся накануне из Франции. Об этом: В Узбекистане зафиксирован первый случай заражения COVID-19

09:44 15.03.2020 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала сходства и различия между обычным вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19. Читайте также: Роспотребнадзор назвал сходства и различия COVID-19 и вируса гриппа

10:10 15.03.2020 Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс высказал мнение, что граждане России в меньшей степени боятся коронавирусной инфекции, чем граждане других государств. Читайте подробнее: Психолог объяснил, почему в России не боятся COVID-2019

10:11 15.03.2020 Въезд в страну закрыт для всех иностранцев, посещавших за последние 14 дней страны, в которых отмечается вспышка коронавируса. Читайте подробнее: Власти Аргентины закрыли на месяц въезд в страну для иностранцев

10:37 15.03.2020 Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Читайте также: ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

10:38 15.03.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям республики в связи с выявлением случаев заболевания новым коронавирусом на территории Казахстана. Об этом: Президент Казахстана обратился к гражданам в связи с коронавирусом

11:25 15.03.2020 За сутки в Китае было выявлено лишь 20 новых заболевших коронавирусом. Подробности в материале: В Китае из больниц выписаны почти 83% выздоровевших от коронавируса

11:30 15.03.2020 Из карантина по коронавирусу в Москве выписали 52 человека. Об этом 15 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Пациенты были выписаны из больничного комплекса в Коммунарке. Сейчас в медучреждении находятся 312 человек. У 17 из них подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». «Нет ни одного пациента в критическом состоянии», — заверил главный врач больницы Денис Проценко. Читайте также: В Москве выписали более 50 человек из карантина по коранавирусу

11:45 15.03.2020 В Ватикане закрыты для посещения Собор Святого Петра и площадь перед ним, а также ряд учреждений для служащих. Подробности в материале: В Ватикане пасхальные службы пройдут без физического присутствия верующих

12:09 15.03.2020 В первую очередь предлагается, в связи с пандемией коронавируса, перевести на «удалёнку» работников старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Читайте также: В Армении предложили перевести чиновников на удалённый режим работы

12:30 15.03.2020 Всего в России на утро 15 марта выявлено 59 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших — граждане иностранных государств. Об этом: В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

12:48 15.03.2020 Главы религиозных общин Косово призывают верующих молиться дома, чтобы не способствовать распространению вируса. Читайте также: Из-за коронавируса в Косово отменены мессы и совместные моления в мечетях

13:04 15.03.2020 Режим ЧП в Казахстане продлится с 16 марта до 15 апреля. Читайте подробнее: В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

13:05 15.03.2020 В стране проведено более 8 тыс. тестов на коронавирус. Подробности в материале: В Австрии количество заболевших COVID-19 составило 800 человек

13:22 15.03.2020 Сообщения о занижении числа заражённых коронавирусом являются безответственными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», — заверил мэр. По его словам, столичные власти заинтересованы сообщать горожанам обо всех случаях заболевания коронавирусной инфекцией, чтобы выявить окружение этих людей. Читайте подробнее: Собянин прокомментировал данные о занижении числа заражённых коронавирусом

13:38 15.03.2020 В Москве нет причин поддаваться панике из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме. Работает транспорт, предприятия, организации», — заявил мэр. Собянин посоветовал относиться к ситуации спокойно, но проявлять бдительность. И при этом соблюдать рекомендации врачей. Читайте подробнее: Собянин о коронавирусе в Москве: «Для паники нет причин»

13:52 15.03.2020 Российские железные дороги с 17 марта приостанавливают пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. Читайте также: РЖД отменяют поезда на Украину, в Молдавию и Латвию из-за коронавируса

13:53 15.03.2020 Число выявленных случаев коронавируса в Албании увеличилось до 38. Об этом: В Албании выявлено пять новых случаев коронавируса

13:56 15.03.2020 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве обстоит лучше, чем в других городах мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «В Москве значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами», — сказал он. По словам мэра, все контакты больных в Москве находятся под контролем. «Во всём мире принимаются очень жёсткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и т.д. В настоящее время мы не делаем этого», — отметил Собянин. Читайте также: Собянин о коронавирусе в городах мира: «В Москве значительно лучше»

