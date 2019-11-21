Несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь, в российские регионы пришли аномальные морозы. Синоптики спрогнозировали, что уже к середине этой недели на Европейскую Россию из-за Урала начнёт поступать морозный воздух по южной периферии антициклона. По информации Гидрометцентра России, похолодание затронет огромную территорию: от Урала и Нижнего Поволжья до Центральной России. Наибольшее отклонение температуры от нормы ожидается на Южном Урале, в Южном федеральном округе. Столбики термометров здесь могут опуститься на 6−10°С ниже климатической нормы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

07:23 20.11.2019 Власти Барнаула из-за произошедшей в морозы коммунальной аварии объявили режим повышенной готовности в двух районах города — Октябрьском и Железнодорожном. По данным пресс-центра барнаульской мэрии, который цитирует начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, для замерзающих граждан готовы два пункта временного размещения, организовано дежурство на месте аварии. Об этом: Коммунальная авария в Барнауле потребовала введения специального режима

07:23 20.11.2019 В Новосибирске по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 20 по 21 ноября ожидается резкое понижение температуры. Мороза начали усиливаться ещё накануне, 19 ноября, в некоторых районах к вечеру похолодало до — 28 °C. Сегодня ночью, 20 ноября, в Новосибирске температура воздуха опустилась до — 27 °C, в пригороде до — 30 °C. Днём по прогнозам до — 22 °C, ветер 4−9 м/с, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. В четверг, 21 ноября, температура ночью опустится до — 28 °C, днем до — 24 °C. Читайте также: Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании

07:23 20.11.2019 После снежного циклона в Хабаровском крае возобновлено движение по трассам на Владивосток и Биробиджан. Пока остаются закрытыми для движения пассажирского автотранспорта трассы Хабаровск — Находка и Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Подробности в материале: В Хабаровском крае после циклона открыты трассы на Владивосток и ЕАО

07:24 20.11.2019 Сотрудники новосибирского управления МЧС России призвали новосибирцев соблюдать повышенные меры безопасности в связи с сильными морозами, которые прогнозируются в регионе в ближайшее время. Спасатели просят население региона «одеваться соответственно погоде, сократить время пребывания на улице, не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы», а также «отказаться от выходов на водоёмы и тщательно готовиться к поездкам за пределы населённых пунктов». Читайте также: Спасатели просят новосибирцев тщательно подготовиться к сильным морозам

07:26 20.11.2019 Жители Якутии ждут похолодания и обсуждают в соцсетях, что — 23 градуса для региона — это ещё тепло. Читайте также: -23 градуса — ещё тепло: в Якутии ждут похолодания

07:27 20.11.2019 По данным Кемеровского гидрометцентра в ночь на среду, 20 ноября, в Кузбассе похолодало до — 25…-30 ºС. Днём температура составит −18…−23 ºС, по югу — 8…-13 ºС. Местами небольшой снег. В ночь на четверг, 21 ноября, в регионе по прогнозу до — 27 ºС, местами до — 35 ºС. Днём до — 23 ºС, местами до — 27 ºС, слабый снег. В ночь на пятницу, 22 ноября, в регионе будет мороз до — 27 ºС, местами до — 35 ºС. Днём до −20…−25 ºС, местами до — 30 ºС. Возможен снег. Читайте также: В Кузбасс идут морозы до — 35 ºС

07:28 20.11.2019 Иней на машинах от мороза. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:30 20.11.2019 Аномальные морозы в Каларском районе Забайкальского края не остались без внимания синоптиков центра «Фобос». »Благодаря аномальным морозам в Каларском районе Забайкалье попало в десятку самых холодных мест планеты, а Чара стала третьей в России, уступая только Ербогачену в Иркутской области — — 44,3° и селу Стрелка Чуня в Красноярском крае — — 45,5°. Несмотря на фантастические морозы работа на стройке века идёт по графику!» — отметили в Байкальской Горной компании. Об этом: Забайкалье попало в десятку самых холодных мест Земли

07:31 20.11.2019 Коммунальная авария, произошедшая в Барнауле. barnaul.org

07:32 20.11.2019 В Екатеринбурге 19 ноября температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Местами столбик термометра достиг отметки ниже минус 25. Также похолодало и в окрестностях города. Из-за морозов не все горожане смогли завести машины, некоторые опоздали на работу. Также похолодало и в окрестностях города. Подробнее: В Екатеринбурге и окрестностях резко похолодало

