На этой неделе казахстанцы были обеспокоены ростом цен на бензин, а также озадачены поиском ответа на вопрос «почему нефтедобывающий Казахстан остался без авиатоплива?». Поводом послужило заявление национального авиаперевозчика «Эйр Астана» о том, что в Казахстане под угрозу поставлено регулярное авиасообщение. По сведениям авиаперевозчика, ввоз авиационного топлива из России сократился, а на Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе, который является единственным стабильным производителем авиационного керосина в Казахстане, в октябре и ноябре 2017 года будут проводится ремонтно-профилактические работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

На это министерство энергетики Казахстана отреагировало практически сразу — вице-министр Асет Магауов пояснил, что проводимая модернизация касается дизельного топлива и никак не повлияет на объёмы производства керосина и бензина. В тот же день в соцсетях появились публикации, где утверждалось, что «Эйр Астана» намеренно нагнетает обстановку, якобы с целью вынудить правительство предоставить ей дешевое субсидированное авиатопливо. Подобные обмены громкими заявлениями являются ежегодным явлением и, похоже, не утратят своей актуальности, пока Казахстан не будет на 100% обеспечивать себя авиатопливом.

В центре внимания и тема транзита власти, а также ожидания больших кадровых перестановок. С учетом этих настроений особое внимание привлекают рейтинги государственных деятелей. К примеру, по версии Sayasat.org, первое место в рейтинге по результативности курируемой сферы и выполнению поручений главы государства занимает руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков. На втором месте расположился председатель КНБ Карим Масимов, а на третьем — премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Тройка аутсайдеров рейтинга представлена председателем Конституционного совета Игорем Роговым, министром обороны Сакеном Жасузаковым и министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым — они заняли 32, 33 и 34 места соответственно.

Продолжает оставаться актуальной тема перевода казахского языка на латиницу. На этой неделе казахстанская общественность вновь пыталась найти ответ на вопрос, почему вдруг понадобилось так кардинально менять алфавит.

Высказывалась версия о том, что таким образом идет активное выдавливание русских из Казахстана. Есть и противоположная точка зрения: в интеллектуальной среде, к примеру, вызывает тревогу миграция русских и русскоязычных в Россию, так как идет значительная утечка «мозгов» и квалифицированных кадров.

В Казахстане же в это время объявили о создании открытой базы данных по аналитическим и социологическим исследованиям. Сообщается, что в базе содержатся 1255 исследований городских и областных акиматов (администраций) и 716 исследований госорганов, проведенных за период с 1991 по 2016 год.

Казахстанские СМИ, наконец, обратили внимание на законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Речь пока идет о различных организационных вопросах.

«У адвокатуры накопилось огромное количество организационных и процессуальных проблем. Этот законопроект наши проблемы в уголовных, административных, гражданских делах не решает вообще никак. Это огромный его недостаток и недочёт. Элементарно, мы не можем заходить в здание суда, прокуратуры или ДВД с ноутбуками или мобильными телефонами. Нас досматривают, проверяют делопроизводство, на запросы мы получаем отписки. У нотариуса больше доступа к информации, чем у адвокатов. Вроде есть реформы положительные, но вот основные проблемы так и остаются нерешёнными», — сказал Джохар Утебеков, комментируя законопроект.

Напомним, в середине сентября адвокатское сообщество выступило против отмены закона «Об адвокатской деятельности». Такая мера предусматривалась в законопроекте министерства юстиции «О юридической помощи». На волне возмущения адвокатов министерство юстиции убрало в архив концепцию законопроекта, выставленную для публичного обсуждения в конце августа 2017 года, и представило адвокатам уже законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». В публичное обсуждение документ поступил только 20 сентября. Критика законопроекта на этом не завершилась — большинство предлагаемых новшеств продолжает вызывать неприятие у казахстанских адвокатов.

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Из международных событий — на неделе стало известно, что Узбекистан выплатил Казахстану более 130 млн долларов США в счет долга за поставленную электроэнергию. Остаток составляет 11 миллионов 330 тысяч тенге (около 33 тыс. долларов США).

В последнее время очень много говорится об улучшении сотрудничества Казахстана и Узбекистана в целом, но проблем еще много. К примеру, на этой неделе автопроизводители Казахстана обратились за помощью к министру нацэкономики Тимуру Сулейменову. Они просят либо помочь им в выходе на рынок Узбекистана, либо запретить поставки узбекских машин. Такая ситуация сложилась вследствие разницы в пошлинах.