13:57 15.03.2020 О выделении чартерных рейсов для желающих вернуться из Турции в Азербайджан в связи с приостановлением сообщения между странами из-за угрозы коронавируса со ссылкой на информацию, предоставленную в оперативном штабе при правительстве Азербайджана. Подробности в материале: Для желающих вернуться из Турции в Азербайджан выделят чартерные рейсы

13:57 15.03.2020 Закрыты мечети Аль-Акса и Купол Скалы, священные для мусульман. Читайте также: В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли две мечети на Храмовой горе

13:59 15.03.2020 С 15 марта въезд в Албанию разрешен только для грузового транспорта, перевозящего товары. Об этом: Албания закрыла границы из-за коронавируса

14:01 15.03.2020 Всего в стране выявлено 18 случаев заражения. Закрыты бары, кафетерии и игорные заведения. Читайте подробнее: В Северной Македонии шесть новых случаев заражения коронавирусом

14:11 15.03.2020 О пересечении итальянско-словенской границы первой группой транспортных средств со ссылкой на министерство инфраструктуры Словении сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Словения разрешила проезд первой группе заблокированного транспорта

14:11 15.03.2020 За сутки в стране выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Финляндии число заболевших COVID-2019 возросло до 240 человек

14:13 15.03.2020 Всего на 15 марта специалисты Роспотребнадзора провели более 100 тысяч исследований на коронавирус. Читайте также: В России за сутки проведено более девяти тысяч тестов на COVID-2019

14:21 15.03.2020 Компания Nvidia предложила владельцам игровых компьютеров присоединиться к проекту Folding@home, помогающему в изучении коронавируса COVID-2019. Об этом: Игровые компьютеры предложили задействовать для изучения коронавируса

14:34 15.03.2020 Один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус. Читайте также: Житель Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус

14:42 15.03.2020 В Пензенской области, в связи с первым случаем подозрения на коронавирус у одного из жителей областного центра, вводится режим повышенной готовности. Специальный режим начнёт действовать с 16 марта. Читайте также: Пензенская область вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

14:51 15.03.2020 Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой официально проверить версию о том, что новый коронавирус COVID-2019 был искусственно создан в качестве биологического оружия, а его распространение на территории России является результатом уголовно наказуемого преступления. Об этом: Коронавирус — биологическое оружие? Главу СКР просят проверить эту версию

15:10 15.03.2020 Правительство Российской Федерации перешло на ежедневный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Читайте также: Правительство России перешло на ежедневный режим работы

15:14 15.03.2020 Всего в Иране на сегодняшний день от коронавируса скончались 724 человека. Читайте также: В Иране за сутки зафиксировано более ста летальных исходов от коронавируса

15:19 15.03.2020 Всего с 12 марта в стране полицейские пресекли 91 случай нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса. Читайте подробнее: В Греции за нарушение карантина по COVID-2019 арестовали почти 100 человек

15:21 15.03.2020 Эпидемия коронавируса в Иране [(cc) tasnimnews.com]

15:21 15.03.2020 Министерство здравоохранения Белоруссии аргументировало отказ от закрытия границ, а также от введения карантина в образовательных учреждениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 15 марта сообщается на telegram-канале белорусского минздрава. Об этом: Миниздрав Белоруссии аргументировал отказ от карантина и закрытия границ

15:24 15.03.2020 Власти Малайзии обратились к участникам религиозного мероприятия в мечети с просьбой прийти в ближайшие отделения здравоохранения для получения дальнейших инструкций. Об этом: В Малайзии около 200 человек заразились коронавирусом в мечети

15:31 15.03.2020 Мечеть. Малайзия

15:36 15.03.2020 Министерство образования Пензенской области выступило с официальным заявлением, прокомментировав ситуацию о необходимости приносить медицинские маски в школы. В министерстве заверили, что медицинские маски в необходимом количестве имеются в медицинских организациях, которые обслуживают учреждения образования. Читайте также: Жителям Пензы объяснили, что не нужно приносить медицинские маски в школы

