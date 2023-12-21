Москва, 21 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Нужно сделать всё необходимое для выхода на целевые показатели зарплат по «майским указам», заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«(Необходимо — Прим. ред.) сделать всё для того, чтобы выйти на эти показатели», — заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные 30,5 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам. Он напомнил, что в соответствии с майскими указами Владимира Путина зарплаты фельдшеров и медсестёр должны быть не ниже средней по региону, а у врачей — в два раза выше этого показателя.

В августе 2023 года Мишустин заявил, что правительство выделит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников федеральных государственных учреждений. Речь идёт о педагогах, врачах, работниках культуры и науки, пояснил премьер-министр. Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен.

В ноябре 2023 года Владимир Путин заявил, что суверенное развитие страны должно быть справедливым для всех граждан. Условия жизни должны быть достойными, у граждан должен быть доступ к современным объектам культуры, здравоохранения, спорта, отметил глава государства. Развитие России должно заключаться в том числе в достойной оплате труда врачей, учителей и талантливых специалистов, добавил президент.