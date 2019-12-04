Уфа, , 13:42 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала победителем и единственным участником электронного аукциона по организации перелета детей и сопровождающих из Башкирии на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москву. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно материалам, делегации Башкирии будет предоставлен самолет вместимостью не менее 142 человек. Судно должно совершить перелет по маршруту Уфа — Москва 24 декабря утром, а 26 декабря — обратный рейс.

Заказчиком закупки выступило министерство образования Башкирии, начальная (максимальная) цена контракта составила 2,7 млн рублей. Финансируются указанные мероприятия из бюджета республики.

ИА REGNUM напоминает, на новогоднее оформление городов Башкирии в этом году планируется потратить 270 млн рублей, из них 140 млн — средства «Башкирской содовой компании».