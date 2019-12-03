Абакан, , 10:42 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — устанавливают новогодние ёлки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Главную новогоднюю ель Абакана установят в Черногорском парке. Специалисты уже приступили к монтажу 25-метрового каркаса. Затем предстоит монтаж новогодней иллюминации. Окончательный этап — оформление хвойным материалом и украшениями.

Ёлку в Черногорском парке украсят 80 шарами с изображением российского триколора и 70 большими серебристыми шарами. Зелёный наряд новогодней ёлки составит более 3 тысяч хвойных веток.

Также в Абакане стартовали работы по новогоднему оформлению города. Композиции в Черногорском парке планируют завершить к 25 декабря.

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