07:34 20.11.2019 Расчистка дорог в Хабаровском крае после снежного циклона. mintrans.khabkrai.ru

07:36 20.11.2019 Морозы пришли в Челябинск. Местами столбик термометра опустился ниже минус 20 градусов. Читайте также: В Челябинске температура воздуха опустилась ниже минус 20

07:39 20.11.2019 19 ноября в школах трёх городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за мороза были отменены или ограничены занятия в школах. Об этом: В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске из-за мороза отменили уроки

07:40 20.11.2019 Жителей Алтайского края предупредили о 30-градусных морозах. Читайте также: В Алтайский край идут 30-градусные морозы

07:41 20.11.2019 На Урале морозно второй день. В Екатеринбурге к вечеру 20 ноября потеплеет, до минус 18. 21 ноября на Среднем Урале столбик термометра достигнет уже минус 10.

07:41 20.11.2019 В Омской области произошло ЧП, связанное с морозами. На трассе в сломавшемся автомобиле едва не замёрзли мать с сыном. Их спасли полицейские. Подробнее: Мать с сыном едва не замёрзли на трассе в Омской области

07:43 20.11.2019 О похолодании ранее предупредили жителей Ростовской области. Читайте также: В Ростовской области ожидаются морозы до — 15 градусов

07:45 20.11.2019 Наступление настоящих зимних морозов синоптики спрогнозировали в Бурятии. Об этом: До — 43 градусов. Январские морозы пришли в Бурятию

07:46 20.11.2019 Коммунальная авария в Барнауле (повреждение на тепловой сети диаметром 600 по адресу проспект Ленина, 142) произошла, когда температура воздуха опустилась до отметки — 30° Цельсия. Под отключение попали 26 жилых домов и детские сады №45 и 105. Дорожные службы работают на месте аварии. Фото с сайта администрации Барнаула.

07:47 20.11.2019 Аномально морозная погода установилась на севере Красноярского края, сообщили в Гидрометцентре России. Сильные морозы принёс арктический антициклон. В Эвенкии (северо-восток Красноярского края) ночью с 18 на 19 ноября температура воздуха на многих метеостанциях опустилась ниже — 40 °C. На отдельных станциях минимальная температура достигала — 47.5°С. Днём 18 ноября на данной территории температура не превышала — 38 °C. Подробнее: До — 47,5°С: север Красноярского края накрыли аномальные морозы

07:48 20.11.2019 20 ноября в Красноярске заметно похолодает, днём до — 13 °C, будет облачно и маловетрено. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Ближе к вечеру температура воздуха начнёт понижаться и ночью достигнет — 19°С…-21 °C. Мороз до — 19 °C удержится в столице края и 21 ноября, и только в пятницу 22 ноября ожидается небольшое потепление до — 16 °C днём и — 18 °C ночью. Читайте также: В Красноярск пришли сибирские морозы

07:59 20.11.2019 Мост Коммунальный. Красноярск. admkrsk.ru

08:14 20.11.2019 По информации Гидрометцентра России, в середине недели Москва окажется вблизи центра мощного арктического антициклона с севера Сибири. Атмосферное давление повысится и будет самым высоким на текущей неделе. 21 ноября в Москве прогнозируется атмосферное давление в пределах 771 мм рт. ст., или 1028 гПа, что близко к рекорду, который составляет 1034, 6 гПа или 776 мм рт. ст., что является историческим рекордом всего ноября. Погода в столичном регионе с приходом антициклона изменится на зимнюю.

08:17 20.11.2019 Похолодание в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:30 20.11.2019 Коммунальщики Барнаула на тридцатиградусном морозе продолжают устранять последствия порыва трубопровода на пр. Ленина, 142. В течение ближайших часов специалистам предстоит провести сварочные работы и осуществить монтаж новой трубы. Дать отопление в дома обещают к 20:00 местного времени. Читайте подробнее: Устранить коммунальное ЧП в Барнауле обещают лишь к вечеру 20 ноября

08:51 20.11.2019 Судя по сообщению ИА «Банкфакс», пополнение запаса угля на ТЭЦ алтайского города-курорта Яровое пошло совсем не так, как планировалось. Новый собственник энергообъекта умудрился закупить некачественный уголь, который не выдает нужные параметры, из-за чего температура в квартирах горожан колеблется в районе 17−22°С. Между тем температура воздуха в регионе опустилась сегодня, 20 ноября, до минус 30 градусов Цельсия. Об этом: Алтай проходит испытание морозами: в Яровое завезли некачественный уголь

08:57 20.11.2019 Яровое. altairegion22.ru

09:02 20.11.2019 Алтайский общественник Константин Емешин высказался по поводу масштабной коммунальной аварии в Барнауле, в результате которой в 30-градусный мороз без тепла остались более двух тысяч горожан: «А ведь Барнаул получил «акт готовности». И вот цена этой готовности… чисто бюрократические писание бумаг».

