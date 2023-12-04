Москва, 4 декабря, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения по освобождению из тюрем некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом 4 декабря зашла речь в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, член совета Ева Меркачёва попросила Путина об амнистии всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, имеющих несовершеннолетних детей. Кроме того, предлагается освободить женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

«Примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отреагировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин высказался о применении широкой амнистии в стране. Тогда он призвал внимательно изучить этот вопрос, чтобы не получилось как в царской России. По словам Путина, этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, но необходимо его чёткое понимание.