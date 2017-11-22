На этой неделе казахстанская Ассоциация политических исследований созвала международную конференцию, на которой эксперты из разных стран искали выход из кризиса во взаимоотношениях Казахстана и Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Напомним, конфликт начался еще в 2016 году. Тогда министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы публично пожалел киргизских трудовых мигрантов, выполняющих за пределами родины черную работу. В ответ президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о том, что «лучше быть уборщицей, чем министром-вором, который ставит себя выше других».

В феврале 2017 года во время визита в Брюссель Атамбаев обвинил казахские власти в том, что во время очередной киргизской революции в 2010 году они «устроили Киргизии блокаду, которая даже привела к человеческим жертвам». Назарбаев в ответ на это заявил, что «границы были закрыты из-за политической нестабильности в самой Киргизии» и добавил: «Если повторится такая ситуация, мы поступим так же — закроем границы».

Очередной виток конфликта произошел 7 октября: киргизский президент Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения государственных наград сделал ряд неполиткорректных выпадов в адрес Казахстана и главы соседнего государства лично. Поводом стала встреча Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Киргизии, что дало Атамбаеву повод заявить, что Казахстан пытается повлиять на исход выборов в его стране.

А с 10 ноября 2017 года таможенники и пограничники Казахстана начали с особой тщательностью досматривать грузовые фуры на границе с Киргизией, что привело к образованию многокилометровых пробок. Казахская сторона обосновывает эти меры борьбой с контрабандой и поставками сельхозпродукции, не соответствующей требованиям и нормам ЕАЭС.

При этом дорабатывающий свой срок президент Киргизии подчеркивает, что полностью отдает себе отчет в своих действиях: 22 ноября он отметил, что слова его оппонентов о том, что «Атамбаев опять ляпнул», не задумываясь о последствиях, не соответствуют реальному положению дел.

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В качестве посредника при решении конфликта Киргизии и Казахстана участники международной конференции, организованной казахстанской Ассоциацией политических исследований, предложили Россию, которой, правда, тут же припомнили поддержку кандидатуры Атамбаева в 2011 году и принятие Киргизии в ЕАЭС. На роль медиатора также предлагались Узбекистан и Турция.

Россия же, считают некоторых из собравшихся, должна решить и задачу по улучшению ситуации в самой Киргизии. Впрочем, прозвучало и мнение о том, что расчищать «авгиевы конюшни» должен все-таки новоизбранный президент Киргизии.

Руководству Казахстана эксперты посоветовали не воспринимать резкие высказывания Алмазбека Атамбаева как его личные политические взгляды.

Это, по словам выступавших, якобы «также голос и видение молодых политиков, советников, экспертов из администрации правительства Киргизии, тех, кому сегодня от 25 до 45 лет». И с этим Казахстану рекомендовано работать, разумно применяя «мягкую силу» и воздействуя на умы киргизской молодежи.

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

Тем временем кризис в казахстанско-киргизских взаимоотношениях продолжается. На неделе Киргизия заявила о своей непричастности к проблемам на границе с Казахстаном, а Алмазбек Атамбаев вновь выступил с эмоциональной речью, где наряду с Казахстаном досталось и Узбекистану. От имени Казахстана на этот раз на выпады Атамбаева ответил председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

«Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идёт. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал он на своей странице в Твиттере.

Примечательно, что в связи с казахстанско-киргизским противостоянием объектами критики стали казахстанские СМИ.

«Кто-то может решить, что сигналы нашей аудитории направлены на ее информирование, кто-то — что таким образом Атамбаев хочет досадить казахстанскому коллеге. Но наиболее вероятной представляется версия о тестировании нашего поля на прочность. На способность власти удерживать контроль над информационной повесткой, на степень уязвимости аудитории перед внешними манипуляциями. Увы, эти тесты мы успешно проваливаем. Часть общества восторженно аплодирует откровенно хамским выпадам представляющегося не совсем трезвым и адекватным соседа, часть симпатизирует молча. Мало тех, кто возмущается его непротокольным поведением, видит в этом признаки вторжения во внутренние дела. Куда в этой ситуации смотрят наши СМИ? Мы так долго и старательно убивали отечественную независимую прессу, способность граждан к критическому мышлению […], что сделали аудиторию откровенно хайпозависимой. Зачем тратить десятки миллиардов тенге на госинформзаказ, если никто не в состоянии дать достойный ответ вконец охамевшему Атамбаеву, разъяснить все населению?» — пишет политолог Талгат Калиев.