09:03 20.11.2019 Никакими морозами, даже самыми аномальными, не объяснишь появления в платёжках жителей села Тесь Минусинского района Красноярского края просто огромных сумм за отопление. С апреля 2019 года услуги по теплоснабжению в Теси оказывает государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». В платёжных документах за октябрь порядка 170 абонентов увидели, что плата за отопление в отдельных случаях превышает 100 тыс. рублей. Губернатор края Александр Усс принял решение отстранить от должности директора «Центра развития коммунального комплекса» Ярослава Малашия. Об этом: Красноярские сельчане получили квитанции с суммами за отопление в 100 тысяч

09:05 20.11.2019 В Новосибирске в мороз почти 140 домов остались без горячей воды и тепла. На сайте системы жизнеобеспечения города сообщается, что без горячего водоснабжения остались 86 домов, без отопления — 53. Большинство домов расположены в Кировском районе города. Отметим, что температура воздуха на улице сейчас около — 25 градусов. Читайте также: В Новосибирске 140 домов в мороз остались без горячей воды и отопления

09:22 20.11.2019 По данным Гидрометцентра России, в Москве 21 и 22 ноября ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью −7…−5°С, по области −10…−5°С. Днём в столице России ожидается −3…−1°С, по области −6…−1°С. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. 23 и 24 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью −10…−5°С, днем −6…−1°С. Ветер южный 3−8 м/с. Такая слабо морозная погода считается холоднее нормы примерно на 3 °C и обычно устанавливается в первой декаде декабря, пояснили синоптики. Похолодание пройдет без снега и каких бы то ни было неблагоприятных явлений погоды.

09:29 20.11.2019 Зимняя стужа. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:32 20.11.2019 Синоптики прогнозируют аномальные холода в декабре в Якутии. А Камчатке, Колыме и Хабаровскому краю следует подготовиться к сильным снегопадам. Читайте также: В Якутию придут сильные морозы, а Колыму засыплет снегом: Гидрометцентр

09:33 20.11.2019 Животные Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило готовы к зиме. Об этом сообщает на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте». Всё животные, «кому природа дала наказ спать зимой», уже готовы к спячке». Подготовились к наступлению холодов и животные, в спячку не впадающие. У них завершилась осенняя линька, а сотрудники зверинца утеплили сеном все домики и укрытия. Теплолюбивые виды животных переведены в теплые помещения. Новосибирский зоопарк уже перешёл на зимний режим. Об этом: Новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим, животные готовы к холодам

09:36 20.11.2019 Новосибирский зоопарк. vk.com/novosibirsk_zoo

09:44 20.11.2019 Новосибирская прокуратура начала проверку после сообщений об отсутствии теплоснабжения в жилых домах в Кировском районе Новосибирска. Ведомство оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей. Напомним, в мороз без отопления остались 53 жилых дома, большинство из них расположены в Кировском районе Новосибирска. Читайте также: Прокуратура Новосибирска начала проверку после аварийного отключения тепла

09:49 20.11.2019 В зимнее время в Омске мосты, путепроводы и подземные пешеходные переходы взяли на особый контроль. Работы на 42 объектах ведутся ежедневно. В среднем задействовано 87 рабочих и 16 единиц техники. По словам директора бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины Зурнаджан, особое внимание, тем более в морозы, уделяется мостовым сооружениям. Специалисты очищают мосты от снега и наледи, следят за состоянием водоотводных устройств, смотровых приспособлений, проверяют крепление металлических пролетных строений и так далее. Читайте подробнее: В Омске в морозы ежедневно контролируют состояние мостов

