Омск, , 09:32 — REGNUM Омск к Новому году украсят километровыми гирляндами и «летящими звездами». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Уточняется, что концепция праздничного новогоднего оформления Омска разработана на основе логотипа «ОК», появившегося ко Дню города в 2018 году.

Для украшения будут использованы яркие цвета, подчёркивающие атмосферу праздника, подчеркнули в мэрии.

По словам начальника отдела рекламно-информационной среды управления делами мэрии Елены Карповой, особый акцент будет сделан на иллюминацию. В частности, по обе стороны Юбилейного моста установлена конструкция «Летящая звезда». Будут украшены и городские парки.

В парке им. 30-летия ВЛКСМ на центральной площади установят снежный лабиринт и большую ёлку.

В мэрии подчеркнули, что праздничное оформление города завершится к 20 декабря и сохранится до конца праздников. Часть конструкций сохранится и после праздников, например, «Летящая звезда» на Юбилейном мосту.

Добавим, по сообщениям омских массмедиа, на новогоднее оформление Омска из городского бюджета направят 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми на новогодний салют готовы потратить 489 тыс. рублей.