Совет по правам человека при президенте России выступил за создание единого органа в сфере миграции, за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за амнистию в 2024 году. Этими соображениями поделился с журналистами глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-завтраке 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент на встрече с Советом отреагировал на тему с амнистией и сказал, что можно об этом подумать», — уточнил глава СПЧ. Освобождение из заключения некоторых категорий «сидельцев», вполне возможно, удастся провести уже в наступающем году, если «всё проработать», добавил Фадеев.

Напомним, что ранее на площадке СПЧ обсуждался вопрос об амнистии для некоторых категорий заключённых-женщин. 4 декабря член Совета Ева Меркачёва предложила освободить из заключения тех женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, и тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или если потерпевшие не возражают.

«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отметил тогда президент и назвал примеры, которые привела Меркачёва, убедительными.

В её предложении, ещё раз напомним, шла речь о женщинах, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших (так что такое ненасильственное преступление, как мошенничество, под такую категорию не подпадает), или же потерпевшие не против освобождения таких женщин.

Сейчас, судя по контексту заявления Фадеева, СПЧ предлагает и освобождение для некоторых категорий заключённых-мужчин.

«Очень давно не было амнистии, и если она грамотно проводится, то это гуманистический сигнал обществу. И как сигнал это важно», — подчеркнул глава президентского Совета по правам человека.

Фадеев отметил, что сейчас в России «около 400 тысяч сидельцев, тогда как в тех же 90-х было около миллиона, то есть в целом система движется в позитивную сторону».

Это хорошая динамика, которую надо поддерживать, подметил руководитель СПЧ.

Фадеев также призвал подумать о дальнейшей гуманизации правосудия по двум направлениям. Во-первых, поднять вопрос о максимальных сроках пребывания подследственных в СИЗО. «По 5–6 лет люди сидят, потом выясняется, что зря сидели. Эти сроки как-то надо ограничить», — отметил глава СПЧ.

Во-вторых, по мнению Фадеева, надо обсудить смягчение наказаний для женщин-матерей, которые осуждены к лишению свободы за ненасильственные преступления. «Возможно, надо будет пересматривать Уголовный кодекс», — подчеркнул Фадеев.

Квартиры — не резиновые

Ещё одно предложение, о котором, по мнению главы президентского Совета, надо подумать в ближайшем будущем, — это создание единого органа, который занимался бы проблемами миграции и мигрантов.

Тем более что идею поддерживает президент.

Подводя 14 декабря итоги года, Владимир Путин заметил: «Нужен специальный орган — не только МВД, которое занимается техническими правовыми вопросами, — нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы».

Опыт Совета по правам человека, который также занимается проблемами иностранной рабочей силы, показывает: зачастую «спросить не с кого», заметил Фадеев.

Поскольку ответственность размыта, очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам, констатировал руководитель СПЧ. В итоге возникают ситуации, при которых мигранты не владеют русским языком даже на требуемом минимальном уровне, а в школы поступают дети, которые не умеют говорить по-русски.

С другой стороны, зачастую из виду упускается то, в каких условиях трудятся рабочие-иностранцы. А работодатели, соответственно, не несут ответственности за нарушение этих условий. При этом, добавил Фадеев, дешевизна труда не означает его высокой производительности — глава СПЧ привёл оценки, по которым производительность труда в России в 4 раза ниже, чем в США.

Строже спрашивать надо не только с работодателей, но и с арендодателей — собственников жилья и местных чиновников, благодаря которым продолжают существовать «резиновые квартиры», где зарегистрированы десятки, а иногда и сотни иностранцев. Рекорд в прошлом году поставила квартира в центре Петербурга, где по документом жили 810 человек.

Фадеев и ранее, в частности, в августе этого года, предлагал ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьи, наказывающие за фиктивное или реальное заселение на жилплощадь больше постояльцев, чем положено по нормативам (минимум 6 кв. м на человека).

Контролировать исполнение этих норм, как и других требований по миграции, и должен вновь созданный орган, резюмировал Фадеев.

Запрет абортов был бы ошибкой

Поскольку речь на встрече зашла о завозе «рабочих рук» из-за рубежа, нельзя было не поднять вопрос о том, надо ли стимулировать рост населения России, запрещая аборты.