09:54 20.11.2019 На территории Приангарья вновь ожидается неблагоприятная погода. По данным Иркутского гидрометцентра, 21 ноября местами здесь ожидается усиление ветра до 15−18 м/с, метель. На дорогах области возможны снежные накаты, гололедица. Температура ночью в северных и северо-восточных районах опустится до — 31 градуса, а при прояснении и до 41 градуса мороза. Местами по региону пройдёт умеренный снег. Читайте подробнее: МЧС предупреждает: в Приангарье вновь ветрено и очень холодно

09:56 20.11.2019 На фоне резкого понижения температуры и прихода настоящих зимних морозов, в некоторых районах Тувы предприниматели продают уголь по цене выше установленной правительством. В частности, по словам первого замглавы республики Александра Брокерта, в Пий-Хеме уголь дороже на 1100 рублей. В связи с этим он рекомендовал кураторам кожууна разобраться в создавшейся ситуации. Читайте подробнее: Предприниматели в районах Тувы завышают уже высокие цены на уголь

09:57 20.11.2019 В городе Кунгур Пермского краяв ночь на 20 ноября произошла крупная коммунальная авария, которая составила без тепла более 300 жителей, сообщают СМИ. Читайте подробнее: СМИ: в Прикамье сотни жителей остались без тепла в мороз

10:02 20.11.2019 Холодно. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:02 20.11.2019 Аномальные холода до −27…−30 градусов не покидают Барнаул и его пригороды. Снег, выпавший несколько недель назад, так и не растаял. Фото ИА REGNUM

10:08 20.11.2019 Барнаул. 20 ноября 2019 года. Фото ИА REGNUM

10:15 20.11.2019 В Чебоксарах, где ещё неделю назад была плюсовая температуры, 20 ноября похолодало до −8…−10 градусов.

10:17 20.11.2019 В Тюменской области второй день стоят морозы до — 30 градусов по Цельсию. На трассах глохнут двигатели большегрузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. За 19 ноября спасатели отогрели машины двух дальнобойщиков — из Кемеровской и Ульяновской областей. Читайте также: Тюменские спасатели в морозные дни греют дальнобойщиков и тонары

10:19 20.11.2019 В Чебоксарах солнечно и морозно. Фото ИА REGNUM

10:25 20.11.2019 В Тюменской области ударили морозы. Большегрузам с замёршими двигателями на выручку приходят спасатели. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

10:27 20.11.2019 В Барнауле продолжают устранять коммунальную аварию на теплосети диаметром 600 мм, в результате которой без отопления в сильные морозы остались более двух тысяч горожан. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, силами трёх бригад уже ведутся необходимые сварочные работы. По оценке директора БТСК Александра Гросса, завершить их планируется к 17−18 часам местного времени. Об этом: Коммунальную аварию в Барнауле пообещали устранить через пару часов

10:39 20.11.2019 Барнаульские коммунальщики завершили сварочные работы на месте коммунальной аварии по пр. Ленина, 142, где в ночь на 20 ноября произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм. По данным барнаульской мэрии, поврежденный участок трубы вырезан, предстоит заменить 4,6 м трубопровода. Подробности в материале: Коммунальное ЧП в Барнауле потребовало замены трубопровода

10:43 20.11.2019 Устранение коммунальной аварии в Барнауле. barnaul.org

10:49 20.11.2019 Несмотря на серьёзную коммунальную аварию на теплосетях, которая в ночь на 20 ноября оставила без тепла более двух тысяч жителей Барнаула, жалоб от населения на ухудшение температурного режима в жилых домах не поступало, сообщает пресс-центр городской мэрии со ссылкой на словаглавы администрации Железнодорожного района Михаила Звягинцева. Об этом: Барнаульцы, оставшиеся в морозы без тепла, не выказывают жалоб — власти

10:59 20.11.2019 В СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщили подробности ЧП с пожаром в морозы, где погибли трое жителей села Глядень-2 и уведомили о возбуждении по данному факту уголовного дела. Читайте подробнее: По факту гибели от огня троих жителей Алтая возбуждено уголовное дело

11:00 20.11.2019 В департаменте образования и науки Кемеровской области напомнили школам и родителям учеников об организации образовательного процесса во время морозов. Так, при температуре — 27 °C остаться дома могут учащиеся 1−4-х классов; при — 30 °C — учащиеся 1−6-х классов; при — 32 °C — учащиеся 1−8-х классов; при — 36 °C — учащиеся 1−11-х классов. При этом родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы в морозные дни. Школьные маршруты в морозные дни работают по согласованию между администрацией школой, родителями и муниципальными органами управления образованием. Читайте подробнее: Школьникам Кузбасса напомнили, при каких морозах можно прогулять уроки

