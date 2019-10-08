Нижний Новгород, , 10:49 — REGNUM Определился поставщик новогодних подарков для детей из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода. Сладкие наборы по заказу департамента по социальной политике администрации города поставит нижегородское ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе тендера начальная цена лота существенно снизилась — с 3,818 млн рублей до 2 499 480 рублей. Помимо сормовской фабрики, на муниципальный контракт претендовали две компании. Первая — ООО «Трейд» из Иваново, созданная в январе 2018 года и по основному виду деятельности специализирующаяся на оптовой торговле текстильными изделиями. Компания была готова оказать услугу за 2 518 560 рублей. Вторая — московское ООО «Люксторгспм», готовое поставить товар за 3 224 520 рублей и занимающееся оптовой поставкой кондитерских изделий.

Победителем признали фабрику из Нижнего Новгорода. Она и должна будет до конца 2019 года предоставить 21,8 тыс. подарков двух видов. Первый подарок рассчитан на 570 граммов и 29 кондитерских изделий, второй, весом 950 граммов, включает 51 изделие. Дизайн упаковки должен быть специально разработан в стилистике «Горьковская ёлка».

Напомним, фабрика не в первый раз выступает поставщиком сладких подарков. В 2015 года она получила контракт на 4,065 млн рублей, по которому предоставила 26,5 тыс. подарков.

В апреле 2019 года на аналогичных торгах компания проиграла индивидуальному предпринимателю, с которым договор был заключён на сумму 2 354 760 рублей.