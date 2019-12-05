5 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

В ряде регионов торжественные банкеты всё ещё проводят за счёт бюджета. Чем накормят и напоят чиновников и их гостей за деньги налогоплательщиков?

Анастасия Степанова, , 05:21 — REGNUM Близятся новогодние торжества — впереди праздничные корпоративы. И пусть официально региональные власти открещиваются от фуршетов за бюджетный счёт, но статья расходов «на торжества» никуда не делась. ИА REGNUM проанализировало, в каких регионах всё ещё тратят деньги налогоплательщиков на разного рода банкеты и фуршеты. Оказалось, что кое-где и коньяк предпочитают пить не за свои кровные.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

Пока вся страна обсуждает расточительность властей Кемерово, потративших на ёлку 18 млн рублей, в ряде регионов подводят итоги сразу нескольких бюджетных конкурсов и аукционов с фуршетно-банкетными меню.

Тендеры подаются по-разному — от проведения торжественных приёмов от имени губернатора до подведения итогов года и Года театра, а контракты заключаются как на отдельные события, так и оптом — на целый год вперёд, а сами мероприятия потом проводятся «по заявкам заказчика».

О тендерах

В дни новогодних корпоративов в Ставропольском крае за средства краевого бюджета должна быть оказана «услуга по организации фуршета для торжественного мероприятия с подведением итогов года». Мероприятие на 400 гостей должны провести 16 декабря не далее чем 1,5 км от площади им. Ленина в Ставрополе. На тендер была подана всего лишь одна заявка (от Армена Петросяна), потому контракт будет заключён на максимальную цену — 245,19 тыс. рублей. Кто будет участником фуршета «для государственных нужд» из документации неясно, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодёжных проектов». В меню входят такие блюда, как сэндвич с бужениной, сырное плато (не менее 12 кг), канапе с лососем, мини-блинчики с крабовой начинкой и другое.

Министерство культуры Московской области 23 декабря 2019 года будет проводить торжественное мероприятие «по итогам проведения Года театра». А какой театр без буфета? Вот и в этой закупке ведомства фигурирует фуршет на 200 человек. Из бюджета области на мероприятие готовы потратить 1,1 млн рублей, итоги тендера пока не подведены — аукцион пройдёт 10 декабря. В мероприятии исполнитель должен отразить «культурный потенциал Московской области и России», а также «учесть культурное многообразие и достижения Московской области». В концерте планируется участие хотя бы одного «артиста, находящегося в ротации (2016−2019 годы) на федеральных телеканалах». Обсуждать значимые события театральной жизни, достижения художественно-постановочной сферы будут под мусс из сёмги, грибной жульен, пирожные, шашлычки и прочие закуски.

Министерство культуры и архивного дела Ингушетии также решило пойти по этому же пути. На торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года театра, готовы потратить 1,396 млн рублей. Итоги аукциона подведут 13 декабря, а мероприятие должны провести в Назрани в течение 30 дней после заключения контракта. Финансировать траты будут из подпрограммы «Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий», а проще говоря, из бюджета региона. Помимо концерта из этих средств должны оплатить для двух человек «авиаперелет деятелей театров России и медийных лиц по маршруту Москва-Назрань-Москва», автомобиль представительского класса для VIP-персон, гонорары для деятелей театров России и медийных лиц (не менее шести человек), проживание и питание десяти человек в гостинице не менее четырёх звёзд, фуршет для 50 почётных гостей.

Аппарат губернатора и правительства Камчатского края 10 декабря 2019 года проведёт аукцион с начальной ценой 467 880 рублей для «оказания услуг по организации общественного питания и обслуживанию торжественного мероприятия — приёма губернатора Камчатского края, посвящённого подведению итогов 2019 года». Мероприятие, оплачиваемое из краевого бюджета, должно пройти в формате фуршета 21 декабря 2019 года с 18−00 часов до 21−00 часа. В нём участвуют 510 человек. В меню — канапе с лососем, эклеры, пирожные и прочие блюда. Концертная программа, вероятно, будет заказана отдельным тендером.

До 31 декабря 2019 года за счёт бюджета Ненецкого автономного округа ООО «Стелла Поларе» (ресторанный бизнес) должно на 150 человек за 585 тыс. рублей организовать ужин или аналогичное мероприятие. Заказчик — казённое учреждение «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа». В зале должен быть «местный региональный и ненецкий колорит» и обслуживающий персонал в униформе. В меню среди прочего — строганина из белой и красной рыбы, сёмга слабой соли, разнообразные сеты и салаты, карпаччо, различные шашлыки, в том числе из сёмги, оленьей вырезки.

Дума Нижневартовска за счёт бюджета города планирует провести торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 25-летия Думы. Мероприятие проведут также в дни новогодних корпоративов — 21 декабря 2019 года. Его за 227 267,2 рубля организует муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь». Праздновать дату планируют концертом и фуршетом на 230 человек. Озвученная сумма из бюджета будет потрачена фактически за три часа — именно столько продлится торжество.

В Мурманске также в даты новогодних корпоративов областная дума будет отмечать 25-летие. Отдельно буфет на 500 человек бюджету области обойдётся в 500 тыс. рублей. Победителем тендера стало АО «Отель губернский». Двухчасовая работа буфета запланирована на 24 декабря в зале ресторана «Отель Губернский». Меню в документации решили не озвучивать. Видимо, чтобы не смущать население.