11:03 20.11.2019 Ужасающие погодные катаклизмы преследуют Хабаровский край. После ледяного дождя пришёл обильный снегопад. Его к 23 ноября сменит оттепель с мокрым снегом и дождём, на смену которым опять придут морозы и, как следствие, гололёд. Читайте также: Снегопад в Хабаровском крае сменит дождь, а потом придут морозы

11:08 20.11.2019 По информации Западно-Сибирского УГМС, днём 19 ноября и ночью 20 ноября в Томской области местами отмечался небольшой и умеренный снег интенсивностью до 2 мм за 12 часов. Ветер усиливался до 9 м/с.Температура воздуха составила днём — 17, — 22 С, по северу до — 27 С, по востоку — 6, — 12 С, ночью — 23, — 29 С. Днём в отдельных районах видимость в снеге ухудшалась до 2 км.

11:11 20.11.2019 Уборка снега в Хабаровске. khabarovskadm.ru

11:21 20.11.2019 Ухудшение погодных условий прогнозируется по районам Дагестана в период с 21 по 22 ноября. Ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, сообщает управления МЧС России по региону. В Махачкале в этот период также ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Особенно сильные осадки в городе, по прогнозу, выпадут днем 21 ноября и ночью 22 ноября. Читайте также: Сильные дожди со снегом обрушатся на Дагестан

11:35 20.11.2019 В социальных сетях жители Ярового (Алтайский край) жалуются на низкую температуру в домах и социальных учреждениях. Городская ТЭЦ работает на одном котле, второй не запускают из-за нехватки угля. Для исправления ситуации в город направлен уголь из резервного запаса. «У всех холодно!», «Город реально замерзает», В школе +15 градусов», «Мы близки к катастрофе», «Проводка от включённых обогревателей не выдерживает», — пишет канал nelyapunov.

11:44 20.11.2019 В нескольких регионах России, в том числе и в Москве, средняя температур в декабре ожидается выше климатической нормы. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, сообщает 20 ноября «Российская газета». Читайте также: В Москве и ряде регионов РФ в декабре будет теплее обычного — Гидрометцентр

11:48 20.11.2019 Зима в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:30 20.11.2019 Несмотря на холода, ледостав на главной водной артерии Омской области — реке Иртыш — пока ещё не завершён. Спасатели предупреждают, что малые реки и озера региона уже подо льдом, но находиться на нём опасно для жизни. В черте Омска лёд на Иртыше установился, однако его толщина также небезопасна. В некоторых местах видны промоины. Об этом: На Иртыше продолжается ледостав

12:50 20.11.2019 В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков, с 20 по 23 ноября в Самарской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 9 градусов и ниже. В связи с этим в области объявлен оранжевый уровень опасности.

12:51 20.11.2019 Иртыш. ГУ МЧС РФ по Омской области

13:06 20.11.2019 В Кузбассе, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается усиление морозов. По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 21 ноября в некоторых районах региона температура воздуха понизится до −30…−35°С. В связи с этим сотрудники регионального управления МЧС РФ просят жителей Кузбасса тщательно следить за исправностью печей и нагревательных приборов, а также соблюдать правила пожарной безопасности. Водителей также просят по возможности отказаться или хотя бы ограничить поездки на личном автотранспорте. Читайте подробнее: В Кузбассе усиливаются морозы, спасатели дают жителям региона рекомендации

13:17 20.11.2019 В период 19−21 ноября на востоке Пермского края сохранится сильный гололед, сильное сложное отложение. 20 ноября на востоке Пермского края сильные гололедно-изморозевые отложения. С 20 по 23 ноября в Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° градусов и более, сообщает Гидрометцентр России.