Тема ограничения права женщин на прерывание беременности обсуждалась (в том числе в Госдуме) в течение всего уходящего года. Так, в ноябре член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова предложила ужесточить допуск к абортам. По её мнению, необходимо согласие не только женщины, но и её супруга.

А две недели назад, 13 декабря, депутаты нижегородского заксобрания внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медучреждений, имеющих право проводить аборты.

Что точно не повысит рождаемость, так это полный запрет абортов, уверен Фадеев. По его мнению, это «было бы ошибочным решением, которое ухудшит социальную атмосферу».

Фадеев призвал не принимать «хаотичные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости».

Глава СПЧ скептически высказался и об идее применять отдельные санкции к частным клиникам. Разницы между ними и государственными клиниками нет, нужно работать с конкретными нарушениями, подчеркнул руководитель Совета по правам человека.

«Предъявляют претензии, что в частных клиниках не выдерживают неделю тишины», обязательный (согласно приказу Минздрава №216н) срок между обращением в клинику и датой предполагаемой операции, пояснил Фадеев.

«Откуда мы знаем, что в государственных клиниках выдерживают? — указал глава СПЧ — Есть медикаментозный аборт — пилюли дают, которые вызывают отторжение плода, а почему мы не думаем, что то же самое происходит в государственных клиниках?». Поэтому и следует заниматься каждым конкретным нарушением.

В целом же вместо необходимости что-то запретить лучше поискать другие способы решения проблемы, подчеркнул Фадеев. При этом сам глава совета обозначил, что считает аборты нехорошим поступком.

Президент Путин на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференций, констатировал что проблема с абортами в стране острая. Однако нужно бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми, подчеркнул глава государства.

Судя по контексту выступления Фадеева, в будущем году СПЧ продолжит проводить ту же линию, что и сейчас, — поднимать вопрос о социальной защищённости будущих матерей и одновременно выступать против жёстких запретов (так, еще в 2021 году Совет выступил против исключения абортов из системы ОМС — обязательного медстрахования).

Уравнять пенсионеров в правах

Глава СПЧ подчеркнул, что в 2024 году Совет обязательно поднимет вопрос о помощи другой слабо защищённой категории граждан — работающим пенсионерам.

«Не индексируются пенсии работающим пенсионерам. А почему, какие есть соображения?» — заметил Фадеев.

В ноябре прошлого года правительство не поддержало законопроект о перерасчёте и индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2023-го. Год спустя, в середине нынешнего ноября к тому же вопросу вернулся, обратившись в правительство, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Депутат сослался на экономическую выгоду: «Пожилые люди могли бы подставить плечо и прийти в первую очередь на предприятия».

Фадеев же сделал акцент на гуманитарной стороне вопроса.

«Эти люди отработали свои 30 или 35 лет, они платили страховые взносы, и теперь из этих взносов им платят пенсии, — подчеркнул глава СПЧ. — Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже заработал свою пенсию тем, что на протяжении 35 лет платил взносы, почему тогда ему не повышают пенсию».

В следующем году Совет будет «содержательно обсуждать эту тему», указал Фадеев.

Зарплаты врачей не должны быть «средними»

Ещё одна тема, которая заслуживает содержательного обсуждения, но к которой Совет «пока только подступается», — это зарплаты врачей, точнее, выравнивание зарплат по регионам.

Сама идея, что оплата труда медиков должна исчисляться от средней зарплаты по субъекту РФ, в корне неверна, уверен глава президентского Совета по правам человека.

«Чем регион беднее, тем меньше зарплата. Тем больше стремление у молодого и талантливого врача уехать из этого региона», — подчеркнул Фадеев.

Этот же принцип «средней температуры по больницы» идёт вразрез с майскими указами президента Путина, согласно которым у врачей зарплаты должны быть в два раза выше средневзвешенной региональной зарплаты. Об этом же принципе, к слову, напомнил в ноябре и премьер Михаил Мишустин.

Ещё одна проблема, к которой надо привлекать общественное внимание, — это то, что происходит с медициной первичного звена, указал Фадеев. Да, в сравнении с 2000-ми в десятки раз выросло количество и качество высокотехнологичных операций. Но, по мнению главы СПЧ, проблемами «простых» медиков в поликлиниках особо не занимаются — врачи перегружены и зачастую вынуждены брать в работу по две ставки.

«Обязательно будем двигаться в сторону решения этих проблем», — резюмировал глава СПЧ.