Кемерово, , 09:50 — REGNUM Кузбасс проводит открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. По плану на 2019 год проведение 63 ёлочных аукциона. На них предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысячи хвойных деревьев, а бюджет региона получит более 1,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области.

Отметим, что по закону заготавливать ели к Новому году гражданам самостоятельно запрещено. Этим могут заниматься предприниматели по результатам открытого аукциона — на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. В текущем году это лесные участки на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.

Для восполнения на лесных питомниках Кузбасса ежегодно выращивают около 2,5 млн елей.