13:30 20.11.2019 Резкое похолодание произошло на Средней Волге. В частности, в Чувашии к вечеру 19 ноября похолодало до — 5 градусов мороза, а 20 ноября в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до −13…−15 градусов. Днём солнечно, но температура достигает — 10 градусов мороза, что соответствует климатической норме января. Читайте также: В Поволжье ожидается резкое похолодание

13:42 20.11.2019 Холод

14:01 20.11.2019 По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в центральных районах и в горах южных районов Красноярского края местами температура воздуха ночью опустится до −30…−35°С, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

14:01 20.11.2019 Жители Барнаула, в чьих домах сегодня, 20 ноября, отключили отопление, под конец дня получили доброе известие: горские власти известили об окончании устранения крупной коммунальной аварии на теплосетях по проспекту Ленина, 142. Читайте подробнее: В Барнауле устранили крупную коммунальную аварию

14:03 20.11.2019 В Красноярске на 21 ноября прогнозируется морозная погода. По информации Среднесибирского УГМС, в этот день будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью −21…−23°С, днем −17…−19°С. На дорогах гололедица.

14:23 20.11.2019 Зима в Красноярске Станислав Соломахин

14:39 20.11.2019 На фоне аномальных холодов, накрывших в эти дни сибирские регионы, коммунальщики в Томске сутки не могут устранить аварию на теплосетях. В результате кипяток заливает улицу, а также подпол рядом стоящего деревянного дома. Об этом: Улицу в Томске второй день заливает кипятком — СМИ

14:40 20.11.2019 В морозы традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов. В МЧС России напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов. Так, прежде чем пользоваться электроприбором, нужно внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации. Также важно систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следить за его состоянием. В МЧС подчеркнули, что запрещено использовать в качестве обогревателей самодельные или изготовленные кустарным способом электроприборы. Также следует избегать перегрузки на электросеть. Обогреватель нельзя оставлять включенным на ночь, нельзя использовать его для сушки вещей. Детям запрещено играть с подобными устройствами. Ещё один совет: устанавливать электрообогреватель необходимо на безопасном расстоянии от занавесок или мебели, в незахламлённом помещении. Его нельзя использовать в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. «Регулярно очищайте обогреватель от пыли, она тоже может воспламениться. Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Не ставьте на провода тяжёлые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара», — подытожили в МЧС России.

14:48 20.11.2019 Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели бывшего преподавателя Новосибирского государственного университета 74-летнего Олега Слюдкина. Родственники искали его несколько раз. Сначала он пропал 18 ноября. Его на одой из скамеек в Академгородке нашли полицейские. Но вечером 19 ноября мужчина снова исчез. «Найден. Погиб. В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив, но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов. Наши искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сообщили волонтёры сегодня, 20 ноября. Отметим, что Олег Слюдкин преподавал в НГУ на факультете естественных наук. Преподавать перестал пять лет назад. Подробности в материале: В Новосибирске бывший преподаватель вуза замёрз насмерть

14:59 20.11.2019 В связи с ухудшением погодных условий в Ростове-на-Дону на четыре дня будет введён режим повышенной готовности. В частности, согласно прогнозу синоптиков, ожидается «резкое понижение температуры воздуха в среднем на 6−10 градусов, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, на малых реках и водоёмах начнётся процесс ледообразования». Об этом: Ростов-на-Дону переходит в режим повышенной готовности

15:18 20.11.2019 По сообщению синоптиков, 21 ноября на некоторых дорогах Башкирии сохранится гололедица. А ночью по востоку республики ожидается понижение температуры воздуха до — 31°.

15:42 20.11.2019 Уфа. Башкортостан. 20.11.2019.jpg

15:48 20.11.2019 Мороз и солнце — день чудесный! По словам синоптиков, в четверг, 21 ноября, в Москву придут морозы до — 12 градусов и солнечная погода.

16:25 20.11.2019 Как заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в комментарии РИА Новости, температура воздуха в Москве в выходные дни будет составлять +3 градуса. «Температурный режим на вторую половину недели и на выходные у нас прогнозируется на 2−3 градуса ниже средних многолетних значений», — сказала Волосюк. Она также отметила, что усиление морозов пройдёт на фоне бесснежной погоды.

16:35 20.11.2019 Москва. 20.11.2019

17:00 20.11.2019 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Уровень воды в реке Дон достигнет опасной отметки. «По данным Ростовского гидрометцентра, утром и до конца суток 21 ноября в устье реки Дон продолжится понижение уровня воды у Азова с достижением опасной отметки», —сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Читайте также: Уровень воды в реке Дон достигнет опасной отметки — МЧС

17:47 20.11.2019 Мёрзнуть предстоящей ночью будут не только жители столицы. В Туле в ночь на 21 ноября резко похолодает до −12…−7 градусов, а днём в четверг, 21 ноября, температура воздуха дотянет до −5…−0 градусов.