15:38 15.03.2020 Премьер министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Украины в связи с коронавирусом воздержаться не только от заграничных путешествий, но также от поездок между городами Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своем официальном telegram-канале 15 марта. Читайте подробнее: Глава правительства Украины призвал воздержаться от междугородних поездок

15:58 15.03.2020 Финское информационное агентство Yle обвинило российские СМИ в искажении слов президента Финляндии. На самом деле президент не поблагодарил Россию, а просто сказал, что в России предостерегают от поездок в Финляндию. Читайте также: Президент Финляндии не благодарил Россию

16:00 15.03.2020 Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей временно прерывается из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте подробнее: Власти Украины прервали железнодорожное сообщение с Польшей

16:01 15.03.2020 Королеву Елизавету II и её супруга принца Филиппа перевезли в Виндзорский замок из соображений безопасности. Об этом: Елизавета II с супругом покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения

16:31 15.03.2020 В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ни масок, ни респираторов не оказалось в аптеках, расположенных на улице Щербакова, 7. В этом здании находятся несколько аптечных организаций. В центре города, в государственной аптеке на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина, 14 марта были многоразовые респираторы стоимостью 155 рублей за штуку. Но 15 марта закончились и они. Об этом: В аптеках Свердловской области закончились защитные маски

16:35 15.03.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Указ будет действовать до особого распоряжения. Читайте также: Нижегородская область вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

16:47 15.03.2020 В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

16:49 15.03.2020 Будет проводиться дезинфекция специальными средствами подъездов, холлов на первом этаже и кабин лифтов. Читайте подробнее: В жилых домах Подмосковья начнут дезинфекцию подъездов

17:00 15.03.2020 Правительство Греции постановило запретить транспортную связь с рядом стран, в числе которых Испания, Италия, Албания и Северная Македония, в связи с угрозой распространения коронавируса. Читайте также: Греция приостановила транспортные контакты с рядом стран Евросоюза

17:03 15.03.2020 До 7753 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Испании. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Испании число заразившихся коронавирусом увеличилось до 7753 человек

17:05 15.03.2020 О развитии внутреннего туризма можно забыть, если пандемия коронавируса COVID-19 в мире будет продолжаться. Читайте также: В АТОР рассказали о негативном влиянии коронавируса на туризм

17:09 15.03.2020 Решение не коснётся граждан Грузии и России, которые захотят вернуться на родину. Читайте подробнее: Грузия закрывает границу с РФ из-за угрозы распространения коронавируса

17:12 15.03.2020 Власти Марокко приостановили пассажирское авиасообщение с другими государствами в связи с профилактическими мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Читайте подробнее: Марокко приостановило авиасообщение с другими странами

17:31 15.03.2020 Консульский отдел посольства Российской Федерации в Бельгии в связи с распространением коронавируса COVID-19 временно приостанавливает выдачу документов и прием посетителей с 16 марта 2020 г. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщается на сайте посольства. Читайте подробнее: Консульский отдел посольства РФ в Бельгии приостанавливает прием граждан

17:32 15.03.2020 Будут закрыты магазины в странах Европы, в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Читайте также: Компания Nike приняла решение о закрытии своих магазинов в ряде стран

17:53 15.03.2020 Правительство Словении заявило о 219 случаях заражения коронавирусом. Об этом: Число заболевших коронавирусом в Словении превысило 200 человек

17:55 15.03.2020 Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас, выступающий за испанский футбольный клуб «Эльче», заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в воскресенье, 15 марта, в Twitter испанского клуба. Читайте также: Экс-нападающий ФК «Рубин» заразился коронавирусом

18:04 15.03.2020 В Швейцарии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 1563. Читайте также: В Швейцарии подтверждены более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

18:38 15.03.2020 В Челябинской области школы и вузы пока не переводят на дистанционный режим. Это следует из сообщения регионального минздрава. 15 марта в Челябинске прошло расширенное заседание оперативного Штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, а также коронавирусной инфекции. На нём руководителям образовательных организаций рекомендовали быть готовыми к тому, чтобы перевести учащихся на дистанционные формы обучения. Подробности в материале: Челябинские школы и вузы пока не переводят на дистанционный режим

