Уфа, , 20:12 — REGNUM В Башкирии в этом году планируют потратить на подготовку городов к Новому году рекордную сумму — 270 млн рублей. Из этих средств 120 млн рублей выделят из бюджета республики, 140 млн рублей — средства «Башкирской содовой компании» (БСК), которые были направлены в качестве пожертвований в республиканский Фонд социальных целевых программ.

Проект новогоднего оформления Пресс-служба главы Башкирии

Все закупки проводились централизованно заказчиком ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан», когда обычно тендеры объявляют администрации муниципалитетов. 25 ноября учреждение заключило контракт стоимостью 115 млн рублей на установку новогодних декораций и иллюминации с единственным поставщиком — ООО «Клирлайт рус» (Московская область), сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Компания установит 99 сборных светодиодных декоративных конструкций в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае и Агидели.

В Уфе будут установлены 32-метровая конусообразная искусственная ель стоимостью около 21 млн рублей, а также восемь видов световых конструкций. В Стерлитамаке установят ель высотой 24 метра и стоимостью 14,5 млн рублей, стоимость новогодних ёлок в других городах — от 7,5 до 12,5 млн рублей, они все будут 18-метровыми с подсветкой.

115-миллионный контракт финансируется из бюджета республики.

Собеседник издания в правительстве Башкирии пояснил, что такой способ проведения закупки был выбран для того, чтобы освободить муниципалитеты от крупных трат на новогоднее убранство.

«Для бюджета Уфы, например, 115 млн рублей — это существенная сумма, а для бюджета республики — не очень», — сказал он.

Заместитель генерального директора БСК Марина Бортова отметила, что всего предприятие перечислило в Фонд целевых программ около 700 млн рублей. Что касается новогоднего украшения городов, по ее словам, «это будут произведения искусства».

В предыдущие годы сумма на подготовку Уфы к Новому году не превышала 15−18 млн рублей, контракты отдавались местным предпринимателям. В прошлом году было оборудовано два новогодних городка в столице региона. В декабре 2018 года, тогда еще в статусе врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал такую подготовку городов республики к Новому году.

«Как вы помните, мы планировали сделать наши города на этот новый год особенно красивыми. В Уфе и Стерлитамаке помогает нам всемирно известная компания Festi Group, которая украшает крупнейшие праздники, открытия олимпиад и другие подобного масштаба события по всему миру. Посмотрите, как это будет красиво!», — написал недавно Хабиров на своей странице в одной из социальных сетей. Он добавил, что на это не будут тратить средства бюджета, «это подарок жителям республики от одного из крупных предприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Башкирская содовая компания» появилась в мае 2013 года через объединение двух юрлиц — ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». На сегодня компания занимает в России первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, а также единственная производит ряд химтоваров, например, терефталоилхлорида. Содовая компания просила для разработки один из самых крупных оставшихся шихан, в декабре 2018 годаХабировподтвердил, что «Башкирская содовая компания» будет разрабатывать гору Куштау, а Торатау и Юрактау останутся в первозданном виде. По мнению Хабирова, разработка горы Куштау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы. Планы по разработке гор-шиханов вызвали протест со стороны экологов и жителей Башкирии. В августе 2019 года также рекомендовал отказаться от их промышленной разработки и правовой совет при президенте РФ.