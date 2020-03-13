Анкара, , 16:29 — REGNUM Турецкий парламент закрыт, сотрудники распущены по домам до конца текущего месяца, сообщает 13 марта агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком парламенте.

По информации источника агентства, такое решение принято из-за риска распространения коронавируса COVID-19.

Агентство утверждает, что в помещениях парламента Турции проводится дезинфекция, а все сотрудники распущены по домам до конца марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции выявлено два случая заражения коронавирусом. Заболевший мужчина контактировал с первым заразившимся, прибывшим в Турцию из Европы.

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