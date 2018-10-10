Башкирия — крупнейший в России центр коневодства и кумысолечения. Издавна башкиры считались лихими наездниками, умело пользовались оружием, украсть коня и девушку считалось удальством.

Елена Хованская ИА REGNUM На одно ковровое изделие уходит от 2 недель до 6 месяцев, в зависимости от сложности узора и величины изделия. Ткёт Рабига Салиховна по нескольку часов в день, в основном зимой. Зимой в деревне меньше работы и больше времени. Село Саитбаба, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Утренний туман после дождя. Туман поднимается с реки Инзер и постепенно распространяется вдоль гор. Деревня Бриштамак, Белорецкий район, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Тереклы, деревня в Архангельском районе республики Башкирия — самая большая коренная деревня кумрык-табынцев. Название происходит от Тирэкле (т. е. место, где растет «тирэк» — разновидность тополя). Летом на холмах местные жители собирают дикую клубнику

Елена Хованская ИА REGNUM Кобылы ожидают первого доения. Здесь строгая иерархия: старшие и авторитетные проходят первыми. В сутки кобыл выдаивают от 3-7 раз через равные промежутки времени. Деревня Тереклы, Башкирия

Башкирская лошадь — уникальная по генотипу порода, которая отличается значительной холодостойкостью. Это позволяет содержать животных круглый год под открытым небом. Кумыс, приготовленный из кобыльего молока, известен с давних времен. В Башкирии по-прежнему придерживаются традиций, а изготовление кумыса в молодых башкирских семьях с каждым годом становится всё популярнее. Кобылье молоко вместе с закваской перемешивают в специальной липовой бочке, и так по 4 раза в сутки. От этого консистенция становится более густой, а кумыс приобретает лёгкий привкус липовой древесины. Часто в семье этим занимаются дети, кобылье молоко перемешивается вручную.

Елена Хованская ИА REGNUM В Башкирии по-прежнему придерживаются традиций, а изготовление кумыса в молодых башкирских семьях с каждым годом становится всё популярнее. Сезонная кумысная мини-ферма семьи Шайхиных. Деревня Тереклы, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Алина Шайхина сдаивает первое утреннее молоко. Молочная продуктивность кобыл в значительной степени зависит от своевременного сдаивания молока, по мере того как оно заполняет вымя. Сезонная кумысная мини-ферма семьи Шайхиных. Деревня Тереклы, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Обычно на кумысных фермах кобыл доят только днем, а ночью молоко высасывают жеребята. Сезонная кумысная мини-ферма семьи Шайхиных. Деревня Тереклы, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Юлдаш и Алмаз Шайхины помогают на семейной ферме. Сезонная кумысная мини-ферма семьи Шайхиных. Деревня Тереклы, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Кобылье молоко вместе с закваской перемешивают в специальной липовой бочке, и так по 4 раза в сутки. От этого консистенция становится более густой, а кумыс приобретает лёгкий привкус липовой древесины. Часто в семье этим занимаются дети, кобылье молоко перемешивается вручную. Юлдаш и Алмаз Шайхины.

Есть у башкирского народа поговорка, которая гласит: «Не зная прошлого, не найдешь верного пути в будущее». Актуальна она и сегодня. Башкиры считают, что должны стремиться к тому, чтобы на рубеже веков брать из истории лучшее.

Елена Хованская ИА REGNUM Хасан Гизатуллин во время работы, во дворе своего дома. Хасан Юсупович коренной житель деревни Бриштамак, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Дети играют на крыльце. Деревня Тереклы, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Интерьер деревенской кухни в доме коренного жителя Хасана Гизатуллина. Деревня Бриштамак, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Традиционные блюда, национальной кухни — лепёшки майлы икмєк и курут (корот). Майлы — с маслом, икмєк – хлеб. Сдобные лепешки, приготовленные в кипящем животном жире или масле. Курут — сухой кисломолочный продукт. Курут был изобретён кочевыми народами Центральной Азии. Село Саитбаба

Ткачеством башкиры занимаются очень давно. Этот вид домашнего промысла появился в Башкирии еще в 19 веке. Ковровое ткачество местных мастеров отличает необычный растительный узор и башкирский орнамент.

Елена Хованская ИА REGNUM На одно ковровое изделие уходит от 2 недель до 6 месяцев, в зависимости от сложности узора и величины изделия. Ткёт Рабига Салиховна по нескольку часов в день, в основном зимой. Зимой в деревне меньше работы и больше времени. Село Саитбаба, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Ткачиха Рабига Салиховна Ярмиева за ткацким станком. Село Саитбаба, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Аниса Туманшина, художник-постановщик башкирского государственного театра кукол постигает тайны коврового ткачества. Село Саитбаба, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Рабига Ярмиева и Аниса Туманшина в башкирских национальных костюмах. Село Саитбаба, Башкирия

Елена Хованская ИА REGNUM Семейный сундук с ковровыми изделиями в доме Рабиги Салиховны Ярмиевой. Древняя традиция — хранить дорогие и старинные изделия в сундуке и передавать детям и внукам из поколения в поколение. Село Саитбаба, Башкирия

Рабига Салиховна Ярмиева — знаменитая не только на все село Саитбаба, но и за его пределами ткачиха, рукоделием увлекалась с малых лет. По словам знаменитой мастерицы, ткачества в деревне не было несколько десятков лет, мастеров не осталось. А с 1993 года, благодаря Рабиге Ярмиевой, ремесло стало возрождаться. Древнему народному промыслу она обучила и своих землячек, преподавала уроки мастерства школьной учительнице, которая теперь учит рукоделию девочек. Сегодня за ковровыми изделиями Рабиги Салиховны приезжают не только со всей Башкирии, но и из других городов России.

Елена Хованская ИА REGNUM Вечер на берегу реки Инзер. Деревня Бриштамак, Башкирия