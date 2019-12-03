Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону у входа в парк имени Горького на улице Большой Садовой установили главную ёлку города. Фотоснимки новогодней красавицы появились в социальных сетях, но убранство пришлось по душе не всем интернет-пользователям.

«Уныние какое-то», — пишет ростовчанка.

«Не Кремлевская ель — это факт», — ответил ещё один подписчик.

«И снова эта ёлка. Через 20 лет ничего не изменится», — считает горожанка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в октябре 2019 года новогодние ели были установлены на одном из рынков Ростова-на-Дону. Стоит отметить, что ежегодные траты на новогоднее преображение областного центра составляют около 10 млн рублей.

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