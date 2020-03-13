, 14:32 — REGNUM Разработчики из Niantic внесли множество изменений в геймплей Pokemon GO в связи с пандемией коронавируса. Об этом 12 марта сообщил портал Polygon.

Авторы Pokemon GO увеличили эффективность большинства игровых предметов, чтобы геймеры могли ловить покемонов, не уходя далеко от дома. Помимо этого, разработчики из Niantic отменили множество событий, которые требовали бы физического присутствия игрока.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймеры должны ловить покемонов, путешествуя в реальном мире.