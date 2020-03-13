Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о принципиальной готовности пройти тест на коронавирус пневмонии.

Об этом он заявил журналистам 13 марта в ходе пресс-конференции.

«Скорее всего», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент США высказал категорическую уверенность в том, что не является носителем коронавируса.

Напомним, вопрос о состоянии здоровья Трампа вызвал особый интерес после ложного сообщения бразильского издания O Dia о заражении коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США ДональдТрамп заявил о введении режима ЧС в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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