Елена Хованская

Автор

Документальный фотограф из Санкт-Петербурга. Закончила Академию Театрального Искусства, по специальности «Художник постановщик в театре кукол». Работала в России, Польше и Германии в сфере театра и мультипликации. В 2016-2017 прошла обучение в Школе «Докдокдок» в Санкт-Петербурге, по программе «Документальная фотография и фотожурналистика», а также участвовала в мастер-классе «Bildredaktion für Print, Web & Mobile» в Берлине. В настоящее время живет и работает в Германии. Публиковалась в изданиях Lenta.ru, Russia Beyond the Headlines, Humanistischer Pressedienst (hpd), Bird In Flight, Заповедник, The calvert journal, Вестник Европы, Russian Life Magazine, Contralto People, S-t-o-l, ИА REGNUM и др. <a href=http://www.khovanskaya.com target=_blank >www.khovanskaya.com</a>