Одной из центральных тем недели стал и вопрос экспортных перевозок зерна. Он тоже затрагивает казахстанско-киргизские отношения. Из-за нехватки саморазгружающихся вагонов-зерновозов Казахстан поставил Киргизии только 20−30% от оплаченных заявок, и это увеличивает напряженность между странами.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Казахстан на карте мира

Уже подведен предварительный итог потерь Киргизии от конфликта с Казахстаном, они оцениваются примерно в 2,1 млрд рублей.

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Возвращаясь к теме зерновых: на этой неделе первый вице-президент АО «Астык Транс» Сергей Мосолкин рассказал о текущей ситуации в сфере перевозок казахстанского зерна по всем внутренним и экспортным направлениям. По его словам, нынешний сезон имеет некоторые особенности. Во-первых, он начался раньше — уже в начале сентября, во-вторых, был собран высокий урожай. На казахстанских перевозчиков легла большая нагрузка, так как часть российского парка, которая ранее работала на территории Казахстана, вернулась в Россию, где тоже был собран рекордный урожай. Также Мосолкин отметил, что в последнее время наблюдается увеличение экспорта в Италию, Турцию, Иран, Афганистан, что, в свою очередь, привело к росту дальности перевозок, соответственно, увеличилась потребность в зерновозах и крытых вагонах. Помимо этого, резко увеличились перевозки зерна в направлении портов Каспийского и Черного морей.

Еще одной важной темой недели стал вопрос развития финансового сектора. После 11-летнего перерыва состоялось заседание VII Конгресса финансистов Казахстана. На мероприятии представители финансового сектора выразили недовольство государственным финансированием экономики.

По словам собравшихся, государственная практика выдачи кредитов по ставкам значительно ниже рыночных мешает развитию конкурентных отношений в финансовом секторе. Это помимо прочего снижает мотивацию банков к улучшению. Кроме того, в экономике Казахстана слишком большую долю занимают очень крупные государственные и сырьевые компании, которые в основном финансируются за счет государства или ищут источники за рубежом. Глава «Народного банка» Умут Шаяхметова высказалась за необходимость снижать долю государственного финансирования экономики. По ее словам, у банков имеется достаточно ликвидности для ускоренного наращивания кредитования экономики, которая на сегодняшний день имеет очень низкие показатели, а именно 28% по отношению к ВВП.

Президент

Главным мероприятием недели стало заседание Астанинского клуба — международной диалоговой экспертной площадки.

«С начала третьего тысячелетия количество терактов, как и число погибших, возросло в десять раз, теракты произошли в 104 странах, это более половины мира. По географии и масштабам мы находимся, условно, в состоянии третьей мировой войны — войны против террора», — сказал Нурсултан Назарбаев, выступая перед участниками заседания.

По окончании заседания президент Казахстана встретился с экс-президентами Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, Чешской Республики — Вацлавом Клаусом и Республики Словения — Данило Тюрком. Кроме того, Нурсултан Назарбаев наградил генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста орденом «Достык» 2-й степени «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, а также развитие культурных связей между Казахстаном и Россией».

Из встреч можно выделить переговоры с главным исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, с которым были обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества в нефтегазовом секторе страны, в том числе дальнейшее развитие Карачаганакского и Кашаганского проектов.

Председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев отчитался президенту об успехах в квазигосударственном секторе. По его сведениям, консолидированная прибыль АО «Самрук-Казына» выросла на 44% по сравнению с показателями 2016 года и составила 414 млрд тенге (74 млрд рублей).

Также президент принял премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева. Глава правительства доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев 2017 года. Сообщается, что рост ВВП составил 4%, а объем инвестиций в общий капитал увеличился на 6,5%.