18:40 15.03.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предостерег больных пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, от приёма нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов. Читайте также: Во Франции назвали опасные при коронавирусе лекарственные препараты

18:41 15.03.2020 В Федерации хоккея Швеции приняли решение о досрочном окончании национального чемпионата по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте также: В Швеции досрочно завершен хоккейный сезон из-за коронавируса

18:43 15.03.2020 В Госдуме сокращается число круглых столов и парламентских слушаний в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены слушания на тему «Сохранение исторической памяти о Великой Победе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом: В Госдуме отменили слушания, посвященные 75-летию Победы

18:50 15.03.2020 В России зафиксирован рост спроса на макароны, крупу и средства гигиены. Читайте также: В России из-за коронавируса зафиксирован рост спроса на крупу и макароны

18:52 15.03.2020 В Грузии зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на данные штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19. Об этом: В Грузии зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусом

18:56 15.03.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ по поводу угрозы распространения коронавируса. Об этом: Джонсон и Абэ обсудили по телефону проблему коронавируса

19:13 15.03.2020 В Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались еще 14 человек. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения и социальных дел страны. Об этом: Число скончавшихся в Великобритании от коронавируса возросло до 35

19:13 15.03.2020 В Псковской области с 16 марта и до особого распоряжения запрещено проведение массовых мероприятий — деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Соответствующий указ подписал сегодня, 15 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей», — отметили в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы COVID-19

19:22 15.03.2020 Московскую школу №1508 с 16 марта закрыли на карантин в связи с подозрением на заражение новым типом коронавирусной инфекции у одного из обучающихся образовательной организации. Об этом: В Москве закрыли школу на карантин из-за подозрения на коронавирус

19:22 15.03.2020 Везде в Псковской области вводится строгий противоэпидемический режим, в том числе в общественном транспорте: не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств и железнодорожных вагонов. Читайте подробнее: Псковский региональный штаб по коронавирусу перешёл в круглосуточный режим

19:23 15.03.2020 Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса. Читайте подробнее: Власти Германии закрыли границу от ряда стран Евросоюза

19:38 15.03.2020 В Псковской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако в регион увеличился поток граждан из соседних государств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом пишет в своём инстаграме глава региона Михаил Ведерников. По его словам, многих людей, прибывших из-за границы, можно встретить в продуктовых магазинах Псковской области. Глава региона заявил, что «обратился в правительство РФ с просьбой ввести ограничительные меры на наших пунктах пропуска». Читайте также: Псковские власти просят правительство РФ ввести ограничения на границах

19:45 15.03.2020 Число заразившихся коронавирусом в Московской области составляет восемь человек, еще у семи пациентов — диагноз предварительный. Об этом сообщил 15 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев на странице в соцсети Vk.com. Читайте подробнее: Воробьев сообщил о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

19:48 15.03.2020 Власти Албании приняли решение о закрытии сухопутной границы с иностранными государствами. Об этом: Албания закрывает сухопутные границы с иностранными державами

19:54 15.03.2020 Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказался за введение профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с запретом посещений баров и ресторанов. Читайте также: Главный инфекционист США призвал ограничить посещения ресторанов в стране

20:09 15.03.2020 Каналом передачи коронавирусной инфекции теоретически могут быть наличные денежные средства, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса — Роспотребнадзор

20:15 15.03.2020 В Молдавии с 17 марта закрываются наземные границы с соседними странами, приостанавливается международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: Молдавия закрывает границу из-за распространения коронавируса

20:28 15.03.2020 В Германии за истекшие сутки число подтвержденных заражений коронавирусом выросло почти на 1,4 тыс. человек. Об этом сообщило 15 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ. Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 5600 человек

20:33 15.03.2020 Власти Турции создали специальный центр поддержки и координации по вопросам распространения коронавируса. Об этом: В Турции создан специальный центр для борьбы с коронавирусом

20:35 15.03.2020 В Италии за минувшие сутки зарегистрировано 3590 новых случаев заболевания пневмонией COVID-2019, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Италии подтверждены 3590 новых случаев заражения коронавирусом

