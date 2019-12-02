Петропавловск-Камчатский, , 07:41 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском стартовала акция «Камчатка встречает Новый год первой». На главной площади столицы региона зажглась главная новогодняя ёлка, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Открыли праздник Дед Мороз и Снегурочка. В ближайшие дни новогодние ёлки появятся и в других районах Петропавловска. 14 декабря в центре столицы Камчатки будет открыт новогодний городок и праздничная ярмарка.

Как сообщало ИА REGNUM, главным Дедом Морозом СНГ назван белорусский Дзед Мароз. На втором месте оказался Аяз Ата из Казахстана, на третьем — Шахта Баба из Азербайджана.