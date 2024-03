Уганда — страна с одним из самых высоких показателей рождаемости в мире. Сегодня в стране проживает около 20 миллионов детей, не достигших совершеннолетия, из них 2,7 миллиона детей-сирот. Каждый год в Уганде рождается большое количество младенцев, но далеко не все семьи могут обеспечить им постоянную заботу и безопасное жилье. Из-за ряда факторов родители бросают своих детей. По оценкам правительства Уганды, только на улицах Кампалы, столицы Уганды, на сегодняшний день проживает около 15 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Елена Хованская ИА REGNUM Дэнис (18 лет) на дереве джекфрукт (хлебное дерево). Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети и их опекуны из приюта Window of Life спускаются по дороге в деревню Кибиро, расположенную на берегу озера Альберт. Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Джудит (4 года) на качели, во дворе детского приюта Window of Life. Масинди, Уганда

Растущее количество брошенных детей — одна из самых актуальных проблем Уганды. Процент новорожденных, найденных живыми, невелик. Сколько брошенных младенцев умирает ежегодно на улицах страны, не поддаётся официальной статистике. Мертвых детей находят в полях, во рвах у дороги, в лесах, мусорных баках и даже в выгребных ямах. В стране нет специализированных учреждений, принимающих отказников, поэтому молодые женщины оставляют малышей прямо на улице. Отсутствуют и организации, куда женщины могут обратиться за помощью, оказавшись в трудной ситуации.

Елена Хованская ИА REGNUM Тропинка, ведущая в центральный дом Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Подопечная детского дома Window of Life спит в одной из детских комнат во время дневного отдыха. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Двор в Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети играют во дворе. Прыгать на скакалке — одно из самых любимых развлечений в свободное от школьных занятий время. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети играют во дворе детского дома Window of Life. Масинди, Уганда

Причины, по которым матери оставляют своих детей, не особо отличаются друг от друга. Хуже всего ситуация выглядит в городах, куда молодые женщины приходят в поиске работы. Чтобы помочь своей семье, совсем юные девочки вынуждены работать горничными в состоятельных домах, нередко подвергаясь при этом физическому насилию со стороны хозяина. В попытке скрыть от родных причиненную им травму и позор, молодые мамы избавляются от младенцев сразу же после их рождения.

Елена Хованская ИА REGNUM Утилизация мусора в Уганде не развита. Местные жители сжигают отходы в собственных дворах. В Window of Life мусор уничтожается также на заднем дворе. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Роберт (7 лет), в Window of Life живет с самого рождения. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Джефри (6 лет) позирует для портрета на тропе к роднику. В Window of Life живет с рождения. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Ньянгома (16 лет), имеет аутическое расстройство, в результате которого девушка сильно отстаёт в развитии, не разговаривает и не обслуживает себя самостоятельно. Window of Life, Масинди, Уганда

Дом ребёнка Window of Life был основан в сентябре 2011 года как угандийско-польская инициатива. В настоящее время Window of Life является зарегистрированной негосударственной организацией, основной задачей которой является: обеспечить сиротам и брошенным детям из района города Масинди безопасный и любящий дом, дать шанс на новую жизнь и беззаботное детство. Мария (Maria Ndibwagana), основатель Window of Life говорит: «Мы хотели, чтобы матери, которые не хотят или не могут воспитывать своих детей, вместо того, чтобы оставлять их на помойке или на улице, приносили детей к нам. В 2011 году мы запустили проект Window of Life, который хотя бы некоторым из них поможет обеспечить необходимую заботу и уход».

Елена Хованская ИА REGNUM Садат (8 лет) поёт, представляя себя участником музыкального шоу. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Мария с детьми и опекунами из Window of Life варят яйца в горячих источниках Кибиро во время экскурсии к озеру Альберт. Кибиро, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети качаются на качелях во дворе детского дома. Window of Life, Масинди, Уганда

На охраняемой территории Window of Life находится три небольших дома и подсобные помещения. В каждом доме по 3 спальные комнаты. День в Window of Life начинается с шести часов утра, а основная повседневная жизнь подопечных проходит во дворе. В общей комнате большая семья собирается по вечерам или во время сезона дождей. Помимо детей, в Window of Life живут и работают: Мария — основатель и директор организации, Санни, Хоуп и Горетти — няни, которых в детском доме называют «тётями». В Window of Life проживают также три пса, петух и курицы, за которыми ухаживают исключительно дети.

Елена Хованская ИА REGNUM Утро во дворе детского приюта Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Вильям (12 лет) в поиске свежих яиц. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Эзра (3 года) играет на детской площадке с собакой. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети на игровой площадке. Window of Life, Масинди, Уганда

Window of Life — место, где подопечным предоставляется возможность получения образования (посещение местных и региональных школ), доступ к профессиональному обучению, а также развитие практических жизненно-необходимых навыков. Несмотря на то, что государственное образование в Уганде считается бесплатным, новый школьный семестр начинается со сдачи денег на школьные принадлежности, униформу, а также на туалетную бумагу.