20:50 15.03.2020 В США заразились новым коронавирусом уже 3010 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 15 марта сообщает телеканал CNN. Читайте подробнее: Число скончавшихся в США от коронавируса превысило 60 — CNN

20:56 15.03.2020 В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил директор института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи. Читайте также: В США допустили вторую волну коронавируса в Китае

20:57 15.03.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании использовать технологию для борьбы с терроризмом против коронавируса. Об этом: Нетаньяху о борьбе с коронавирусом: «Мы начнем применять технологии»

21:05 15.03.2020 Саратовским школам рекомендовано временно работать в формате одного кабинета, то есть учащиеся не будут переходить из кабинета в кабинет в течение дня. Переходить будут учителя. Читайте также: Школы Саратова из-за коронавируса могут отказаться от кабинетной системы

21:17 15.03.2020 В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 398 человек, общее число жертв в стране достигло 1809. Читайте также: В Италии за сутки от коронавируса скончались почти 400 человек

21:23 15.03.2020 Членов семьи ранее госпитализированного с подозрением на коронавирус жителя Пензы также протестировали на наличие инфекции. Анализы на вирус родственников пациента отрицательные. Читайте также: В Пензе проверили семью госпитализированного из-за коронавируса пациента

21:32 15.03.2020 Азербайджан из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение с рядом городов России, сообщили в оперативном штабе при правительстве республики. Читайте подробнее: Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом российских городов

21:43 15.03.2020 Ученые американского агентства по перспективным исследовательским проектам в области обороны (DARPA) работают над созданием препарата, содержащего антитела к коронавирусу. Об этом: Ученые министерства обороны США разрабатывают сыворотку против коронавируса

21:46 15.03.2020 Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Читайте подробнее: «Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов

21:56 15.03.2020 Число заразившихся новым коронавирусом в Катаре составляет 401 человек. Об этом сообщает 15 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Катаре число заразившихся коронавирусом возросло на 64 человека

22:01 15.03.2020 Число выявленных в Косово случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 9. Муниципалитеты, в которых обнаружен коронавирус, закрыты на карантин, однако министр здравоохранения Косово Арбен Вития требует введения чрезвычайного положения во всей республике. Читайте подробнее: В Косово выявлено ещё четыре случая заражения коронавирусом

22:05 15.03.2020 Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля. Об этом: Владимир Путин создал рабочую группу Госсоввета по борьбе с коронавирусом

22:07 15.03.2020 Власти Колумбии с 16 марта для иностранных граждан вводят запрет на въезд в страну в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Колумбии ввели ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

22:25 15.03.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с временным закрытием границ страны. Об этом: Премьер-министр Канады не исключил закрытия границ из-за коронавируса

22:33 15.03.2020 За последние сутки в Албании выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Трое из заболевших проходят интенсивную терапию, все они старше 50 лет. Подробности в материале: Число заразившихся коронавирусом в Албании увеличилось до 42

22:37 15.03.2020 Рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте Кремля. Об этом: Собянин возглавил рабочую группу по борьбе с коронавирусом

22:46 15.03.2020 Совет улемов Киргизии на внеочередном собрании, посвященном пандемии коронавирусной инфекции в мире, решил временно запретить проведение еженедельных пятничных проповедей во всех мечетях республики. Читайте также: Из-за коронавируса во всех мечетях Киргизии запретили пятничные проповеди

23:01 15.03.2020 С целью предотвращения распространения коронавируса в Албании введен запрет на передвижение на личном автомобиле. Нарушителям запрета грозит лишение прав на три года. Только в субботу, 14 марта, за вождение без специального разрешения было задержано 750 человек. Читайте также: Не развозите вирус: за передвижение на авто в Албании можно лишиться прав

23:02 15.03.2020 Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Об этом: В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

23:07 15.03.2020 Власти Узбекистана с 16 марта закрывают авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Узбекистан закроет авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами

23:15 15.03.2020 Эпидемия коронавируса резко поменяла ситуацию в мире, заявил посол США в Москве Джон Салливан. Читайте подробнее: Посол США в России назвал ситуацию с коронавирусом серьезным вызовом