«Стоит подчеркнуть, что неравноправное положение Казахстана и Узбекистана в поставках автомобильной техники сохраняется на протяжении почти полутора десятилетий. В период с 1996 года предприятия узбекского автопрома экспортировали на рынок Казахстана более 85 тыс. автомобилей на сумму $720 млн. Продукция узбекских автопроизводителей не облагается таможенными пошлинами и акцизами при пересечении границы РК. Поставки же казахстанской автомобильной техники на рынок Узбекистана равны нулю — доступ заблокирован жесткими таможенно-тарифными барьерами», — пишет председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Даулет Бакберген.

Президент

Нурсултан Назарбаев начал неделю с телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор касался урегулирования ситуации в Сирии. Также главы государств рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

В обозреваемый период президент Казахстана провел встречи с министром обороны страны Сакеном Жасузаковым и президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.

Также Нурсултан Назарбаев на неделе отправил ряд телеграмм:

• с поздравлениями федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю победы Христианско-демократического союза в выборах в Бундестаг Германии;

• с соболезнованиями родным и близким бывшего премьер-министра Узакбая Караманова в связи с его кончиной.

Правительство

На заседании правительства обсуждался вопрос обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов Казахстана. С докладами выступили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, министр образования и науки Ерлан Сагадиев и министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Вторым пунктом стал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности». Его представил председатель Национального банка Данияр Акишев. Он сообщил, что одним из новшеств будет внедрение онлайн-страхования, которое предполагает создание Единой страховой базы данных (ЕСБД) по страховым договорам. Помимо этого, предусматривается введение временного страхования, обязательного страхования выезжающих туристов, а также расширение полномочий страхового омбудсмена на все классы страхования с сохранением права сторон на обращение в суд и дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат.

Третьей темой заседания стал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду». С докладом министра национальной экономики Тимура Сулейменова можно ознакомиться по ссылке.

На этой неделе премьер-министр Казахстана распределил обязанности между своими заместителями и руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана. Подробнее с тем, как теперь будет поделена зона ответственности в правительстве Казахстана, можно ознакомиться по ссылке.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на неделе провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. Сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в космической отрасли — в частности, рассмотрена повестка предстоящего заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».

Премьер-министр Казахстана также провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и заседание совета директоров ФНБ «Самрук-Қазына». Были рассмотрены инвестиционная политика фонда, инвестиции в новые отрасли и внесение изменений в ключевые показатели деятельности членов правления фонда.

Правительство на неделе провело пресс-конференцию о применении в сельском хозяйстве новых технологий, представленных на выставке «Экспо-2017», прошедшей в Астане. Спикерами выступили вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева, заместитель председателя правления АО «КазАгро» Гульназ Атамкулова, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Аскар Наметов и доктор PhD кафедры водных ресурсов и мелиорации Казахского национального аграрного университета Зулпыхар Бауыржан.

Постановлением правительства Казахстана Бауржан Бекешев назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Силовики

Делегация МВД Казахстана во главе с министром Калмуханбетом Касымовым приняла участие в работе 86-ой сессии Генеральной Ассамблеи Международной Организации уголовной полиции — Интерпола, которая проходила в столице Китая. Сообщается, что министр внутренних дел Казахстана встретился с министром общественной безопасности КНР Го Шенкунем, а также с Генеральным секретарем организации Юргеном Штоком и с министрами внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, Белоруссии Игорем Шуневичем, Таджикистана Рамазоном Рахимзодой, Молдавии Александром Жизданом, с которыми обсудил вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной преступностью, международного розыска и экстрадиции уголовных преступников.

29 сентября проведено V заседание Совместной коллегии МЧС Белоруссии, МВД Казахстана и МЧС Российской Федерации. Сообщается, что на мероприятии были рассмотрены вопросы подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС, приграничного сотрудничества по вопросам реагирования на ЧС трансграничного характера, обеспечения безопасности на водных объектах, обмена опытом по вопросам предупреждения селей и использования данных космического мониторинга, подготовки сил и средств к реагированию на возможные землетрясения, тушения пожаров в новостроящихся высотных зданиях.

В тот же день было проведено еще одно мероприятие — III заседание Объединенного научно-технического совета спасательных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации. В ходе заседания обсуждены вопросы организации и подготовки специалистов, осуществления государственного пожарного контроля, пути и способы повышения его эффективности, внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольных мероприятий, подготовки к вступлению в действие технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

26 сентября Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции провело совещание по вопросам дальнейших мер по повышению качества оказания государственных услуг под председательством заместителя председателя ведомства Алика Шпекбаева.

28 сентября Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Министерством информации и коммуникаций Казахстана, а также Программой развития ООН в Казахстане организовали научно-практическую конференцию на тему «Открытость и подотчетность государства — основа современной антикоррупционной политики».

В тот же день председатель Агентства Кайрат Кожамжаров, который также является главой Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ, открыл заседание совета в Казани. В соответствии с принципом ротации, по итогам заседания председательство в Совете перешло от Казахстана к России, и теперь председателем Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ является генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Сопредседателями избраны председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана Кайрат Кожамжаров и генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Следующее заседание Совета пройдет в 2018 году в Армении.

Глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков на неделе доложил Верховному главнокомандующему и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Парламент

Основное событие в Сенате (верхняя палата) — это официальный визит спикера палаты в Узбекистан. В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев был принят президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также провел переговоры с главами обеих палат узбекского парламента.

В Мажилисе (нижняя палата) прошел «правительственный час», на котором депутаты заслушали доклад министра внутренних дел Калмуханбета Касымова «О мерах, принимаемых министерством внутренних дел и местными исполнительными органами по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан, на 2017—2019 годы». Он рассказал, что в последние годы «тюремное население» страны существенно сократилось — с 57 тыс. в 2011 году до 35,5 тыс. в 2017. Также он сообщил, что в перспективе баланс осужденных по мерам уголовного наказания должен измениться — предполагается, что тех, кто приговорён к лишению свободы, будет меньше, а тех, кто остаётся на свободе под надзором службы пробации и полиции, — значительно больше. С содокладом выступил председатель комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, который рассказал о проблемах и путях их решения. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

По итогам пленарного заседания Мажилиса одобрен пакет ратификационных законопроектов с Саудовской Аравией — соглашения о выдаче, а также о передаче осужденных лиц. Кроме того, взяты в работу Кодекс о недрах и недропользовании и ратификационный законопроект — Соглашение между Казахстаном и Туркменией о демаркации казахстанско-туркменской госграницы. На заседании было озвучено семь депутатских запросов, из которых можно выделить следующие:

Партии

Наибольшее количество запросов на этой неделе озвучили депутаты от фракции «Ак Жол». В одном из них они обратились к премьер-министру и генеральному прокурору с просьбой представить информацию, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана, с разделением суммы, поступившей в ходе легализации, и сумм, принудительно взысканных в результате действий фискальных и правоохранительных органов. Также они попросили рассказать, сколько попыток незаконного вывода капитала в офшорные зоны пресечено за этот период, и сколько денег предотвращено от вывода (в результате этих превентивных действий) из Казахстана.

«Объём таких потерь просто потрясает и сопоставим с годовым ВВП всей республики — мы приводили данные международной организации «Taxjusticenetwork» о том, что отток капитала из Казахстана в офшоры за 20 лет независимости составил около 140 млрд долларов США. Данные госорганов также близки к этим цифрам: в 2016 г. генеральная прокуратура озвучила сумму в 100 млрд. долларов, выведенных из страны за последние 10 лет. По данным Нацбанка РК, валовый отток прямых инвестиций за границу за последние 10 лет составил около 113 млрд долларов, из которых, по подсчетам Forbes Kazakhstan, 58,5 млрд долларов уплыло в офшоры, и всё это только официальные переводы. Об объеме «теневых» выводов мы можем только догадываться», — написали в они в запросе.

Второй запрос акжоловцев касается приватизации объектов государственной собственности.

«Основные президентские посылы остаются нереализованными — не обеспечена прозрачность и эффективность приватизации, затягивается процесс вывода крупных компаний на IPO/SPO, не обеспечено привлечение стратегических иностранных инвесторов, гарантирующих успешное функционирование объекта в дальнейшем», — написали депутаты и предложили ряд мер, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Следующий запрос акжоловцев касается деятельности фонда «Туристік Қамқор» (туристическая защита). Поводом для обращения стали проблемы семи казахстанцев, которые попали в серьезную аварию на территории Турции и оказались в затруднительном положении.

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В последнем запросе партия «Ак Жол» обратилась в правительство с предложением завершить пилотный проект по метадоновой терапии. Это уже третье обращение фракции по данной теме, и на этот раз адресатом стал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Это отличительная черта данной фракции — акжоловцы не реагируют на отписки и методично поднимают актуальные вопросы.

«Народные коммунисты» на неделе направили запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева и генерального прокурора Жакипа Асанова, где как раз подняли тему отписок, касающихся жалоб и обращений граждан. Ранее, в марте 2017 года, «Народные коммунисты» от имени всех депутатов Мажилиса выразили недовольство качеством ответов на депутатские запросы и попросили премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева «принять меры по совершенствованию взаимодействия правительственных органов с парламентом в свете изменений в Конституции, осуществленных по инициативе главы государства в целом и повышении ответственности профильных министерств и ведомств в работе с депутатскими запросами в частности».

Напомним, в Казахстане 10 марта 2017 года были приняты поправки в Конституцию, согласно которым расширяется роль Мажилиса при формировании правительства, а также усиливаются контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью Кабмина.

Второй запрос «Народных коммунистов» касался проблем семей с детьми-инвалидами, ознакомиться с предложениями можно по ссылке.

Партия «Нур Отан» на неделе также подняла актуальную тему. Нуротановцы рассказали, в каком состоянии находятся сейчас центры судебных экспертиз, и озвучили свои рекомендации министру юстиции Марату Бекетаеву, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Также по просьбе посольства КНР лидер партии «Ак Жол» Азат Перуашев встретился с журналистами ведущих китайских СМИ: «Жэньминь жибао», Информагентства Китай, Международного радио Китая, Телевидения Синьцзян. Сообщается, что встреча была посвящена предстоящему XIX-му съезду Компартии Китая. Всекитайский съезд КПК состоится 18 октября 2017 года в Пекине.

«Народные коммунисты» организовали в Алма-Атинском филиале три новых проекта: Женский клуб, Школа ораторского искусства и Дискуссионный клуб, а в Атырауском филиале провели общественную дискуссию на тему: «Ценовые потрясения. Как жить дальше?»

ОСДП вновь начал поднимать вопрос продажи земли иностранцам. В частности, сообщается, что, несмотря на мораторий, некоторые регионы реализуют землю крупным компаниям, которые, в свою очередь, продают ее по частям другим лицам.

Напомним, в мае 2016 года президент Казахстана объявил мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Речь идет о поправках, которые вызвали массовые акции протеста среди населения страны — тогда в семи городах Казахстана прошли митинги против норм, которые якобы разрешают иностранцам покупать земли сельхозназначения, а на самом деле касались аренды на длительные сроки.

Гражданское общество

В публичном обсуждении находится приказ министерства по делам религий и гражданского общества «Об утверждении правил предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них». Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Представители Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» на этой неделе встретились с заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана Аликом Шпекбаевым. Чиновник рассказал, что по результатам «Барометра мировой коррупции» Транспаренси Интернешнл за последние три года на треть снизилась доля граждан, дававших взятки, а также в четыре раза выросла доля граждан, готовых активно противодействовать коррупции. Он также представил результаты опроса Казахстанского института стратегических исследований: 80% респондентов заявили, что им за последний год не приходилось давать взяток. По итогам встречи участниками принято решение о запуске проекта, нацеленного на становление столицы как города, свободного от коррупции.

Напомним, «Первый антикоррупционный медиа-центр» — это порядка 70 активистов со всех регионов страны, которые ведут совместную работу в противодействие коррупции.

«24 сентября стало известно о перестановках в руководстве «Гражданского Альянса Казахстана». Как оказалось, прежний президент Альянса Нурлан Еримбетов подал в отставку еще в начале сентября. На вакантное место была предложена кандидатура бывшего мажилисмена и экс-руководителя молодежного крыла партии «Нур Отан» Танирбергена Бердонгарова — он и был избран президентом ГАК в середине сентября», — сообщает Информационно-аналитический центр, высказывая ряд критических замечаний и рекомендаций «Гражданскому Альянсу Казахстана».

Общественный фонд «ЦСПИ «Стратегия» представил небольшой исследовательский материал, ознакомиться с которым можно по ссылке.

Коалиция НПО Казахстана против пыток опубликовала отчет «О выполнении Казахстаном рекомендаций ООН в области борьбы с пытками».

Общественный совет города Алма-Аты на этой неделе провел обсуждение отчета Управления физической культуры и спорта за 2016 и первое полугодие 2017 гг. о достижении целевых индикаторов Программы развития города «Алматы 2020». Также был проведен круглый стол на тему: «Инвестиционная привлекательность города Алма-Ата и выбор секторов, наиболее нуждающихся в привлечении инвестиций». В ходе мероприятия Общественный совет дал городским властям ряд рекомендаций, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Общественный совет министерства образования и науки Казахстана на неделе обсудил инициативу партии «Ак Жол» об отмене Единого нацтестирования для молодежи, поступающей в вузы на платной основе.

