Киров, , 15:07 — REGNUM У жительницы Кирова, которая недавно вернулась из Германии, тест-система подтвердила наличие коронавируса. Сейчас анализы направлены в лабораторию для подтверждения диагноза, сообщили ИА REGNUM в областном минздраве.

Пациентка госпитализирована в инфекционную клиническую больницу Кирова, где находится в специальном боксе. Состояние женщины медиками оценивается как стабильное.

В настоящее время медики и специалисты Роспотребнадзора завершили работу по выявлению контактировавших с пациенткой лиц, все они находятся под наблюдением.

Также в больнице принимаются меры на случай поступления пациентов с подозрением на коронавирус, для этого часть больных переводят в другие медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в России выявлено около 30 случаев инфицирования коронавирусом. Основная часть заболевших находится в Москве, также коронавирус выявлен у жительницы Калининградской области, сегодня стало известно, что также заразилась её мать. В Ленинградской области положительный результата дал анализ жительницы города Кудрово Всеволожского района, которая приехала из Италии.