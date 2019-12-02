Биробиджан, , 07:42 — REGNUM Администрация города Биробиджана для установки на центральной площади города купила искусственную ель в соседнем Китае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Искусственное сооружение высотой 25 метров установят на площади Ленина в середине декабря, рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее глава города на своей странице в Instagram провёл опрос, в котором 94% участников высказалось за приобретение и установку искусственной ёлки.

Проводились ли для покупки ёлки необходимые в таких случаях конкурсные процедуры, в настоящее время неизвестно. Ёлка, установленная в прошлом году, вызвала много нареканий со стороны жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кемерово не постеснялись приобрести для города новогоднюю ёлку, цена которой превышает 18 млн рублей.