Правительство

Первой темой заседания правительства стали «Дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства». Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов представил итоги анализа текущей ситуации и предложения по ее улучшению. В представленной на заседании презентации обозначены основные проблемы сельскохозяйственной отрасли.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений министерству сельского хозяйства:

совместно с акиматами выстроить эффективную цепочку от производства сельхозпродукции до ее экспорта на внешние рынки;

совместно с министерством образования Казахстана проработать вопрос увеличения количества предоставляемых грантов сельской молодежи с условием их обязательного трудоустройства на селе;

совместно с акиматами (администрациями) провести детальный анализ механизма субсидирования сельхозпродукции, в том числе с учетом специализации регионов, а также проработать вопрос интеграции всех представленных сегодня мероприятий в Государственную программу развития АПК до 2021 года.

Еще одной важной темой заседания стал вопрос развития электронной торговли. Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что разработана и утверждена Дорожная карта по развитию электронной торговли на 2018−2020 годы.

Помимо этого, разработаны поправки в закон «О регулировании торговой деятельности», предусматривающие понятие «интернет-магазин», а также нормы, регламентирующие вопросы создания продавцами и посредниками интернет-магазинов. Кроме того, прорабатываются вопросы стимулирования внедрения упрощенного механизма мобильных платежей, предложения по снижению комиссии за мобильные платежи, обеспечение полного перехода на использование электронной счет-фактуры.

По словам министра финансов Бахыта Султанова, в новом Налоговом кодексе для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, предусмотрено уменьшение КПН и ИПН на 100%.

«Внесен ряд поправок в проект, который предусматривает упрощение и оптимизацию процедур возврата НДС путем сокращения его сроков. Проектом предусмотрена отмена встречных проверок поставщиков-экспортеров при выписке и получении ими электронных счетов-фактур… Реализуется инициатива перезагрузки возврата НДС, согласно которой проводится мероприятие по внедрению технологии блокчейн. Данная технология позволит мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный автоматический возврат НДС. В настоящее время собираются предложения заинтересованных министерств и представителей бизнеса по упрощению таможенных формальностей при экспорте товаров, реализуемых через интернет-магазины… с 1 января предстоящего года у декларантов появится возможность электронного декларирования товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Это исключит необходимость физически присутствовать при таможенном оформлении, ускорит процесс таможенной очистки и исключит дополнительные затраты, связанныес услугами таможенных представителей и брокеров. Кроме того, на площадке ЕЭК планируется разработка отдельной главы Таможенного кодекса ЕЭС, направленного на упрощение и совершенствование таможенного администрирования в отношении экспресс-перевозчиков», — рассказал он о мерах по упрощению экспорта товаров в международных почтовых отправлениях.

По словам министра, сейчас электронные счет-фактуры обязаны выписывать только «уполномоченные экономические операторы»: таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможенных складов. Однако с 1 января 2018 года их будут обязаны выписывать и крупные налогоплательщики, подлежащие специальному мониторингу (300 компаний), а с 1 января 2019 года будет осуществлен полный переход на электронные счет-фактуры.

Kapital.kz Казахская железная дорога

Также на неделе премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. Отмечается, что на контроле Нацкомиссии будут находиться вопросы апробации, подготовки преподавательского корпуса, создания нормативно-правовой базы и в целом процесс внедрения нового алфавита в практику. На заседании принято решение о создании четырех специальных рабочих групп для реализации поставленных задач:

«Первая — орфографическая (для разработки правил перевода орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинскую графику). Вторая — методическая (для разработки методики обучения, изучения и их постепенного внедрения в образовательную систему). Третья — терминологическая (для систематизации терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики). Четвертая — экспертно-техническая (для адаптирования латинской графики к ИТ-технологиям). К работе в группах будут привлечены профессиональные специалисты соответствующих отраслей языкознания», — сообщает пресс-служба правительства.

Силовики

Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила о результатах внутренней проверки.

«За период реорганизации департамента было проведено 191 проверочное мероприятие. К различным видам ответственности привлекли 93 прокуроров, из них 12 были уволены по отрицательным мотивам, шестерых освободили от занимаемых должностей, еще 15 человек были признаны не соответствующими требованиям. Остальных привлекли к дисциплинарной ответственности различной степени: так, 40 прокуроров привлекли к ответственности за нарушения Кодекса чести. Только в 2017 году были зарегистрированы уголовные дела в отношении 10 сотрудников Генпрокуратуры, семеро из них занимали руководящие должности. Двое уже осуждены, еще три дела в суде, пять расследуются спецпрокурорами. За пять предыдущих лет в отношении прокуроров было заведено лишь семь уголовных дел», — говорится в распространенном через СМИ сообщении пресс-службы ведомства.

Комитет национальной безопасности провел на неделе операцию, в ходе которой в Южно-Казахстанской области были задержаны 11 человек «по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни».

Knb.kz Сотрудники КНБ и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Счетный комитет на этой неделе подвел итоги аудита использования средств республиканского бюджета и активов квазигосударственного сектора, выделенных Аэрокосмическому комитету министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

«По итогам государственного аудита Счетным комитетом установлены финансовые нарушения на общую сумму 3 637,7 млн тенге (650 млн рублей), неэффективное использование бюджетных средств — на 646,1 млн тенге (115,6 млн рублей) и 36 фактов процедурных нарушений — на 24 812,5 млн тенге (4,4 млрд рублей). В ходе государственного аудита возмещено и восстановлено 2 640,8 млн тенге (472,4 млн рублей), в том числе в доход республиканского бюджета — 11,4 млн тенге (2 млн рублей), по бухгалтерскому учету — 2 562,9 млн тенге (458,5 млн рублей) и посредством выполнения работ, оказания услуг — 66,5 млн тенге (11,9 млн рублей)», — пишет ведомство.

Счетный комитет также опубликовал результаты аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие системы здравоохранения Республики Казахстан.

«По итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на сумму 31,2 млрд тенге (5,6 млрд рублей), 101 процедурное нарушение — на 31,4 млрд тенге (5,6 млрд рублей), факты неэффективного планирования и использования бюджетных средств — на 46,8 млрд тенге (8,4 млрд рублей). В ходе государственного аудита сумма финансовых нарушений восстановлена и возмещена в полном объеме, к административной ответственности привлечены 3 юридических и 14 должностных лиц», — говорится в отчете.

Вооруженные силы страны приняли участие в международных антитеррористических учениях, которые проходили в Пакистане, а также в антитеррористических учениях «Прабал-Достык-2017», которые проходили в Индии. Кроме того, на неделе была проведена оперативная переброска воинского контингента в Таджикистан для участия в учениях «Боевое братство — 2017».

(сс) Amway Kokshetau Казахские буквы до перехода на латиницу

Военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Сакеном Жасуковым приняла участие в 15-й международной выставке Dubai Airshow 2017 в ОАЭ. Также глава казахстанского оборонного ведомства встретился с министром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Ахмедом аль-Бауарди. Стороны обсудили перспективные направления развития военного сотрудничества и подтвердили намерения об их переводе на плановую основу.

Парламент

На этой неделе Сенат (верхняя палата) принял закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018−2020 годы». Сообщается, что его размер на 2018 год определен в сумме 2,6 трлн тенге (0,47 трлн рублей), на 2019 г. — 2,3 трлн тенге (0,41 трлн рублей), на 2020 г. — 2,0 трлн тенге (0,36 трлн рублей). Кроме того, рассмотрен законопроект «О республиканском бюджете на 2018−2020 годы». Сообщается, что после детального обсуждения законопроект с поправками сенаторов направлен обратно в Мажилис (нижняя палата). Сенаторы рассмотрели и вопросы совершенствования бюджетного законодательства.

«Предлагается включить в Прогноз макропоказателей дополнительные параметры и сведения в виде прогноза внутреннего и внешнего правительственного долга на плановый период, оценки устойчивости государственных финансов. Предлагаемые расширение охвата и углубление детализации предоставляемых материалов к проекту закона о республиканском бюджете позволят парламенту и общественности иметь более полную информацию о состоянии государственных финансов, реально оценить планируемые объемы и направления поступлений и расходов бюджета. Кроме того, будет предоставляться информация об учете рекомендаций Счетного комитета, внесенных в рамках предварительной оценки проекта республиканского бюджета. В целях определения эффективности планируемых к расходу средств вносится изменение в Бюджетный кодекс, в соответствии с которым бюджетная заявка будет включать расчеты по видам расходов с описанием влияния завяленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ», — передает пресс-служба Сената.

