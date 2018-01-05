Лязат Шибутова
Автор
Последние публикации
Казахстан против Киргизии: кто победит в торговой войне?
Отношения Казахстана и Киргизии все еще не стабилизировались, но можно оценить, какова была структура экспорта и импорта между двумя странами до конфликта, вызванного в том числе резкими высказываниями президента Киргизии в адрес главы Казахстана. И как может повлиять торговое противостояние на...
5 января 2018
Казахстан vs Киргизия: чьи политики культурнее? Казахстан за неделю
Казахстанско-киргизские отношения, ухудшавшиеся постепенно с 2016 года в результате некорректных высказываний политиков разного ранга, и особенно обострившиеся осенью 2017 года, продолжали оставаться в центре внимания прессы всю минувшую неделю. Киргизия пожаловалась в ООН на блокаду со стороны...
30 ноября 2017
Казахстан vs Киргизия — должна ли Россия стать арбитром: обзор за неделю
На этой неделе казахстанская Ассоциация политических исследований созвала международную конференцию, на которой эксперты из разных стран искали выход из кризиса во взаимоотношениях Казахстана и Киргизии. Напомним, конфликт начался еще в 2016 году. Тогда министр культуры и спорта Казахстана...
22 ноября 2017
Казахстан против Киргизии: кто победит в торговой войне?
Отношения Казахстана и Киргизии все еще не стабилизировались, но можно оценить, какова была структура экспорта и импорта между двумя странами до конфликта, вызванного в том числе резкими высказываниями президента Киргизии в адрес главы Казахстана. И как может повлиять торговое противостояние на...
16 ноября 2017
Итоги форума в Челябинске: о чем договорились Путин с Назарбаевым
На XIV Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана между странами был подписан ряд документов — и с течением времени договоренности, достигнутые двумя странами, начинают приобретать всё большую значимость. Такая динамика по большей части связана с текущей ситуацией...
13 ноября 2017
Запрет на ввоз молока из Киргизии в Казахстан: блеф или конкуренция?
16 октября Казахстан ввел запрет на поставку продукции пяти молокоперерабатывающих заводов Киргизии. По заявлению минсельхоза, ограничение было установлено в связи с выявлением нарушений при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции. При этом в Казахстане молока не хватает: предприятия...
19 октября 2017
Киргизия против Казахстана — на чьей стороне Россия? Казахстан за неделю
Минувшая неделя запомнится резким ухудшением казахстанско-киргизских взаимоотношений. На границе двух стран возникли большие автомобильные пробки, и киргизская сторона обвинила Казахстан в перекрытии границы, а предприниматели обратились к правительствам двух стран с просьбой не смешивать политику...
17 октября 2017
Выборы в Киргизии — головная боль Казахстана? Казахстан за неделю
Основным событием недели стал политический скандал, спровоцированный неоднозначными высказываниями президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он косвенно обвинил Казахстан в намерении превратить Киргизию в подконтрольное государство путем поддержки кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова...
11 октября 2017
Казахстан за неделю: Борьба с радикалами вызывает общественный протест?
На этой неделе казахстанцы были обеспокоены ростом цен на бензин, а также озадачены поиском ответа на вопрос «почему нефтедобывающий Казахстан остался без авиатоплива?». Поводом послужило заявление национального авиаперевозчика «Эйр Астана» о том, что в Казахстане под угрозу поставлено регулярное...
5 октября 2017
История Узбекистана: кого расстреливали по приказу Политбюро?
Продолжаем анализ «сталинских списков» в Средней Азии за период с 1937 по 1938 год. На этот раз речь пойдет про Узбекистан. По данным ресурса stalin.memo.ru, Сталин лично утвердил список из 496 человек, из которых 437 человек были приговорены к расстрелу, а 59 человек — к 10 годам лишения свободы...
3 октября 2017
Казахские писатели старшего поколения против латиницы: Казахстан за неделю
Одним из самых интересных событий минувшей недели стало протокольное мероприятие: совещание Нурсултана Назарбаева по развитию города Алма-Ата. Казахстанский политолог Марат Шибутов считает данное событие в определенной степени революционным. Это связано с изменением требований, предъявляемых главам...
27 сентября 2017
История Казахстана: Кого расстреливали по приказу Политбюро?
ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных репрессиям 1937−1938 годов на территории современного Казахстана. Тему доносов, судов-троек и судьбы организаторов расстрелов продолжит рассказ об утверждаемых Политбюро списках людей, подлежащих репрессиям. Читайте также: Кто написал сотни доносов...
26 сентября 2017
Казахстан за неделю: Латиница как отвлекающий маневр
Основной темой недели в Казахстане стал переход казахского языка на латиницу. Бурное обсуждение началось сразу после проведения парламентских слушаний в Мажилисе (Нижняя палата парламента). На мероприятии было много выступлений с разъяснениями. Однако реакция общественности ожидаемо оказалась...
20 сентября 2017
Обзор рабочих визитов президента Казахстана в Узбекистан и Туркмению
16 сентября 2017 года Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент, где в аэропорту его встретил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сообщается, что это шестая официальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составе, обсудив...
18 сентября 2017
Казахстан за неделю: Насколько глубок банковский кризис?
Одним из самых громких событий для казахстанского медиапространства стало признание Айсултана Назарбаева, внука президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сына сенатора Дариги Назарбаевой. На своей странице в Facebook он заявил, что был наркоманом, но смог вылечиться и готов помогать другим...
12 сентября 2017
В России — против, а в Китае — за перевод казахского языка на латиницу
В Казахстане объявили начало всенародного обсуждения варианта алфавита казахского языка на латинице. Он, как ранее сообщало ИА REGNUM, состоит из 25 букв, также для полноценного обеспечения звуковой системы в алфавит было включено восемь диграфов (сочетание двух букв, произносимое как один звук —...
11 сентября 2017
Партнерству Казахстана и КНР в нефтегазовой сфере 20 лет: как все началось
В Казахстане отметили 20-летие сотрудничества с Китаем в нефтегазовой сфере. Точкой отсчета стало вступление во владение акциями «Актобемунайгаз» крупнейшей Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation — CNPC). Это был первый инвестиционный проект Китая в...
6 сентября 2017
Драка казахстанских и индийских рабочих: обзор мнений
В Казахстане пытаются разобраться с причинами массовой драки в Астане на строительной площадке «Абу-Даби Плаза», попутно оценивая действия властей и вероятность возникновения новых столкновений с иностранными рабочими. Отмечается, что нельзя однозначно называть случившееся конфликтом на...
5 сентября 2017
Казахстан за неделю: схватка казахстанцев с индийцами — победит ли дружба?
Одним из самых важных событий недели стало открытие Банка низкообогащенного урана (НОУ), состоявшееся 29 августа 2017 года. Более подробную информацию о том, насколько это безопасно, что собой представляет банк НОУ и почему некоторые путают понятия «топливо» и «отходы», читайте в материале ИА...
5 сентября 2017
Банк ядерного топлива в Казахстане: насколько безопасно?
29 августа, в Международный день борьбы против ядерных испытаний, в Казахстане состоялась церемония открытия Банка низкообогащенного урана (БНОУ) — того самого Банка ядерного топлива, который большинство казахстанцев почему-то восприняло как хранилище ядерных отходов и поначалу приняло в штыки. По...
31 августа 2017