18:49 20.11.2019 Городские службы Липецка готовятся встречать похолодание во всеоружии. Отмечается, что семь единиц спецтехники уже расположились на площадях Заводская, Революции, Мира, Вермишева, а также на улице Механизаторов, в районе памятника «Танк» и Каменного Лога. В ночь на 21 ноября количество спецтехники увеличится. Так, в городе будут работать 27 пескоразбрасывателей, 3 погрузчика противогололёдных материалов и 10 машин для очистки и подметания проезжей части.

19:51 20.11.2019 Управление МЧС по Рязанской области сообщает о похолодании до — 14 градусов. Днём 21 ноября температура воздуха составит −1… −6 градусов, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. На дорогах возможна гололедица.

20:17 20.11.2019 Похолодание в Рязанской области © Пресс-служба администрации Рязани

21:28 20.11.2019 По сообщениям Гидрометцентра, предстоящей ночью в Тверской области похолодает до — 7. Днём в четверг, 21 ноября, столбик термометра поднимется до — 2 градусов. В последующие дни температура будет удерживать отметки ниже нулевого значения.

03:57 В Нижнекамске (Татария) из-за заморозков резко увеличилось число пациентов травматологического пункта. За последние сутки к травматологам после падения на улице обратились 35 человек.

04:13 Гололедица в Татарии. kzn.ru

04:40 Жители сёл и деревень Тюменского района остались в морозные дни без света, воды и тепла. Насосные и котельные работают здесь от электричества. А «Тюменские распределительные сети» в разгар морозной зимы устроили модернизацию оборудования. Люди не рады такой реконструкции электросетей и готовы к бунту. Читайте подробнее: Энергетики в морозы оставили тюменцев без света, тепла и воды

05:01 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях. Рано утром сегодня, 21 ноября, Травников провёл совещание в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне. Без тепла всё ещё остаются 12 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, поликлиника. Отметим, что сейчас в Новосибирске — 26 °C. Читайте также: Травников срочно вернулся в Новосибирск, где произошла коммунальная авария

05:21 Андрей Травников контролирует работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях Новосибирска. nso.ru

05:54 В Новосибирске как минимум до середины сегодняшнего дня, 21 ноября, без тепла останутся 12 жилых многоквартирных домов, три детских учреждения, больница и девять прочих зданий. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания. Читайте также: В Новосибирске жилые дома, детсады и больница всё ещё остаются без тепла

05:55 На месте коммунальной аварии в Кировском районе Новосибирска сегодня ночью, 21 ноября, побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания. Напомним, ранее мэрия муниципалитета ввела режим повышенной готовности в Кировском районе. Читайте также: Мэр Новосибирска побывал на месте аварии, оставившей без тепла 60 объектов

05:57 Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе Новосибирска продолжаются. Завершить сварочные работы после замены дефектного участка трубы бригады планируют в ближайшие часы. Для подключения теплоснабжения потребуется ещё несколько часов, сообщили в Сибирской генерирующей компании. «Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 (время местное) 21 ноября — в ходе устранения аварии стало очевидно, что объём работ нужен более масштабный», — отметил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Пётр Бажин. Читайте подробнее: СГК: на восстановление теплоснабжения в Новосибирске нужно больше времени

06:24 Устранение аварии. nso.ru

06:43 В Новосибирске после крупной коммунальной аварии теплоснабжение восстановлено в 34 зданиях. «31 многоквартирный дом и три детских учреждения подключили к теплоснабжению, временно нарушенному из-за дефектов на теплотрассе. Об этом доложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на экстренном совещании в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. Восстановление подачи тепла ведётся по 12 многоквартирным домам, четырём детским учреждениями и поликлинике. Подробности в материале: В Новосибирске тепло после коммунальной аварии вернулось в 34 здания из 60

07:03 Спустя три дня после снегопада Владивосток по-прежнему демонстрирует полное отсутствие успеха в борьбе с последствиями непогоды. «На таких дорогах в любой момент можно лишиться жизни, поскользнувшись, уехать под машину или в обрыв», — пишет в соцсетях житель Владивостока. Подробности в материале: Дороги Владивостока смертельно опасны: жители города