Knpk.kz Коммунистическая народная партия Казахстана

На этой неделе от сенаторов поступило три депутатских запроса:

Мажилис (нижняя палата) на пленарном заседании одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

«Законопроект предусматривает изменения в УПК, а также в законы «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О прокуратуре». Предлагается, в частности, сократить срок задержания подозреваемого без санкции суда с 72 ч. до 48 ч., а несовершеннолетних — до 24 ч. Это за исключением случаев, когда настоящим УПК прямо предусмотрена допустимость задержания лица без санкции суда на срок не более 72 часов. От прокуратуры передается суду санкционирование таких следственных действий, как залог, освидетельствование, получение образцов, проведение негласных следственных действий. Вводится институт приказного права. В качестве новеллы также предлагается перевести уголовный процесс в цифровой формат», — передает пресс-служба Мажилиса.

Кроме того, во втором чтении одобрен проект законодательных изменений в Кодексе об административных правонарушениях, одобрен ратификационный акт — Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечение их возврата.

Депутатских запросов от мажилисменов на этой неделе 11, из которых можно выделить следующие:

Партии

Партия «Ак Жол» обнародовала итоги исследования «Проблемы профилактики молодежной преступности в г. Усть-Каменогорске». В нем отмечается, что за последние девять месяцев рост преступности среди несовершеннолетних составил 30,9%. При этом несовершеннолетние составляют 26% от числа горожан.

«Подростки стали чаще совершать такие преступления, как разбой, грабежи, кражи. С начала года в совершении уголовных правонарушений приняли участие 73 несовершеннолетних (67 — в 2016 г.). Чаще стали совершать преступления молодые люди в возрасте с 14−15 лет — в текущем году отмечено 17 фактов», — пишет пресс-служба партии.

По мнению представителя партии, тревогу вызывает наркоситуация: по состоянию за 9 месяцев 2017 года по г. Усть-Каменогорску на наркологическом учёте в областном наркологическом диспансере состоит 196 подростков от 15—18 лет, употреблявших все виды психоактивных веществ. Рекомендации, подготовленные авторами исследования, будут направлены в акимат (администрацию) Усть-Каменогорска, а также в департамент внутренних дел и прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Партия «Ак Жол» напомнила о скандале, поднятом на прошлой неделе. Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали новый массив документов. В них приведены списки владельцев офшоров, где указаны имена министра оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбита Атамкулова и главы национальной компании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева. В этой связи акжоловцы вновь подняли вопрос о деофшоризации и противодействии коррупции. В своем депутатском запросе они предлагают отменить принцип банковской тайны для зарубежных банковских счетов и участия в зарубежных предприятиях руководителей национальных компаний, а также рассмотреть вопрос о разработке и внесении в парламент законопроекта «О деофшоризации национальной экономики».

Также партия «Ак Жол» подняла перед правительством вопрос о правомерности действий/бездействия антимонопольного органа в отношении казахстанских производителей и поставщиков взрывчатых материалов. Еще одна тема, поднятая повторно, — это приватизация медицинских учреждений. Кроме того, акжоловцы совместно с «Нур Отаном» просят провести мероприятия в честь 100-летия партии «Алаш».

Один из острых запросов сделан Народными коммунистами и касается проблемных заемщиков, их сейчас насчитывается порядка 1 млн человек. В запросе отмечается, что государство более мягко обходится с людьми, уличенными в хищении государственной собственности, чем с «проблемными» заемщиками.

«Принимая во внимание огромную государственную помощь и поддержку частным банкам — только за 2017 год около 3 триллионов народных тенге, а заемщикам на рефинансирование с 2009 года по сегодняшний день выделено только 250 миллиардов тенге, необходимо отметить, что сложившаяся между банками и проблемными заемщиками ситуация не разрешима без государственного вмешательства», — акцентируется в запросе.

Также Народные коммунисты в очередной раз подняли тему ценообразования. Они тоже критикуют антимонопольные службы за бездействие.

Один из самых актуальных запросов был подготовлен депутатами партии «Нур Отан» и Ассамблеи народа Казахстана. В нем депутаты перечисляют, к каким проблемам привела отмена дифференцированного тарифа на электроэнергию по зонам суток, и просят правительство «внести изменения в тарифную сетку, в существующие тарифы на электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на граждан, бизнес и избежать роста цен на продукты питания».

Другой запрос подготовлен депутатами Ассамблеи народа Казахстана, «Нур Отана» и «Народных коммунистов». В нем описывается текущая ситуация с ветеринарно-санитарным контролем.

«Особую озабоченность вызывает бесконтрольное перемещение, а также не прекращающаяся контрабанда скота со стороны сопредельных стран, особенно из Кыргызстана, неблагополучного по особо опасным заболеваниям животных. Принимаемые меры с целью пресечения бесконтрольного перемещения скота через государственную границу и недопущения заноса особо опасных болезней животных на территорию страны пока еще не дают должных результатов… Подворный убой скота, минуя убойные пункты, которые сегодня загружены всего на 30−40%, продажа ветеринарных справок, бесхозные и стихийные скотомогильники, а также низкий ветеринарный санитарный контроль за качеством сырья и продукции животного происхождения становятся привычным явлением и свидетельством недееспособности ветеринарной службы в полной мере решать свои задачи. Тайной за семью печатями остается ситуация на рынках, где все отдано на откуп частным структурам. Острая нехватка специалистов усугубляется искусственно созданным перекосом в распределении ветеринарных работников. Так, большинство ветеринаров заняты инспекционной и офисной работой, а не практической деятельностью. В 80% сельских округов отсутствуют здания ветеринарных станций с необходимым оборудованием», — говорится в их запросе.

Еще один запрос нуротановцев касается окружающей среды. В нем депутаты отмечают, что не все деньги, поступающие за эмиссии в окружающую среду, идут на природоохранные меры. Они предлагают усилить ответственность местных исполнительных органов за состояние окружающей среды в регионах; поручить местным исполнительным органам максимально обеспечить финансирование природоохранных мероприятий из средств, поступающих в качестве платы за эмиссии в окружающую среду; поручить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды обеспечить эффективный государственный контроль за фактическими выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду предприятий-загрязнителей.

Еще один актуальный запрос партии «Нур Отан» касается вопроса увеличения числа спецвагонов для транспортировки зерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Гражданское общество

На неделе президент общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова рассказала о взаимодействии государства с НПО. По ее мнению, несмотря на ужесточение законодательства в сфере НПО, государство всё больше и больше делится с «третьим сектором» своими полномочиями. Правда, о равномерном развитии НПО в Казахстане пока говорить рано, но, по словам Илеуовой, наиболее сбалансированная ситуация с НПО сложилась в Кустанайской области, а наименее благоприятная — в Джамбульской.

«Сейчас идёт расширение сотрудничества. Количество управлений акиматов, которые давали госсоцзаказ, с каждым годом растет. Раньше только управление внутренней политики было главным заказчиком, сейчас же — управление молодежной политики, управление соцзащиты, по делам религии, здравоохранения и др. 9 госорганов выделяют госсоцзаказы. Даже Генпрокуратура и МВД выделяют госсоцзаказ! Объемы, разумеется, у всех разные… В целом, как показало исследование, госорганы довольны таким сотрудничеством. Но в то же время нельзя не отметить то, что НПО подпадает под деятельность госорганов. То есть я хочу сказать, что НПО теряют самостоятельность. Поскольку местные меценаты не развиты, благотворительность носит спорадический характер, международные доноры уходят, то государство становится чуть ли не единственным источником финансирования НПО. В итоге возникает конкуренция за деньги из бюджета. И как следствие — отношения внутри сектора ухудшаются, сектор не развивается в достаточной мере активно», — говорит Гульмира Илеуова.

НПО отмечают ухудшение ситуации с усыновлениями детей, случаи покупки и продажи детей. Сообщается, что проблемы с усыновлением были порождены рядом поправок, внесенных в 2016 году, а если точнее — законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Осложняющим фактором является и бюджет в размере 12 млрд тенге (2,15 млрд рублей), которые ежегодно выделяются на содержание детских домов. В итоге те, кто хочет законно усыновить детей, не всегда это могут сделать, что толкает их на различные «черные» и «серые» схемы.

