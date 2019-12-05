В декабре в российских регионах традиционно начинается подготовка к Новому году. В городах и посёлках приступают к монтажу новогодних ёлок, украшению улиц и зданий. При этом цены на новогодние деревья в некоторых регионах шокируют. Например, объектом пристального внимания и шуток стала кемеровская ёлка за 18 миллионов рублей. О том, как регионы России готовятся к Новому году, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогоднее оформление

10:13 04.12.2019 Власти Петербурга основательно подготовились к празднованию Нового года и Рождества, составив длинный список мероприятий, которые пройдут как в спальных, так и в центральных районах города. Читайте также: Почему нужно встретить Новый год в Петербурге: Смольный знает

10:14 04.12.2019 Для детей, посещающих образовательные учреждения Нижнего Новгорода, закупают более 136,6 тыс. новогодних подарков. На эти цели в бюджете определили 18,3 млн рублей. Ещё почти 22 тыс. подарков получат дети из социально незащищённых семей города. Расходы бюджета на эти цели составят почти 2,5 млн рублей

10:17 04.12.2019 Власти Биробиджана купили новогоднюю ёлку в соседнем Китае. Искусственная ель будет установлена на центральной площади города. Читайте также: Мэрия Биробиджана купила новогоднюю ёлку в соседнем Китае

10:19 04.12.2019 В Пензе возле ГАУК «Пензенский драматический театр» поставят световую фигуру «Олени с санями». Закупку стоимостью 500 тыс. рублей провел сам драмтеатр.

10:21 04.12.2019 В Самаре за выступление двух звёзд — Дмитрия Риберо-Феррейра и Сергея Петрищева в концертной программе в симфоническом концерте «Праздничный новогодний концерт» 27 и 28 декабря 2019 года ГБУК «Самарская государственная филармония» заплатит 300 тыс. рублей. А демонтаж новогодней ели, катка, горок и праздничных атрибутов на городской площади самарского города Отрадный оценили в 240 тыс. рублей.

10:25 04.12.2019 В Пскове и на установку главной городской ёлки, и на световое убранство города к Новому году потратят около 3,9 млн рублей. Эти средства будут выделены из бюджета Пскова на 2020 год. Об этом: Новогоднюю ёлку в Пскове установят к 18 декабря

10:26 04.12.2019 Новогоднее оформление Кирова обойдётся бюджету в 13,983 млн рублей. В стоимость услуги входит установка главной ели высотой 22 метра, а также художественное оформление отдельных элементов в соответствии с концепцией новогоднего оформления Театральной площади. Планируется также установка горок, в том числе главной — высотой 3,3 метра.

10:29 04.12.2019 В Петропавловске-Камчатском 2 декабря стартовала акция «Камчатка встречает Новый год первой». На главной площади столицы региона зажглась главная новогодняя ёлка. Читайте также: Акция «Камчатка встречает Новый год первой» стартовала в Петропавловске

10:29 04.12.2019 Ещё 4 млн рублей в Кирове планируют потратить на новогоднюю иллюминацию. Результаты тендера ещё неизвестны, хотя до новогодних празднеств осталось совсем ничего.

10:35 04.12.2019 На Театральной площади Саратова установят ёлочную конструкцию высотой не менее 17,9 метра. Она будет представлять собой стальную систему, состоящую из прокатных профилей. [[[quote-0]]]

10:56 04.12.2019 Ёлка в Кемерово за 18 миллионов рублей. Денис Романов © ИА Красная Весна

11:03 04.12.2019 В преддверии Нового года и Рождества Невский проспект в Санкт-Петербурге на всем протяжении оснастили новыми светодиодными светильниками, после чего он стал первой крупной магистралью города, полностью переведенной на этот тип освещения. Подробности в материале: Невский проспект целиком перевели на светодиодное освещение

