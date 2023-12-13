Москва, 13 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Нижегородские депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках. Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутаты предложили внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изменение, дополнив её абзацем о том, что искусственное прерывание беременности проводят в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. Так, законопроект предусмотрел исключение частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить аборты.

Авторы инициативы отметили, что законопроект разработали в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности. В пояснительной записке к документу также сообщается, что увеличение рождаемости возможно, в том числе за счёт уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в ноябре предложила ужесточить правила искусственного прерывания беременности. Она заявила, что аборты следует проводить при согласии не только матери, но и отца, если они проживают в законном браке. Депутат также выступила за снижение срока, при котором возможно проводить аборт, с 12 недель до 8 недель включительно.

Доктор политических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады Надежда Шведова в комментарии ИА Регнум заявила, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, как считает нужным. Более того, эксперт отметила, что это право не следует связывать с мужем.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что проблема с абортами в стране острая. Однако он подчеркнул, что нужно бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми.