Омск, , 10:18 — REGNUM Перед Новым годом в Омске появится многометровая световая композиция «Принцесса». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Также в Ленинском округе Омска появятся световые конструкции «Карета» и «Фонтан».

«Фонтан» высотой 2 метра из красно-белых огней установят в сквере по улице Серова. Светящиеся «Принцесса» с «каретой» появятся на площади Праздников. Высота «Принцессы» — порядка 4,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогоднее оформление Омска из городского бюджета планируют направить 12 млн рублей.

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