11:04 04.12.2019 Тем временем Кузбасс проводит открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. По плану в 2019 году будут проведены 63 ёлочных аукциона. На них предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысяч хвойных деревьев, а бюджет региона получит более 1,4 млн рублей. Читайте также: Аукцион слыханной щедрости в Кузбассе: 42 тысячи ёлок за 1,5 млн рублей

11:04 04.12.2019 Бюджету Кемерова городская новогодняя ёлка в 2019 году обошлась почти в 18 млн рублей, что почти втрое дороже ёлки Кремлевской. Такие траты на новогоднее дерево взбудоражили и экспертов, и СМИ. Кемеровской ёлке посвящают эфиры и песни. Читайте также: «Областной бюджет весь на ёлку надет»: Кемерово стал объектом шуток

11:16 04.12.2019 В Карсунском районе Ульяновской области администрация объявила аукцион по оказанию транспортных услуг для новогоднего оформления поселения с начальной ценой 43,2 тыс. рублей.

11:22 04.12.2019 В столице Бурятии начали монтаж новогодней ёлки на центральной площади Советов. Строители уже смонтировали металлической каркас и начали обвязку. Для оформления используют маленькие сосны, заготовленные на пожарных разрывах, где проходят плановые вырубки. Читайте подробнее: В Улан-Удэ начали установку главной ёлки Бурятии

11:22 04.12.2019 В Санкт-Петербурге на централизованное праздничное оформление города к Новому году и Рождеству в этот раз потратят 337 млн рублей. Будет установлена 61 искусственная ель. Главную городскую ёлку высотой 25 метров поставят на Дворцовой площади — она тоже будет искусственной. Рассматривается возможность установки живой ели на Дворцовой в следующем году, если за это выскажутся горожане в ходе онлайн-голосования. Украшение Петербурга к праздникам будет полностью завершено к 20 декабря.

11:23 04.12.2019 Новогодняя (искусственная) ель на Дворцовой площади в 2018 году ИА REGNUM

11:36 04.12.2019 Исследование компании Nielsen показало, что жители России планируют потратить на подарки самим себе вдвое больше, чем своим любимым. Читайте также: Непростая ситуация с финансами: о новогодних подарках

11:42 04.12.2019 9,4 млн рублей потратят из бюджета Орла на новогоднее убранство центра города. 6,1 млн рублей направят на закупку нового оборудования — световых конструкций, гирлянд, а также главной ёлки — её установят в центре площади Ленина. Высота главной городской ели составит 15−16 метров, бюджету она обойдётся в 1,7 млн рублей. Об этом: 9,4 млн рублей потратят на новогоднее убранство Орла

12:01 04.12.2019 Перед Новым годом в Омске появится многометровая световая композиция «Принцесса». Об этом сообщили в мэрии города. Также в Ленинском округе Омска появятся световые конструкции «Карета» и «Фонтан». «Фонтан» высотой 2 метра из красно-белых огней установят в сквере по улице Серова. Светящиеся «Принцесса» с «каретой» появятся на площади Праздников. Высота «Принцессы» — порядка 4,5 метра. Читайте также: В Омске к Новому году установят огромную светящуюся «принцессу»

12:02 04.12.2019 В Чувашии подведены итоги электронного аукциона по поставке новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из центров социального обслуживания населения. К участию был допущен только один заявитель — торговый дом «Акконд», который не снизил максимальную цену ни на копейку. С ним и планируется заключить контракт на сумму более 1 млн рублей. Подробнее: Чувашский «Акконд» поставит новогодние подарки детям по максимальной цене

12:07 04.12.2019 Официальные ёлочные базары в Воронеже начнут работу с 19 декабря. Всего будет работать 126 официальных торговых точек. Закроются базары, по традиции, вечером 31 декабря. В мэрии напомнили, что все официальные торговые точки должны быть огорожены, хорошо освещены, оборудованы типовыми вывесками, иметь прейскуранты цен. Во сколько в средней обойдётся новогодняя ель, пока не называется. Об этом: Названа дата открытия ёлочных базаров в Воронеже

12:13 04.12.2019 За получение взятки осуждена бывший заместитель главы Володарской районной администрации Брянска. Женщина два года получала деньги от предпринимателей, занимающихся продажей новогодних товаров. Суд решил лишить её свободы и назначил весомый штраф. Читайте подробнее: Брянскую чиновницу осудили за взятку от «ёлочных» бизнесменов

12:14 04.12.2019 В Калуге новогодние торжества впервые перенесут с Театральной площади на площадь Старый торг, практически под окна областной администрации. Там же будет установлена главная новогодняя ёлка области. Перед зданием областной администрации выступят творческие коллективы города и запустят новогодний фейерверк. Кстати, из-за фейерверка и перенесли праздничные торжества. Подробности в материале: В Калуге главную новогоднюю ёлку установят под окнами обладминистрации

12:34 04.12.2019 В Ростове-на-Дону у входа в парк имени Горького на улице Большой Садовой установили главную ёлку города. Фотоснимки новогодней красавицы появились в социальных сетях, но пришлись по душе не всем горожанам. Ранее по теме: «Уныние какое-то» — ростовчанам разочарованы главной городской ёлкой

12:50 04.12.2019 В Барнауле начали возведение главной новогодней 32-метровой новогодней ели и снежного городка. Еще раньше началась заготовка ледяных блоков для стен городка, скульптур и барельефов. Их вырезает специальная бригада на протоке в микрорайоне Затон. По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Ивана Гармата, на территории праздничного городка сделают одну среднюю и четыре малые горки, детский ледовый аттракцион. Традиционно будут вырезаны из снега две большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Завершить монтаж ели и городка планируется до 25 декабря. Всего на новогоднее убранство площади Сахарова предусмотрено 8,7 млн рублей.

12:57 04.12.2019 В Алтайском крае к 11 декабря приготовят 136 тысяч новогодних подарков для учеников начальных классов, детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята получат карту Алтайского края, пазлы, кроссворд и «Краеведческий алфавит» с фотографиями известных людей, краевых достопримечательностей и QR-кодом, позволяющим узнать их историю.

12:58 04.12.2019 На традиционные новогодние подарки для школьников Алтайского края выделено более 30 миллионов рублей из краевого бюджета, поэтому и подготовлено на 10 тысяч таких подарков больше, чем в 2018 году. Подарки стали на 100 граммов тяжелее, вес одного — 800 граммов. В подарочной упаковке стало больше конфет. Специальная краевая комиссия и Роспотребнадзор тщательно контролировали выполнение победителем конкурса — кондитерской фабрикой «Алтай» — всех требований к составу и качеству конфет. Особое внимание обращали на пользу кондитерской продукции: в подарок вложили много конфет, содержащих минеральные и витаминные комплексы, злаковые добавки.

12:58 04.12.2019 23 декабря делегация Алтайского края отправится на главный зимний праздник страны — новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце. В Москву летят 80 человек, включая 16 взрослых, которые сопровождают детей.

13:01 04.12.2019 В новогодние дни в Алтайском крае пройдет более 12 тысяч мероприятий, в том числе краевого и межрегионального уровня — спортивные соревнования, творческие акции и события, профильные смены в круглогодичных лагерях отдыха. Множество разных фестивалей и обучающих мероприятий проводят учреждения дополнительного образования. Одним из самых интересных событий новогодних каникул станет межрегиональный форум «Юные лидеры Сибири».

13:02 04.12.2019 В театрах Алтайского края новогодняя кампания стартует 21 декабря, а после Нового года показ спектаклей начнется уже со 2 января. Вплоть до 8 января в четырех краевых театрах покажут около 300 новогодних представлений. По традиции каждый театр к Новому году готовит несколько премьерных спектаклей — для детской и взрослой аудитории.

13:14 04.12.2019 Новогодняя ёлка в Пензе. penza-gorod.ru

13:15 04.12.2019 Конкурс по выбору подрядчика на установку новогодней ели и украшение Нижнего Новгорода к новогодним праздникам выиграло ООО «Композиция» (Санкт-Петербург). При объявлении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляла 14,1 млн рублей. Подрядчик должен будет установить светящиеся фигуры снеговиков и оленей, развесить светодиодные гирлянды и украсить новогоднюю ель, закупленную в прошлом году за 10 млн рублей. Читайте также: Новогоднее убранство для Нижнего Новгорода подешевело на 3,5 млн рублей

13:18 04.12.2019 Группа профессиональных художников из Иркутска под руководством Александра Горшкова построит ледовый городок в Чите вместо Дорожно-мостового ремонтно-строительного управления.

13:20 04.12.2019 В Ленинском округе Иркутска запланировали пять основных новогодних мероприятий — уличных гуляний. Первое праздничное мероприятие пройдет 21 декабря у ТЦ «ЕвроПарк»; 23 декабря — в сквере «Мира»; 24 декабря — в роще «Молодежная»; 27 декабря — на сквере у культурно-досугового центра «Россия»; 31 декабря — на стадионе «Иркут-Зенит». Это перечень основных окружных гуляний. Вместе с этим запланированы праздники во дворах и на других площадках округа, в том числе на территориях общественных пространств, которые благоустроены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

13:23 04.12.2019 Так оформляли Барнаул к Новому году в конце 80-х: Цитата из группы Шпиль — Барнаульское городское сообщество

13:30 04.12.2019 Ледовый городок от иркутских художников под руководством Александра Горшкова растёт в центре Читы. Здесь уже проявились очертания будущих горок. Цитата из видео

13:34 04.12.2019 Волонтерский отряд Забайкальской железной дороги «Дорога добра» объявил акцию по сбору новогодних подарков. Они предназначены для воспитанников интернатов поселков Карымское, Забайкальск, Кокуй, Хохотуй, городов Белогорск Амурской области, Балей, Борзя Забайкальского края, а также для детей из малоимущих семей и читинской школы для слабослышащих.

13:39 04.12.2019 Иркутск новогодний Цитата с сайта «ИрСити».

13:53 04.12.2019 Одна из главных новогодних ёлок установлена в Красноярске на своём традиционном месте — нижнем ярусе Театральной площади. Читайте также: В Красноярске установили первую главную новогоднюю ёлку

13:57 04.12.2019 В столице Хакасии — Абакане — устанавливают новогодние ёлки. Как сообщили в мэрии города, главную новогоднюю ель Абакана установят в Черногорском парке. Специалисты уже приступили к монтажу 25-метрового каркаса. Затем предстоит монтаж новогодней иллюминации. Окончательный этап — оформление хвойным материалом и украшениями. Читайте также: Главную ёлку Абакана соберут из тысяч хвойных веток

13:57 04.12.2019 Завершился электронный аукцион по выбору подрядчика организации перелета детей и сопровождающих из Башкирии на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москву. За 2,7 млн рублей 142 ребенка и сопровождающих полетят в столицу. Читайте также: Башкирские дети полетят на ёлку в Москву за 2,7 млн рублей

13:59 04.12.2019 Открытие первой новогодней ёлки в Петропавловске-Камчатском. pkgo.ru

13:59 04.12.2019 Глава Улётовского района Забайкальского края Александр Синкевич на встрече с жителями 4 декабря пообещал лично привезти ёлку малоимущей бабушке, которая пожаловалась, что не может её купить из-за высоких цен.

14:29 04.12.2019 Жители Омска в соцсетях обсуждают новогоднюю ёлку, установленную в местном детском саду №241. Судя по фотографии, появившейся в омских пабликах в соцсетях, ёлку в этом детсаду прибили к потолку. Между тем в городском департаменте образования сообщили, что «так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников». Читайте также: В омском детсаду ёлку прибили к потолку

14:33 04.12.2019 Главная городская ёлка и снежный городок Бийска (Алтайский край) уже находятся в стадии подготовки. На Петровском бульваре начался монтаж конструкции новогоднего дерева. Второй год это почетное место занимает искусственная ель. На её монтаж у рабочих уйдет около двух недель. В результате высота дерева должна составить около 20 метров. Цитата с сайта «Бийскй рабочий»

14:44 04.12.2019 На новогоднее оформление Омска из городского бюджета направят 12 млн рублей. Читайте также: Километровые гирлянды и «летящие звёзды»: Омск готовится к Новому году

14:51 04.12.2019 В Курской области проводят конкурс детских рисунков «Дед мороз — единоросс». Организаторами являются курское региональное отделение партии «Единая Россия», региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет образования города Курска. Победители конкурса получат приглашение на участие в новогоднем представлении, организованном единороссами, а также сладкие подарки.

16:01 04.12.2019 Свои рекомендации по выбору новогодней ёлки выпустила пресс-служба Роскачества. В ведомстве напомнили, что наиболее экологичным решением станет покупка не искусственной, а живой ели — при условии, что такая ёлка была выращена в специальном питомнике для последующей реализации перед Новым годом. Перед покупкой Роскачество советует проверить наличие в точке продажи следующих пунктов: разрешительного талона на торговлю, кассового аппарата, подробного списка с ценами, линейки либо рулетки, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений.

16:06 04.12.2019 В Роскачестве также объяснили разницу между елью, сосной и пихтой. Классическим новогодним деревом является ель, которая распространит в помещении стойкий хвойный запах. Минусом ели является её быстрая осыпаемость по сравнению с сосной. Сосна, в свою очередь, имеет более низкую стоимость из-за быстрого роста, её иголки опадают меньше, чем у ели, однако минусом такого дерева специалисты называют большое количество смолы на ветках и стволе. Также можно найти в продаже нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей) — срок их хранения в квартире составляет от двух недель до месяца, однако и стоят они дороже.

16:08 04.12.2019 Специалисты Роскачества напоминают основные пункты при выборе новогодней красавицы: ветки должны легко гнуться, а не ломаться, ствол должен также иметь иголки, при перетирании иголочек между пальцев должен появиться приятный хвойный аромат, а иголки не должны осыпаться при ударе стволом дерева о землю. Также рекомендуется обратить внимание на срез ствола: если на нём есть широкая тёмная кайма — дерево вряд ли долго продержится в квартире.

16:53 04.12.2019 Всего на новогоднее оформление Великого Новгорода из городского бюджета направят 925 тыс. рублей. Новая ёлка была приобретена ещё в 2018 году — после того, как городу в течение десяти лет прослужила предыдущая искусственная ель: 21-метровая ель «Альпийская» вместе с украшениями обошлась бюджету Великого Новгорода в 2 млн 485 тыс. рублей. Читайте подробнее: Великий Новгород встретит Новый год со старой ёлкой

17:15 04.12.2019 Главная новогодняя ёлка застряла под газовой трубой в посёлке Сараи Рязанской области. Живое дерево срубили для установки на главной площади райцентра. Читайте подробнее: В Рязанской области новогодняя ёлка застряла по пути к месту установки

17:34 04.12.2019 В Калужской области объявили о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление территории, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА REGNUM сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор Вирков.