Годовое обслуживание

Не стоит забывать, что у многих региональных властей есть действующие контракты на мероприятия, которые проходят по заявкам в течение года. В декабре 2019 года прошли аукционы на такие торжества на 2020 год.

Так в Красноярском крае как раз сейчас подводят итоги открытого конкурса на оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера и других официальных мероприятий, проводимых Законодательным собранием. Была подана единственная заявка, потому контракт заключат по начальной цене — 1 518 552,5 рубля, источник финансирования — бюджет края. В стоимость входит не только буфет, но и различные торжественные приёмы. Для банкетов оговорено, что в меню должны быть в том числе рыбное ассорти (муксун холодного копчения, сёмга, нельма), мясное ассорти (буженина, язык по-абхазски, рулет куриный), вино или шампанское «Абрау-Дюрсо», коньяк (выдержка не менее пяти лет).

Отличились в этом плане и в Омской области, где удалось насчитать как минимум три тендера на общую начальную сумму 500 тыс. рублей на «оказание услуг по организации торжественных, официальных и иных мероприятий по приёму делегаций и приглашённых лиц от имени губернатора Омской области и правительства Омской области». Везде источник — бюджет области, срок оказания услуг — по 31 декабря 2019 года. Ещё один тендер с начальной ценой 500 тыс. рублей, итоги которого подведут 30 декабря 2019 года, рассчитан на 2020 год. Услуга будет оказываться по заявке заказчика в помещении предприятия общественного питания формата «ресторан». Оплачиваться из бюджета будет, в том числе, канапе с лососем в кунжуте на сыре с лепестком имбиря, канапе с семгой слабой соли, свежим огурцом, маслиной, канапе с красной икрой и лимоном, канапе с домашней бужениной, а также валованы с икрой лососевой, жульены, стейки и алкогольные напитки — водка, коньяк, вина, шампанское.

В Челябинской области и Башкирии банкеты также предпочитают заказывать оптом — через тендеры на услуги по проведению официальных приёмов. 27 декабря 2019 года управление делами губернатора и правительства Челябинской области подведёт итоги аукциона на оказание услуг предприятия общественного питания для обеспечения торжественных и официальных мероприятий. Начальная цена — 10 053 333,33 рубля. Объем услуг — 60 мероприятий при среднем количестве обслуживаемых лиц на одном мероприятии — 70 человек. В техзадании уточняется, что кормить должны как в ресторане, так и на вынос. При этом на столах должна быть фарфоровая посуда, в том числе художественно оформленная, посуда из керамики и дерева для тематических мероприятий с национальной кухней, белые скатерти. Меню — по согласованию с заказчиком.

В Башкирии 11 декабря 2019 года подведут итоги аукциона на «оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и лиц, прибывших в Республику Башкортостан, проведением официальных приёмов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных: организация питания (представительские расходы)». Оплатит услугу на 2020 год республиканский бюджет, начальная цена — 8,73 млн рублей, заказчик — управление делами главы Башкирии. Гостей у Радия Хабирова будут кормить в том числе бутербродами с красной икрой стоимостью по 110 рублей (за 45 гр), волованам с форелью слабосоленой по 157 рублей за штуку, вяленой гусиной грудкой по цене 670 рублей за 100 гр, сёмгой, запеченной со сливочно-грибным соусом, по цене 454 рубля за 117 гр и прочими блюдами. Входит в заявку и алкогольный напиток с содержанием этилового спирта от 8,5 до 16,5% (вино марочное сухое — красное, белое) по цене 515 рублей за 150 гр.

На сегодня действующий контракт на организацию питания и обслуживание в рамках проведения приемов, торжественных мероприятий, проводимых администрацией главы, имеет и Чувашия (действует до 25 декабря 2019 года). Контракт на 1 210 600 рублей был подписан в июне 2019 года. За счёт республиканского бюджета в Чебоксарах кормят разного рода ассорти, в том числе с сёмгой, рулетами из судака в сливочном соусе, медальонами из говяжьей вырезки с брусничным соусом.

«Услуги оказываются по заявке заказчика, направленной исполнителю за три рабочих дня до даты проведения официального приёма от главы Чувашской Республики. Количество гостей до 500 человек. Время проведения официальных приёмов от главы Чувашской Республики по согласованию с заказчиком», — отмечается в документации.

На Сахалине питание в рамках мероприятий в 2019 году оценили в 1 млн рублей, контракт подписали в конце марта. Заказчик — областное правительство, финансирует морское ассорти из нерки, креветки, трубача, осьминога, краба, кальмар фрай, жульен с камчатским крабом, нерку под сливочным соусом бюджет региона.

Интересна ситуация и в государственных предприятиях. К примеру, ФГУП «Космическая связь», подведомственный Россвязи, на торжества, посвящённые празднованию Нового года, в которых примут участие 400 человек, планируют потратить 4,969 млн рублей. При этом в концертной программе организатор хочет увидеть артистов формата Ёлки, групп «Браво», «Несчастный случай», выпускников шоу «Голос», «Народный артист», «Фабрика». Торжество в государственном предприятии обосновали необходимостью «сплочения коллектива, вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь компании, командообразование, нисходящая коммуникация в неформальной обстановке от руководства к персоналу».

А тем временем к октябрю 2019 года в стране реальная пенсия снизилась на 0,1% при средней пенсии 14 205 рублей.