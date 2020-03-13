Сеул, , 17:32 — REGNUM Коронавирус COVID-19 выявлен у девяти человек, имеющих отношение к группировке вооруженных сил США, присутствующей на территории Южной Кореи, заявил 13 марта на пресс-конференции командующий силами США в Корее генерал Роберт Абрамс.

По его словам, коронавирус выявлен у одного военнослужащего, двоих членов семей военных США, а также у шести сотрудников американских военных объектов из числа граждан Южной Кореи.

Напомним, ранее США и Южная Корея отложили совместные командно-штабные учения из-за выявления коронавируса у одного из военных США на южнокорейской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Южной Корее выявлено около восьми тыс. случаев заражения коронавирусом пневмонии COVID-19. Заражение коронавирусом выявлено у жителей 110 стран.

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