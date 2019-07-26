Куба: цена свободы
Куба — райский остров, с белоснежными пляжами, тёплым морем и красивыми женщинами. Сказочный край, где производят лучшие сигары в мире, где ром льётся рекой, а не танцуют только ленивые. Нет, это не выдумки и не преувеличения. Это туристическая Куба глянцевых буклетов. Есть и другая Куба, которую невозможно увидеть из окна отеля на пляжах в Варадеро, которую восторженные очевидцы чаще обходят стороной в своих рассказах. Красивая картинка «другой» Кубы ограничивается несколькими отреставрированными кварталами Старой Гаваны, куда обычно и водят туристов. Остров свободы, где все счастливы и равны — распространённый стереотип, уже давно не соответствующий действительности.
Утро многих кубинцев другой Кубы начинается с отоваривания карточек, а точнее, поиска продуктов, которые можно приобрести за сущие гроши (песо), положенных на каждого жителя Кубы ежемесячно. Место, где что-то «дают» видно и слышно издалека. Это всегда длинные и шумные очереди, в которых люди проводят часы, дни, годы… Есть, конечно, и супермаркеты, и в них даже что-то можно приобрести, правда, за CUC, по ценам, приближенным к европейским. Для кубинца, чей средний доход составляет 1$ = 1 CUC = 24 песо в день, товары из супермаркета — непозволительная роскошь. Разве что он таксист или держит кассу партикулярэ (жильё) для иностранцев, которые расплачиваются куками (CUC). Ситуацию не спасают и продовольственные рынки, с минимальным количеством ассортимента, но ценами намного ниже, чем в магазине.
Парадная Куба почтовых открыток, увы, далека от оригинала. В центральных районах Гаваны очень много аварийного жилья, рядом с которым страшно и небезопасно проходить. Множество зданий колониального барокко находится в ветхом, плачевном состоянии, в которых «проживают» целыми семьями. Часто люди занимают только первые этажи домов, так как вторые представляют собой полуразрушенные части стен, непригодные для использования. Особо популярны на Кубе дверные проёмы, а точнее ступеньки, ведущие в дом. На них всегда сидят люди. Просто сидят, курят, разговаривают и никуда не торопятся. МАНЬЯНА — «завтра», слово, бьющее все рекорды употребляемых на Кубе слов.
Какое «завтра» ожидает Кубу, сегодня можно только догадываться. По словам кубинцев, не променявших Остров свободы на иные континенты, жизнь на Кубе по сравнению с тем же 2000 г. изменилась в лучшую сторону. В конце 2010-го кубинское правительство во главе с Фиделем Кастро разрешило мелкое предпринимательство, значительно расширив список независимых профессий. Появление 178 самостоятельных видов деятельности, объявленных правительством на Острове свободы, было связано с попыткой предотвращения роста безработицы и социальных проблем. Многие кубинцы покидали государственные рабочие места, начиная частную деятельность в сфере торговли, общепита, бытовых услуг, сдачи в аренду жилья, фермерства. На улицах кубинских городов появились уличные торговцы, музыканты, таксисты.
Сегодня профессия таксиста является, пожалуй, одной из самых популярных и хорошо оплачиваемых на острове. Доходы таксиста в десятки раз (для сравнения, поездка из центра Гаваны в аэропорт стоит 25 CUC) превышают доходы квалифицированного инженера, который работает на государственном предприятии, получая около 1000 песо = 40 CUC в месяц. Разнообразие марок автомобилей, передвигающихся по улицам Гаваны, превосходит всякое ожидание: от американских раритетных лимузинов и «кадиллаков» с кожаными креслами, аккуратно запакованных в целлофан до стареньких изрядно потрёпанных советских «Жигули» и «Запорожцев». В провинции выбор средств передвижения расширяется также парнокопытным видом транспорта. Что и говорить, на любой вкус и кошелёк…
Сдача в аренду жилья на Кубе встречается повсеместно. Нужно заметить, что стоимость аренды для местного жителя и иностранного туриста существенно различаются. Но даже сдача сравнительно недорогого жилья иностранцу приносит владельцу значительную ежемесячную сумму, не затрачивая при этом излишних усилий хотя бы на изучение английского языка. И здесь достаточно даже базовых математических знаний, чтобы понять, честно трудящийся госслужащий на Кубе не может материально обеспечивать свою семью. Вот вам и социальное неравенство.
Английского языка на Острове свободы не знают, а если и говорят, то очень плохо. БРЕДА, которая, в конечном счёте, все же оказалась БРЭКФАСТОМ, останется в памяти надолго. А вот русский язык на Кубе помнят и охотно вступают в разговор, вспоминая студенческое прошлое в СССР. Одним из таких знакомых стал Эусебио из Сьенфуэгоса, который просто подошёл на улице, услышав русскую речь. В 70-х правительством Кубы Эусебио был отправлен, как и многие другие, подающие надежды кубинцы, в Россию. Учился в Ташкенте, в Гидрометеорологическом техникуме. Ярких воспоминаний о России осталось много, но студенческую экскурсионную поездку в Москву и Ленинград Эусебио вспоминает с особой ностальгией. Именно тогда он впервые увидел снег.
Эусебио до сих пор работает на государство, по профессии когда-то полученной в СССР. Живёт скромно, вместе с младшей дочерью. После развода Эусебио с женой старшая дочь осталась с матерью, а Изабель с отцом. Чтобы хоть как-то прожить на государственную зарплату, Изабель после основной работы бухгалтера в порту Сьенфуэгоса делает сувениры, вяжет одежду для девочек и дамские сумочки. Туристы неплохо покупают кубинский хэндмейд, выручка от которого и является пока основным доходом девушки. А ещё дополнительный заработок даёт ей возможность понемногу откладывать себе на свадьбу.
Обучению детей на Кубе уделяют особое внимание. Как и многие кубинцы, Эусебио считает, что родители должны сделать всё, чтобы их дети получили хорошее образование. Обе его дочери закончили университеты. Утром на улицах Кубы можно наблюдать вереницы машин, мопедов, велосипедов, конных повозок, да и просто пеших родителей с детьми в школьной форме. Дети на Кубе учатся в тех школах, которые есть и в тех условиях, которые существуют. Материально-техническое обеспечение кубинских школ оставляет желать лучшего, но есть квалифицированные учителя, и школы не пустуют. Сегодня на Кубе нет ни одного ребенка, не получающего школьное образование. Есть общественные библиотеки, колледжи и университеты. Есть молодое поколение с желанием учиться и с надеждой на лучшее будущее, что когда-то Куба возродится снова, но это уже будет совсем иная Куба.