RFCAratings на неделе опубликовал анализ строительного сектора Казахстана в 2016—2017 годы, а также представил ряд экспертных мнений на следующие темы:

Протестные настроения

В Алма-Ате прошел мирный митинг ветеранских организаций города. Его провели в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Ранее неизвестными лицами были деформированы тумбы на аллее городов-героев, отбиты буквы и звезды. Руководители ветеранских организаций города 20 сентября потребовали от городских властей организовать круглосуточный пункт полиции, оградить территорию Вечного огня декоративной оградой, разместить по территории парка необходимое количество камер видеонаблюдения, а на входах в парк — информационные стенды на трех языках с правилами поведения.

Еще одна акция прошла в виде пресс-конференции — привлечь внимание общества пытаются 38 дальнобойщиков, автомобили которых были конфискованы по приговору Кордайского районного суда Джамбульской области. Напомним, в июле 2015 года сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов Джамбульской области на таможенном посту «Кордай» задержали 38 грузовых машин с прицепами по подозрению в контрабанде. Они забрали груз к себе на склад, а автомашины вернули владельцам, но потом выяснилось, что груз пропал, но каким-то образом «дошел» до адресата в Москве. Хозяин груза был осужден, грузовики были вначале признаны вещественным доказательством по делу о контрабанде, а владельцы данных автомашин — свидетелями по данному делу. Суд постановил конфисковать «орудия преступления», которыми якобы являлись автомашины, причем принадлежат они не хозяину спорного груза, а водителям-дальнобойщикам, которые подрядились выполнить контракт по перевозке.

Негативные настроения на этой неделе связаны с действиями властей по выявлению и осуждению сторонников деструктивных религиозных течений. Отмечается, что в Казахстане растет число осуждённых по обвинению в причастности к экстремизму и терроризму, при этом распространено мнение, что вина некоторых из осуждённых по этим статьям не доказана.

В центре негативного внимания проект «Концепции реформирования системы управления многоквартирными жилыми домами в Республике Казахстан», разработанный АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», расходы Единого накопительного пенсионного фонда, слабость государственного архитектурно-строительного контроля, а также дело против правозащитника Алимы Абдировой, которую признали виновной в «клевете» в адрес Центра адаптации несовершеннолетних в Актобе.

Кроме того, продолжается волна недовольства качеством школьных учебников по русскому языку — группа учителей Алма-Аты обратилась к спикеру Сената (верхняя палата парламента) Касым-Жомарту Токаеву по поводу данной ситуации, а родители школьников в городе Уральске собрали 528 подписей под петицией на имя президента Казахстана с просьбой изъять из школьного процесса «отупляющие» учебники.

Нормативно-правовые акты

Для публичного обсуждения был представлен документ, согласно которому отменяются льготы и увеличивается экспортная таможенная пошлина на тяжелое дистиллятное жидкое топливо. Таким образом, министерство энергетики намерено перекрыть легализацию краденой нефти через мини-НПЗ.

В публичное обсуждение также поступили следующие документы:

• Закон «О естественных монополиях»;

• Концепция проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения»;

• Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта»;

• Об установлении морских коридоров и схем разделения движения;

• Внесение изменений и дополнений в Правила внутренней торговли;

• Внесение изменений и дополнений в Правила утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы), а также Правила утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;

• Внесение изменений в стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан;

• График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2018 год;

• Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от29 июня 2015 года № 7−1/587 «Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил»;

• Внесение изменений и дополнений в приказ по утверждению критериев оценки степени риска и проверочного листа в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов, а также в приказ «О распределении объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, и для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями».

Тренды

1. Казахстанские эксперты получат хороший инструмент для углубленного изучения происходящих в стране процессов. Кроме того, будет видно, на что и на кого тратят средства центральные и местные исполнительные органы в сфере исследований.

2. Поездка депутатов Мажилиса по регионам оказалась достаточно результативной — депутатские запросы содержат в себе актуальные и реальные проблемы населения. С одной стороны, озвучивая такие запросы, депутаты усиливают свою роль. Однако ранее даже на самые острые запросы от правительства поступала простая канцелярская отписка, которая не проясняла ни сути поставленных вопросов, ни того, будет ли решен вопрос вообще.

3. Зачистка религиозного поля от нежелательных элементов на фоне общего недоверия к правоохранительной системе является одним из самых непопулярных действий власти и способствует увеличению протестных настроений. При этом в регионах, где большое количество религиозных радикалов, никаких действий пока не наблюдается. Отчасти это объясняется нежеланием спровоцировать серьезные столкновения.