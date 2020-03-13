Варшава, , 18:36 — REGNUM Польские власти привлекут армию для участия в борьбе с коронавирусом пневмонии, сообщает 13 марта пресс-служба министерства национальной обороны Польши.

По информации польского минобороны, военные будут участвовать в профилактических мероприятиях, проверках на границах страны, а также для помощи гражданским властям в пунктах пропуска.

«Войска территориальной обороны участвуют в профилактических мероприятиях, проведении проверок на государственной границе, а также помогают гражданской администрации в организованных пунктах пропуска. В 14 аэропортах они помогают проводить измерение температуры, сбор и сортировку карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу», — указано в сообщении польского минобороны.

Кроме того, заявлено о 1,1 тысячи военнослужащих с медицинской квалификацией, готовых помочь в борьбе с инфекцией.

Напомним, в Польше выявлено 63 случая заражения коронавирусом, среди которых — главнокомандующий вооруженными силами Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Всем рабочим Италии бесплатно выдадут медицинские маски