Елена Хованская ИА REGNUM Начальный класс подготовительной школы, где дети в возрасте 3-5 лет начинают изучать цифры и английский алфавит. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Младшие дети Window of Life по дороге в школу. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM «Тётя» Горетти отдаёт туалетную бумагу в школьную комиссию для подопечных из Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Мария читает детям книгу во дворе Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети во время художественных занятий. За этими же столами происходит прием пищи и выполнение домашнего задания после школы. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Выполнение домашнего задания во время школьных каникул является обязательным. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Каждую неделю дети с опекунами-«тётями» ходят в баптистскую церковь на воскресную мессу. Хоуп с детьми во время молитвы. Masindi Miracle Centre Church, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Благословение детей перед новым школьным семестром. Джефри (6 лет) получает благословение, Пэнина (4 года) ожидает своей очереди, общаясь с местной девочкой. Masindi Miracle Centre Church, Уганда

Ответственность и самостоятельность в Window of Life прививается с юных лет. Во время каникул старшие девочки во всем помогают «тётям», приобретая необходимые знания для дальнейшей самостоятельной жизни. Обязанности по дому поделены на всех детей, в соответствии с их возрастом. «В нашем доме мы учим детей любви, уважению, ответственности и сотрудничеству. Мы верим, что эти качества позволят им обрести самостоятельность и в будущем отвечать за тех, кто будет зависеть от них», — Мария, директор Window of Life.

Елена Хованская ИА REGNUM Фортуна (8 лет) и Лаурен (6 лет) на одной из улиц в Масинди. Фортуна попала в приют в ноябре 2011 года, став первым приёмным ребёнком в Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Марта (7 лет) и Сандэй (3 года) переносят скамейку, чтобы обустроить себе место для стирки одежды. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети стирают свою одежду. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Старшие мальчики переносят платаны (овощные бананы) в подсобное помещение для хранения. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Эриа (7 лет) собирает новую метлу из прутьев во дворе детского приюта. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Джошуа (7 лет) во время бритья головы. Местный парикмахер приходит в приют раз в месяц, чтобы стричь детей. Window of Life, Масинди, Уганда

На сегодняшний день в Window of Life проживает 27 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. У каждого из них своя история. Истории страшные, порой несовместимые с человеческим существованием. Новорожденный, спрятанный в канаве; мальчик, родившийся в уборной и оставленный матерью в выгребной яме; девочка, которую нашли в лесу, прикрытую листьями папайи. Попадающие в приют младенцы обычно нуждаются в немедленной медицинской помощи. Первые недели проходят в борьбе за их жизнь. Мария дважды проиграла этот бой. Несмотря на огромные усилия, она не смогла спасти новорождённых мальчиков.

Елена Хованская ИА REGNUM Купание Эммануэля. Ребёнок попал в детский дом в ноябре 2019 года, сразу после рождения. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Хоуп с детьми в общей комнате Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети, получившие второй шанс в своей жизни, могут жить в безопасных домашних условиях, наслаждаться детством, ходить в школу. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Сандэй (3 года) спит на скамейке у окна в одной из комнат детского дома Window of Life. Масинди, Уганда

В Window of Life проживают и дети, попавшие в приют в старшем возрасте, имеющие близких родственников, которые их навещают или забирают на каникулы. Одним из таких примеров является Гладыс (17 лет). В 2015 году в результате несчастного случая девушка получила травму позвоночника. Сотрудники Window of Life обнаружили её полностью парализованной в отдаленной деревне, без медицинской помощи, в ужасном состоянии. Взяв на себя расходы за ее лечение, в больнице Мулаго в Кампале было проведено две операции и реабилитационный курс. Передвижение с помощью костылей не мешает сегодня Гладыс получать образование, быть физически самостоятельной и помогать «тётям» присматривать за малышами.

Елена Хованская ИА REGNUM Гладыс (17 лет) гладит бельё во дворе детского приюта. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Старшие девочки Гладыс (17 лет) и Грэйс (15 лет). Гладыс держит на руках Эммануэля, самого младшего ребёнка Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Дети играют во дворе Window of Life. Масинди, Уганда

Вильям (12 лет) и его брат Дэнис (18 лет) попали под попечение приюта шесть лет назад. До этого момента они никогда не ходили в школу, несмотря на то, что подготовительную школу в Уганде дети начинают посещать с трех-четырёх летнего возраста. В настоящее время юноши получают образование в школе-интернате недалеко от Кампалы, а в детский дом приезжают на каникулы, где их навещает бабушка и младшая сестра. По словам Марии, директора Window of Life: «Детский дом в Масинди — это, прежде всего, безопасное место для детей, наиболее в нём нуждающихся, место, где они могут начать новую жизнь».

Елена Хованская ИА REGNUM Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Мальчики в одной из спальных комнат. Window of Life, Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Водные процедуры перед сном во дворе приюта Window of Life. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Летний душ во дворе Window of Life. Дети моются самостоятельно. Малышам помогают воспитатели «тёти» и старшие дети. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Не обходится в Window of Life без ссор, слёз и обид, которые очень быстро забываются. Масинди, Уганда

Елена Хованская ИА REGNUM Грейс (15 лет) раскатывает тесто для приготовления лепёшек Чапати. Window of Life, Масинди, Уганда

В Window of Life проживают несколько детей, ожидающих своих матерей из тюремного заключения. По закону, детей, которые начали свою жизнь в тюрьме вместе с осужденными матерями, по достижению трёхлетнего возраста отдают на попечение родных, которые не всегда соглашаются принять малышей. «Наша миссия — предоставить сиротам и брошенным детям любящий дом, окружить их заботой и теплом, вернуть им беззаботное детство, которого они не имели или не смогли бы иметь из-за потери родителей или других сложных жизненных ситуаций».

Елена Хованская ИА REGNUM В Window of Life есть водопровод. Большая часть населения Масинди вынуждена приносить воду домой в канистрах. Window of Life, Масинди, Уганда