«Необходимо изменить порядок учета детей-сирот. Изначально, если получена информация о ребенке, тут же ее надо вносить в систему. Иначе здесь огромный простор для коррупции. У нас есть система e-gov, где четко определены сроки исполнения. Здесь тоже необходимо это сделать. Например, в течение месяца прописать обязанность поместить ребенка в семью, и только если это невозможно, он идет в дом ребенка. Убрать пункт из закона о согласии на усыновление только для родственников. Убрать пункт о первичном обращении для усыновления по месту нахождения ребенка, его еще не выбрали, усыновители не знают, где его найдут. Вывести комитет по охране прав детей из ведения министерства образования, он должен быть межведомственным, при правительстве. Либо относиться к министерству социальной защиты. Уполномоченный по правам ребенка сегодня работает на общественных началах, с непонятными функциями и обязанностями. Но он должен быть при президенте, так же, как у нас существует уполномоченный по правам человека. Возможно, что после того, как ситуация с усыновлением по закону не будет напоминать хождение по кругам ада, теневые схемы перестанут пользоваться повышенным спросом. И продажа детей прекратится. Даже в послевоенном 1947 году в Казахстане не было столько сирот в детских домах, как сегодня. Детей не покупали, их просто брали в семьи и растили как своих», — говорит юрист, волонтер общественного фонда «Добровольное общество «Милосердие» Юрий Юрин.

В минувшую неделю состоялся первый Республиканский мажилис Общественных советов. Напомним, общественные советы были созданы в 2016 году «с целью реализации принципов подотчетного государства, отраженных в пяти институциональных реформах и 100 шагах Плана нации». В Казахстане действуют 229 общественных советов на республиканском и местном уровнях, в их составе более четырех тысяч человек. Сообщается, что за период своей деятельности Общественные советы рассмотрели более 9 тысяч проектов нормативно-правовых актов (НПА). Это означает, что члены советов дали свои замечания почти к каждому десятому проекту НПА. А какой процент этих замечаний учтен, пока не сообщается. Кроме того, на общественные слушания было вынесено более 600 социально значимых тем, затрагивающих вопросы водоснабжения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния, качества медицинских услуг. В целом было признано, что, несмотря на то, что требуется еще решение ряда вопросов организационного характера, общественные советы являются эффективной площадкой для коммуникации населения и государственных органов.

«Внедрена отчетность руководителей госорганов всех уровней о результатах работы. Так, в текущем году 213 акимов всех уровней, первые руководители министерств и около 1300 руководителей местных исполнительных органов отчитались перед членами Общественных советов… В целом практика деятельности общественных советов позволяет уже сегодня сделать вывод о том, что создан реальный общественный институт и конструктивная диалоговая площадка для выражения мнений гражданского общества по самым различным вопросам», — сказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, выступая на мероприятии.

Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» опубликовал результаты исследования на тему «Люди, которые живут рядом: пенсионеры». В нем перечислен ряд проблем, с которыми сталкиваются люди пенсионного возраста, а также дана небольшая справка:

«Согласно демографическим прогнозам, доля пенсионеров по возрасту будет увеличиваться: каждые пять лет их количество будет возрастать примерно на 300 тысяч человек, и к 2030 году достигнет 3 млн, что составит более 14% от общей численности населения страны (Аналитический доклад «Демографический прогноз РК: основные тренды, вызовы, практические рекомендации», МЭБП РК, Астана, 2014 г.). Т. е. с каждым годом «заслуженно отдыхающих» в нашем окружении будет прибывать. И это заставит общество обращать больше внимания на проблемы пенсионеров, причем не только в плане адаптации инфраструктуры, но и в вопросах социальной поддержки и восприятия в целом. Анализ данных показал, что в региональном разрезе первыми с этим проблемами могут столкнуться такие промышленные регионы, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области, где отмечаются самые высокие доли пенсионеров, как среди женщин, так и среди мужчин», — пишет фонд.