23:18 15.03.2020 Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 29 человек. Об этом 15 марта сообщает главное управление здравоохранения страны. Читайте подробнее: Во Франции за сутки от коронавируса скончались 29 человек

23:20 15.03.2020 Венская государственная опера, отменившая до 2 апреля спектакли в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса, открыла видеоархивы спектаклей и ежедневно транслирует записи предыдущих выступлений оперы и балета бесплатно. Читайте также: Венская опера бесплатно транслирует записи спектаклей онлайн

23:34 15.03.2020 На заседании координационного совета Черногории по борьбе с заразными болезнями 15 марта вечером было решено усилить меры по недопущению распространения коронавируса в стране. Ранее были отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Новые меры предполагают запрет на въезд иностранцев в страну, закрытие кафе, баров, ресторанов, клубов. Читайте подробнее: Черногория запретила въезд иностранцев и ужесточила карантин

23:35 15.03.2020 Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львове будут закрыты уже с 16 марта. Об этом 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый на странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Во Львове закроют заведения торговли — мэр

23:43 15.03.2020 В УЕФА определились с датами проведения чемпионата Европы по футболу — СМИ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует вынести на рассмотрение вопрос о переносе чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу — 2020 на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Турнир может быть перенесен либо на осень или зиму 2020 года, либо на лето 2021 года.

23:44 15.03.2020 В Мексике из-за коронавируса приостановили проведение всех футбольных матчей чемпионата страны. Об этом 15 марта говорится в заявлении руководства высшего дивизиона чемпионата страны. Читайте также: В Мексике приостановили проведение всех футбольных матчей

00:53 Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находящиеся на карантине из-за заражения коронавирусом, 14 и 15 марта обратились к поклонникам на своих страницах в Twitter. Подробнее в новости: Заразившиеся COVID-19 Том Хэнкс и Рита Уилсон вышли на связь с фанатами

01:14 Пабы и рестораны Великобритании могут быть закрыты в связи с распространением эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает Express. Читайте подробнее: Великобритания может закрыть пабы и рестораны вслед за Ирландией

01:43 Жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса вводит правительство Чехии, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Prague Morning. Карантин включает запрет на поездки по стране без особой необходимости. К разрешенным передвижениям власти отнесли поездки на работу, покупки предметов первой необходимости, выходы в медучреждения и необходимые передвижения по нужным семьи. Ограничения будут действовать с 00:00 16 марта до 06:00 24 марта, их действие может быть продлено дополнительным распоряжением правительства. Подробности в материале: Власти Чехии ввели карантин по коронавирусу

02:14 Google уточнила информацию о том, какой именно сайт, посвящённый проблеме коронавируса, она создает для США. Об этом 15 марта сообщил портал Engadget. Читайте подробнее: Google уточнила информацию о сайте про коронавирус для США

02:26 Министерство обороны Испании отправило спецподразделение вооруженных сил страны в зоны наибольшего риска заражения коронавирусом, сообщает испанская ежедневная газета ABC. Порядка 80 служащих военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (Unidad Militar de Emergencias — UME) и 20 единиц военной техники отправлены в основные муниципалитеты для проведения «предварительного обследования», в результате которого будет составлена дорожная карта действий. Читайте также: На борьбу с коронавирусом в Испании отправлены военные

03:05 Три иностранных туриста получили положительный результат по итогам тестирования на коронавирусную инфекцию, что увеличило число случаев заражения COVID-19 в стране до 57, сообщает 16 марта Xinhua. Читайте также: Во Вьетнаме выявили три новых случая коронавируса

03:17 Минздрав Приморья открыл горячую линию для информирования граждан об эпидемиологической обстановке и мерах профилактики от коронавируса. Читайте подробнее: Минздрав Приморья открыл горячую линию по коронавирусу

03:29 Количество умерших от инфицирования коронавирусом COVID-19 во Франции выросло до 127. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны. Читайте также: Количество погибших от коронавируса во Франции увеличилось до 127 человек

03:34 Молитвы о прекращении пандемии нового коронавируса дважды за воскресный день вознес глава Римской католической Церкви Франциск, сообщает Vatican News. Читайте также: Папа Римский дважды помолился за окончание пандемии