07:11 В Оренбурге вечером 20 ноября 6 тыс. человек, проживающих в частных и многоквартирных домах, оказались без тепла. Причиной отключения отопления стала авария на газорегуляторных пунктах. Подача газа в сеть восстановлена спустя несколько часов с момента ЧП, однако тепло дошло не до каждого дома. Ряд зданий до сих пор не отапливается. Читайте: В Оренбурге газоснабжение возобновили частично: ряд домов без тепла

07:28 В Оренбурге из-за заметного похолодания специалисты Оренбургского филиала «Т Плюс» на основании температурных графиков увеличивают температуру теплоносителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиала компании. «В ближайшие дни показатели могут вырасти до 106 градусов. А по опыту прошлых лет температура теплоносителя во время отопительного периода может подниматься до 120 градусов. Такая мера повышает эффективность работы коммунальной инфраструктуры и обеспечивает бесперебойное снабжение горожан теплом и горячей водой», — говорят энергетики. Об этом: В Оренбурге энергетики увеличивают температуру теплоносителя из-за морозов

07:34 Расчистка дорог от снега во Владивостоке. vlc.ru

07:46 Установившаяся морозная погода значительно увеличила число трагедий на пожарах в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, с 19 по 21 ноября 2019 года в огне погибли семеро граждан, в том числе, один ребёнок. Подробности в материале: Морозы увеличили число трагедий на пожарах в Алтайском крае

07:51 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова лично контролирует устранение последствий коммунальной аварии в Кировском районе города. Он проводит оперативное совещание по ликвидации аварии — дважды глава города выезжал на место происшествия, где пока без отопления и горячей воды остаются 25 объектов: 12 многоквартирных домов, три детских сада, поликлиника и девять административных зданий. «По поручению губернатора нахожусь на месте аварии, контролирую ситуацию. Находимся в плотном взаимодействии с областной властью. Сейчас ведутся сварочные работы, заменяется 30 метров трубы, — прокомментировал Анатолий Локоть. — По информации на этот момент, ликвидация аварии продлится до 14:00, после чего начнётся заполнение трубы теплоносителем. Это займет еще полтора-два часа, после чего тепло будет поступать в квартиры». Об этом: В Новосибирске вторые сутки без тепла в мороз остаются 25 объектов

08:02 В Оренбурге после аварии на газорегуляторных пунктах, которое произошло вечером 20 ноября, тепло на 08:30 местного времени (06:30 мск) 21 ноября подали лишь в 230 домов из 6 тысяч, которые попали под отключение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Об этом: В Оренбурге более 5,5 тыс. жителей ночь провели в холодных домах

08:11 В Оренбурге авария на газорегуляторных пунктах, которая привела к отключению тепла в домах 6 тыс. жителей, произошла из-за попадания конденсата во внутренние полости распределителя ГРП-24 на ул. Шафеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Срабатывание автоматики газорегуляторных пунктов № 24 на ул. Шафеева, 28 и № 27 на ул. Кирова, 30 стало реакцией на ситуацию. Читайте также: В Оренбурге назвали причину крупной аварии на газорегуляторных пунктах

08:15 В Новосибирске с приходом морозов ежедневно по вечерам на улицы города выезжает «Автобус спасения» — мобильный пункт обогрева для людей, оставшихся без жилья, сообщает Новосибирская митрополия. Это проект Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан. Автобус объезжает места, где чаще всего собираются бездомные. За один выезд помощь оказывается более, чем десяти пострадавшим от холода. В мобильном пункте обогрева есть горячие питье и еда, при необходимости может быть оказана первичная медицинская помощь. Некоторых бездомных забирают на ночлег в приют. И если у человека есть желание, то ему предоставляется временное жилье и помощь в восстановлении документов. Читайте также: В морозы по улицам Новосибирска курсирует «Автобус спасения»

08:22 Оренбург. maps.ufanet.ru

08:22 В Москве ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы. Читайте подробнее: Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в Москве

08:27 В Москве 21 ноября днем ожидается от — 4 до — 2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Подробности в материале: Гидрометцентр РФ: в Москве 21 ноября ожидается до — 4 °С

08:31 Морозное утро в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

08:45 Погода, соответствующая климатической зиме, пришла в Москву. Об этом говорят данные прогноза погоды от Метеобюро Москвы с 21 по 23 ноября. Читайте подробнее: В Москве наступила климатическая зима