Протестные настроения

В негативном фокусе оказалась государственная политика по борьбе с деструктивными религиозными течениями. Стало известно, что в Южно-Казахстанской области группа верующих, которых считают «представителями салафитского течения», уже написала жалобу в прокуратуру. В ней действия полицейских расцениваются как «клевета» и «нарушение их конституционных прав». Дальше жалоб пошли родители школьниц, которых не пускают в учебные заведения в платках. В Уральске они подали в суд на директоров учебных заведений, и слушания состоятся на днях. Более того, группа родителей требует отмены норм, запрещающих в школах религиозную атрибутику.

«Группа родителей школьниц в платках в Актюбинской области тем временем обратилась в суд в Астане — по месту нахождения министерства образования и науки. Истцы требуют аннулировать приказ № 26 министерства образования и науки от 14 января 2017 года «Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования». Точнее, настаивают на отмене одного пункта приказа, который гласит, что «включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается». Представитель истцов из Актобе говорит, что эта норма, по его мнению, противоречит Конституции и ратифицированным Казахстаном международным соглашениям, гарантирующим свободу вероисповедания», — пишет «Радио Азаттык».

Вызывает недовольства и утвержденный вариант латинского алфавита для казахского языка, так как, по мнению ряда экспертов, апострофы усложнят казахский язык и сделают его нечитабельным. Продолжается недовольство и по законопроекту по адвокатуре. В фокусе внимания и вопрос низкой оплаты труда педагогов.

На неделе стало известно, что осужденный глава Союза журналистов Сейтказы Матаев может получить условно-досрочное освобождение — суд уже удовлетворил его ходатайство. Осталось ждать действий прокуратуры, которая в течение 15 дней может подать протест на решение суда. ОО «Казахстанский МедиаАльянс» приветствовал решения суда и выразил тревогу о судьбе второго фигуранта, проходившего по делу с Сейтказы Матаевым — его сына Асета Матаева. Тут можно отметить, что возможность подать ходатайство по условно-досрочному освобождению у Асета Матаева наступит только весной 2018 года, так как он не попадал под амнистию, а соответственно, и сокращение срока отбывания наказания, как это было у Сейтказы Матаева.

Нормативно-правовые документы

Президент Казахстана подписал на этой неделе следующие нормативно-правовые документы:

Закон Республики Казахстан «О ратификации письма-соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 [участки в Магнистауской области] — проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития»;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы»;

О признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан (Приложение).

Правительство тем временем утвердило «Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции». Кроме того, правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления, согласно которому из плана законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2017 годисключаются такие НПА, как «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан».

На публичном обсуждении находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана». Из перечня направлений деятельности Ассамблеи исключается такой пункт, как «обеспечение общественно-политической стабильности», а также меняется цель, и теперь она будет состоять в «обеспечении общественного согласия в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности всех этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа». Кроме того, из основных задач Ассамблеи исключается такой пункт, как «возрождение», но остается «сохранение и развитие культуры, языков и традиций народа Казахстана», однако расширяются полномочия Совета Ассамблеи.

Также в публичное обсуждение поступили такие документы, как:

Тренды

Уже почти два месяца президент Киргизии периодически выступает с критикой Казахстана, но большинство тяжеловесов казахстанского политического поля до сих пор отмалчивались. Только на этой неделе прозвучали первые официальные оценки действий киргизского президента. Исключение составили МИД и правительство, отреагировавшие по долгу службы. Самым интересным является то, что ответственность почему-то возлагается на «четвертую» власть, хотя процесс «вырывания зубов» у этой самой власти давно является поводом для критики государственной политики.

Правительство на этой неделе предложило ряд эффективных мер по улучшению сферы сельского хозяйства. Если точнее, то по исправлению недочетов прошлого периода. Другой вопрос — сама реализация и контроль за исполнением. Также необходимо, чтобы парламент все-таки перестроился под принятые в 2017 году поправки и пользовался всеми представленными ему полномочиями в части контроля деятельности правительства.

Наконец-то сообщество финансистов осознало, что тоже ответственно за ситуацию с банками, и попыталось выработать общую позицию по отношению к политике государства в этой области. Это похвально, но будет еще лучше, если будут учтены и интересы заемщиков, о которых говорит КНПК.

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