17:46 04.12.2019 Департамент городского хозяйства администрации Кирова выбрал подрядчика новогоднего оформления городка на Театральной площади. Финансироваться контракт будет из бюджета Кирова по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и благоустройство города». Читайте также: На новогоднее убранство Кирова потратят почти 14 млн рублей

17:46 04.12.2019 В Липецке на площади Петра Великого установили новогоднюю ёлку высотой 24 метра. Её украшает 3,5 километра гирлянд и почти 600 новогодних шаров. Всего в Липецке к середине декабря город установит девять новогодних елей — не считая тех, которые поставят у торговых центров, предприятий и организаций. Читайте также: На главную липецкую ель намотали 3,5 километра гирлянд

18:16 04.12.2019 Липецк. Площадь Петра Великого. 04.12.2019 г. Фото с веб-камеры

18:31 04.12.2019 В Липецке к Новому году установят 17 «Народных ёлок», которые должны будут украсить сами липчане. Заявки на конкурс принимают до 10 декабря. Украшения должны в высоту быть 30−50 сантиметров и весить не более 400 грамм. Участники будут бороться в номинациях «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка». Победителей наградят до 20 декабря. Читайте подробнее: В Липецке установят 17 «Народных ёлок»

19:19 04.12.2019 В Муроме стартовал конкурс «Арт-ёлка-2020». Коллективы предприятий и организаций города поборются за победу в трёх номинациях: «Самая красивая ёлка», «Самая профессионально тематическая ёлка» и «Самая веселая ёлка».

19:35 04.12.2019 В Нижнем Новгороде на фабрике «Ариэль» открылся музей истории ёлочных игрушек, которые производят на территории региона с 1936 года. В 2004 году предприятием был выполнен заказ администрации президента РФ — подарок канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру. По заказу президента Дмитрия Медведева в 2011 году мастера фабрики изготовили подарочные наборы для участников новогоднего приёма в Московском Кремле. Читайте также: Музей истории ёлочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде

19:59 04.12.2019 Фабрика «Ариэль». Музей истории ёлочных игрушек. Нижний Новгород. Фото: Татьяна Точилова

20:16 04.12.2019 В Башкирии в этом году планируют потратить на подготовку городов к Новому году рекордную сумму — 270 млн рублей. «Как вы помните, мы планировали сделать наши города на этот Новый год особенно красивыми. В Уфе и Стерлитамаке помогает нам всемирно известная компания Festi Group, которая украшает крупнейшие праздники, открытия Олимпиад и другие подобного масштаба события по всему миру. Посмотрите, как это будет красиво!» — написал недавно глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в одной из социальных сетей. Читайте также: На подготовку к Новому году в Башкирии потратят рекордные 270 млн рублей

21:08 04.12.2019 К Новому году готовятся не только в России. Мэрия Душанбе обещает установить на главной площади таджикистанской столицы самую высокую ёлку в истории Таджикистана. Её высота, по информации администрации мэра, составит 29 метров, а диаметр у основания — 15 метров. Читайте подробнее: В Душанбе установят самую высокую ёлку в истории

21:13 04.12.2019 К Новому году начали украшать и Тулу. Администрация города уже попросила горожан бережно относиться к украшениям. А главное украшение города — новогодняя ёлка — установлена на площади Ленина. Официально её откроют 27 декабря, на открытии выступят известные артисты и музыканты.

22:04 04.12.2019 Консультант по фэншую Екатерина Самарина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, что для успешной встречи 2020 года рекомендуется использовать восточные и юго-восточные части своих жилищ. Определить направление можно с помощью мобильных приложений. А вот плохими сторонами для размещения Самарина назвала юг и юго-запад. В случае, если новогодняя ель будет установлена по фэншую, жителей квартиры или дома в 2020 году ждут благоприятные события — подарки, премии и крепкое здоровье.

05:26 Близятся новогодние торжества — впереди праздничные корпоративы. И пусть официально региональные власти открещиваются от фуршетов за бюджетный счёт, но статья расходов «на торжества» никуда не делась. ИА REGNUM проанализировало, в каких регионах всё ещё тратят деньги налогоплательщиков на разного рода банкеты и фуршеты. Оказалось, что кое-где и коньяк предпочитают пить не за свои кровные. Коньяк и красная икра на закуску: где чиновники гуляют за счёт народа?

06:00 Столица Забайкалья Чита в 2019 году не потратится на ёлку. Ставят ту, что купили в 2017 за два миллиона рублей.